EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG lädt die Anleihegläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H3FH2) zu einer Abstimmung ohne Versammlung ein (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG lädt die Anleihegläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H3FH2) zu einer Abstimmung ohne Versammlung ein

^

EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe

The Grounds Real Estate Development AG lädt die Anleihegläubiger der

Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H3FH2) zu einer Abstimmung

ohne Versammlung ein

23.11.2023 / 20:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE

RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

The Grounds lädt die Anleihegläubiger der Unternehmenswandelanleihe

2021/2024 (ISIN DE000A3H3FH2) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über eine

Verlängerung der Laufzeit der Anleihe zu modifizierten Bedingungen ein

Berlin, 23. November 2023 - Der Vorstand der The Grounds Real Estate

Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat heute mit Zustimmung

des Aufsichtsrats beschlossen, die Anleihegläubiger der

Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H3FH2) zu einer Abstimmung

ohne Versammlung im Zeitraum vom 14. Dezember 2023 bis zum 18. Dezember 2023

einzuladen. Wie angekündigt ist dies Teil eines Gesamtkonzepts der geplanten

künftigen Finanzierungsstruktur und soll insbesondere auch eine mögliche

Kapitalerhöhung in 2024 vorbereiten.

Beschlussgegenstand wird im Wesentlichen Folgender sein:

a) Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um drei Jahre mit Möglichkeit für

die Emittentin, die Laufzeit der Anleihe einmalig um weitere zwei Jahre zu

verlängern;

b) Erhöhung des Zinssatzes auf 8 % p.a. für die verlängerte Laufzeit; im

Fall der Ausübung der Verlängerungsoption durch die Emittentin erhöht sich

der Zinssatz auf 10 % p.a.;

c) Streichung des Wandlungsrechts;

d) Einführung des Rechts der Emittentin zur vorzeitigen Kündigung und

Rückzahlung der Anleihe bis zum Ende der verlängerten Laufzeit (bis 18.

Februar 2027) zu 100% des Nennbetrags;

e) Ausnahme in der Kontrollwechsel-Definition für den Einstig der H.I.G.

Capital, so dass dieser kein Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger

auslöst;

f) Aufnahme einer Verpflichtung der Emittentin zur Begrenzung von

Ausschüttungen sowie zur Einhaltung einer Verschuldungsgrenze.

Die geplante Restrukturierung der Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 ist

eine wichtige Voraussetzung für die strategische Partnerschaft mit H.I.G.

Capital und dem daraus resultierenden Mittelzufluss zur Finanzierung von

Investitionen in die laufenden Projekte der The Grounds in den nächsten

Jahren. Wesentliche Anleihegläubiger haben in Vorgesprächen erklärt, das

vorgeschlagene Konzept zu unterstützen.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen

zur vorgeschlagenen Beschlussfassung wird am 28. November 2023 im

Bundesanzeiger veröffentlicht und ist ab diesem Datum auf der Internetseite

der The Grounds mit den erforderlichen Formularen und weiteren Unterlagen

unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/wandelanleihe/

abrufbar.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

23.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG

Charlottenstraße 79-80

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 2021 6866

Fax: 030 2021 6489

E-Mail: info@tgd.ag

Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5, DE000A3H3FH2,

WKN: A2GSVV, A3H3FH,

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),

Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1780919

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1780919 23.11.2023 CET/CEST

°