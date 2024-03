EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: Transport for London (TfL) erteilt init den Auftrag für iBus2 (deutsch)

init innovation in traffic systems SE: Transport for London (TfL) erteilt init den Auftrag für iBus2

init innovation in traffic systems SE: Transport for London (TfL) erteilt

init den Auftrag für iBus2

Transport for London (TfL) und INIT Innovations in Transportation Ltd, die

britische Tochtergesellschaft der init innovation in traffic systems SE,

haben den Vertrag über die Lieferung der Fahrzeugausrüstung und des

Hintergrundsystems für das Londoner "intelligent Bus (iBus2)" System

unterzeichnet. init wird mehr als 8.500 Bordcomputer mit Zubehör für alle

Busse und Straßenbahnen der TfL-Fahrzeugflotte liefern. TfL wird die

Technologie von init nutzen, um ihr Betriebsmodell (Franchise) zu verwalten

und die Sicherheit und Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern.

iBus2 wird als integrierte Dienstleistung bereitgestellt, die Indikatoren

zur Messungen der Systemleistungen (KPIs) umfasst sowie den Betreibern ein

kosteneffizientes Wartungsmodell (Strip and Collect) bietet.

Die Ausschreibung war in drei Lose unterteilt. Alle drei Lose wurden an INIT

Ltd. vergeben. Der Auftrag hat einen Wert von ca. 80 Mio. GBP für die

Investitionsphase. Für den ebenfalls beauftragten Betrieb des Systems über

zehn Jahre bewegt sich der Auftragswert nochmals in der gleichen

Größenordnung. Darüber hinaus können zu einem späteren Zeitpunkt noch

weitere Optionen beauftragt werden, die auch eine zweite zehnjährige

Betriebszeit einschließen.

Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com

