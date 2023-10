EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds kündigt Kapitalmaßnahmen und potenzielle strategische Partnerschaft mit H.I.G. Capital an (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG: The Grounds kündigt Kapitalmaßnahmen und potenzielle strategische Partnerschaft mit H.I.G. Capital an

^

The Grounds kündigt Kapitalmaßnahmen und potenzielle strategische

Partnerschaft mit H.I.G. Capital an

* H.I.G. Capital investiert in eine von The Grounds emittierte Anleihe in

Höhe von EUR 10 Mio.

* Eigenkapitalinvestment von H.I.G. Capital im Wege einer Kapitalerhöhung

wird als weitere Option geprüft

* The Grounds beabsichtigt Restrukturierung der Wandelanleihe 2021/2024

Berlin, 13.10.2023 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds

/ ISIN: DE000A2GSVV5) kündigt heute mehrere Kapitalmaßnahmen zur Sicherung

ihrer Finanzierung für die nächsten Jahre an. H.I.G. Capital ("H.I.G.")

investiert zunächst EUR 10 Mio. über eine besicherte Anleihe in The Grounds.

Der daraus resultierende Mittelzufluss soll zur Finanzierung von

Investitionen in die laufenden Projekte von The Grounds verwendet werden.

Darüber hinaus erwägen Vorstand und Aufsichtsrat von The Grounds, der

Hauptversammlung der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung im Volumen von

mindestens ca. EUR 40 Mio. und bis zu EUR 75 Mio. vorzuschlagen. Die

gegenwärtigen Hauptaktionäre von The Grounds, die zusammen 73 Prozent des

Grundkapitals der Gesellschaft halten, haben sich für diesen Fall bereits

verpflichtet, ihre Bezugsrechte an die H.I.G. zu übertragen und der

Kapitalerhöhung zuzustimmen. Falls sich die H.I.G. für die Ausübung ihrer

Option entscheidet, sollen die Erlöse aus der Bezugsrechtsemission für die

weitere Expansion von The Grounds verwendet werden.

Als dritte Säule ihrer künftigen Finanzierungsstruktur beabsichtigt The

Grounds eine Verlängerung der Laufzeit der Wandelanleihe 2021/2024 zu

modifizierten Bedingungen. Hierfür wird The Grounds eine

Anleihegläubigerversammlung einberufen und den Anleihegläubigern

vorschlagen, die Laufzeit der Wandelanleihe zu verlängern, den Zinssatz

anzupassen, den Kontrollwechsel für den Einstieg der H.I.G. auszusetzen und

das bestehende Wandlungsrecht zu streichen. Dies sind aus Sicht von H.I.G.

wichtige Voraussetzungen für eine Ausübung der genannten Option. The Grounds

wird umgehend Gespräche mit den Anleihegläubigern führen und in Kürze

weitere Einzelheiten bekannt geben.

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

