EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 wie angekündigt an (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 wie angekündigt an

Prognoseänderung

The Grounds Real Estate Development AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose

für 2023 wie angekündigt an

24.01.2024 / 16:47 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR

Berlin, 24. Januar 2024 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The

Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat heute, wie bereits in den

Ad-hoc-Mitteilungen vom 27. und 28. Dezember angekündigt, ihre Umsatz- und

Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst und rechnet nunmehr

mit einem Jahresumsatz von rund 22 bis 23 Mio. EUR (bisher: zwischen 40 und

45 Mio. EUR) sowie einem EBIT von -5,0 bis -5,5 Mio. EUR (bisher: 4 bis 5

Mio. EUR). Die Hauptursachen für die Änderung der Prognose sind:

* Der im März 2022 geschlossene Vertrag über den Verkauf der

Projektentwicklung "Terra Homes" in Erkner-Hohenbinde mit einem

Umsatzvolumen von 18,5 Mio. EUR ist am 28. Dezember 2023 auf Wunsch der

Käuferin einvernehmlich und in Verbindung mit einer Schadenersatzzahlung

an The Grounds aufgehoben worden, was sich in einer entsprechenden

Umsatzkorrektur widerspiegelt. Zudem erfolgte im Rahmen der

beabsichtigten Wiederveräußerung eine Neubewertung der Liegenschaft

(Vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Dezember 2023).

* Die Forderung aus dem Besserungsschein des Projekts Hangelsberg hat sich

in das Jahr 2024 verschoben. (Vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 16. Dezember

2023).

* Die Neubewertung des Anlagevermögens hat eine Abwertung des

Immobilienbestands um 3% ergeben.

* Es wurde Risikovorsorge für eine nach der Equity-Methode bilanzierte

Unternehmensbeteiligung (Terminal 3) im Umfang von 2,3 Mio. EUR

getroffen.

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

- Ende der Ad hoc-Mitteilung -

Ende der Insiderinformation

ISIN: DE000A2GSVV5, DE000A3H3FH2,

WKN: A2GSVV, A3H3FH,

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

