EQS-Adhoc: Swiss Steel Group gibt Entscheide der Übernahmekommission bekannt (deutsch)

Swiss Steel Group gibt Entscheide der Übernahmekommission bekannt

^

Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Steel Group gibt Entscheide der Übernahmekommission bekannt

14.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Luzern, 14. März 2024 | Swiss Steel Group gibt die Entscheide der

Übernahmekommission betreffend Feststellung der Gültigkeit einer geplanten

Opting out-Klausel in den Statuten (863/01) sowie um Gewährung einer

Sanierungsausnahme von der Angebotspflicht (865/01) bekannt

Die Swiss Steel Holding AG hat am 12. Januar 2024 ein Gesuch um Feststellung

der Gültigkeit einer geplanten Opting-out-Klausel in ihren Statuten

gestellt.

Die Übernahmekommission hat am 14. Februar 2024 wie folgt verfügt:

1. Auf Grund der der Übernahmekommission vorliegenden Akten wird

festgestellt, dass die den Aktionären von Swiss Steel Holding AG zu

unterbreitende Statutenbestimmung betreffend Opting out

übernahmerechtlich gültig ist, sofern (i) die Aktionäre von Swiss Steel

Holding AG über die Einführung der Opting out-Bestimmung und deren

Folgen und über die Absichten von PCS Holding AG, BigPoint Holding AG

und der Aktionärsgruppe bestehend aus Liwet Holding AG und ComplexProm

Joint Stock Company, soweit bekannt, transparent informiert werden und

(ii) die Mehrheit der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der

vertretenen Stimmen der Minderheitsaktionäre an der geplanten

Generalversammlung von Swiss Steel Holding AG der entsprechenden

Statutenbestimmung zustimmen.

2. Es wird festgestellt, dass bei der Abstimmung über die Einführung der

in Dispositiv-Ziff. 1 hiervor referenzierten Opting out-Bestimmung an

einer Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG die Stimmen von PCS

Holding AG, BigPoint Holding AG und der Aktionärsgruppe bestehend aus

Liwet Holding AG und ComplexProm Joint Stock Company bei der Ermittlung

der «Mehrheit der Minderheit» nicht mitzuzählen sind.

3. Die vorliegende Verfügung ist frühestens zeitgleich mit Ankündigung der

von Swiss Steel Holding AG geplanten Kapitalerhöhung durch Swiss Steel

Holding AG zu veröffentlichen.

4. Swiss Steel Holding AG wird verpflichtet, das Dispositiv der

vorliegenden Verfügung sowie den Hinweis auf das Einspracherecht der

qualifizierten Aktionäre gemäss Art. 6 und 7 UEV zu veröffentlichen.

5. Diese Verfügung wird nach der Veröffentlichung von Swiss Steel Holding

AG gemäss Dispositiv-Ziff. 4 hiervor auf der Website der

Übernahmekommission publiziert.

6. Wird die vorliegende Verfügung nicht veröffentlicht, entfalten die

Dispositiv-Ziff. 1 und 2 hiervor ausschliesslich im Zusammenhang mit der

im Rahmen der vorliegenden Verfügung beschriebenen Transaktion

Rechtswirkung.

7. Die Gebühr zu Lasten von Swiss Steel Holding AG beträgt CHF 50'000.

Einsprache (Art. 58 der Übernahmeverordnung, SR 954.195.1)

Ein Aktionär, welcher eine Beteiligung von mindestens drei Prozent der

Stimmrechte an der Zielgesellschaft, ob ausübbar oder nicht, nachweist

(qualifizierter Aktionär, Art. 56 UEV) und am Verfahren bisher nicht

teilgenommen hat, kann gegen die vorliegende Verfügung Einsprache erheben.

Die Einsprache ist bei der Übernahmekommission innerhalb von fünf

Börsentagen nach der Veröffentlichung der vorliegenden Verfügung

einzureichen. Sie muss einen Antrag und eine summarische Begründung sowie

den Nachweis der Beteiligung gemäss Art. 56 Abs. 3 und 4 UEV enthalten (Art.

58 Abs. 3 UEV).

Décision de la Commission des OPA

du 14 février 2024 concernant la

constatation de la validité d'une clause d'opting-out

Swiss Steel Holding SA a annoncé aujourd'hui que la Commission des OPA a

rendu la décision suivante concernant la validité d'une clause d'opting-out

dans les statuts de Swiss Steel Holding SA, sur laquelle il sera voté lors

de l'assemblée génerale de Swiss Steel Holding SA.

La Commission des OPA décide:

1. Il est constaté sur la base du dossier dont dispose la Commission des

OPA que la clause dans les statuts concernant l'opting-out qu'il est

prévu de soumettre aux actionnaires de Swiss Steel Holding SA est

valable, à condition que (i) les actionnaires de Swiss Steel Holding SA

soient informées de manière transparente de l'introduction de la clause

d'opting-out et de ses conséquences ainsi que des intentions, dans la

mesure où elles sont connues, de PCS Holding SA, BigPoint Holding SA et

du groupe d'actionnaires composé de Liwet Holding SA et de ComplexProm

Joint Stock Company et que (ii) la majorité des voix représentées et la

majorité des voix représentées des actionnaires minoritaires lors de

l'assemblée générale prévue de Swiss Steel Holding SA approuvent la

clause d'opting-out.

2. Il est constaté que lors du vote sur l'introduction de la clause

d'opting-out selon ch. 1 du présent dispositif lors d'une assemblée

générale de Swiss Steel Holding SA, les voix de PCS Holding SA, BigPoint

Holding SA et du groupe d'actionnaires composé de Liwet Holding SA et

ComplexProm Joint Stock Company ne doivent pas être prises en compte

dans la détermination de la «majorité de la minorité».

3. La présente décision doit être publiée par Swiss Steel Holding SA au

plus tôt en même temps que l'annonce de l'augmentation du capital de

Swiss Steel Holding SA.

4. Swiss Steel Holding SA est obligée de publier le dispositif de la

présente décision et la mention de la possibilité pour les actionnaires

qualifiés de s'opposer à cette décision conformément aux art. 6 et 7

OOPA.

5. La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission

des OPA suite à la publication par Swiss Steel Holding SA conformément

au ch. 4 du présent dispositif.

6. Si la présente décision n'est pas publiée, les ch. 1 et 2 du présent

dispositif déploient des effets juridiques exclusivement en relation

avec la transaction décrite dans la présente décision.

7. L'émolument à la charge de Swiss Steel Holding SA s'élève à CHF 50'000.

Opposition (art. 58 de l'Ordonnance sur les OPA, RS 954.195.1):

Un actionnaire qui prouve détenir une participation d'au minimum trois

pourcent des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée

(actionnaire qualifié, art. 56 OOPA), et qui n'a pas participé à la

procédure, peut former opposition contre la présente décision. L'opposition

doit être déposée auprès de la Commission des OPA dans un délai de cinq

jours de bourse suivant la publication de la présente décision. Elle doit

comporter une conclusion, une motivation sommaire et la preuve de la

participation de son auteur conformément à l'art. 56 al. 3 et 4 OOPA (art.

58 al. 3 OOPA).

Am 26. Februar 2024 hat Swiss Steel Holding AG sowie Martin Haefner und

BigPoint Holding AG ein Gesuch betreffend die Gewährung einer

Sanierungsausnahme von der Angebotspflicht bezüglich Swiss Steel Holding

eingereicht.

Die Übernahmekommission hat am 8. März 2024 folgende Verfügung erlassen:

1. Martin Haefner und den von ihm kontrollierten Gesellschaften,

einschliesslich BigPoint Holding AG, wird im Zusammenhang mit der im

Rahmen der vorliegenden Verfügung beschriebenen Kapitalerhöhung eine

Ausnahme gemäss Art. 136 Abs. 1 lit. e FinfraG von der Angebotspflicht

i.S.v. Art. 135 Abs. 1 Satz 1 FinfraG in Bezug auf die kotierten

Beteiligungspapiere der Swiss Steel Holding AG ohne Auflagen gewährt.

2. Swiss Steel Holding AG veröffentlicht das Dispositiv der vorliegenden

Verfügung und den Hinweis auf die Möglichkeit der qualifizierten

Aktionäre, Einsprache gegen diese Verfügung zu erheben, in Anwendung von

Art. 61 Abs. 3 und 4 UEV.

3. Die vorliegende Verfügung wird im Nachgang zu der Veröffentlichung

gemäss Dispositiv-Ziff. 2 hiervor und der öffentlichen Ankündigung der

im Rahmen der vorliegenden Verfügung beschriebenen Kapitalerhöhung durch

Swiss Steel Holding AG auf der Website der Übernahmekommission

publiziert.

4. Wird die vorliegende Verfügung nicht veröffentlicht, entfaltet die

Dispositiv-Ziff. 1 ausschliesslich im Zusammenhang mit der im Rahmen der

vorliegenden Verfügung beschriebenen Kapitalerhöhung Rechtswirkung.

5. Die Gebühr zu Lasten der Swiss Steel Holding AG sowie von Martin

Haefner und der BigPoint Holding AG beträgt unter solidarischer Haftung

CHF 40'000.

Der Verwaltungsrat der Swiss Steel Holding AG hat entschieden, keine

Stellungnahme gemäss Art. 61 Abs. 3 lit. a der Übernahmeverordnung zu

veröffentlichen.

Einsprache (Art. 58 der Übernahmeverordnung, SR 954.195.1)

Ein Aktionär, welcher eine Beteiligung von mindestens drei Prozent der

Stimmrechte an der Zielgesellschaft, ob ausübbar oder nicht, nachweist

(qualifizierter Aktionär, Art. 56 UEV) und am Verfahren bisher nicht

teilgenommen hat, kann gegen die vorliegende Verfügung Einsprache erheben.

Die Einsprache ist bei der Übernahmekommission innerhalb von fünf

Börsentagen nach der Veröffentlichung der vorligenden Verfügung

einzureichen. Sie muss einen Antrag und eine summarische Begründung sowie

den Nachweis der Beteiligung gemäss Art. 56 Abs. 3 und 4 UEV enthalten (Art.

58 Abs. 3 UEV).

Décision de la Commission des OPA

du 8 mars 2024 concernant la

dérogation à l'obligation de présenter une offre publique

Swiss Steel Holding SA a annoncé aujourd'hui que la Commission des OPA a

rendu la décision suivante concernant la requête de Swiss Steel Holding SA

ainsi que de Martin Haefner et BigPoint Holding SA relative à l'octroi d'une

dérogation à l'obligation de présenter une offre publique aux actionnaires

de Swiss Steel Holding SA.

La Commission des OPA décide:

1. Martin Haefner et les sociétés qu'il contrôle, y compris BigPoint

Holding AG, sont dispensés selon art. 136 al. 1 let. e LIMF, sans

condition, de l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition

aux actionnaires de Swiss Steel Holding SA au sens de l'art. 135 al. 1

LIMF, en relation avec l'augmentation du capital décrite dans la

présente décision.

2. Swiss Steel Holding SA est tenue de publier le dispositif de la

présente décision et la mention de la possibilité pour les actionnaires

qualifiés de s'opposer à cette décision conformément aux art. 61 al. 3

et 4 OOPA.

3. La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission

des OPA suite la publication par Swiss Steel Holding SA conformément au

ch. 2 du présent dispositif et l'annonce publique de l'augmentation du

capital par Swiss Steel Holding SA décrite dans la présente décision.

4. Si la présente décision n'est pas publiée, le ch. 1 du présent

dispositif déploie des effets juridiques exclusivement en relation avec

l'augmentation du capital décrite dans la présente décision.

5. L'émolument à la charge de Swiss Steel Holding SA ainsi que de Martin

Haefner et de BigPoint Holding SA s'élève à CHF 40'000 sous

responsabilité solidaire.

Le conseil d'administration de Swiss Steel Holding SA a décidé de ne pas

publier de prise de position conformément à l'art. 61 al. 3 let. a de

l'ordonnance sur les OPA.

Opposition (art. 58 de l'Ordonnance sur les OPA, RS 954.195.1):

Un actionnaire qui prouve détenir une participation d'au minimum trois

pourcent des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée

(actionnaire qualifié, art. 56 OOPA), et qui n'a pas participé à la

procédure, peut former opposition contre la présente décision. L'opposition

doit être déposée auprès de la Commission des OPA dans un délai de cinq

jours de bourse suivant la publication de la présente décision. Elle doit

comporter une conclusion, une motivation sommaire et la preuve de la

participation de son auteur conformément à l'art. 56 al. 3 et 4 OOPA (art.

58 al. 3 OOPA).

Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:

Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:

Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4180

Medienmitteilung (PDF)

Über Swiss Steel Group

Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit

führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des

ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt

die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der

Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl - Green

Steel - unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene

Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet

über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen

in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss

Steel Group ist börsenkotiert und erwirtschaftete 2023 mit rund 8'800

Mitarbeitenden einen Umsatz von rund EUR 3 Milliarden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im

Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt

gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung

dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt

werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in

dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer

Ausnahme davon) odersonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche

Bestimmungen verstossen würde. Das Angebot und die Kotierung von

Wertpapieren erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage eines

veröffentlichten Prospekts, der von der zuständigen Prüfstelle zu genehmigen

ist.

Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Swiss Steel

Holding AG (die "Gesellschaft") sollte ausschliesslich auf der Grundlage

eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts

erfolgen.

This document is not for publication or distribution in the United States of

America (including its territories and possessions, any State of the United

States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any

other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does

not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any

securities in such countries or in any other jurisdiction into which the

same would be unlawful. In particular, the document and the information

contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the

United States of America or to publications with a general circulation in

the United States of America. The securities referred to herein have not

been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as

amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be

offered or sold in the United States of America absent registration under or

an exemption from registration under the Securities Act. There will be no

public offering of the securities in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities

to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to

the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom

this document is only directed at persons who (i) are qualified investors3

and who are also (ii) investment professionals falling within article 19(5)

of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order

2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to

(d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the

FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in

investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial

Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or

caused to be communicated (all such persons 18 together being referred to as

"relevant persons"). The securities are only available to, and any

invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire

such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person

who is not a relevant person should not act or rely on this document or any

of its contents.

In any member state of the European Economic Area (each a "Relevant State")

this document is only addressed to qualified investors in that Relevant

State within the meaning of the Prospectus Regulation.

Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche

in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten

Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem

Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die

Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Swiss Steel Holding AG übernimmt

keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Swiss Steel Holding AG hat weder die Absicht noch die Pflicht, diese

Mitteilung oder Teile davon (einschliesslich allfälliger zukunftsgerichteter

Aussagen) nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, auf dem

neuesten Stand zu halten oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch

geltendes Recht vorgeschrieben.

Neither the manager nor any of its subsidiary undertakings, affiliates or

any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents,

alliance partners or any other entity or person accepts any responsibility

or liability whatsoever for, or makes any representation, warranty or

undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or

fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any

information has been omitted from the announcement) or any other information

relating to the group, its subsidiaries or associated companies, whether

written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted

or made available or for any loss howsoever arising from any use of this

announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Accordingly, the manager and the other foregoing persons disclaim, to the

fullest extent permitted by applicable law, all and any liability, whether

arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in

respect of this announcement and/or any such statement.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Steel Holding AG

Landenbergstrasse 11

6005 Luzern

Schweiz

Telefon: +41 41 581 41 23

E-Mail: a.beeler@swisssteelgroup.com

Internet: www.swisssteel-group.com

ISIN: CH0005795668

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1858357

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1858357 14.03.2024 CET/CEST

°