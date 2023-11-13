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EQS-Adhoc: gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für die ersten neun Monate 2023 bekannt (deutsch)




13.11.23 07:00
dpa-AFX

gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für die ersten neun Monate 2023 bekannt



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Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges


gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für


die ersten neun Monate 2023 bekannt



13.11.2023 / 07:00 CET/CEST


Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Orascom Development Holding AG gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen


Tochtergesellschaft (ODE) für die ersten neun Monate 2023 bekannt.



Altdorf, 13. November 2023 - Orascom Development Holding AG (ODH) gibt


bekannt, dass Orascom Development Egypt (ODE), die grösste ägyptische


Tochtergesellschaft der Gruppe, ihre Finanzergebnisse für die ersten neun


Monate 2023 veröffentlicht hat.



Die entsprechende Medienmitteilung sowie eine Präsentation finden Sie unter


dem folgenden link:



Klicken Sie hier



Die Ergebnisse von Orascom Development Holding (ODH) für die ersten neun


Monate 2023 werden wie geplant am Donnerstag, 16. November 2023, um 7:00 Uhr


MEZ, bekannt gegeben.



Über Orascom Development Holding AG:



Orascom Development Holding ist ein führender internationaler


Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem


Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren ist


Orascom Development ein Pionier bei der Schaffung von Reisezielen, an denen


Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Von


der phantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis hin


zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer


Alpen ist jede der Masterplan-Destinationen ein Zeugnis für das Engagement


von Orascom Development in der Gestaltung von schönen Orten. Die


integrierten Städte verbinden harmonisch Wohngebiete mit privaten Villen und


Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und Geschäftseinrichtungen -


darunter Golfplätze, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und


Restaurants.



Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100 Millionen


Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder sich in der


Entwicklung zu florierenden Destinationen in Ägypten (El Gouna, Makadi


Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten (The Cove in


den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jebel Sifah und Hawana Salalah in


Oman) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Lutica Bay in


Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien) befinden.


Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 33 Premium- und


Luxushotels mit mehr als 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und


Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.



Kontakt für Investoren:



Ahmed Abou El Ella



Director of Investor Relations



Tel: +20 224 61 89 61



mobile: +20 122129 5555



Email: ir@orascomdh.com



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STATES") OR TO U.S. PERSONS OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE


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THEREOF. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A


VIOLATION OF UNITED STATES, AUSTRALIAN, CANADIAN OR JAPANESE SECURITIES


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SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT, AND OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS. THIS


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SECURITIES OF OD HOLDING HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE


UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED


STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OR THE BENEFIT OF "U.S. PERSONS" (AS SUCH


TERM IS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS


AMENDED) ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE


U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. OD HOLDING NOR ITS SHAREHOLDERS


INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF THE OFFERING IN THE UNITED STATES OR


CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT


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WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING


WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000


(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AS AMENDED) (THE "ORDER") OR (iii) WHO


FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(a) TO (e) ("HIGH NET WORTH COMPANIES,


UNICORPORATED ASSOCIATIONS ETC.) OF THE ORDER (ALL SUCH PERSONS TOGETHER


BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). ANY PERSON, WHO IS NOT A RELEVANT


PERSON, MUST NOT ACT OR RELY ON THIS COMMUNICATION OR ANY OF ITS CONTENTS.


ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS COMMUNICATION RELATES IS


AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT


PERSONS. IN ANY EEA MEMBER STATE THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC


(TOGETHER WITH ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY EEA MEMBER STATE,


THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") THIS COMMUNICATION IS ONLY ADRESSED TO AND IS


ONLY DIRECTED AT QUALIFIED INVESTORS IN THAT EEA MEMBER STATE WITHIN THE


MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE. THIS DOCUMENT CONSTITUTES NEITHER AN


OFFER TO SELL NOR A SOLICITATION TO BUY ANY SECURITIES AND IT DOES NOT


CONSTITUTE A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLES 652A AND/OR 1156 OF THE SWISS


CODE OF OBLIGATIONS OR ARTICLES 32 ET SEQ. OF THE LISTING RULES OF THE SWX


SWISS EXCHANGE. A DECISION TO INVEST IN SHARES OF THE GROUP SHOULD BE BASED


EXCLUSIVELY ON THE ISSUE AND LISTING PROPECTUS PUBLISHED BY THE GROUP FOR


SUCH PURPOSE. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS NOT INTENDED TO


LEAD TO THE CONCLUSION OF ANY CONTRACT OF WHATSOEVER NATURE, IN PARTICULAR


WITHIN THE TERRITORY OF EGYPT, THE UNITED ARAB EMIRATES, KUWAIT, MOROCCO,


OMAN AND SAUDI ARABIA. THESE DOCUMENTS MAY CONTAIN CERTAIN FORWARD-LOOKING


STATEMENTS AND INFORMATION IN RELATION TO ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG


WHICH REFLECT THE CURRENT VIEWS AND/OR EXPECTATIONS OF THE COMPANY AND THE


COMPANY' S MANAGEMENT IN RESPECT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE, ACTIVITIES,


AND FUTURE EVENTS. SUCH FORWARD LOOKING STATEMENTS INCLUDE, AMONG OTHER,


STATEMENTS THAT MAY PREDICT, FORECAST, SIGNIFY OR IMPLY FUTURE RESULTS


PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS "UNDERSTANDS",


"ANTICIPATES", "EXPECTS", "ESTIMATES" "IT IS LIKELY" OR OTHER TERMS OR


EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A NUMBER


OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS THAT


CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO DIFFER


FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS EXPRESSED IN


THIS DOCUMENT. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES, DIRECTORS,


OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT BE LIABLE


AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR BUSINESS


DECISIONS ADAPTED OR ACTS PERFORMED BY THEM ON THE BASIS OF THE INFORMATION


ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR


DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND COMPANY'S COMPETITIVE


POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN THIS DOCUMENT HAVE BEEN


DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MARKET RESEARCH REPORTS, PUBLICLY


AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE COMPANY HAS NO REASON


TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE INACCURATE IN ANY


MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS NOT INDEPENDENTLY


CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH


OR OTHERS. PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS


"UNDERSTANDS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "ESTIMATES" "IT IS LIKELY" OR OTHER


TERMS OR EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A


NUMBER OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS


THAT CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO


DIFFER FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS


EXPRESSED IN THIS DOCUMENT. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES,


DIRECTORS, OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT


BE LIABLE AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR


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INFORMATION ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL,


SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND


COMPANY'S COMPETITIVE POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN


THIS DOCUMENT HAVE BEEN DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MARKET RESEARCH


REPORTS, PUBLICLY AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE


COMPANY HAS NO REASON TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE


INACCURATE IN ANY MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS


NOT INDEPENDENTLY CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET


VOLUME, MARKET GROWTH OR OTHERS.




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Ende der Adhoc-Mitteilung



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: Orascom Development Holding AG


Gotthardstraße 12


6460 Altdorf


Schweiz


Telefon: +41 41 874 17 17


Fax: +41 41 874 17 07


E-Mail: ir@orascomdh.com


Internet: www.orascomdh.com


ISIN: CH0038285679


Valorennummer: A0NJ37


Börsen: SIX Swiss Exchange


EQS News ID: 1771101





Ende der Mitteilung EQS News-Service


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1771101 13.11.2023 CET/CEST



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