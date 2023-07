EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V. prüft einen Erwerb in Höhe von 25,65% an der solute Holding GmbH & Co. KG (deutsch)

ad pepper media International N.V. prüft einen Erwerb in Höhe von 25,65% an der solute Holding GmbH & Co. KG

Nürnberg, Amsterdam, 04. Juli 2023

Die ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145), Nürnberg,

Amsterdam, ("ad pepper") und vier Gesellschafter der solute Holding GmbH &

Co. KG ("solute"), Hannover, befinden sich in Verhandlungen über einen Kauf

von 25,65% der Anteile an der solute.

Bei den vier potentiellen Verkäufern handelt es sich um die Euro Serve Media

GmbH, Nürnberg, die Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG, München, die

Telefonadress GmbH & Co. KG, Chemnitz sowie die BFB BestMedia4Berlin GmbH,

Berlin, deren Anteile insgesamt 23,79% betragen.

Darüber hinaus sollen weitere 1,86% an der Zielgesellschaft erworben werden,

die von der A. Christ Verlag GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg, KELMAR

Telefonbuchverlag GmbH, Erfurt, und der KELSTA Telefonbuchverlag GmbH,

Erfurt, insgesamt gehalten werden. Bei diesen Unternehmen handelt es sich

jeweils um Beteiligungen der Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG.

Am heutigen Tage haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der ad pepper

beschlossen, dass die bisher verhandelnden Gesellschafter der solute die

Zustimmung der übrigen Gesellschafter der solute zum Verkauf der von den

sieben Gesellschaften gehaltenen Anteile an die ad pepper und den Verzicht

auf Vorkaufsrechte einholen können.

Der Kaufpreis für den 25,65%-Anteil beträgt voraussichtlich ca. EUR 4,1 Mio.

Es ist beabsichtigt, diesen Anteil an der solute in neu auszugebenden Aktien

der ad pepper zu bezahlen. Hierfür würde eine Kapitalerhöhung bei ad pepper

um bis zu ca. 1.750.000 neue Aktien ohne Bezugsrechte der derzeitigen

Aktionäre gegen Sacheinlage der solute Anteile durchgeführt werden.

Die solute ist als Betreiber der Portale billiger.de und shopping.de einer

der führenden Marktteilnehmern von Preisvergleichsseiten im

deutschsprachigen Markt und verfügt über eine knapp 20-jährige Expertise in

der Entwicklung innovativer Produkte u.a. im Bereich Performance Marketing.

Das operative Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe, beschäftigt

mehr als 170 Mitarbeiter und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen

HGB-Umsatz von rund EUR 33,0 Mio. bei einem EBITDA von ca. EUR 2,0 Mio.

erwirtschaftet. ad pepper erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen

IFRS-Umsatz in Höhe von ca. EUR 25,0 Mio. bei einem EBITDA von ca. EUR 1,3

Mio.

Derzeit befinden sich sämtliche Übernahmeaktivitäten in einem laufenden

Prüfprozess, bei dem noch verschiedene Fragestellungen zu beurteilen sind

und eine Fairness Opinion einer internationalen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu finalisieren ist. Der vorliegende Entwurf

der Fairness Opinion bestätigt zurzeit die Angemessenheit des angezielten

Kaufpreises. Ebenso erfordert die Transaktion noch die finale Zustimmung der

jeweiligen Gremien. ad pepper ist auch prinzipiell für Gespräche über den

Erwerb von weiteren Anteilen an der solute offen.

Bei der Transaktion handelt es sich um ein sogenanntes Geschäft mit einer

nahestehenden Person der ad pepper im Sinne von § 111a AktG. Herr Michael

Oschmann ist Aufsichtsratsvorsitzender der ad pepper und hält direkt und

indirekt mehr als 20% der Aktien an ad pepper, so dass nach § 111a AktG von

einem maßgeblichen Einfluss und somit vom Nahestehen in Bezug auf ad pepper

auszugehen ist.

Gleichzeitig ist Herr Michael Oschmann an sämtlichen verkaufenden

Gesellschaften jeweils direkt oder indirekt mit mehr als 20% beteiligt und

hält zudem verschiedene Geschäftsführer-Positionen bei diesen

Gesellschaften, so dass nach § 111a AktG von einem maßgeblichen Einfluss und

somit vom Nahestehen in Bezug auf diese sieben Gesellschaften auszugehen

ist.

Kontakt:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

+49 (0) 911 929057-0

ir@adpepper.com

