EQS-Adhoc: Zug Estates übernimmt die Renggli Holding AG (deutsch)

Zug Estates übernimmt die Renggli Holding AG

02.11.2022 / 17:51 CET/CEST

Zug, 2. November 2022

Die Zug Estates Holding AG erwirbt rückwirkend per 1. Oktober 2022 100% der

Aktien der in Zug domizilierten Renggli Holding AG, die Eigentümerin von 12

Liegenschaften im Raum Zug und Rotkreuz ist.

Zum übernommenen Immobilienportfolio mit einem Wohnanteil von knapp 50% und

einem Wert von rund CHF 110 Mio. gehören eine Geschäftsliegenschaft in Zug

sowie ein über 19'000 m2 grosses Entwicklungsareal mit Wohn- und

Gewerbeliegenschaften in Rotkreuz, welches direkt an das Suurstoffi-Areal

angrenzt. Der jährliche Mietertrag beläuft sich auf über CHF 2.6 Mio. und

die Leerstandsquote liegt per 30. September 2022 bei rund 0.2%.

Patrik Stillhart, CEO der Zug Estates Holding AG, freut sich sehr über diese

Akquisition und erklärt: «Die Liegenschaften der Renggli Holding AG ergänzen

unser auf zentrale und gut erschlossene Lagen im Kanton Zug ausgerichtetes

Portfolio ausgezeichnet. Insbesondere das übernommene Areal in Rotkreuz

weist ein attraktives Entwicklungspotenzial auf.»

Wichtige Daten:

24.02.2023 Publikation Geschäftsbericht 2022

06.04.2023 Ordentliche Generalversammlung

25.08.2023 Publikation Halbjahresbericht 2023

Weitere Auskünfte:

Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, [1]ir@zugestates.ch

Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet

Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral

gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung

ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug

und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City

Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und

einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug

per 30. Juni 2022 CHF 1.71 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX

Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN, Valorennummer: 14 805

212).

Zug Estates Holding AG | Industriestrasse 12 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10

10 | www.zugestates.ch

°