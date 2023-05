EQS-Adhoc: Vorstand beschließt Restrukturierung der serviceorientierten Bereiche im Segment CORE / Einmalige Ergebnisbelastung führt zur Anpassung der Prognose beim EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) (deutsch)

Vorstand beschließt Restrukturierung der serviceorientierten Bereiche im Segment CORE / Einmalige Ergebnisbelastung führt zur Anpassung der Prognose beim EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS)

Vorstand beschließt Restrukturierung der serviceorientierten Bereiche im

Segment CORE // Beschleunigter Ausbau der global liefernden

Serviceorganisation // Steigerung der Profitabilität // Einmalige

Ergebnisbelastung führt zur Anpassung der Prognose beim EBIT vor

M&A-Effekten (non-IFRS)

* Einmalige Ergebnisbelastung im oberen einstelligen Millionenbereich im

Geschäftsjahr 2022/23 durch Restrukturierung der serviceorientierten

Bereiche im Segment CORE und beschleunigten Ausbau der global liefernden

Serviceorganisation

* Prognose des EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) wird auf 17,5 Mio. EUR bis

21,5 Mio. EUR (bisher: 27,5 Mio. EUR bis 30,5 Mio. EUR) gesenkt

* Umsatzprognose wird bestätigt

Filderstadt, 15. Mai 2023 - Nachdem die Veränderungen im Segment LOB im

vergangenen Geschäftsjahr abgeschlossen wurden, setzt der Vorstand zum

Abschluss der Strategieoffensive 2022 eine Restrukturierung in den

serviceorientierten Bereichen des Segments CORE um. Der Ausbau der global

liefernden Serviceorganisation wird im Zuge dessen erheblich beschleunigt.

Kosten sollen dadurch reduziert und die Profitabilität so ab dem

Geschäftsjahr 2023/24 deutlich erhöht werden. Damit schafft die All for One

Group die Voraussetzungen, ihre zunehmend internationalen Kunden aus dem

gehobenen Mittelstand vollumfassend und kostenoptimiert zu betreuen.

Mit Umsetzung der Restrukturierung wird voraussichtlich eine höhere

zweistellige Anzahl an Vollzeitstellen in den serviceorientierten Bereichen

im Segment CORE abgebaut, wodurch einmalige Aufwendungen im oberen

einstelligen Millionenbereich entstehen können. Die Prognose für das

Geschäftsjahr 2022/23 wird vom Vorstand, bedingt durch die

Einmalaufwendungen, entsprechend angepasst.

Für das Geschäftsjahr 2022/23 revidiert der Vorstand daher die Prognose für

das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) auf eine Bandbreite von 17,5 Mio. EUR

bis 21,5 Mio. EUR. Die bisherige Prognose sah ein EBIT vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in Höhe von 27,5 Mio. EUR bis 30,5 Mio. EUR vor. Die Prognose der

Umsatzerlöse (IFRS) für das Geschäftsjahr 2022/23 liegt unverändert bei 470

Mio. EUR bis 500 Mio. EUR.

Der Mittelfristausblick, mit robustem organischem Wachstum im mittleren

einstelligen Prozentbereich, wird bestätigt. Die ursprünglich für das

Geschäftsjahr 2025/26 kommunizierte EBIT-Ziel-Marge vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in Höhe von 7% bis 8% wird voraussichtlich bereits im

Geschäftsjahr 2024/25 erreicht.

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Head of Investor Relations & Treasury,

Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: All for One Group SE

Rita-Maiburg-Straße 40

70794 Filderstadt-Bernhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)711 78 807-28

Fax: +49 (0)711 78 807-222

E-Mail: nicole.besemer@all-for-one.com

Internet: www.all-for-one.com

ISIN: DE0005110001

WKN: 511000

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

