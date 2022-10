EQS-Adhoc: Mit beschleunigtem Wachstum und trotz anhaltender Engpässe auf Kurs für das Jahr 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Inficon":

Mit beschleunigtem Wachstum und trotz anhaltender Engpässe auf Kurs für das Jahr 2022

Mit beschleunigtem Wachstum und trotz anhaltender Engpässe auf Kurs für das

Jahr 2022

20.10.2022

Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

matthias.troendle@inficon.com

* Deutliches Umsatzplus von 17.7% (ohne Währungseffekte 24.6%) auf USD

143.8 Mio. bei anhaltendem Nachfrageüberhang

* Positive Entwicklung in allen Zielmärkten und Weltregionen

* Gesteigerter Betriebsgewinn von USD 25.3 Mio. (+14.9%) bei einer Marge

17.6% nach 18.0% im Vorjahr

* Guidance für 2022: Umsatz USD 570-590 (bisher 560-600) Mio.;

Betriebsgewinnmarge unverändert rund 19%

Die Umsatzentwicklung bei INFICON hat im dritten Quartal - dem saisonal

sonst oft schwächsten Jahresviertel - weiter an Schwung gewonnen: Gegenüber

der gleichen Vorjahresperiode legte der Umsatz um 17.7% auf USD 143.8 Mio.

zu. Unter Ausklammerung negativer Währungseinflüsse (-6.9 Prozentpunkte)

machte das organische Wachstum sogar 24.6% aus. Die strategischen

Expansionsprojekte sowie zusätzliche Vorkehrungen zur bestmöglichen

Absicherung der Energieversorgung sind auf Kurs. Die Engpässe und der harte

Preiskampf auf den Beschaffungsmärkten drücken jedoch auf die

Bruttogewinnmarge. Dank straffem Kostenmanagement resultierte im dritten

Quartal ein um 14.9% höherer Betriebsgewinn von USD 25.3 Mio. Dies

entspricht einer von 18.0% im dritten Quartal des Vorjahres auf neu 17.6%

nur leicht rückläufigen Betriebsgewinnmarge. Der Nettogewinn stieg um 6.2%

auf USD 17.8 Mio. (Vorjahrperiode USD 16.8 Mio.) und es resultierte eine

etwas tiefere Gewinnmarge von 12.4% nach 13.8% vor Jahresfrist sowie ein

höherer Gewinn je Aktie von USD 7.30 im Vergleich zu USD 6.87 per Ende

September 2021.

Cashflow und Bilanz

Im Berichtsquartal erwirtschaftete INFICON einen operativen Cashflow von USD

11.0 Mio. nach USD 21.9 Mio. vor Jahresfrist. Der Rückgang erklärt sich

hauptsächlich durch den Lageraufbau im Gleichschritt zur Auftragslage.

Entsprechend legte das Working Capital auf USD 181.4 Mio. oder 31.5

Umsatzprozente (29.9% im Vorjahr) zu. Per 30. September weist INFICON eine

Eigenkapitalquote von 60.1% (Q3 2021: 62.0%) aus.

Entwicklung in den Zielmärkten und Weltregionen

INFICON beurteilt die Entwicklung in sämtlichen Zielmärkten und Weltregionen

positiv:

Im Markt Semi & Vacuum Coating ist die Nachfrage der Anlagenhersteller

unverändert hoch. Bei den Chipherstellern sind Anzeichen einer Verlangsamung

auf sehr hohem Niveau spürbar. Per Saldo sind die Aussichten in INFICONs

grösstem Zielmarkt für die weiteren Quartale indessen unverändert positiv.

Im Berichtsquartal legte der Umsatz gegenüber dem entsprechenden

Vorjahrswert um 27.4% auf USD 75.4 Mio. zu; gegenüber dem zweiten Quartal

ergab sich ein Plus von 1.3%. Damit machte dieser Markt 52.4% vom

Gruppenumsatz aus.

Der mit Kunden aus dem industriell breit aufgestellten Markt General Vacuum

generierte Umsatz wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um 9.9% auf

USD 36.8 Mio. Gegenüber dem zweiten Quartal resultierte in US-Dollar ein

leichter Rückgang von 1.1%, der die wirtschaftliche Dynamik in diesem

europalastigen Markt wechselkursbedingt nicht ganz reflektiert. Dieser Markt

trug 25.6% zum Gruppenumsatz bei.

Ebenfalls klar zulegen konnte der Umsatz im Markt Refrigeration, Air

Conditioning & Automotive im Vergleich zum zweiten Quartal (+12.6%); im

Jahresvergleich stieg der Umsatz um 11.2% auf USD 26.9 Mio. Damit ist dieser

Markt für 18.7% des Gesamtumsatzes verantwortlich.

INFICONs kleinster Zielmarkt Security & Energy verzeichnete gegenüber dem

vorangegangenen Quartal ein Plus von 9.3%. Dies weist auf die gegen Ende des

Quartals angelaufenen Lieferungen der portablen Analysegeräte HAPSITE ans

US-Verteidigungsministerium hin. Gegenüber Vorjahr liegt der Umsatz in

diesem stark von solchen Grossaufträgen geprägten Zielmarkt mit USD 4.7 Mio.

um 11.3% zurück. INFICON ist für die nächsten Quartale sehr zuversichtlich.

Der Blick auf die Weltregionen zeigt ein anhaltend florierendes Geschäft in

Asien, das in Lokalwährungen sogar noch deutlicher ausfiel. INFICON erzielte

mit USD 66.8 Mio. ein Umsatzplus von 12.1% im Jahresvergleich, dies

entspricht 46.5% des Gruppenumsatzes. Währungsbedingt ergab sich damit ein

Rückgang von 3.2% im Vergleich zum zweiten Quartal 2022. In Europa hat sich

im dritten Quartal mit USD 34.8 Mio. ein 11.2%iger Zuwachs zum Vorjahr

ergeben. Im Vergleich zum zweiten Quartal zeigte sich trotz schwächerem Euro

eine stabile Entwicklung und erreichte damit einen Umsatzanteil von 24.2%.

Das Geschäft in Amerika boomte mit einem Plus von 40.3% gegenüber dem

Vorjahr und einem Zuwachs von 19.3% gegenüber dem Vorquartal und erreichte

neue Spitzenwerte. Die in dieser Weltregion generierten USD 41.4 Mio.

entsprechen 28.8% des Gruppenumsatzes.

Ausblick

INFICON beurteilt die weitere Geschäftsentwicklung trotz der sich bisher nur

leicht entschärfenden Lage auf dem Beschaffungsmarkt und den geo- sowie

handelspolitischen Unwägbarkeiten durchaus als positiv. INFICON erwartet ein

starkes Schlussquartal und rechnet für das ganze Jahr 2022 mit einem Umsatz

von USD 570-590 Mio. und einer Betriebsgewinnmarge von rund 19%.

Präsentation, Web-Konferenz

Die Präsentation zum Quartalsabschluss ist ab sofort online verfügbar im

Bereich Investor Relations der INFICON Website www.inficon.com unter

https://ir.inficon.com/financial-results-and-presentations/.

INFICON erläutert den Abschluss des dritten Quartals 2022 heute Vormittag um

0930 Uhr MESZ an einer englischsprachigen Web-Konferenz. Sie erreichen die

Microsoft Teams Konferenz unter den nachfolgenden Links:

http://bit.ly/IFCN_WebConference

https://ir.inficon.com/conference-calls-or-webcasts/

Kommunikationskalender 2022/2023

Der Kommunikationskalender von INFICON wird laufend aktualisiert und ist

abrufbar im Bereich Investors Relations auf der INFICON Website oder direkt

unter https://ir.inficon.com/financial-calendar/

Informationen per E-Mail

Die neusten Informationen von INFICON werden Ihnen automatisch per E-Mail

zugestellt, wenn Sie sich im Bereich Investors der INFICON Website für

diesen Service dafür anmelden.

https://ir.inficon.com/contact-and-information-request/

Hintergrundinformation zu INFICON

INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten,

hochpräziser Sensortechnologie und Smart Manufacturing/Industry 4.0

Prozesskontrollsoftware, welche die Produktivität und Qualität in

hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-,

Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der

Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und der

Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und

Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und

Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme,

Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der

Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt,

Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere

Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in

der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der

Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und im Umweltmonitoring zum

Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über

modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie

Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Mexiko,

Schweden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien von

INFICON (IFCN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere

Informationen zu INFICON und unseren Produkten finden Sie auf unserer

Website www.inficon.com.

This press release and oral statements or other written statements made, or

to be made by us contain forward-looking statements that do not relate

solely to historical or current facts. These forward-looking statements are

based on the current plans and expectations of our management and are

subject to a number of uncertainties and risks that could significantly

affect our current plans and expectations, as well as future results of

operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly

update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new

information, future events or otherwise.

Ende der Insiderinformation

