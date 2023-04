EQS-Adhoc: Xlife Sciences veroffentlicht Ergebnisse 2022 und Ausblick 2023 (deutsch)

Xlife Sciences veroffentlicht Ergebnisse 2022 und Ausblick 2023

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Xlife Sciences veroffentlicht Ergebnisse 2022 und Ausblick 2023

20.04.2023 / 07:00 CET/CEST

Xlife Sciences (SIX: XLS) hat heute uber die Resultate 2022 und den

Ausblick 2023 informiert. Zudem hat das Unternehmen die unabhangige

Gesamtbewertung des Projektportfolios per 31. Dezember 2022 veroffentlicht.

Operative Fortschritte 2022

Per 31. Dezember 2022 verfügte Xlife Sciences über 26 Projektgesellschaften.

Diese haben im Berichtsjahr unter anderem folgende erfreuliche Fortschritte

erzielt:

* Veraxa Biotech konnte im letzten Geschäftsjahr das Geschäftsmodell

weiter ausbauen. Neben der Bearbeitung von Kundenprojekten in der

Identifizierung therapeutischer Antikörper ist der Aufbau einer eigenen

Pipeline mit therapeutischen Antikörpern für die eigene Produktstrategie

und das Lizenzgeschäft hinzugekommen.

* Der Schweizer Lizenzpartner Baliopharm schloss die klinische

Phase-I-Studie des therapeutischen Antikörpers ATROSIMAB zur Behandlung

von nicht-alkoholischer Steatohepatitis und potenziell anderen

chronischen Lebererkrankungen positiv ab. Lizenzgespräche mit globalen

Pharmaunternehmen wurden aufgenommen.

* Laxxon Medical hat ein Verfahren zur Herstellung sogenannter

«strukturierte» Tabletten entwickelt, basierend auf einer geschützten

3D-Siebdrucktechnologie. Dies ermöglicht eine kontrollierte Freisetzung

mehrerer Dosen eines Arzneimittels zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Mit

der Erteilung des US-Patents für die Freisetzung von Pharmawirkstoffen

sicherte sich Laxxon Medical den Zugang zum weltweit wichtigsten

pharmazeutischen Markt.

* FUSE-AI ist von den Apothekenverbänden und -vereinen aller 16 deutscher

Bundesländer zur strategischen Partnerin im Bereich der Digitalisierung

ausgewählt worden. Und die Zertifizierung der auf Künstlicher

Intelligenz (KI) basierten Software zur verbesserten Erkennung von

AI-Software zur verbesserten Erkennung von Prostata-Krebs wird

voraussichtlich im 2. Quartal 2023 abgeschlossen sein - zugleich der

Startschuss für die weltweite Markteinführung.

* inflamed pharma hat vom United States Patent and Trademark Office ein

Patent für die Herstellung des Wirkstoffs ProcCluster® sowie für die

Verwendung in pharmazeutischen Darreichungsformen und deren Produktion

erhalten. Es wurde eine verbesserte Infusionslösung zur Schmerztherapie

etabliert und der Verkauf des ProcCluster® mehr als verdoppelt. Des

Weiteren wird das internationale Vertriebsnetz stetig weiter ausgebaut.

* alytas therapeutics und ein Spin-off des Deutschen Diabetes Zentrums

haben eine Kooperation unterzeichnet um die Erforschung neuartiger, auf

Antikörpern basierte Therapiekonzepte zur Behandlung krankhafter

Fettleibigkeit (Adipositas) zu beschleunigen.

* 2022 hat palleos healthcare, die Contract Research-Organisation (CRO)

von Xlife Sciences, erfolgreich dazu beigetragen, die Produktentwicklung

von Xlife Science-Projektgesellschaften voranzutreiben, um präklinische

und klinische Proof of Concept-Ziele über strategische Beratung zu

erreichen. Zu laufenden Brustkrebs-Projekten mit Roche werden neueste

Ergebnisse 2023 erwartet, ebenso die Resultate einer gemeinsamen Digital

Health-Studie mit Pfizer.

Ein weiteres Ziel im Berichtsjahr war der Ausbau des Portfolios sowie die

stärkere Kooperation zwischen den einzelnen Projekten. Anschauliches

Beispiel dafür ist die Bio-Chirurgie- Gesellschaft novaxomx, ein

Joint-Venture von Xlife Sciences und curasan, einem global führenden

Anbieter von Biomaterialien für die Knochen und Geweberegeneration in der

dentalen und orthopädischen Chirurgie: Der Forschungs- und

Entwicklungsansatz von novaxomx basiert auf der patentierten «Exosomen»-

Technologie der Xlife-Projektgesellschaft Lysatpharma.

Xlife Sciences hat 2022 zudem eine Nachhaltigkeits-Strategie entwickelt. Die

zielgerichtete Steuerung der ESG-Prioritäten (Environment, Health, Safety)

von Xlife Sciences liegt beim «ESG Committee» unter der Leitung von

VR-Mitglied Désirée Dosch. Als Teil der ESG-Strategie wurde ein Code of

Conduct erarbeitet, der nun in die Projektgesellschaften überführt werden

soll.

Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, sagt: «Trotzt der angespannten

geopolitischen Lage und der entsprechenden Auswirkungen am Finanzmarkt hat

sich unser Unternehmen im Berichtsjahr positiv entwickelt. Davon zeugen

namentlich die operativen Fortschritte, die unsere insgesamt 26

Projektgesellschaften während der letzten zwölf Monate erzielt haben. Hinzu

kommen unsere weiteren Verbesserungen der operativen Prozesse.»

Portfolio-Bewertung 2022

Der Valuation Report 2022 des unabhängigen Beratungshauses Cylad Experts

ermittelte zum Stichtag 31. Dezember 2022 für das Portfolio von Xlife

Sciences eine Bewertungs-Bandbreite von CHF 575 Millionen bis CHF 703

Millionen. Der Mittelwert dieser Bandbreite entspricht somit dem Faktor 3,5

gegenüber der aktuellen Marktkapitalisierung von Xlife Sciences. Zum

Vergleich: Per 31. Dezember 2021 betrug die Bewertungs-Bandbreite zwischen

CHF 574 Millionen und CHF 701 Millionen.

Carl von Halem, CFO von Xlife Sciences, kommentiert: «Angesichts des

anspruchsvollen Markumfelds und der im Laufe von 2022 bei vielen

Transaktionen festgestellten tieferen Unternehmensbewertungen bestätigt die

stabile Bewertung unseres Portfolios im Vorjahresvergleich die für

Investorinnen und Investoren attraktive und langfristig orientierte

Strategie von Xlife Sciences.»

Mit Intron Health Research, Baader Bank und Stifel wird die Aktie von Xlife

Sciences inzwischen von drei Finanzinstituten bewertet. Damit können sich

Investorinnen und Investoren in Form von unabhängigen Berichten über das

Unternehmen informieren. Alle drei Analysten stufen die Aktie mit einer

Kaufempfehlung («Buy») ein.

Finanzielle Eckwerte 2022:

* Aus der Erbringung von Dienstleistungen an Projektgesellschaften

erzielte Xlife Sciences 2022 einen Umsatzerlös von rund 1.03 Mio. (2021:

CHF 806'066).

* Das Ergebnis (unverwässert) je Aktie beträgt CHF 2.72 (Vorjahr: 11.30).

* Die Bilanzsumme des Unternehmens beläuft sich per 31. Dezember 2022 auf

CHF 490.2 Mio. (per 31. Dezember 2021: CHF 480.1 Mio.).

* Das Eigenkapital betrug CHF 337.7 Mio. (per 31. Dezember 2021: CHF 319.2

Mio.).

Ausblick 2023

Der Start ins laufende Geschäftsjahr 2023 verlief dynamisch:

* Im Januar erfolgte die Gründung der neuen Projektgesellschaft XRNA

Biotech mit Sitz ins Zürich. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel,

innovative RNA-basierte Wirkstoffe zu entwickeln.

* Die Schweizer Projektgesellschaft Axenoll hat ebenfalls im Januar vom

Europäischen Patentamt ein bedeutsames Patent für ein Verfahren zur

Erzeugung von biologischem Gewebe erhalten.

* Im Februar hat saniva diagnostics von der US-Gesundheitsbehörde FDA die

Zulassung für die Vermarktung und den Verkauf in den USA von NeuroMex

erhalten, ein selbstentwickeltes und patentgeschütztes Screening-Gerät

zur Detektion neurodegenerativer Erkrankungen.

* Im März 2023 generierte der Verkauf von 31% der Anteile von Xlife

Sciences an der Portfoliogesellschaft Laxxon Medical Einnahmen in Höhe

von CHF 2.97 Millionen.

Der Verwaltungsrat von Xlife Sciences hat Ende 2022 einen Prozess zur

Prüfung strategischer Optionen eingeleitet. Die Geschäftsentwicklung soll

beschleunigt und der Unternehmenswert gesteigert werden. Ein Aspekt dabei

ist, zusätzliche Ressourcen und Finanzmittel für Xlife Sciences zu gewinnen,

um die Handlungsfreiheit zu erhöhen und die Gesellschaft unabhängiger von

Ereignissen bei den einzelnen Projektgesellschaften zu machen. Der Prozess

schreitet planmässig voran. Xlife Sciences wird den Markt zu gegebener Zeit

über das Ergebniss informieren.

Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, sagt: «Für 2023 steht unter

anderem die erfolgreiche Verpartnerung von Projekten und damit das Schaffen

von Mehrwert für unsere Investorinnen und Investoren im Fokus. Hinzu kommt

das Erreichen von weiteren Meilensteinen in den Projektgesellschaften. Um

den Austausch mit unseren Aktionärinnen und Aktionären auch weiterhin zu

pflegen, laden wir sie bereits jetzt zu unserer Generalversammlung am 20.

Juni in Zürich ein.»

Der vollständige deutschsprachige Geschäftsbericht 2022 inklusive

konsolidierter Jahresrechnung 2022 der Xlife-Gruppe, Jahresrechnung 2022 der

Xlife Sciences AG sowie Vergütungsbericht 2022 wurde ebenfalls am heutigen

20. April 2023 um 07:00 Uhr veröffentlicht und steht unter

https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen im Bereich «Finanzberichte» als

pdf-Dokument zum Download bereit. Eine integrale englische Version wird

zeitnahe auf https://www.xlifesciences.ch/en/news-and-key-figures im Bereich

«Financial Reports» publiziert.

Finanzkalender

Generalversammlung 2023 20. Juni 2023

Halbjahresbericht 2023 21. September 2023

Kontakt

Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin,

handschin@irf-reputation.ch

Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz,

dennis.lennartz@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zurich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zurich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und

Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung

vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen

Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,

Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere

Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und

Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt

sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen

Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und

kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste

Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung.

Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

