EQS-Adhoc: VAT Medienmitteilung zum Kapitalmarkttag 2022 (deutsch)

VAT Medienmitteilung zum Kapitalmarkttag 2022

VAT Group AG

VAT Medienmitteilung zum Kapitalmarkttag 2022

02.12.2022 / 06:30 CET/CEST

* Vier strategische Prioritäten zur Beschleunigung des Wachstums:

1. Weitere Steigerung des Marktanteils in allen Kerngeschäften und

Märkten

2. Ausbau des Kundennutzens und Erweiterung des «Share of Wallet» in

an den Ventilbereich angrenzenden Märkten

3. VAT2B - Aufbau tragfähiger Kapazitäten zur Umsetzung der Strategie

und zur weiteren Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit und

Skalierbarkeit

4. Umsetzung der ESG-Strategie der VAT, die Mehrwert für alle

Stakeholder schafft

* Ziele 2027: Nettoumsatz von CHF 1,8-2,2 Mrd. und EBITDA-Marge von 32-37%

über den Zyklus

Die VAT, die weltweit führende Herstellerin von High-End-Vakuumventilen, hat

heute ihre strategischen Prioritäten und Finanzziele für den Zeitraum 2023

bis 2027 aktualisiert. Das Unternehmen prognostiziert weiterhin ein

günstiges mittelfristiges Nachfrageumfeld, angetrieben durch den Bedarf an

immer anspruchsvolleren Halbleitern zur Förderung der Digitalisierung,

erneuerbarer Energien und anderer positiver Megatrends.

«VAT ist nach wie vor der unangefochtene Weltmarktführer für Vakuumventile,

und wir haben unsere Markt- und Technologieposition seit unserem letzten

Kapitalmarkttag im Jahr 2020 weiter gestärkt», sagte Michael Allison, CEO

der VAT. «Wir befinden uns im Epizentrum einer langfristigen Marktexpansion.

Wir bauen unseren Technologievorsprung weiter aus und unsere umfassenden

Bemühungen für operative Exzellenz zahlen sich aus.»

«Wir haben in den letzten zwei Jahren ein beispielloses Wachstum erlebt und

die mittelfristigen Aussichten bleiben sehr positiv», sagte Allison. «Wir

erwarten kurzfristig eine zyklische Abschwächung der Nachfrage, da die

Halbleiterhersteller ihre Investitionen in neue Produktionsanlagen

zurückfahren. Wir sehen einige Anzeichen dafür im vierten Quartal und

erwarten, dass dies bis 2023 anhalten wird.»

Führend in einer wachsenden Branche

Die High-End-Vakuumventile der VAT sind geschäftskritische Komponenten bei

der Herstellung von Halbleitern, der treibenden Kraft hinter der globalen

Digitalisierung und langfristigen Trends wie Cloud Computing, intelligente

Geräte, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz. Darüber hinaus

werden Halbleiter in einer Vielzahl anderer Anwendungen immer wichtiger,

etwa bei der Integration erneuerbarer Energien in Stromnetze, in der

fortschrittlichen Messtechnik und bei der Entwicklung medizinischer Geräte

im Nanomassstab zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Infolgedessen

wird erwartet, dass der weltweite Markt für Siliziumchips bis 2030 mit einer

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9% auf USD 1,0-1,3

Billionen wächst.

Diese Trends kommen den Stärken der VAT in den Bereichen Technologie und

Markt zugute. Da die Halbleiter immer kleiner, leistungsfähiger und

komplexer werden, steigt die Nachfrage nach möglichst sauberen

Produktionsumgebungen. Durch die Sicherstellung der geringsten

Partikelkontamination, die enge Zusammenarbeit mit den grössten Kunden des

Sektors und die Bereitstellung eines schnellen und reaktionsschnellen

globalen Servicenetzes, hat die VAT ihren Marktanteil in den letzten sieben

Jahren um etwa 20 Prozentpunkte erhöht. Heute beläuft sich der Anteil der

VAT bei High-End-Vakuumventilen in allen Branchen auf etwa 60% und im

Halbleitersektor, dem grössten Markt der VAT, auf etwa 75%. Damit ist das

Unternehmen etwa achtmal grösser als sein nächster Konkurrent.

Strategische Prioritäten zur Sicherung eines nachhaltigen Wachstums

Seit dem letzten Kapitalmarkttag im Dezember 2020 hat die VAT gute

Fortschritte in Richtung ihrer Ziele für 2025 gemacht. Der Konzernumsatz

dürfte 2022 knapp über CHF 1,1 Mrd. erreichen (Ziel für 2025: CHF 1,5 Mrd.)

und zwischen 2020 und 2022 um durchschnittlich 29% pro Jahr wachsen (CAGR).

Die EBITDA-Marge der VAT dürfte im Jahr 2022 rund 35% erreichen

(Zielkorridor 2020-25: 32-37%).

Für den Zeitraum von 2023 bis 2027 hat die VAT vier strategische Prioritäten

gesetzt, um ihr Wachstum fortzusetzen und die operative Exzellenz weiter zu

verbessern:

1. Gewinnung von Marktanteilen in allen Kerngeschäften und Märkten: Mit

ihrem Fokus auf Innovation und starken F&E-Investitionen steigert die

VAT weiterhin ihre «Specification Win Rate». Dies sind neue Produkte,

die in Zusammenarbeit mit Kunden für die Herstellung zukünftiger

Generationen von Halbleitern und anderen digitalen Geräten entwickelt

werden und somit als Indikator für zukünftiges Wachstumspotenzial

dienen. Im Jahr 2022 erreichte die VAT bei diesen Projekten eine

Gewinnquote von über 95%. Darüber hinaus investiert die VAT frühzeitig

in flexible Produktionskapazitäten, um die Marktposition als bevorzugter

Partner für alle Kunden und insbesondere im Halbleitersektor zu stärken,

in dem die VAT bis 2027 den Marktanteil um 10 Prozentpunkten steigern

will.

2. Ausweitung des «Share of Wallet» in an den Ventilbereich angrenzenden

Märkten: Auf dem Kapitalmarkttag 2020 erläuterte VAT ihre Strategie, ihr

Geschäft über Ventile hinaus in den Bereich der so genannten

Vakuum-«Adjacencies» (wie Bewegungskomponenten und fortschrittliche

Module) auszubauen. Die VAT hat dieses Geschäft erfolgreich ausgebaut

und rechnet nun damit, bis 2027 einen Umsatz von über CHF 300 Mio. in

diesem Bereich zu erzielen. Über diesen Zeitrahmen hinaus prüft die VAT

bereits heute zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Halbleiter

und fortschrittliche Industrieprodukte, um das Wachstum bis weit in das

nächste Jahrzehnt hinein fortzusetzen.

3. VAT2B - Aufbau starker Fähigkeiten zur Umsetzung der Strategie und zur

weiteren Verbesserung der operativen Exzellenz und Skalierbarkeit: Zur

Umsetzung der Wachstumsstrategie führt die VAT ein Programm namens VAT2B

ein, um das Unternehmen in drei Schlüsselbereichen zu stärken: Menschen,

Strukturen und Prozesse. Das Unternehmen baut dabei auf die Erfahrungen,

die es beim Übergang von einem Familienunternehmen zu einer an der SIX

Swiss Exchange kotierten Aktiengesellschaft im Jahr 2016 gesammelt hat.

Das Unternehmen hat eine Periode beispiellosen Wachstums erfolgreich

gemeistert, verbunden mit der Erweiterung der globalen Präsenz,

bedeutenden Herausforderungen im Zusammenhang mit Lieferveränderungen

und einer globalen Pandemie.

4. Umsetzung einer klaren ESG-Strategie, die Mehrwert für alle Stakeholder

schafft: Seit der Gründung vor mehr als 50 Jahren ist die VAT nicht nur

bestrebt, das Unternehmen zu vergrössern, sondern dies auch auf

nachhaltige Weise zu tun. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von

Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen für den Unternehmenserfolg

strebt die VAT heute eine Best-in-Class-Position im Bereich ESG an,

indem sie sich an eine breite Stakeholder-Gruppe wendet.

Michael Allison ist überzeugt, dass die VAT gut positioniert ist, um von

ihrer führenden Position in einem Wachstumsmarkt in Verbindung mit ihren

Wettbewerbsvorteilen bei Technologie, Kundenbeziehungen und Mitarbeitenden

zu profitieren. «Halbleiter verändern die Art und Weise, wie die Welt

funktioniert, und treiben Fortschritte in allen Bereichen voran, von der

Kommunikation und dem Transportwesen bis hin zum Gesundheitswesen und der

sauberen Energie», sagte er. «Wir werden weiterhin eine Schlüsselrolle bei

der Entwicklung dieser neuen Welt spielen und gleichzeitig eine Plattform

für langfristigen Erfolg und nachhaltige Wertschöpfung für alle unsere

Stakeholder schaffen.»

Finanzielle Ziele für 2027

Die VAT hat folgende Finanzprognosen für den Fünfjahreszeitraum 2023 bis

2027 vorgestellt:1

* Niedriges zweistelliges Umsatzwachstum über den Zyklus hinweg im

mittleren Bereich der Prognose von CHF 1,8 Mrd. bis CHF 2,2 Mrd.

* EBITDA-Margenkorridor von 32-37% des Umsatzes

* Free Cashflow-Umwandlungsrate von 60-65% des EBITDA

* Rendite auf dem investierten Kapital (ROIC) von über 45%

* Investitionsausgaben von 4-5% des Umsatzes

* F&E-Ausgaben von 5-6% des Umsatzes

* Dividendenausschüttung von bis zu 100% des free Cashflow

Zusätzliche Informationen

Der Kapitalmarkttag der VAT kann ab 10.30 Uhr MEZ über einen Live-Webcast

oder per Telefon (+41 58 310 50 00) verfolgt werden. Die Präsentationen sind

ab 10.00 Uhr MEZ auf https://ir.vatvalve.com/en/home verfügbar. Eine

Aufzeichnung des Webcasts kann ca. 24 Stunden nach Ende des Webcasts über

unsere Website abgerufen werden.

Bei Schwierigkeiten mit der Vorregistrierung können die Teilnehmenden eine

der folgenden Nummern wählen:

+41 58 310 50 00 (CH/Europa)

+44 207 107 06 13 (GROSSBRITANNIEN)

+1 631 570 56 13 (USA)

1Guidance geht von einem USD/CHF-Wechselkurs von 0,95:1 und einem

unveränderten Konsolidierungsumfang aus

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Communications & Investor Relations

Michel R. Gerber

T +41 81 772 42 55

investors@vat.ch

Finanzkalender

Donnerstag, 2. März 2023 Jahresergebnis 2022

Donnerstag, 13. April 2023 Lagebericht zum 1. Quartal 2023

Donnerstag, 27. Juli 2023 Halbjahresabschluss 2023

Donnerstag, 12. Oktober 2023 Lagebericht zum 3. Quartal 2023

ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen - das ist unser Anspruch als

weltweit führende Entwicklerin, Herstellerin und Lieferantin von

High-End-Vakuumventilen. VAT-Vakuumventile sind geschäftskritische

Komponenten für die Fertigung innovativer Produkte des täglichen Lebens wie

tragbare Geräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. Die VAT berichtet in

zwei verschiedenen Segmenten: Ventile und Global Service. Unter letzterem

bieten wir unseren Kunden Originalersatzteile, Wartung, technischen Support

und Training für diverse Vakuumventilanwendungen. Mit über 2'500

Mitarbeitenden weltweit, Vertretungen in 29 Ländern, einem Nettoumsatz von

CHF 901 Mio. (2021) und Produktionsstandorten in der Schweiz, Malaysia,

Rumänien, und Taiwan gestalten wir unseren hochspezialisierten Markt

nachhaltig mit.

ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGE

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit

eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen könnten, dass

die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Alle hierin

enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen

(einschliesslich Aussagen, die die Worte "glauben", "planen", "vorhersehen",

"erwarten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als

zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und

Eventualitäten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von

Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten

können und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denen

abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder

impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten beziehen sich auf

Faktoren, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu

kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie z.B. zukünftige

Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer

Marktteilnehmer, die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit der

Informationstechnologiesysteme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche

und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen

tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen.

Infolgedessen werden die Anleger davor gewarnt, sich in unangemessener Weise

auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt VAT jede Absicht oder

Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen,

die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: VAT Group AG

Seelistrasse 1

9469 Haag

Schweiz

Telefon: +41 81 771 61 61

Fax: +41 81 771 48 30

E-Mail: reception@vat.ch

Internet: www.vatvalve.com

ISIN: CH0311864901

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1503525

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1503525 02.12.2022 CET/CEST

