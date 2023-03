EQS-Adhoc: Umsatzwachstum in allen Regionen dank Verkaufspreiserhöhungen-Profitabilität von Nachfragerückgang und Einmalbelastungen geprägt-Massnahmen zur Ertragssteigerung eingeleitet-Dividende CHF 23 pro Aktie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Forbo Holding":

Umsatzwachstum in allen Regionen dank Verkaufspreiserhöhungen-Profitabilität von Nachfragerückgang und Einmalbelastungen geprägt-Massnahmen zur Ertragssteigerung eingeleitet-Dividende CHF 23 pro Aktie

Forbo Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Umsatzwachstum in allen Regionen dank Verkaufspreiserhöhungen-Profitabilität

von Nachfragerückgang und Einmalbelastungen geprägt-Massnahmen zur

Ertragssteigerung eingeleitet-Dividende CHF 23 pro Aktie

02.03.2023 / 06:00 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

AD-HOC-mitteilung gemäss artikel 53 DES KOTIERUNGSREGLEMENTS DER SIX

EXCHANGE REGULATION

Die Forbo-Gruppe - führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen

sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik - erzielte im Geschäftsjahr 2022

einen Nettoumsatz von CHF 1 293,2 Mio. Dies entspricht einer Erhöhung von

8,5% in Lokalwährungen sowie aufgrund negativer Währungseinflüsse 3,1% in

Konzernwährung. Das Betriebsergebnis (EBIT) der Gruppe reduzierte sich als

Folge des deutlichen Nachfragerückgangs sowie von Einmalbelastungen um 25,9%

auf CHF 132,6 Mio (Vorjahr: CHF 179,0 Mio). Das Konzernergebnis lag mit CHF

101,4 Mio um 28,2% tiefer als im Vorjahr (CHF 141,2 Mio).

Baar, 2. März 2023

Forbo blickt auf ein durchzogenes Geschäftsjahr zurück. Das Unternehmen war

nach den pandemiegeprägten Vorjahren gut ins Jahr 2022 gestartet. Dies hat

sich in einem wieder zunehmend anspruchsvollen Umfeld aufgrund der

schwierigen geo- und finanzpolitischen Situation ab Frühjahr 2022 geändert.

Markante Kostensteigerungen bei Rohmaterialien, Transport und Energie sowie

erhöhte Personal- und andere Kosten schmälerten die operative

Profitabilität. Dank Verkaufspreiserhöhungen konnte das Ausmass, wenn auch

zeitlich verzögert, gemindert werden. Zudem wurde die Umsatzentwicklung in

Asien/Pazifik von erneuten Covid-Lockdowns in China beeinflusst.

Insgesamt hat Forbo diese Herausforderungen im ersten Halbjahr 2022

grösstenteils gut bewältigt. Danach reduzierte sich jedoch ab Spätsommer

2022 die Nachfrage. Dieser Trend verstärkte sich im vierten Quartal 2022.

Dies führte nach einem Volumenwachstum im ersten Halbjahr 2022 zu einem

unerwartet deutlichen Nachfragerückgang im zweiten Semester - wovon Flooring

Systems verstärkt betroffen war -, sodass insgesamt für das ganze Jahr 2022

ein Volumenrückgang resultierte.

Nachdem Forbo im Jahr 2021 in Bezug auf Umsatz und Ertrag das

Vor-Pandemie-Niveau von 2019 wieder erreicht hatte, wurden im ersten

Halbjahr 2022 Strukturen und Personalbestand im Hinblick auf weiteres

Wachstum deutlich ausgebaut. Dieser erheblich höheren Kostenbasis stand ab

Spätsommer 2022 ein zunehmend stärkerer Volumenrückgang gegenüber, was in

Kombination zu einem deutlich tieferen Ertrag führte. Gleichzeitig stiegen

die Kosten für Rohmaterial, Energie und Logistik weiter stark an. Diese

Erhöhungen konnten jedoch dank innovativer und qualitativ hochstehender

Produkte und Dienstleistungen mit entsprechenden Verkaufspreiserhöhungen

weitgehend kompensiert werden.

Aufgrund des stärkeren Schweizer Frankens führte die Umrechnung der lokalen

Ergebnisse in die Konzernwährung im Vergleich zum Vorjahr zu einem negativen

Währungseffekt von CHF 67 Mio beim Umsatz. Viele Hauptwährungen von Forbo

waren davon betroffen, besonders stark der Euro, das britische Pfund, der

japanische Yen und die schwedische Krone. Einzig der US-Dollar bewirkte

einen positiven Beitrag.

Umsatzwachstum in allen Regionen dank Verkaufspreiserhöhungen

Im Berichtsjahr realisierte Forbo mit CHF 1 293,2 Mio (Vorjahr: CHF 1 254,0

Mio) einen um 8,5% höheren Nettoumsatz in Lokalwährungen, was insbesondere

auf Verkaufspreiserhöhungen von insgesamt 11,0% zurückzuführen ist. Aufgrund

negativer Währungseinflüsse entspricht dies einem Umsatzplus von 3,1% in

Konzernwährung. Alle drei Regionen haben in Lokalwährungen zu diesem

Umsatzwachstum beigetragen: Asien/Pazifik mit +12,0%, Europa mit +8,0% und

Amerikas mit +7,6%.

Profitabilität von Nachfragerückgang und Einmalbelastungen geprägt

Aufgrund der guten Marktentwicklung Ende 2021 und Anfang 2022 wurden im

ersten Halbjahr 2022 die Strukturen aufgebaut und der Personalbestand

deutlich erhöht. Dem stand ab Spätsommer 2022 ein zunehmend stärkerer

Volumenrückgang gegenüber, was in Kombination zu einem deutlich tieferen

Ertrag führte. Gleichzeitig stiegen die Kosten für Rohmaterial, Energie und

Logistik weiter stark an. Positiv auf das Ergebnis ausgewirkt haben sich

höhere Verkaufspreise und die im zweiten Halbjahr 2022 eingeleiteten

Initiativen zur Ertragssteigerung.

Das operative Resultat zusätzlich negativ beeinflusst haben

Einmalbelastungen von CHF 20 Mio, die sich aus verschiedenen Elementen

zusammensetzen und mehrheitlich bei Flooring Systems angefallen sind.

Aufgrund der politischen und der wirtschaftlichen Lage in Russland hat Forbo

lokale Wertminderungen vor allem auf Goodwill und Sachanlagen vorgenommen.

Hinzu kamen die Kosten für Strukturanpassungen sowie verschiedene

Ereignisse, die im übrigen Betriebsaufwand und -ertrag verbucht wurden,

unter anderem auch die Bildung von Rückstellungen für verschiedene

Rechtsfälle.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)

reduzierte sich um CHF 42,2 Mio oder 17,9% auf CHF 193,4 Mio (Vorjahr: CHF

235,6 Mio). Das operative Betriebsergebnis (EBIT) der Gruppe lag um CHF 46,4

Mio oder 25,9% tiefer bei CHF 132,6 Mio (Vorjahr: CHF 179,0 Mio). Daraus

resultierten eine EBITDA-Marge von 15,0% (Vorjahr: 18,8%) sowie eine

EBIT-Marge von 10,3% (Vorjahr: 14,3%).

Ertragsminderungen im Konzernergebnis reflektiert

Basierend auf dem deutlich tieferen Betriebsergebnis (EBIT), einer leicht

höheren Steuerrate von 22,6% (Vorjahr: 22,1%) sowie einem tieferen

Finanzergebnis von CHF -1,6 Mio (Vorjahr: CHF +2,2 Mio) aufgrund von

Kursverlusten auf Fremdwährungen reduzierte sich das Konzernergebnis um

28,2% respektive um CHF 39,8 Mio auf CHF 101,4 Mio (Vorjahr: CHF 141,2 Mio).

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der Geschäftsbereich Forbo Flooring Systems erzielte im Geschäftsjahr 2022

einen Nettoumsatz von CHF 878,0 Mio (Vorjahr: CHF 851,8 Mio), was in

Lokalwährungen einer Erhöhung von 9,0% entspricht und aufgrund negativer

Währungseinflüsse ein Umsatzplus von 3,1% in Konzernwährung bedeutet. Diese

Erhöhung basiert vollumfänglich auf Verkaufspreiserhöhungen. Nach einem

insgesamt noch positiven ersten Halbjahr reduzierte sich die Nachfrage ab

Spätsommer 2022 deutlich und verstärkte sich im vierten Quartal. Eine durch

die Energiekrise verursachte Verlagerung von Renovationsprojekten in

energiesparende Projekte zulasten von Bodenbelagsaufträgen sowie die

generelle Zurückhaltung bei neuen Grossprojekten aufgrund signifikant

höherer Baukosten waren unter anderem die Ursache für diese Entwicklung. Der

Anteil am Konzernumsatz 2022 betrug 67,9%. Das Betriebsergebnis (EBIT)

reduzierte sich um 32,6% auf CHF 88,4 Mio (Vorjahr: CHF 131,2 Mio). Dieser

deutliche Rückgang ist nebst markant höheren Kosten für Rohmaterialien,

Transport, Energie und Personal sowie negativen Währungseinflüssen

insbesondere auf den Volumenrückgang sowie Einmalbelastungen zurückzuführen.

Die EBIT-Marge reduzierte sich um 5,3 Prozentpunkte auf 10,1% (Vorjahr:

15,4%).

Der Geschäftsbereich Forbo Movement Systems erzielte im Berichtsjahr einen

Nettoumsatz von CHF 415,2 Mio (Vorjahr: CHF 402,2 Mio), was in

Lokalwährungen gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 7,3% entspricht und

aufgrund negativer Währungseinflüsse ein Umsatzplus von 3,2% in

Konzernwährung bedeutet. Diese Erhöhung basiert vollumfänglich auf

Verkaufspreiserhöhungen. Der Umsatz hat sich über alle Kundensegmente wieder

gut auf das Vor-Pandemie-Niveau eingependelt, da teilweise auch ein

Nachholeffekt spürbar war. Die Nachfrage nach Transport- und Prozessbändern

in der industriellen Produktion, nach Flachriemen in Verpackungsanlagen,

Sportlaufbändern in Fitnesscentern und nach Bändern in der Verarbeitung von

Rohmaterialien nahm überdurchschnittlich zu. Der Anteil am Konzernumsatz

2022 betrug 32,1%. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich leicht um

0,6% auf CHF 54,0 Mio (Vorjahr: CHF 54,3 Mio), was auf Kostensteigerungen

bei Rohmaterialien, Transport und Energie sowie auf negative

Währungseinflüsse zurückzuführen ist. Die EBIT-Marge reduzierte sich um 0,5

Prozentpunkte auf 13,0% (Vorjahr: 13,5%).

Solide Bilanz

Die Vorräte erhöhten sich um 20,3% oder CHF 53,3 Mio auf CHF 316,2 Mio

aufgrund höherer Anschaffungs- und Herstellkosten, komplexer Lieferketten

sowie von Herausforderungen zwischen Absatz- und Produktionsplanung. Der

Nettobestand an flüssigen Mitteln betrug per Jahresende 2022 CHF 21,4 Mio

(Vorjahr: CHF 56,2 Mio). Diese Abnahme ist hauptsächlich auf das tiefere

Ergebnis und das deutlich angestiegene Umlaufvermögen zurückzuführen.

Zusätzlich hielt Forbo per 31. Dezember 2022 eigene Aktien zum Jahresendkurs

2022 bewertet von CHF 78,6 Mio. Der Free Cashflow reduzierte sich aufgrund

des deutlich tieferen Ergebnisses und des erhöhten Warenlagers um 60,6% auf

CHF 50,5 Mio (Vorjahr: CHF 128,1 Mio).

Die Eigenkapitalquote ist solide und hat sich auf 57,3% erhöht (Vorjahr:

53,2%).

Der unverwässerte Gewinn pro Aktie reflektiert den deutlichen

Ertragsrückgang und reduzierte sich um 21,7% auf CHF 71,76 (Vorjahr: CHF

91,63).

Prioritäten 2023

Massnahmen zur Verbesserung der operativen Profitabilität sowie zur

beschleunigten Implementierung von operativen und strategischen Projekten

sind eingeleitet und in Umsetzung. Dazu gehören die Fokussierung auf

wesentliche Projekte, Optimierungen im Vertrieb und in der

Produktionsplanung, Effizienzsteigerungsmassnahmen und die Anpassung von

Strukturen an die tieferen Volumen.

Forbo wird die erfolgreiche Strategie der vergangenen Jahre beibehalten.

Beide Geschäftsbereiche verfügen über ein attraktives Produktportfolio.

Forbo investiert weiterhin strategiekonform in sein Produkt- und

Dienstleistungsangebot, in Wachstumsmärkte, in Digitalisierung sowie in neue

Produktionstechnologien und -erweiterungen - immer verbunden mit einer

verbesserten CO2-Bilanz sowie Effizienzsteigerungen. Externe

Wachstumsmöglichkeiten werden wahrgenommen, wenn dadurch ein langfristiger

Mehrwert geschaffen wird.

Anträge an die Generalversammlung

Wahlen in den Verwaltungsrat

Mit Ausnahme von Jens Fankhänel stellen sich alle bisherigen

Verwaltungsratsmitglieder für eine Wiederwahl für eine weitere einjährige

Amtsperiode zur Verfügung. Jens Fankhänel wird per 1. März 2023, als

Nachfolger von Michael Schumacher, CEO der Forbo-Gruppe. This E. Schneider -

seit 2014 Exekutiver Verwaltungsratspräsident - wird sich auf Wunsch des

Verwaltungsrats und wie bereits im Sommer 2022 kommuniziert an der kommenden

Generalversammlung als vollamtlicher Verwaltungsratspräsident zur Wahl

stellen.

Dividende der Ertragsminderung angepasst

Aufgrund des tieferen Ertrags und des reduzierten Cashflows im Berichtsjahr,

jedoch mit einer soliden Eigenkapitalbasis sowie der Überzeugung, dass sich

die Ertragssituation wieder verbessert, wird der Verwaltungsrat der

Generalversammlung beantragen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von

CHF 23 pro Aktie (Vorjahr: CHF 25 pro Aktie) auszuschütten, was einer

Ausschüttungsquote von 32 Prozent entspricht.

Ermächtigung für Aktienrückkaufsprogramm

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine Ermächtigung für die

Umsetzung eines Aktienrückkaufprogramms beantragen, um über einen Zeitraum

von drei Jahren eigene Aktien im Umfang von maximal 10 Prozent des

Aktienkapitals zwecks Kapitalherabsetzung wahlweise über eine zweite

Handelslinie an der SIX Swiss Exchange oder auf andere Weise zurückkaufen zu

können.

Ausblick für 2023

Angesichts des soliden und gesunden finanziellen Fundaments, der bewährten

Strategie und seiner führenden Marktpositionen ist Forbo gut gewappnet, um

wieder nachhaltig profitabel wachsen und rasch wieder an die gewohnte

Rentabilität anknüpfen zu können.

Forbo erwartet ein anspruchsvolles erstes Halbjahr 2023 mit leicht

rückläufigen Volumen gegenüber dem ersten Halbjahr 2022. Trotz weiterer

inflationsbedingter Kostenerhöhungen und anhaltend hoher Rohmaterialpreise

ist Forbo überzeugt, dass sich die eingeleiteten Massnahmen, eine klare

Fokussierung sowie höhere Verkaufspreise positiv auswirken werden.

Sofern sich das geopolitische und das wirtschaftliche Umfeld nicht

wesentlich verändern, geht Forbo von einem gegenüber dem Vorjahr leicht

höheren Umsatz in Lokalwährungen aus. Mit dem Wegfall der Einmalkosten und

den eingeleiteten Massnahmen zur Verbesserung der operativen Profitabilität

erwartet das Unternehmen bei gleichbleibenden Wechselkursen ein

Konzernergebnis in der Grössenordnung von CHF 130 Mio.

Weitere Informationen finden Sie in dem seit heute Morgen im Internet

publizierten Geschäftsbericht 2022:

www.forbo.com -> Investoren

AD-HOC-MEDIENMITTEILUNG (PDF-FILE)

Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie

Antriebs- und Leichtfördertechnik. Die Linoleum-Bodenbeläge von Forbo sind

aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, biologisch abbaubar und CO2-neutral

(cradle to gate) ohne Kompensation. Für die Herstellung heterogener

Vinylbeläge verwendet Forbo phthalatfreie Weichmacher der neuesten

Generation. Zudem enthalten sie im Verhältnis zum Gesamtproduktgewicht bis

zu 25% rezykliertes Material. Der BioBeltTM ist ein biologisch abbaubares

Transportband, das weitgehend aus Materialien von nachwachsenden

pflanzlichen Rohstoffen produziert wird. Das AmpMiserTM-Transportband

ermöglicht Energie- und daraus resultierende CO2-Einsparungen von bis zu

50%. Für Forbo als verantwortungsbewussten Hersteller ist der umsichtige

Umgang mit allen Ressourcen für eine nachhaltige Zukunft ein wichtiger

Grundwert.

Das Unternehmen beschäftigt rund 5 400 Mitarbeitende und verfügt über ein

internationales Netz von 25 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6

Konfektionierungszentren sowie 47 reinen Vertriebsgesellschaften in weltweit

insgesamt 39 Ländern. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im

Kanton Zug, Schweiz. Die Konzerngesellschaft Forbo Holding AG ist an der SIX

Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354151, ISIN CH0003541510, Bloomberg

FORN SW, Reuters FORN.S).

Kontaktperson:

Karin Marti

Head Corporate Communications

Telefon +41 58 787 25 41

www.forbo.com

www.forbo.com -> Nachhaltigkeit

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Forbo Holding AG

Lindenstrasse 8

6341 Baar

Schweiz

Telefon: +41 58 787 25 25

Fax: +41 58 787 25 20

E-Mail: info@forbo.com

Internet: www.forbo.com

ISIN: CH0003541510

Valorennummer: 354151

Börsen: SIX Swiss Exchange

