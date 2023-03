EQS-Adhoc: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Einführung eines Kapitalbands (deutsch)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Einführung eines Kapitalbands

Glarus, 25. März 2023 - Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank (GLKB)

beantragt der Generalversammlung vom 28. April 2023 die Einführung eines

Kapitalbands mit Gültigkeit bis zum 28. April 2028.

Das mit dem revidierten Aktienrecht neu geschaffene Kapitalband ermöglicht

Aktiengesellschaften eine flexiblere Gestaltung und Anpassung der

Kapitalstruktur. Die Glarner Kantonalbank möchte von dieser Flexibilisierung

Gebrauch machen. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb der Generalversammlung

vom 28. April 2023 die Einführung eines Kapitalbands. Stimmt die

Generalversammlung diesem Antrag zu, ist der Verwaltungsrat ermächtigt,

innerhalb von maximal fünf Jahren Aktienkapitalerhöhungen um total bis zu 5

Prozent (das heisst nominal 6.75 Millionen Franken) durch Ausgabe von bis zu

675'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien durchzuführen. Das

Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre ist grundsätzlich gewahrt und

kann nur im Hinblick auf eine allfällige Beteiligung von Organen,

Arbeitnehmern, Beauftragten oder Beratern der Gesellschaft beschränkt oder

aufgehoben werden.

Für weitere Informationen zu den Anträgen wird auf die Einladung zur

Generalversammlung verwiesen. Diese wird den im Aktienregister eingetragenen

Aktionärinnen und Aktionären am 31. März 2023 per Post zugestellt und in den

Publikationsorganen der GLKB bekanntgemacht.

Kontakt:

Ariane Riedi Wirth

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 71 30

E-Mail: ariane.riedi.wirth@glkb.ch

