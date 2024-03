EQS-Adhoc: Veröffentlichung von Geschäftsbericht 2023, Nachhaltigkeitsbericht 2023, Business Review 2023; Update zur Klimastrategie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Veröffentlichung von Geschäftsbericht 2023, Nachhaltigkeitsbericht 2023, Business Review 2023; Update zur Klimastrategie

Zürich, 18. März 2024 - Die Julius Bär Gruppe veröffentlichte heute den

Geschäftsbericht 2023 (einschliesslich Vergütungsbericht), den

Nachhaltigkeitsbericht 2023, die Business Review 2023 sowie den

Geschäftsbericht 2023 (Financial Statement IFRS) der Bank Julius Bär & Co.

AG. Diese Dokumente sind online verfügbar unter www.juliusbaer.com/reports.

Update zur Klimastrategie

Auch im Jahr 2023 hat Julius Bär Fortschritte bei der Umsetzung ihrer

Nachhaltigkeitsstrategie gemacht und die Erreichung der 2022

veröffentlichten Klimaziele weiter vorangetrieben. Die Gruppe bekräftigt den

langfristigen Anspruch, bis 2050 Netto-Null-Emissionen im Treasury-, Kredit-

und Hypothekargeschäft und bis 2030 im operativen Geschäft zu erreichen.

Neben der Bekräftigung langfristiger Vorgaben enthält der

Nachhaltigkeitsbericht 2023 auch kurzfristige Ziele, die von der SBTi

(Science Based Targets initiative) validiert wurden. Validierte SBTi-Ziele

stellen sicher, dass die Bemühungen des Unternehmens zur

Emissionsreduzierung den Anforderungen entsprechen, die zur Erreichung der

Ziele des Übereinkommens von Paris erforderlich sind.

Im Rahmen der Bemühungen zur Reduktion von Geschäftsreisen hat Julius Bär

2022 einen internen Kohlenstoffpreis für Flugreisen eingeführt. Die daraus

resultierenden Erlöse wurden 2023 für den Kauf von nachhaltigem

Flugtreibstoff (SAF) von Swiss International Airlines und der Lufthansa

Gruppe eingesetzt. Die Erlöse werden auch in die Finanzierung von zwei

Projekten in Indonesien und Panama zur Wiederaufforstung von Mangroven- und

Tropenwäldern fliessen.

Nic Dreckmann, CEO a.i. von Julius Bär, sagt: "Um der bevorzugte

Vermögensverwalter für die nächste Kundengeneration zu sein, wird

Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema bleiben, da eine wachsende Zahl von

Kunden ihre Investitionen vermehrt mit ihren persönlichen Werten in Einklang

bringen will. Auch deshalb bemühen wir uns, das Lösungs- und

Dienstleistungsangebot für unsere Kunden zu verbessern, sie auf ihrem

Nachhaltigkeitspfad zu begleiten und bei der Leistung eines positiven

Beitrags zu unterstützen."

Yvonne Suter, Leiterin Sustainability bei Julius Bär, kommentiert: "Zur

Begrenzung der globalen Erderwärmung müssen wir in erster Linie die

Kohlenstoffemissionen reduzieren. Um die weiteren Emissionen zu beseitigen,

braucht es andere Wege. Auf die Natur zu setzen ist im Moment der einzige

gangbare Weg, um Kohlenstoff in grossem Umfang aus der Atmosphäre zu binden.

Deshalb freuen wir uns, die beiden langfristigen Wiederaufforstungsprojekte

in Indonesien und Panama anzukündigen."

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine

erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die

persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser

gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu

schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende 2023 beliefen sich

die verwalteten Vermögen auf CHF 427 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co.

AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890

zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär

Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER)

kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und

liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an über 60 Standorten präsent. Mit

Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in

Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg,

Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo,

Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte

Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen

Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie

unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen

Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.juliusbaer.com

