EQS-Adhoc: Straumann Group wuchs 2023 organisch um 9.8% und investierte zugleich in zukünftiges Wachstum (deutsch)

Straumann Group wuchs 2023 organisch um 9.8% und investierte zugleich in

zukünftiges Wachstum

27.02.2024 / 07:00 CET/CEST

* Gesamtjahresumsatz stieg auf CHF 2.4 Mrd., und verzeichnete 9.8%

organisches Wachstum

* Umsatz von CHF 624 Mio. im vierten Quartal, was 13.2% organischem

Wachstum entspricht

* Kern-EBIT-Marge von 25.1% und Kern-Reingewinn von CHF 441 Mio.

* Mitarbeitenden-Engagement-Wert von 81 bei einer Rücklaufquote von 91%

* Bekanntgabe der internen Nachfolgeplanung für

Geschäftsleitungspositionen

* Verwaltungsrat schlägt weitere Dividendenerhöhung auf CHF 0.85 vor

* Ausblick 2024: Die Gruppe strebt ein organisches Umsatzwachstum im hohen

einstelligen Prozentbereich sowie eine Profitabilität von rund 26% bei

konstanten Wechselkursen (2023) bzw. von 24-25% unter Berücksichtigung

erwarteter Wechselkurseffekte an

in Mio. CHF / Margenveränderungen GJ GJ

gerundet 2023 2022

IFRS KERN[1] IFRS KERN1

Umsatz 2 412 2 412 2 2 321

321

Veränderung in CHF Veränderung (CER2) 3.9% 14.8% 17.3%

Veränderung organisch 15.7%

10.8%

9.8%

Bruttogewinn 1 787 1 793 1 1 756

754

Marge 74.1% 74.3% 75.6- 75.7%

%

Margenveränderung in CHF (140 (50 Bp.)

Bp.)

Margenveränderung (CER[2]) (30 10 Bp.

Bp.)

EBITDA 701 727 702 712

Marge 29.0% 30.2% 30.2- 30.7%

%

Margenveränderung in CHF (50 (160 Bp.)

Bp.)

Margenveränderung (CER2) 140 Bp. (90 Bp.)

EBIT 411 606 535 603

Marge 17.0% 25.1% 23.1- 26.0%

%

Margenveränderung in CHF (90 (140 Bp.)

Bp.)

Margenveränderung (CER2) 110 Bp. (60 Bp.)

Reingewinn 247 441 435 482

Marge 10.2% 18.3% 18.7- 20.8%

%

Margenveränderung in CHF (250 (180 Bp.)

Bp.)

Ergebnis pro Aktie (unverwässert, in 1.54 2.76 2.73 3.03

CHF)

Dividende (in CHF) 0.85 0.80

Free Cashflow 315.5 221

Marge 13.1% 9.5%

Mitarbeitende (Ende Dezember) 11 10

109 478

Basel, 27. Februar 2024 - Die Straumann Group weist für das Gesamtjahr einen

Umsatz von CHF 2.4 Mrd. und ein organisches Wachstum von 9.8% aus, wobei

starke negative Währungseinflüsse zu einem Wachstum in Schweizer Franken von

3.9% führten. Der Patientenzulauf entwickelte sich dynamisch, mit regional

unterschiedlichen Ausprägungen. Während die Region Nordamerika eine gewisse

Konsumschwäche aufzeigte, insbesondere im Bereich der grossen

Rekonstruktionen mit Implantaten, war der Patientenzulauf in Europa gut. Die

Region Asien-Pazifik, insbesondere China, beflügelte nach der Einführung der

volumenbasierten Beschaffung im Jahr 2023 das Gesamtergebnis. Die Straumann

Group erzielte im Berichtsjahr in allen Dimensionen ihres strategischen

Fahrplans signifikante Fortschritte. Das Berichtsjahr war geprägt von einer

starken Leistung im Geschäftsbereich Implantologie, wo sowohl im Premium-

als auch im Challenger-Segment ein zweistelliges Volumenwachstum erzielt

werden konnte. Im Geschäftsbereich Kieferorthopädie wurden unter der Marke

ClearCorrect sowohl im Bereich der Zahnschienen als auch im Softwarebereich

neue Funktionen eingeführt. Zudem nahmen mehrere Tausend Zahnärztinnen und

Zahnärzte an Fortbildungen teil, was die Verbreitung der Marke ClearCorrect

förderte.

2023 war für die Straumann Group ein erfolgreiches Jahr, sowohl in Bezug auf

die Umsetzung der Strategie als auch die geographische Ausdehnung, was zur

Gewinnung von zahlreichen Neukunden geführt hat. Der Zielmarkt über alle

Geschäftsbereiche hinweg ist 2023 auf mehr als CHF 19 Mrd. gewachsen, und

die Straumann Group geht davon aus, dass sie ihren Marktanteil in der

Implantologie von rund 30% im Jahr 2022 auf etwa 32% im Jahr 2023 steigern

konnte.

Im vierten Quartal stieg der Umsatz organisch um 13.2% bzw. in Schweizer

Franken um 5.5% auf CHF 624 Mio. - das beste Quartalsergebnis im Jahr 2023.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, sagte: "Wir liefern starke

Ergebnisse in einem Jahr, das von gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen

Herausforderungen geprägt war. Dank des Einsatzes unseres sehr engagierten

Teams ist die Gruppe weiter gewachsen. Wir verhalfen weltweit 5.6 Millionen

Menschen zu einem Lächeln, gegenüber 4.4 Millionen im Jahr 2022. Mit einem

differenzierten Leistungsversprechen und zahlreichen neuen Produkten halfen

wir Zahnärztinnen und Zahnärzten bessere klinische Ergebnisse zu erzielen,

dank mehr Effizienz und der Möglichkeit, Periimplantitis zu behandeln -

infolge der Übernahme von GalvoSurge - bessere klinische Ergebnisse zu

erzielen. Zugleich wurden mit der Entwicklung der Plattform Straumann AXS,

auf der die Design-Software SmileCloud mit dem jüngst erworbenen

Intraoralscanner von AlliedStar zusammengeführt wird, unsere digitale

Transformation weiter vorangetrieben. Unsere Investitionen in Innovation,

digitale Transformation und die Entwicklung unserer Mitarbeitenden weltweit,

bilden eine solide Grundlage für die Zukunft."

STRATEGISCHE FORTSCHRITTE

Im Geschäftsbereich Implantologie erzielten sowohl das Premium- als auch das

Challenger-Segment sehr starke Ergebnisse und ein Volumenwachstum im

zweistelligen Bereich

Der Geschäftsbereich Implantologie erzielte auch 2023 wieder ein robustes

Ergebnis mit zweistelligem Volumenwachstum sowohl im Premium- als auch im

Challenger-Segment. In beiden Segmenten konnte Straumann Group Marktanteile

hinzugewinnen und die globale Präsenz der Challenger-Marken weiter ausbauen.

Das Premiumsegment profitierte vor allem von den BLT-Implantaten und dem

Angebot in der Sofortversorgung. Neodent ragte dabei als die führende

Challenger-Marke heraus, und sorgte in allen Regionen für eine anhaltend

starke Wachstumsdynamik.

China leistet einen signifikanten Wachstumsbeitrag im Bereich Implantologie

2023 verzeichneten sowohl das Premium- als auch das Challenger-Segment ein

starkes Volumenwachstum. Dies gilt besonders für die Marken Straumann und

Anthogyr. Nach der Einführung der volumenbasierten Beschaffung (VBP) in

China Anfang 2023 hat unser Team die Vertriebsstrategien rasch an das neue

Marktumfeld angepasst. Das signifikante Volumenwachstum hat nicht nur den

erheblichen Preisrückgang ausgeglichen, sondern die Fähigkeit des Teams

eindrucksvoll unter Beweis gestellt, unter dynamischen Marktbedingungen

überragende Leistungen erzielen zu können.

GalvoSurge, eine einzigartige Lösung zur Behandlung von Periimplantitis

Im Juni 2023 gab die Straumann Group die Übernahme von GalvoSurge bekannt,

einem Schweizer Hersteller im Bereich der Zahnmedizin, mit dem die Gruppe

neue Kunden gewinnen und ihnen ihre Marken präsentieren kann. GalvoSurge

bietet ein Produkt zur Reinigung von Zahnimplantaten an, das die Behandlung

von Periimplantitis unterstützt und Patienten vor einem Verlust des

Implantats schützt. Mit der Vorab-Einführung von GalvoSurge im vierten

Quartal wurden in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) die

ersten Geräte auf den Markt gebracht. 2024 soll die internationale

Markteinführung fortgesetzt werden.

Ausbau und Erweiterung der digitalen Plattform Straumann AXS

Durch integrierte cloudbasierte klinische Arbeitsabläufe in der

Implantologie und Kieferorthopädie, welche die Effizienz von Zahnarztpraxen

erhöht, soll die digitale Plattform Straumann AXS für ein einzigartiges

Kundenerlebnis sorgen. Auf dieser digitalen Plattform werden die

Softwareanwendungen, Dienstleistungen und Lösungen der Straumann Group unter

einem Dach vereint. Die Plattform umfasst das ganze Spektrum von der

Patientengewinnung und der Diagnose in der Vorbehandlungsphase, über die

umfassende Planungs- und Behandlungsteuerung bis hin zur Überwachung während

der Nachbehandlungsphase. Nach einer erfolgreichen Markteinführung in der

Region Nordamerika (NAM) soll Straumann AXS im Jahr 2024 auch in der Region

Asien-Pazifik auf den Markt kommen.

Implantatregister in den Regionen EMEA und Nordamerika verfügbar

Im Oktober 2023 stellte die Straumann Group ein sicheres Implantatregister

mit webbasierter Benutzeroberfläche vor, das es Zahnärztinnen und Zahnärzten

ermöglicht, ihre klinischen Daten effizienter zu sammeln und zu analysieren

und so die Behandlungsergebnisse ihrer Patientinnen und Patienten

nachzuverfolgen. Das Implantatregister ist bereits in den Regionen EMEA und

Nordamerika verfügbar und wird mit der standardisierten Erfassung der

Behandlungsverläufe Zahnärztinnen und Zahnärzten helfen, bessere

Entscheidungen zu treffen.

Übernahme von AlliedStar abgeschlossen; Einführung des Intraoralscanners in

China

Im Jahr 2023 wurde die Übernahme des chinesischen Herstellers von

Intraoralscannern (IOS), AlliedStar, abgeschlossen. Die Gruppe erwarb eine

Mehrheitsbeteiligung und vereinbarte eine vollständige Übernahme im Verlauf

der nächsten acht Jahre. Mit AlliedStar kann die Straumann Group in China

künftig eine wettbewerbsfähige Intraoralscanner-Lösung anbieten, die mit der

Plattform Straumann AXS verknüpft ist, und weitere preissensible Märkte und

Kundensegmente erschliessen. Im Januar 2024 erfolgte die Markteinführung des

Intraoralscanners von AlliedStar in China. Dies ist der erste eigene IOS,

den die Straumann Group in China auf den Markt bringt.

Erweiterung des Kundenkreises von CoDiagnostix und erstmalige Einführung

einer

KI-Lösung

Die Zahl der CoDiagnostix-Nutzer ist 2023 zweistellig gewachsen.

CoDiagnostix ist eine Software, mit der Zahnärzte und Zahntechniker

chirurgische Schablonen entwerfen können, die bei der präzisen Durchführung

von Implantatoperationen helfen. Der neue KI-Assistent von CoDiagnostix, der

im vierten Quartal 2023 eingeführt wurde, unterstützt mit verschiedenen

Mess- und Planungsfunktionen die digitale Planung der besten

Implantatposition. Der KI-Assistent erkennt automatisch Nervenkanäle und

bietet verschiedene Möglichkeiten zur Abstandsmessung und zur Überwachung.

Sowohl bei einfachen als auch bei komplexen chirurgischen Eingriffen lassen

sich die Behandlungsresultate so besser vorausplanen.

Der KI-Assistent wurde in Zusammenarbeit mit Implantologen und Dentallaboren

entwickelt und verbessert die Planung chirurgischer Eingriffe in zwei

kritischen Punkten: Visualisierung der Anatomie und Zeitersparnis.

Strategische Investitionen in Costa Rica

Mit der Eröffnung eines Standorts in Costa Rica wurde im vierten Quartal die

Präsenz der Straumann Group in der Region Lateinamerika verstärkt. Costa

Rica ist der grösste Markt für Zahnimplantate in Mittelamerika. Der neue

Standort wird sich in erster Linie auf die Bereitstellung von Lösungen für

Mittelamerika konzentrieren. Hinzu kommen die Behandlungsplanung für

ClearCorrect, ein Kundendienst-Zentrum für Nordamerika sowie Shared Services

für den Geschäftsbereich Connected Customer Solutions. Angeboten werden die

Marken Neodent, Straumann und ClearCorrect. Darüber hinaus übernimmt der

neue Standort den Produktvertrieb in Mittelamerika und der Karibik.

Im Bereich Kieferorthopädie wurden die Leistungsversprechen im

Zahnschienen-Geschäft deutlich erweitert

Im Geschäftsbereich Kieferorthopädie wurden 2023 zahlreiche neue Funktionen

und Softwareangebote auf den Markt gebracht. Ein weiterer Schwerpunkt waren

umfangreiche Investitionen in die Aus- und Weiterbildung von mehreren

Tausend Zahnärztinnen und Zahnärzten. Beides zusammen bescherte der

Kieferorthopädie unter der Marke ClearCorrect ein zweistelliges Wachstum. Im

Geschäftsbereich mit Zahnärztinnen und Zahnärzten arbeitet die Straumann

Group weiter daran, ihre Präsenz in den bestehenden Märkten zu stärken und

neue Lösungen einzuführen.

Darüber hinaus wurde das von Ärzten geleitete Direktkundengeschäft von

DrSmile durch das schwierige makroökonomische Umfeld und die gesunkene

Bereitschaft von Konsumenten ästhetische Behandlungen in Anspruch zu nehmen,

beeinträchtigt. Zudem setzte DrSmile in der Vermarktungsstrategie nicht

länger auf bezahltes Marketing, sondern auf organische

Nachfrage-Generierung, und fokussiert somit auf Profitabilität anstelle von

Umsatzwachstum.

Mitarbeitenden-Engagement-Wert von 81 bestätigt positive Unternehmenskultur

Zum vierten Mal in Folge wurde eine jährliche Umfrage zum Engagement der

Mitarbeitenden durchgeführt Die Rücklaufquote lag bei hohen 91%. Die

kontinuierlichen Bemühungen der Straumann Group, eine einzigartige

Unternehmenskultur zu schaffen, führten 2023 erneut zu einem gruppenweiten

Engagement-Wert von 81. Mit diesem Ergebnis lag die Straumann Group drei

Punkte über der globalen Glint-Vergleichsgruppe. Damit zählt sie zu den

besten 25% der Unternehmen weltweit.

Weitere Fortschritte bei der Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitskonzepts

der Gruppe

Die Straumann Group hat 5.6 Millionen Menschen zu einem Lächeln verholfen

und ihre globalen Fortbildungsaktivitäten um 15% erhöht. Die

Fortbildungsaktivitäten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen

sanken auf 28%. Der Grund dafür war die Einführung der volumenbasierten

Beschaffung in China, welche die Fortbildungsaktivitäten im Land

vorübergehend beeinträchtigte. In der jährlichen Umfrage gaben 77% unserer

Mitarbeitenden an, dass sie über gute Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten

verfügen - was einer Verbesserung um einen Prozentpunkt gegenüber dem

Vorjahr entspricht. 2023 waren 40% der Führungspositionen von Frauen

besetzt, das sind ebenfalls ein Prozent mehr als im Vorjahr. Die Straumann

Group arbeitet weiter daran, auf erneuerbare Energien umzustellen, und

konnte 2023 den Anteil von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen auf 93%

steigern, von 80% im Jahr 2022. Des Weiteren bestätigte die Science Based

Targets initiative (SBTi) das Ziel der Gruppe, bis 2040

Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Anhaltend hohe Investitionen in Wachstum und Mitarbeitende

Auch 2023 hat die Straumann Group wieder stark in künftiges Wachstum

investiert. Mit Investitionen in Höhe von CHF 189 Mio. wurde vor allem der

Ausbau der Produktionskapazitäten (Grundstücke, Gebäude und Maschinen) in

der Schweiz, Brasilien, den USA und China vorangetrieben. Hinzu kommt die

Übernahme unseres Vertriebsunternehmens im Baltikum und weiterer,

innovativer Unternehmen wie GalvoSurge und der Intraoralscanner-Marke

AlliedStar.

Die Straumann Group investierte zudem in die Entwicklung ihrer

Mitarbeitenden weltweit und stellte neue Mitarbeitende ein, welche die

Kernaktivitäten vorantreiben oder zur digitalen Transformation der Gruppe

beitragen. Infolgedessen stieg die Zahl der Mitarbeitenden der Gruppe

weltweit auf über 11 000 an.

Bekanntgabe der internen Nachfolgeplanung für Geschäftsleitungspositionen

Wolfgang Becker, Head of EMEA, geht nach 40 Dienstjahren am 30. Juni 2024 in

den Ruhestand. Es ist kaum in Worte zu fassen, was Wolfgang in diesen vielen

Jahren für das Unternehmen und seine Kollegen geleistet hat. In

unterschiedlichen Positionen spielte er eine Schlüsselrolle für den Erfolg

des Unternehmens. Als herausragende und hoch angesehene Führungskraft trug

er in all seinen Funktionen massgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei und

verkörperte die Kultur der Straumann Group wie kein anderer. Er war

massgeblich am Aufbau eines loyalen, wachsenden und vertrauensvollen

Kundenstamms beteiligt und erbrachte gemeinsam mit seinen Teams

hervorragende Leistungen. Die Straumann Group dankt ihm für sein Engagement

sowie seine Führungsstärke, und wünscht ihm einen wohlverdienten erfüllten

Ruhestand.

Holger Haderer, derzeit Leiter des Geschäftsbereichs Implantologie, wird die

Nachfolge von Wolfgang Becker antreten. Er ist seit 2006 für die Straumann

Group tätig. Als erfahrene Führungskraft mit Weitblick erzielte er in seinen

verschiedenen Funktionen innerhalb der Gruppe herausragende Erfolge in den

Bereichen Vertrieb und Innovation, sei es als Managing Director der

deutschen Tochtergesellschaft oder als Regional Head of Marketing in

Westeuropa. Zuletzt hat er in den vergangenen vier Jahren den

Kerngeschäftsbereich des Unternehmens - die Implantologie - geleitet und

transformiert. In den verschiedenen Regionen festigte er bestehende und ging

neue strategische Partnerschaften mit wichtigen Meinungsführern im Bereich

der dentalen Implantologie ein.

Die Straumann Group freut sich, die Ernennung von Andreas Utz zum Leiter des

Geschäftsbereichs Implantologie und Mitglied der Geschäftsleitung

bekanntzugeben. Als interner Kandidat ist er derzeit Managing Director der

Straumann Group Germany, der gemessen am Umsatzbeitrag drittgrössten

Tochtergesellschaft des Unternehmens. Andreas ist seit 2004 bei Straumann

Group und kann auf eine herausragende Erfolgsbilanz in der Leitung von

globalen Innovationsprogrammen und Marketinginitiativen, Markteinführungen

und Vertriebsorganisationen zurückblicken. Wir sind davon überzeugt, dass er

mit seiner grossen Erfahrung, seiner Leidenschaft für das Implantatgeschäft

und als Vorbild für die Unternehmenskultur ein hervorragender Nachfolger

sein wird. Die Gruppe wünscht Holger und Andreas alles Gute sowie viel

Erfolg und Freude in ihren neuen Rollen.

ERGEBNISSE DER REGIONEN IM VIERTEN QUARTAL

Starke Dynamik in der Region Europa, Naher Osten und Afrika

Die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) erzielte im vierten Quartal

einen Umsatz von CHF 272.8 Mio. und ein organisches Wachstum von 5.8%.

Deutschland, Frankreich und die iberische Halbinsel leisteten den grössten

Umsatzbeitrag. Das Geschäft mit Premiumimplantaten verzeichnete ein starkes

Wachstum mit positiver Dynamik und der Vorab-Einführung des neuen

Implantatsystems iExcel. Während Neodent und Medentika die Durchdringung des

Value-Marktsegments in der Region vorantrieben, entwickelte sich das

Geschäft mit digitalen Lösungen im vierten Quartal weiter gut. ClearCorrect

profitierte dank intensivierter Kundenakquise und verstärkter

Fortbildungsaktivitäten von einem starken Wachstum. Obwohl es der Gruppe

gelang, ihre Präsenz in der Region auszuweiten, belastete die geringere

Konsumentennachfrage aber die Entwicklung von DrSmile und auch das Ergebnis

in der Region. Neu eingegangene Partnerschaften mit Dentalklinik-Ketten

(DSOs), z. B. in Italien, werden sich voraussichtlich ab 2024 positiv

auswirken. Im Januar 2024 übernahm die Gruppe ihren langjährigen

Vertriebspartner in Polen, um ihre Präsenz in der Region auszuweiten.

Solides Wachstum in Nordamerika trotz makroökonomischer Herausforderungen

Im vierten Quartal erreichte die Region Nordamerika (NAM) einen Umsatz von

CHF 168.6 Mio., was einem guten organischen Wachstum von 7.2% entspricht.

Während die Inflation die Nachfrage nach Full-Arch-Implantaten und

kieferorthopädischen Behandlungen weiter dämpfte, blieb das

Implantatgeschäft, das die Premiummarke Straumann und die Challenger-Marken

der Gruppe umfasst, weiterhin der grösste Wachstumstreiber. Die digitale

Plattform Straumann AXS trug wesentlich zum zweistelligen Wachstum von Smile

in a Box bei. Auch das Geschäft mit den digitalen Lösungen beflügelte durch

das solide Wachstum bei Intraoralscannern, das Ergebnis der Region. Im

vierten Quartal wurden in der Region mehrere Konferenzen für alle dort

vertriebenen Marken veranstaltet, sowie die erste Fortbildung

ausschliesslich für Labore in Texas ausgerichtet. Die starke Präsenz der

verschiedenen Marken trug dazu bei, neue Kunden zu gewinnen sowie den Markt

zu übertreffen.

Region Asien-Pazifik mit aussergewöhnlichem organischen Umsatzwachstum

Die Region Asien-Pazifik (APAC) erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von

CHF 130.2 Mio., was einem beachtlichen organischen Wachstum von 40.5%

gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht, das geprägt war von den

COVID-Auswirkungen und der erwarteten Einführung der volumenbasierten

Beschaffung (VBP) in China. Während Australien, Japan, China und Indien

allesamt ein starkes Wachstum verzeichneten, trug vor allem China zur

Volumensteigerung bei. Stärkster Wachstumsmotor war der Bereich

Implantologie, wobei sowohl Premium- als auch Challenger-Marken eine

wichtige Rolle spielten. GalvoSurge wurde im vierten Quartal in Australien

und Hongkong eingeführt. Das Segment Kieferorthopädie trug ebenfalls zum

herausragenden Ergebnis in der Region bei. Nach dem erfolgreichen

Pilotprojekt für das Praxismanagementsystem CareStack in Singapur wurde

dieses im Rahmen eines weiteren Pilotprojekts im vierten Quartal auch in

Australien eingeführt.

Der ITI-Kongress in China und die Neodent World Tour, einschliesslich der

Eröffnung des ersten regionalen Schulungszentrums in Kuala Lumpur, Malaysia,

stärkten die Marktstellung der Gruppe und trugen zur Gewinnung neuer Kunden

bei.

Lateinamerika erzielt erneut organisches Wachstum von über 20%

Im vierten Quartal verzeichnete Lateinamerika (LATAM) einen Umsatz von CHF

52.6 Mio., was einem organischen Wachstum von 20.1% gegenüber dem

Vorjahresquartal entspricht. Begünstigt durch die starke Nachfrage nach der

Implantatmarke Neodent blieb Brasilien grösster Umsatzträger. Das stärkste

Wachstum in der Region verzeichnete indes Peru. Im Bereich der digitalen

Lösungen leistete der Intraoralscanner Virtuo Vivo den grössten

Wachstumsbeitrag. Das Segment Kieferorthopädie trug erheblich zum Wachstum

bei, mit zweistelligen Wachstumsraten in Brasilien und einem raschen Anstieg

der Nachfrage in Mexiko und Chile. Landesweite Fortbildungsveranstaltungen

trugen dazu bei, neue Kunden zu gewinnen und den Marktanteil in der Region

auszubauen. Zu den Höhepunkten zählten dabei die World Tour anlässlich des

30-jährigen Jubiläums von Neodent sowie der ITI-Kongress in Chile.

UMSATZ NACH REGION Q4 2023 Q4 2022 GJ 2023 GJ 2022

in Mio. CHF

Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) 272.8 271.7 1 053.7 1 016.5

Veränderung in CHF 0.4% 11.3% 3.7% 14.0%

Veränderung (CER[3]) 7.2% 17.1% 9.8% 22.3%

Veränderung organisch 5.8% 13.7% 7.6% 20.5%

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 43.7 45.9 43.7 43.8

Nordamerika 168.6 172.1 689.0 684.5

Veränderung in CHF (2.0%) 13.7% 0.7% 15.9%

Veränderung (CER3) 7.3% 9.4% 6.8% 11.6%

Veränderung organisch 7.2% 9.4% 6.7% 11.6%

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 27.0 29.1 28.6 29.5

Asien-Pazifik 130.2 102.8 460.6 440.5

Veränderung in CHF 26.7% (5.5%) 4.6% 7.7%

Veränderung (CER3) 40.5% 1.1% 16.2% 11.1%

Veränderung organisch 40.5% (2.9%) 15.8% 7.2%

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 20.9 17.4 19.1 19.0

Lateinamerika 52.6 45.3 208.5 179.3

Veränderung in CHF 16.1% 26.2% 16.3% 37.5%

Veränderung (CER3) 20.1% 18.9% 19.8% 30.4%

Veränderung organisch 20.1% 18.9% 19.8% 30.4%

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 8.4 7.7 8.6 7.7

GRUPPE 624.3 592.0 2 411.8 2 320.8

Veränderung in CHF 5.5% 9.6% 3.9% 14.8%

Veränderung (CER3) 13.9% 11.9% 10.8% 17.3%

Veränderung organisch 13.2% 9.6% 9.8% 15.7%

OPERATIVE UND FINANZIELLE SITUATION

Um Vergleiche zu erleichtern, werden zusätzlich zu den Ergebnissen gemäss

den IFRS-Rechnungslegungsstandards die Kern-Ergebnisse ausgewiesen. Im Jahr

2023 wurden folgende Effekte (nach Steuern) als nicht zu den Kernaktivitäten

gehörende Posten definiert:

* Sonderposten und Abschreibung akquisitionsbezogener immaterieller

Vermögenswerte in Höhe von CHF 11 Mio.

* Einmalkosten in Höhe von CHF 31 Mio. infolge verschiedener

Restrukturierungsmassnahmen über die Regionen hinweg

* Einmalige, liquiditätsunwirksame Wertminderungen in Höhe von CHF 153

Mio., hauptsächlich im Zusammenhang mit der für das DrSmile-Geschäft

verbuchten Wertminderung des Goodwills

Eine Überleitungstabelle sowie ausführliche Informationen finden sich auf

Seite 181 des Geschäftsberichts der Straumann Group.

Kern-Bruttogewinnmarge mit 74.3% weiter auf hohem Niveau; trotz starker

Währungseinflüsse und der volumenbasierten Beschaffung in China

Das anhaltend starke Volumenwachstum in allen Geschäftsbereichen hatte einen

Anstieg des Kern-Bruttogewinns um CHF 37 Mio. auf CHF 1.79 Mrd. zur Folge.

Die hohen Auslastungsquoten in den Produktionsanlagen der Gruppe sorgten

zusammen mit den anhaltenden Effizienzsteigerungen zur Minimierung der

Kostenanstiege für eine Kern-Bruttogewinnmarge von 74.3%.

Die Kern-EBIT-Marge beträgt 25.1%

Der Kern-EBIT stieg um CHF 3.9 Mio. auf CHF 606 Mio., was auf das

Umsatzwachstum und Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist. Die

Kern-EBIT-Marge erreichte 25,1%, was 90 Basispunkte niedriger ist als im

Jahr 2022. In Anbetracht der erheblichen negativen Währungseffekte im Umfang

von 200 Basispunkten stellte die Entwicklung unseres Kern-EBIT im Jahr 2023

eine wesentliche Verbesserung im Hinblick auf die operative Profitabilität

dar. Die Investitionen der Gruppe in das Wachstum und die geografische

Expansion hatten einen Anstieg der Kern-Vertriebskosten (Gehälter des

Aussendienstes, Kommissionen und Logistikkosten) um CHF 13 Mio. auf CHF 447

Mio. zur Folge. Die Kern-Vertriebskosten im Verhältnis zum Umsatz blieben

mit einem leichten Rückgang von 15 Basispunkten nahezu unverändert.

Die Kern-Verwaltungskosten, welche die Kosten für Forschung und Entwicklung,

Marketing und Vertrieb sowie die Gemeinkosten beinhalten, stiegen um CHF 22

Mio. auf CHF 747 Mio. Dies ist hauptsächlich auf Produkteinführungen, die

geografische Expansion der Marken und die Integration der Akquisitionen

zurückzuführen. Die Kern-Verwaltungskosten, ausgedrückt in Prozent des

Umsatzes, gingen um 27 Basispunkte zurück.

Die Kern-Reingewinnmarge beläuft sich auf 18.3%

Der Nettofinanzaufwand belief sich auf CHF 54 Mio. Zurückzuführen war dies

auf höhere Kosten für Währungsabsicherung sowie Verluste bei den Währungen,

denen die Gruppe am meisten ausgesetzt war, darunter der US-Dollar, der

Euro, der chinesische Renminbi sowie Schwellenländerwährungen. Nach

Ertragssteuern in Höhe von CHF 102 Millionen sank der Kern-Reingewinn um

8,5% auf CHF 441 Mio., was einer Marge von 18,3% entspricht. Der

unverwässerte Kerngewinn pro Aktie sank um 9% auf CHF 2.76.

Free Cashflow beträgt CHF 316 Mio.

Der operative Cashflow belief sich auf CHF 504 Mio. und fällt damit um CHF

89 Mio. höher aus als im Jahr 2022. Die Forderungsausstände lagen bei 67

Tagen, die Lagerdauer bei 193 Tagen.

Der Ausbau der Produktion, die Akquisitionen und die strategischen

Aktivitäten zur digitalen Transformation der Gruppe hatten Mittelabflüsse

aus Investitionstätigkeit von insgesamt CHF 370 Mio. zur Folge. Trotz der

umfangreichen Investitionen und der Rückzahlung einer Anleihe in Höhe von

CHF 280 Mio. fiel die Liquidität per 31. Dezember 2023 mit CHF 410 Mio.

weiterhin stark aus und übertraf die zinstragenden Verbindlichkeiten der

Gruppe um CHF 172 Mio. (2022: CHF 208 Mio.). Die Bilanzsumme der Gruppe

belief sich auf CHF 3,3 Mrd., gegenüber CHF 3,4 Mrd. Ende 2022.

Vorschlag an die Generalversammlung, die Dividende zu erhöhen

Auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2023 schlägt der Verwaltungsrat eine

Dividende von CHF 0.85 pro Aktie vor, wovon CHF 0.45 aus dem verfügbaren

Gesamtgewinn und CHF 0.40 aus der Kapitaleinlagereserve gezahlt werden

sollen. Die Dividende wird ab dem 18. April 2024 ausbezahlt.

AUSBLICK 2024 (VORBEHALTLICH UNVORHERGESEHENER EREIGNISSE)

Während geopolitische und makroökonomische Unsicherheiten das

Konsumentenvertrauen in verschiedenen Regionen weiterhin beeinträchtigen

dürften, wird beim Patientenzulauf insgesamt weiterhin mit einer positiven

Dynamik gerechnet. Dank des differenzierten Leistungsversprechens in den

strategischen Segmenten in Verbindung mit einer starken Leistung aller

Teammitglieder weltweit bleibt die Gruppe zuversichtlich, dass sie in ihrem

globalen Zielmarkt, der auf mehr als CHF 19 Mrd. geschätzt wird, weiter

Marktanteile gewinnen wird. Darüber hinaus hebt die Gruppe ihre geografische

Diversifizierung hervor, die alle Preissegmente abdeckt, und ihre

umfassenden Fortbildungsprogramme, durch die mehr Zahnärztinnen und

Zahnärzte implantologische und kieferorthopädische Eingriffe durchführen

können. Gleichzeitig investiert die Gruppe weiter in Wachstum und

Transformation, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund strebt die Gruppe ein organisches Umsatzwachstum im

hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Profitabilität von rund 26% bei

konstanten Wechselkursen (2023) bzw. zwischen 24% und 25% unter

Berücksichtigung erwarteter negativer Währungseffekte an.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für

Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen

zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr,

ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig

oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für

Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der

korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit

führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt,

produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente,

CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und

digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur

Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 11 000

Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in

mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und

Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte:

Corporate Communication Silvia Investor Relations Marcel

Dobry +41 (0)61 965 15 62 Jana Kellerhals +41 (0)61 965 17 51

Erdmann +41 (0)61 965 12 39 Derya Güzel +41 (0)61 965 18 76

Frank Keidel +41 (0)61 965 19 76 E-Mail:

E-Mail: [1]investor.relations@straumann.com

corporate.communication@strau 1.

mann.com mailto:investor.relations@strau

mann.com

MEDIEN- UND ANALYSTENKONFERENZ

Die Straumann Group wird die Gesamtjahresergebnisse 2023 Vertreterinnen und

Vertretern der Finanzwelt und der Medien im Rahmen einer

Webcast-Telefonkonferenz heute um 9.30 Uhr (Schweizer Zeit) präsentieren.

===========================================================================

Der Webcast kann auf www.straumann-group.com/webcast mitverfolgt werden und

steht anschliessend als Aufzeichnung zur Verfügung.

Teilnehmende, die während der Q&A-Runde Fragen stellen möchten, werden

gebeten, sich vorab für die Telefonkonferenz via Link Telefonkonferenz zu

registrieren und die Präsentationsdatei im Anhang dieser Mitteilung

herunterzuladen, bevor sie sich in die Telefonkonferenz einwählen.

Präsentation

Die Präsentationsfolien der Konferenz stehen im Anhang dieser Mitteilung

sowie auf den Webseiten für Medien und Investoren unter

www.straumann-group.com zur Verfügung.

WICHTIGE DATEN

2024 Anlass Standort

28.-29. Roadshow Schweiz (Zürcher Zürich, Genf

Februar Kantonalbank)

5.-7. März Roadshow Europa (Bernstein) London, Paris

20. März Kepler Cheuvreux Seminar Schweiz Zürich

26.-27. März Roadshow Nordamerika (Citi) Boston, New

York

30. April Ergebnisse für das erste Quartal Virtuell

2024

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen

Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder

Errungenschaften der Straumann Group wesentlich von den in dieser Mitteilung

genannten oder implizierten abweichen. Die Aussagen beruhen auf den

Ansichten und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse

und Geschäftsergebnisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie unterliegen

Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf

zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Pandemien, Wechselkurse,

gesetzliche Bestimmungen, Marktbedingungen, Aktivitäten von Mitbewerbern und

andere Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle von Straumann liegen. Sollten

eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten

sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten

Ergebnissen abweichen. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Diese Mitteilung stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

# # #

[1] Um Vergleiche der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung zu

erleichtern, werden zusätzlich zu den Ergebnissen gemäss den

Rechnungslegungsgrundsätzen nach IFRS die ,Kern'-Ergebnisse ausgewiesen.

Genauere Angaben und eine Überleitungstabelle finden sich auf S. 181 des

Geschäftsberichts.

[2] Für die Berechnung der Veränderung zu konstanten Wechselkursen (CER:

Constant Exchange Rates) werden die Geschäftszahlen, des Vorjahres mit den

Wechselkursen des jeweiligen Geschäftsjahres herangezogen.

[3] Für die Berechnung der Veränderung zu konstanten Wechselkursen (Constant

Exchange Rates, CER) werden die Geschäftszahlen, des Vorjahres mit den

Wechselkursen des jeweiligen Geschäftsjahres herangezogen.

