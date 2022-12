EQS-Adhoc: fashionette AG: GENUI gibt den Verkauf ihrer Aktien an der fashionette AG an The Platform Group GmbH & Co. KG bekannt (deutsch)

fashionette AG: GENUI gibt den Verkauf ihrer Aktien an der fashionette AG an The Platform Group GmbH & Co. KG bekannt

fashionette AG: GENUI gibt den Verkauf ihrer Aktien an der fashionette AG an

The Platform Group GmbH & Co. KG bekannt

20.12.2022

fashionette AG: GENUI gibt den Verkauf ihrer Aktien an der fashionette AG an

The Platform Group GmbH & Co. KG bekannt

Düsseldorf, 20. Dezember 2022. GENUI I GmbH & Co. geschl. InvKG, Hamburg

(vormals: Genui Fund GmbH & Co. KG) ("GENUI"), die größte Aktionärin der

fashionette AG ("Gesellschaft"), hat heute öffentlich bekannt gegeben und

die Gesellschaft darüber informiert, dass GENUI sämtliche von ihr gehaltenen

2.388.072 auf den Inhaber lautenden Stückaktien an der Gesellschaft,

entsprechend 38,52 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft,

veräußert hat. GENUI ist daher keine Aktionärin der Gesellschaft mehr. Laut

ihrer Pressemitteilung hat GENUI ihre Aktien an The Platform Group GmbH &

Co. KG, Wiesbaden, veräußert. Über den Kaufpreis für die veräußerten Aktien

wurde laut Pressemitteilung Stillschweigen vereinbart. Der Gesellschaft ist

der Kaufpreis daher nicht bekannt.

Mitteilende Person:

Armin Blohmann

Director Investor Relations

Kontakt:

Investor Relations

Armin Blohmann

a.blohmann@fashionette.com

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com

Public Relations

Stefanie Küppenbender

presse@fashionette.de

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: fashionette AG

Lierenfelder Straße 45

40231 Düsseldorf

Deutschland

E-Mail: ir@fashionette.com

Internet: corporate.fashionette.com

ISIN: DE000A2QEFA1

WKN: A2QEFA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange

