EQS-Adhoc: Vollzug der Übernahmen der Digital Republic AG und der SIGA exchange GmbH (deutsch)

06.01.2023

Rotkreuz, 6. Januar 2023

mobilezone meldet den Vollzug der Akquisitionen der Digital Republic AG mit

Sitz in Zürich, Schweiz und der SIGA exchange GmbH mit Sitz in Heilbronn,

Deutschland.

mobilezone hat die Akquisition der Digital Republic AG, Zürich, einen

Online-Provider für mobiles Internet (Mobile Virtual Network Operator, MVNO)

sowie die Akquisition der in Deutschland ansässigen SIGA exchange GmbH,

Heilbronn, welche an den elf Stützpunkten der US Army in Deutschland das

Telekommunikationsgeschäft betreibt, heute vollzogen.

Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende

Markus Bernhard Andreas Fecker

Chief Executive Officer Chief Financial Officer

mobilezone holding ag mobilezone holding ag

[1]mobilezoneholding@mobilezone.ch [1]mobilezoneholding@mobilezone.ch

1. 1.

mailto:mobilezoneholding@mobilezo mailto:mobilezoneholding@mobilezo

ne.ch ne.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982

Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der

führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die

Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse

SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten

Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein

vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und

Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine

unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden,

Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des

Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden

online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der

Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Über mobilezone Deutschland

Die mobilezone Deutschland GmbH umfasst das Deutschland-Geschäft der

mobilezone Gruppe mit Hauptsitz in Rotkreuz. Zum deutschen Geschäft der

mobilezone Gruppe gehören die Gesellschaften powwow GmbH und powwow Berlin

GmbH, worin alle E-Commerce-Endkundenmarken zusammengefasst sind, welche auf

die Vermittlung von Mobilfunkverträgen sowie den Verkauf von Mobiltelefonen

in Deutschland spezialisiert sind und die mobilezone Handel GmbH mit Sitz in

Münster, in welcher der indirekte B2B-Handel zusammengefasst ist. powwow ist

Marktführer im indirekten deutschen Telekommunikations-Markt. Mit den Marken

Sparhandy, DEINHANDY, Handystar, HIGH und SH werden über 80 Prozent des

Marktes abgedeckt. Dabei erreicht powwow seine Kunden überwiegend online,

aber auch im Fach- und Grosshandel sowie im TV. powwow beschäftigt rund 300

Mitarbeitende an den drei Standorten Köln, Berlin und Bochum.

www.powwow.de

