EQS-Adhoc: Xlife Sciences leitet eine Prufung strategischer Optionen ein (deutsch)

Xlife Sciences leitet eine Prufung strategischer Optionen ein

^

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Xlife Sciences leitet eine Prufung strategischer Optionen ein

21.11.2022 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Der Verwaltungsrat von Xlife Sciences AG (SIX: XLS), einem fuhrenden

europaischen Life Sciences-Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») mit

Sitz in der Schweiz, hat einen Prozess zur Prufung strategischer Optionen

eingeleitet, der darauf abzielt, die Geschaftsentwicklung des Unternehmens

zu beschleunigen und den Wert fur die Interessengruppen zu steigern. Im

Rahmen dieser Prufung werden alle dem Unternehmen zur Verfugung stehenden

Optionen in Betracht gezogen, die auch eine Neuordnung der

Eigentumsverhaltnisse, einschliesslich eine teilweise oder vollstandige

Ubernahme bestehender Aktien durch einen Investor, oder eine Anderung des

Borsenkotierungsprofils umfassen konnten.

Dr. Bernhard Scholz, Prasident des Verwaltungsrates von Xlife Sciences,

kommentiert: «Angesichts der Fortschritte des Unternehmens seit der

Kotierung an der SIX Swiss Exchange und der aktuellen Aussichten fur

aufstrebende Life-Science-Unternehmen ist der Verwaltungsrat zum Schluss

gekommen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um eine Uberprufung

der strategischen Optionen einzuleiten. Der Verwaltungsrat und das

Management Team sind bestrebt, fur alle Stakeholder nachhaltige Werte zu

schaffen.»

David L. Deck, Co-Grunder und Mitglied des Verwaltungsrats von Xlife

Sciences, fugt hinzu: «Wir sind nach wie vor begeistert von der Entwicklung

und dem Potenzial des Unternehmens und begrussen die Gelegenheit, gemeinsam

mit unseren Beratern eine grundliche strategische Prufung durchzufuhren.

Die Hauptaktionare bleiben der langfristigen Entwicklung von Xlife Sciences

voll verpflichtet. Dank unserer starken Plattform und unseres etablierten

Netzwerks sowie unserer sorgfaltig ausgewahlten und vielversprechenden

Portfoliounternehmen ist Xlife Sciences gut positioniert, um weiterhin Werte

fur alle Interessengruppen zu schaffen.»

Das Unternehmen hat Citi als Finanzberater engagiert, um den Prozess der

strategischen Uberprufung zu unterstutzen. Xlife Sciences wird den Markt

zu gegebener Zeit uber die Ergebnisse dieses Prozesses informieren.

Finanzkalender

Geschäftsbericht 2022 20. April 2023

Ordentliche Generalversammlung 2023 22. Juni 2023

Halbjahresbericht 2023 21. September 2023

Kontakt

Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin,

handschin@irf-reputation.ch

Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz,

dennis.lennartz@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG

Talacker 358001 ZürichTelefon: 0041 44 385 84 60E-Mail:

info@xlifesciences.chInternet: www.xlifesciences.chISIN: CH0461929603WKN:

A2PK6ZBörsen: SIX Swiss Exchange

Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und

Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung

vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen

Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel,

Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere

Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und

Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt

sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen

Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und

kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste

Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung.

Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Disclaimer

Some of the information contained in this media release contains

forward-looking statements. Readers are cautioned that any such

forward-looking statements are not guarantees of future performance and

involve risks and uncertainties, and that actual results may differ

materially from those in the forward-looking statements as a result of

various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update

or revise any forward-looking statements.

Citigroup Global Markets Limited ("Citi"), which is authorised in the UK by

the Prudential Regulation Authority ("PRA") and regulated in the UK by the

Financial Conduct Authority ("FCA"), is acting as financial adviser for

Xlife Sciences and no one else in connection with the matters described in

the announcement and will not be responsible to anyone other than Xlife

Sciences for providing the protections afforded to its clients for providing

advice in relation to the contents of this announcement or any transaction

or any other matters referred to herein.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Xlife Sciences AG

Talacker 35

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 385 84 60

E-Mail: info@xlifesciences.ch

Internet: www.xlifesciences.ch

ISIN: CH0461929603

Valorennummer: A2PK6Z

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1491957

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1491957 21.11.2022 CET/CEST

°