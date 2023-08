EQS-Adhoc: Transformation nimmt Gestalt an, rasche Expansion belastet Profitabilität - Ernennung von Marc Augustin zum neuen CFO (deutsch)

Transformation nimmt Gestalt an, rasche Expansion belastet Profitabilität - Ernennung von Marc Augustin zum neuen CFO

PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Transformation nimmt Gestalt an, rasche Expansion belastet Profitabilität -

Ernennung von Marc Augustin zum neuen CFO

15.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Baar, 15. August 2023 - PolyPeptide publizierte heute die Ergebnisse für H1

2023, den aktualisierten Ausblick für 2023 und die Ernennung des neuen CFOs:

* Ergebnisse entsprechen der Orientierung zum Geschäftsverlauf vom 13.

Juli 2023. Umsatz von EUR 131.8 Millionen im Vergleich zum H1 2022

entsprechend einem Rückgang von 1.4% oder einem Wachstum von 2.9% zu

konstanten Wechselkursen. EBITDA von EUR -19.4 Millionen im Vergleich zu

26.7 Millionen im H1 2022, wobei mehr als die Hälfte des Rückgangs auf

Veränderungen in der Kostenabsorption und auf eine einmalige

Abschreibung auf Lagerbeständen zurückzuführen ist.

* Wachstum ohne Umsatzbeitrag im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie

von 29.3% dank starkem Momentum im Peptidgeschäft.

* Per 30. Juni 2023 betrug der Umsatzanteil im therapeutischen Bereich der

metabolischen Erkrankungen 43%, verglichen mit 28% per 30. Juni 2022; im

gleichen Zeitraum stieg der Umsatzanteil mit grossen Pharmakunden von

41% auf 65%; es wird erwartet, dass sich diese Trends fortsetzen, da

PolyPeptide Partnerschaften im Bereich der metabolischen und seltenen

Erkrankungen mit grossen Pharmakunden vorantreibt, aufbauend auf der

starken aktiven Kundenprojektpipeline als Treiber transformationaler

Fortschritte.

* Kundenprojektpipeline mit 226 aktiven Projekten per 30. Juni 2023 (220

per Ende 2022), 17 neue Peptid- und Oligonukleotid-Projekte, davon 6 mit

neuen Kunden; 31 (30 per Ende 2022) Projekte in Phase III der klinischen

Entwicklung.

* Aktualisierter Ausblick für 2023: Priorität haben die Erfüllung der

Kundennachfrage und die Fortsetzung des Wachstums bei gleichzeitiger

Umsetzung der Initiativen für operative Verbesserungen und höhere

Profitabilität. Die Gruppe strebt nun ein Umsatzwachstum im mittleren

bis hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber 2022 an. Am unteren Ende

dieser Spanne wird unter Ausklammerung der einmaligen Abschreibungen von

Lagerbeständen von EUR 9.5 Millionen im H1 2023 ein ungefähr

ausgeglichenes EBITDA erwartet. Wie bereits früher kommuniziert, wird

die Gruppe das Jahr 2023 mit einem Nettoverlust abschliessen.

* Ernennung von Marc Augustin zum CFO und Mitglied der Konzernleitung; er

stösst im Laufe des 1. Quartals 2024 zu PolyPeptide und verfügt über

einen starken Hintergrund im wachstumsstarken CDMO-Umfeld sowie über

umfassende finanzielle und operative Erfahrung.

* Audio-Webcast und Telefonkonferenz heute um 09:30 Uhr MESZ

Juan-José Gonzalez, CEO von PolyPeptide: «Unser Markt entwickelt sich rasch,

und wir konzentrieren uns darauf, sein Potential bestmöglich zu nutzen. Das

starke Momentum im Peptidgeschäft im H1 2023 und die bemerkenswerte

Verschiebung im Umsatzmix hin zu metabolischen Erkrankungen und grossen

Pharmakunden zeigen die laufende Transformation von PolyPeptide hin zu einem

grossen globalen CDMO. Unsere Investitionen in Kapazitätserweiterungen

beginnen sich auszuzahlen, auch wenn wir an der Verbesserung unserer

operativen Leistung und Profitabilität arbeiten müssen, was ein wichtiges

Ziel für H2 2023 ist.»

Kennzahlen1 (nicht revidiert)

1,000 EUR H1 2023 H1 2022 Verände-

rung

Umsatz 131,834 133,656 -1.4%

Custom Projects 59,537 72,613 -18.0%

Contract Manufacturing 56,693 48,398 17.1%

Generics & Cosmetics 15,604 12,645 23.4%

EBITDA -19,387 26,706 -172.6%

EBITDA in % des Umsatzes -14.7% 20.0% -34.7

ppts

Betriebsergebnis (EBIT) -34,464 15,482 -322.6%

Betriebsergebnis (EBIT) in % des Umsatzes -26.1% 11.6% -37.7

ppts

Periodenergebnis -34,266 10,247 -434.4%

Periodenergebnis in % des Umsatzes -26.0% 7.7% -33.7

ppts

Gewinn je Aktie (EUR), unverwässert -1.04 0.31 -435.7%

Rendite auf betrieblichen Nettoaktiven -8.8% 14.3% -23.0

(RONOA) ppts

Flüssige Mittel (Periodenende) 8,985 66,436 -86.5%

Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit -48,322 -7,659 530.9%

Investitionen (Capex) 19,346 37,926 -49.0%

Investitionen in % des Umsatzes 14.7% 28.4% -13.7

ppts

Bilanzsumme (Periodenende) 589,123 579,253 1.7%

Eigenkapitalquote (Periodenende) 65.2% 73.8% -8.5 ppts

Mitarbeitende (# Vollzeitbeschäftigte, 1,181 1,156 2.1%

durchschnittlich)

Umsatz und Kundenprojekte

PolyPeptide erwirtschaftete im H1 2023 einen Umsatz von EUR 131.8 Millionen,

entsprechend einem Rückgang von 1.4% gegenüber H1 2022 oder einem Wachstum

von 2.9% zu konstanten Wechselkursen.

Unter Ausklammerung des Umsatzbeitrags im Zusammenhang mit der

Coronavirus-Pandemie von EUR 1.5 Millionen im H1 2023 gegenüber EUR 32.8

Millionen im H1 2022 stieg der Umsatz um 29.3%. Vor dem Hintergrund robuster

Markttrends zeigte sich damit das starke Momentum im Peptidgeschäft mit

zweistelligem Wachstum in allen Geschäftsbereichen (siehe Tabelle unten).

Per 30. Juni 2023 umfasste die Kundenprojektpipeline 226 aktive Projekte,

verglichen mit 220 Projekten per Ende 2022. Davon entfiel rund die Hälfte

auf die schnell wachsenden therapeutischen Bereiche der metabolischen

Erkrankungen und der Onkologie. In der Berichtsperiode sicherte sich die

Gruppe insgesamt 17 neue Peptid- und Oligonukleotid-Projekte, davon 6 mit

neuen Kunden. Die Anzahl Projekte in Phase III der klinischen Entwicklung

erhöhte sich von 30 auf 31.

1,000 EUR (nicht revidiert) H1 2023 H1 2022 Veränderung

Umsatz ohne Bezug zur Coronavirus-Pandemie 130,327 100,833 29.3%

Custom Projects 58,037 46,839 23.9%

Contract Manufacturing 56,686 41,349 37.1%

Generics & Cosmetics 15,604 12,645 23.4%

Profitabilität

Der Bruttogewinn im H1 2023 belief sich auf EUR -10.6 Millionen (gegenüber

EUR 37.8 Millionen im H1 2022) und das EBITDA auf EUR -19.4 Millionen (EUR

26.7 Millionen), wobei mehr als die Hälfte des Rückgangs auf Veränderungen

in der Kostenabsorption und eine einmalige Abschreibung von Lagerbeständen

zurückzuführen war. Das Periodenergebnis belief sich auf EUR -34.3 Millionen

(EUR 10.2 Millionen).

Der Profitabilitätsrückgang auf Stufe EBITDA ergab sich aus dem kumulativen

Effekt mehrerer Faktoren. Die nachteilige Auswirkung der veränderten

Kostenabsorption zwischen H1 2023 und H1 2022 betrug EUR -15.2 Millionen,

und die einmalige Abschreibung von Lagerbeständen nach einer technischen und

kommerziellen Neubeurteilung belief sich auf EUR -9.5 Millionen. Die höheren

Betriebs- und Wartungskosten betrugen EUR -9.6 Millionen, bedingt durch

niedrigere Produktionserträge und Kosten im Vorfeld des geplanten Wachstums

im H2 2023. Veränderungen im Produktmix, hauptsächlich im Kontext des

auslaufenden Geschäfts im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie,

beliefen sich auf EUR -7.8 Millionen, während höhere Personalkosten EUR -4.0

Millionen ausmachten.

Im Betriebsergebnis (EBIT) fiel im H1 2023 eine Wertberichtigung auf

immateriellen Anlagen in der Höhe von EUR 2.0 Millionen an. Das

Finanzergebnis von EUR -4.8 Millionen wurde durch einen Steuerertrag in der

Höhe von EUR 5.0 Millionen kompensiert.

Investitionen und Cashflow

Die Investitionen (Capex) für das H1 2023 betrugen EUR 19.3 Millionen bzw.

14.7% des Umsatzes, verglichen mit EUR 37.9 Millionen bzw. 28.4% im H1 2022,

hauptsächlich im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kapazitäten an den

grösseren Produktionsstandorten. Darüber hinaus setzte die Gruppe ihre

Initiativen in den Bereichen Digitalisierung, Green Chemistry und erweiterte

analytische Fähigkeiten fort.

Der Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit belief sich in der Berichtsperiode

auf EUR -48.3 Millionen. Der Netto-Cashflow aus der Veränderung des

Nettoumlaufvermögens belief sich dabei auf EUR -23.4 Millionen,

einschliesslich eines Beitrags von EUR -22.1 Millionen aus dem Anstieg der

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, was darauf zurückführen ist,

dass mehr als die Hälfte des Umsatzes im H1 2023 gegen Ende des

Berichtzeitraums verbucht wurde. Änderungen in den Vorräten wirkten sich mit

EUR -6.7 Millionen aus, wobei der Rückgang bei Halb- und Fertigfabrikaten

durch erhöhte Rohmaterialbezüge im Hinblick auf das für H2 2023 erwartete

Wachstum überkompensiert wurde. Mit dem Cashflow aus dem Erwerb von

Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten von EUR -31.4 Millionen

resultierte ein freier Cashflow von EUR -79.7 Millionen.

Die flüssigen Mittel beliefen sich per Ende H1 2023 auf EUR 9.0 Millionen

(gegenüber EUR 37.5 Millionen per Ende 2022), mit Zuflüssen aus

kurzfristigen Bankkrediten in der Höhe von EUR 55.2 Millionen.

Strategische und operative Fortschritte

PolyPeptide erachtet ihre Pipeline mit aktiven Kundenprojekten als

branchenführend und sieht sich für Wachstum gut positioniert. Die Gruppe hat

im H1 2023 ihre Infrastruktur und ihre Fähigkeiten weiter ausgebaut, um den

steigenden Mengenanforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden. Zwischen

Januar 2021 und Mitte 2023 hat PolyPeptide kumulativ EUR 179.0 Millionen an

Investitionen (Capex) getätigt und die Belegschaft um 28.7% erhöht

(basierend auf durchschnittlichen Vollzeitstellen).

Die Kapazitätserweiterung der Gruppe trug massgebend zum starken Momentum im

Peptidgeschäft im H1 2023 bei und führte zu einer deutlichen Verschiebung im

Umsatzmix. Dank der Fortschritte bei Projekten in der späten Phase III der

klinischen Entwicklung stieg der Umsatzanteil im Zusammenhang mit

metabolischen Erkrankungen von 28% zum 30. Juni 2022 auf 43% zum 30. Juni

2023. Der Umsatzanteil mit grossen Pharmakunden stieg auf 65% per 30. Juni

2023 von 41% per 30. Juni 2022.

PolyPeptide führte die Initiativen für operative Verbesserung im H1 2023

fort, um die nachteiligen Auswirkungen der expansionsgetriebenen

Herausforderungen auf die Profitabilität zu kompensieren. Dazu gehörten

Massnahmen zur Vermittlung von technischem Know-how und bewährten Verfahren,

Prozessverbesserungen zur Optimierung der Produktionsplanung und -abwicklung

sowie Bemühungen um die straffere Führung von Kosten und Betriebskapital.

Im Rahmen der laufenden Transformation setzte die Gruppe ihre

Innovationsbemühungen fort und arbeitete kontinuierlich an der stärkeren

Standardisierung der Prozesse, um die betriebliche Flexibilität und

Widerstandsfähigkeit in ihrem mehrere Standorte umfassenden

Produktionsnetzwerk zu erhöhen. Darüber hinaus hat PolyPeptide die

Partnerschaften in den Märkten für metabolische und seltenen Erkrankungen

ausgebaut und die Preisgestaltung weiter überprüft.

Veränderungen im Management

Der Verwaltungsrat von PolyPeptide hat Marc Augustin (Jahrgang 1972,

deutscher Staatsangehöriger) zum neuen CFO und Mitglied der Konzernleitung

ernannt. Sein Hintergrund im wachstumsstarken CDMO-Umfeld mit umfassender

finanzieller und operativer Erfahrung wird für den weiteren Ausbau von

PolyPeptide wertvoll sein. Er wird nach einer angemessenen Einführung die

Nachfolge von Lalit Ahluwalia antreten, der von seiner Funktion als CFO ad

interim zurücktreten wird.

Herr Augustin stösst zu PolyPeptide im Verlauf des 1. Quartals 2024 von der

Lonza AG, Basel, Schweiz, wo er seit 2016 mit wachsender Verantwortung im

CDMO-Geschäft tätig war, unter anderem als Vice President Finance und

zuletzt als Global Head Sales Excellence für die Division Lonza Biologics.

Von 2009 bis 2016 war er für Smith & Nephew Orthopaedics, Zug, Schweiz,

tätig als Head Finance Operations Orthopaedics EU und als Finance Director

Switzerland & European Shared Services. Frühere Positionen umfassen

finanzorientierte Tätigkeiten für Alcoa Extrusion in Hannover und für

Thyssen Krupp in Düsseldorf, Deutschland. Herr Augustin verfügt über einen

Master in Business Administration von der Heinrich Heine Universität in

Düsseldorf.

Die Gruppe gab am 3. April 2023 per 12. April die Ernennung von Juan-José

Gonzalez als neuen CEO bekannt. Mit dem Abschluss seiner Einführung wird

Peter Wilden, Executive Chairman, seine exekutiven Aufgaben abgeben und ab

dem 1. Oktober 2023 seine Rolle als Präsident des Verwaltungsrats

fortführen.

Ausblick für 2023

Die Gruppe hat ihren Ausblick für 2023 aktualisiert. PolyPeptides

übergeordnete Priorität sind die Erfüllung der Kundennachfrage und das

weitere Wachstum bei gleichzeitiger Umsetzung der Initiativen zur

Verbesserung der operativen Leistung und Profitabilität.

Die Gruppe strebt nun ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen

Prozentbereich gegenüber 2022 an. Am unteren Ende dieser Spanne erwartet die

Gruppe unter Ausklammerung der einmaligen Abschreibungen von Lagerbeständen

von EUR 9.5 Millionen im H1 2023 ein ungefähr ausgeglichenes EBITDA. Wie

bereits kommuniziert wird die Gruppe das Jahr 2023 mit einem Nettoverlust

abschliessen. Die Investitionen (Capex) werden in Höhe von EUR 55 bis EUR 65

Millionen erwartet, je nach Verlauf von laufenden Partnerschaftsgesprächen

mit Kunden.

Dies aktualisiert den bisherigen Ausblick der Gruppe, der für das Gesamtjahr

2023 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich, eine bereinigte

EBITDA-Marge im mittleren Zehnprozentbereich und Investitionen (Capex) in

Höhe von rund 10% des Umsatzes vorsah.

Anfang Juli 2023 sicherte sich die Gruppe eine kurzfristige Kreditfazilität

vom Hauptaktionär Draupnir Holding B.V. im Betrag von EUR 40 Millionen, die

zusammen mit den bestehenden Kreditfazilitäten die Wachstumsambitionen der

Gruppe stützen wird. Parallel dazu setzt die Gruppe ihre Verhandlungen zur

Implementierung eines neuen langfristigen Finanzierungsplans fort.

Unterlagen zu den Ergebnissen, Audio-Webcast und Telefonkonferenz

Heute um 09:30 Uhr MESZ werden CEO Juan-José Gonzalez und CFO ad interim

Lalit Ahluwalia in einem Audio-Webcast die Geschäftstrends und Ergebnisse

von PolyPeptide Group detaillierter erläutern. Bitte klicken Sie hier, um

den Audio-Webcast live zu verfolgen. Wenn Sie aktiv an der Fragerunde

teilnehmen möchten, müssen Sie sich in die moderierte Telefonkonferenz

einwählen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich voran hier

registrieren, um die entsprechenden Einwahlinformationen zu erhalten. Bitte

wählen Sie sich 5-10 Minuten vor Beginn der Präsentation ein.

Eine Aufzeichnung der Präsentation wird im Anschluss an die Veranstaltung im

Results Center zur Verfügung stehen.

Alle Unterlagen zu den Ergebnissen, einschliesslich der Medienmitteilung,

der Folienpräsentation, des Halbjahresberichts 2023 sowie der aktualisierten

Zahlenreihe, sind ab ca. 07:00 Uhr MESZ auf der Website von PolyPeptide

Group im Results Center aufgeschaltet.

Kontakt

PolyPeptide Group AG

Michael Stäheli

Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

T: +41 43 502 0580

Über PolyPeptide

PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften

(«PolyPeptide») ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller

(CDMO) für peptid- und oligonukleotidbasierte pharmazeutische Wirkstoffe.

Durch die Unterstützung seiner Kunden, hauptsächlich aus der Pharma- und

Biotech-Branche, trägt das Unternehmen zur Gesundheit von Millionen von

Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bietet

Produkte und Dienstleistungen vom präklinischen bis zum kommerziellen

Stadium an, einschliesslich Generika. Die Pipeline mit aktiven

Kundenprojekten spiegelt die Möglichkeiten wider, die sich durch die

Entwicklung neuartiger Arzneimitteltherapien zur Bekämpfung sowohl

weitverbreiteter als auch seltener Krankheiten ergeben. PolyPeptide, deren

Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, betreibt heute ein globales Netzwerk

von sechs cGMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und

Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss

Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

@PolyPeptide - folgen Sie uns auf LinkedIn

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Medienmitteilung wurde von PolyPeptide Group AG erstellt und enthält

zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen in Bezug auf den

Geschäftsausblick der Gruppe. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen

Erwartungen, Schätzungen und Projektionen hinsichtlich der Faktoren, welche

die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können. Diese

Erwartungen, Schätzungen und Projektionen sind im Allgemeinen an Aussagen zu

erkennen, die Wörter wie «erwartet», «glaubt», «schätzt», «anstrebt»,

«plant», «projiziert», «Ausblick» oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Es gibt

zahlreiche Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren, von denen viele

ausserhalb der Kontrolle von PolyPeptide Group AG liegen, welche dazu führen

könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gruppe wesentlich von den in

dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und

Aussagen abweichen, und welche die Fähigkeit der Gruppe beeinträchtigen

könnten, ihre angegebenen Ziele zu erreichen. Zu den wichtigen Faktoren, die

zu solchen Abweichungen führen könnten, zählen unter anderen: Beziehungen

mit Mitarbeitenden, Kunden und anderen Geschäftspartnern; Strategien von

Wettbewerbern; Produktionskapazitäten und -auslastung; Qualitätsmängel;

Angelegenheiten bezüglich Lieferkette; Rechts-, Steuer oder

Regulierungsstreitigkeiten; und Veränderungen im politischen,

gesellschaftlichen und regulatorischen Umfeld, in dem die Gruppe tätig ist,

oder bezüglich wirtschaftlicher oder technologischer Entwicklungen oder

Bedingungen. Obwohl PolyPeptide Group AG davon ausgeht, dass ihre

Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,

auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann sie keine Garantie dafür geben, dass

diese Erwartungen auch tatsächlich erfüllt werden.

Alternative finanzielle Performance-Kennzahlen (APM)

Diese Medienmitteilung enthält Verweise auf operative Indikatoren,

beispielsweise Kundenprojekte, und APM, die nicht durch IFRS definiert oder

spezifiziert sind, einschliesslich Umsatz zu konstanten Wechselkursen,

Umsatz nicht in Verbindung mit der Coronavirus-Pandemie, Bruttomarge,

EBITDA, EBITDA-Marge, Investitionen (Capex), Nettobetriebsvermögen, Rendite

auf den Nettobetriebsvermögen (RONOA), Eigenkapitalquote,

Nettoumlaufvermögen, freier Cashflow, Gesamtverschuldung, Nettoliquidität

und Personalbestand. Diese APM sollten als ergänzende Informationen zu den

konsolidierten Finanzergebnissen der Gruppe auf Grundlage der IFRS

betrachtet werden und nicht als deren Ersatz. Diese APM sind möglicherweise

nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Die Definitionen der wichtigsten operativen Indikatoren und APM,

einschliesslich entsprechender Abkürzungen, sowie ausgewählte Überleitungen

zu IFRS finden sich im Abschnitt «Definitions and reconciliations» im

Halbjahresbericht 2023 von PolyPeptide Group AG.

Im Rahmen dieser Medienmitteilung bezieht sich, sofern der Kontext nichts

anders erfordert, die Bezeichnung «das Unternehmen» auf PolyPeptide Group

AG, und die Bezeichnungen «PolyPeptide», «die Gruppe», «wir», «uns» und

«unser» beziehen sich auf PolyPeptide Group AG und deren konsolidierte

Tochtergesellschaften. In der Kennzahlentabelle bedeutet die Verwendung von

«-» nicht aussagekräftig oder nicht anwendbar.

1 Diese Medienmitteilung und die Tabelle mit den Kennzahlen enthalten

Verweise auf operative Indikatoren, beispielsweise Kundenprojekte, und auf

alternative finanzielle Performance-Kennzahlen (APM), die nicht durch IFRS

definiert oder spezifiziert sind. Diese APM sollten als ergänzende

Informationen zu den konsolidierten Finanzergebnissen der Gruppe auf

Grundlage von IFRS betrachtet werden und nicht als deren Ersatz. Die

Definitionen der wichtigsten verwendeten operativen Indikatoren und APM,

einschliesslich entsprechender Abkürzungen, sowie ausgewählte Überleitungen

zu IFRS finden sich im Abschnitt «Definitions and reconciliations» des

Halbjahresberichts 2023.

