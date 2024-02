EQS-Adhoc: VZ Holding AG: VZ Gruppe wächst überdurchschnittlich (deutsch)

VZ Holding AG: VZ Gruppe wächst überdurchschnittlich

VZ Holding AG: VZ Gruppe wächst überdurchschnittlich

29.02.2024 / 06:30 CET/CEST

VZ Gruppe wächst überdurchschnittlich

Zug, 29. Februar 2024 - Die VZ Gruppe steigerte ihre Betriebserträge

gegenüber 2022 um 14,8 Prozent auf 463,8 Mio. Franken. Der Gewinn stieg auf

187,0 Mio. Franken, was einem Plus von 23,5 Prozent entspricht. Giulio

Vitarelli erwartet, dass das Wachstum von Ertrag und Gewinn im Geschäftsjahr

2024 im langfristigen Durchschnitt liegen wird. Die Generalversammlung wird

zudem über die Wahl von zwei Verwaltungsrätinnen abstimmen.

Gewinn steigt um 23,5 Prozent

Das Geschäft der VZ Gruppe hat sich 2023 gut entwickelt: Die Erträge stiegen

von 403,9 auf 463,8 Mio. Franken; das entspricht einem Plus von 14,8

Prozent. Erträge aus verwalteten Vermögen sind die wichtigste

Ertragskomponente. Sie stiegen um 7,4 Prozent, während die Bankerträge vor

allem dank der höheren Zinsen ausserordentlich zunahmen. Das Wachstum hat

sich im zweiten Halbjahr wegen der tieferen Vergleichsbasis im Vorjahr wie

erwartet akzentuiert.

Nachfrage nach Beratung nimmt weiter zu

Die steigende Nachfrage folgt einem langfristigen Trend, der auf der

demografischen Entwicklung basiert und von den tiefgreifenden Reformen des

Schweizer Vorsorge-Systems verstärkt wird. 2023 konnte die VZ Gruppe die

Beratungskapazität und das Niederlassungsnetz weiter ausbauen, sodass die

Reichweite im Zielsegment zugenommen hat. Das lässt sich am kräftigen

Wachstum der Beratungshonorare um 19,2 Prozent ablesen. Bei den

Plattform-Dienstleistungen kamen netto wieder rund 8000 Kundinnen und Kunden

dazu. Aufgrund des anspruchsvollen Marktumfelds fiel das Netto-Neugeld etwas

tiefer aus als im Vorjahr (4,4 Mia. gegenüber 4,6 Mia. Franken).

Stabile Bilanz und höhere Dividende

Die Bilanzsumme wuchs von 5,9 Mia. auf 6,5 Mia. Franken, vor allem wegen der

Zunahme der Kundeneinlagen. Die Eigenmittel-Ausstattung der VZ Gruppe liegt

weiterhin deutlich über dem Durchschnitt der Branche. Mit einer

Kernkapitalquote (CET1-Ratio) von 26,2 Prozent ist die Gruppe sehr solide

kapitalisiert. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die

Dividende von 1.74 auf 2.24 Franken pro Aktie zu erhöhen. Damit steigt der

Anteil des ausgeschütteten Gewinns wie geplant von 46 auf 48 Prozent.

Geschäftsausblick

«In den nächsten Jahren werden wir unsere Beratungskapazität im

Gleichschritt mit der steigenden Nachfrage weiter ausbauen», sagt Giulio

Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Wenn sich die Finanzmärkte

stabil entwickeln, dürfte das Wachstum von Ertrag und Gewinn im

Geschäftsjahr 2024 im langfristigen Durchschnitt liegen. Aufgrund von

Basis-Effekten erwarten wir im ersten Halbjahr ein stärkeres Wachstum als im

zweiten.»

Erweiterung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 8. April 2024 vor,

zwei zusätzliche Mitglieder zu wählen. Nadia Tarolli Schmidt ist Partnerin

der Basler Wirtschaftskanzlei VISCHER. Sie hat ein Anwaltspatent, ist eidg.

dipl. Steuerexpertin und spezialisiert sich auf Steuern, berufliche

Vorsorge, Banking und Finance. Henriette Wendt ist Chief Operating Officer

der Axpo Holding. Sie hat einen Master in Business Strategy der ESSEC Paris

und bringt internationale Erfahrung mit, insbesondere aus dem

Technologie-Bereich. «Wir freuen uns, dass wir der Generalversammlung zwei

so qualifizierte neue Mitglieder zur Wahl vorschlagen können, die unser

Gremium in persönlicher und fachlicher Hinsicht optimal ergänzen», sagt

Matthias Reinhart, Präsident des Verwaltungsrats der VZ Holding AG.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht und die Investoren-Präsentation stehen auf vzch.com in

der Rubrik «Investor Relations» bereit zum Download: www.vzch.com/berichte

Alternative Performance-Kennzahlen

Zur Messung ihrer Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die nicht in

den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Diese

alternativen Performance-Kennzahlen sind auf Seite 194 des Geschäftsberichts

2023 aufgelistet.

Zum VZ

Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding

AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und

Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung

von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten

Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet

sich in Zug, und das VZ ist an 42 weiteren Standorten in der Schweiz,

Deutschland und England präsent.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren,

Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen,

Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen

impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine

Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige

Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Erfolgsrechnung (in CHF '000) 2023 20221

Total Betriebsertrag 463'- 403'9-

842 00

Total Betriebsaufwand 244'- 227'5-

922 97

Betriebsergebnis (EBIT) 218'- 176'3-

920 03

Reingewinn 187'- 151'3-

022 85

1 Rückwirkende Anpassung aufgrund der Einführung von

IFRS 17, Details dazu ab Seite 68 im Finanzbericht.

Bilanz (in CHF '000) 31.12.2023 31.12.20221

Bilanzsumme 6'535'708 5'945'986

Eigenkapital 926'117 770'963

Netto-Liquidität 844'035 686'276

1 Rückwirkende Anpassung aufgrund der

Einführung von IFRS 17, Details dazu ab

Seite 68 im Finanzbericht.

Eigenkapital-Kennzahlen 31.12.2023 31.12.20221

Eigenkapitalquote 14,2% 13,0%

Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) 26,2% 25,2%

Regulatorische Gesamtkapitalquote (T1 & 26,2% 25,2%

T2)

1 Rückwirkende Anpassung aufgrund der

Einführung von IFRS 17, Details dazu ab

Seite 68 im Finanzbericht.

Verwaltungsbestände (in CHF Mio.) 31.12.2023 31.12.2022

Assets under Management 44'887 39'108

Personal 31.12.2023 31.12.2022

Mitarbeitende auf Vollzeitbasis 1'390,7 1'247,4

