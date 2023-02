EQS-Adhoc: Straumann Group verzeichnet 2022 organisches Wachstum von 15.7% (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Straumann Group verzeichnet 2022 organisches Wachstum von 15.7%

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vertriebsergebnis

Straumann Group verzeichnet 2022 organisches Wachstum von 15.7%

21.02.2023 / 07:00 CET/CEST

* Gesamtjahresumsatz erreicht CHF 2.3 Mrd. mit 15.7% organischem Wachstum

* Umsatz des vierten Quartals stieg organisch um 9.6% auf CHF 592 Mio.

* Kern-EBIT-Marge von 26% und Anstieg des Kern-Reingewinns auf CHF 482

Mio.

* Engagement-Score von 81 und Ziel, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu

erreichen

* Verwaltungsrat schlägt weitere Dividendenerhöhung auf CHF 0.80 vor

* Ausblick 2023: Organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen

Prozentbereich mit einer erwarteten Profitabilität von rund 25%,

inklusive Wachstumsinvestitionen

in Mio. CHF / Margenveränderungen gerundet GJ GJ

2022 2021

IFRS KERN[1] IFRS KERN-

1

Umsatz 2 2 321 2 2

321 022 022

Veränderung in CHF Veränderung vor 14.8% 41.8-

Wechselkurseffekt Veränderung organisch %

17.3- 43.8-

% %

15.7- 41.7-

% %

Bruttogewinn 1 1 756 1 1

754 540 540

Marge 75.6- 75.7% 76.2- 76.2-

% % %

Veränderung in CHF (50 330

Bp.) Bp.

Veränderung vor Wechselkurseffekt 10 Bp. 360

Bp.

EBITDA 702 712 652 652

Marge 30.2- 30.7% 32.3- 32.3-

% % %

Veränderung in CHF (160 280

Bp.) Bp.

Veränderung vor Wechselkurseffekt (90 310

Bp.) Bp.

EBIT 535 603 543 553

Marge 23.1- 26.0% 26.8- 27.4-

% % %

Veränderung in CHF (140 400

Bp.) Bp.

Veränderung vor Wechselkurseffekt (60 440

Bp.) Bp.

Periodenergebnis 435 482 399 456

Marge 18.7- 20.8% 19.7- 22.6-

% % %

Veränderung in CHF (180 420

Bp.) Bp.

Ergebnis pro Aktie (unverwässert, in CHF)2 2.73 3.03 2.49 2.85

Dividende (in CHF)2 0.80 0.68

Free Cashflow 221 441

Marge 9.5% 21.8-

%

Mitarbeitende (Ende Dezember) 10 9054

478

Basel, 21. Februar 2023 - Die Straumann Group verzeichnete im Gesamtjahr

einen Umsatz von CHF 2.3 Mrd. mit einem organischen Wachstum von 15.7%. Die

Gruppe erzielte in allen strategischen Bereichen signifikante Fortschritte,

angeführt von den Innovationen in den Kerngeschäftsbereichen Implantologie

und Kieferorthopädie. Auch auf geografischer Ebene bauten wir unsere Präsenz

aus. Es wurden weitere Investitionen in neue Bereiche getätigt, um die

Gruppe zu einem führenden digitalen Unternehmen für Mundgesundheit zu

entwickeln. Zu diesem Zweck wurde eine neue Partnerschaft mit SmileCloud

aufgebaut, die neue Kundenplattform Straumann AXS lanciert und das

Leistungsversprechen der Gruppe mittels CareStack erweitert. Im Jahr 2022

wurde der strategische Schwerpunkt des Aufbaus einer Konsumentenpräsenz

weiter vorangetrieben, indem die Marke DrSmile gestärkt und PlusDental sowie

Nihon Implant übernommen wurden. Dies hatte Marktanteilsgewinne für die

Gruppe zur Folge.

Im vierten Quartal 2022 stieg der Umsatz um 9.6% auf CHF 592 Mio., was das

beste Quartalsergebnis auf absoluter Basis für die Gruppe darstellt.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer: «2022 war ein Jahr voller

Ungewissheiten, doch dank unserer starken Teams und innovativen Lösungen war

die Gruppe in der Lage, eine starke Performance zu verzeichnen. Wir

erzielten in allen strategischen Bereichen grossartige Fortschritte,

erwirtschafteten ein zweistelliges organisches Wachstum und halfen 4.4 Mio.

Lächeln weltweit, womit wir den Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten

verbesserten. Wir arbeiten kontinuierlich an unserer Unternehmenskultur und

erreichten in diesem Rahmen im Jahr 2022 einen

Mitarbeitenden-Engagement-Score von 81. Überdies setzten wir uns zum Ziel,

bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Auch wenn einige der

makroökonomischen Herausforderungen im Jahr 2023 weiterbestehen könnten,

bleiben wir positiv gestimmt und werden auch weiterhin in das Wachstum und

die Transformation unseres Unternehmens investieren. Daher rechnen wir für

2023 mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen

Prozentbereich bei einer erwarteten Profitabilität von rund 25%, inklusive

Wachstumsinvestitionen.»

Strategische Höhepunkte

Implantologie und digitale Lösungen verzeichnen ein starkes Jahr und

erreichen wichtige Meilensteine

Im Jahr 2022 tätigte die Gruppe weitere Investitionen in Sofortversorgungs-

und Zahnersatzlösungen. Dazu zählen die Expansion der BLX- und TLX-Lösungen

von Straumann im Premiumsegment in neue Länder, die Stärkung der Marke Smile

in a Box sowie die Einführung von Anthogyr Axiom X3 und Neodent Zi im

Challenger-Segment. Als gute Alternative zu Titan stärkt das

Keramikimplantat Neodent Zi unsere Position im Wachstumssegment der

ästhetischen Zahnmedizin.

Im Jahr 2022 konnte die Gruppe durch die geographische Expansion neue

Kundinnen und Kunden in den Premium- wie auch den Challenger-Segmenten und

dadurch Marktanteile hinzugewinnen. Die Gruppe schätzt, dass ihr Marktanteil

im Bereich Implantologie von rund 29% im Jahr 2021 auf etwa 30% im Jahr 2022

angewachsen ist.

Starke Grundlage geschaffen, um ein führendes digitales Unternehmen für

Mundgesundheit zu werden

Die Gruppe treibt ihre digitale Transformation kontinuierlich voran mit dem

Ziel, das Nutzererlebnis zu verbessern und zu einem führenden digitalen

Unternehmen für Mundgesundheit zu werden. Dies umfasst Hardware-, Software-

und Konnektivitätslösungen. Einer der Höhepunkte war die Einführung von

Straumann AXS in Nordamerika. Dabei handelt es sich um eine neue

Online-Kundenplattform, die alle Lösungen der Gruppe unter einem Dach

vereint. Darüber hinaus ging die Gruppe eine Partnerschaft mit SmileCloud

ein, einer digitalen Design- und Kollaborationsplattform rund um das Thema

Lächeln, die von Zahnärztinnen und Zahnärzten für Dentalexpertinnen und

-experten entwickelt wurde. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war das

Softwareupdate für Virtuo Vivo. Dies steigerte die Performance deutlich und

trug zum erfolgreichen Relaunch des Intraoralscanners von Straumann im Jahr

2022 bei. Der Erfolg des Relaunches verdeutlicht überdies den in allen

Regionen bestehenden Bedarf an digitaler Zahnmedizin.

Wesentlicher Fokus auf den Ausbau unseres Angebots, um eine Führungsposition

in der Kieferorthopädie einzunehmen

2022 wurde die geografische Expansion der Marke ClearCorrect fortgesetzt,

wobei die Gruppe die regulatorische Zulassung für ClearCorrect in China

erhielt, eine Produktionsstätte sowie ein Team für Behandlungsplanung in

Peking errichtete und ihre Kapazitäten zur Behandlungsplanung weltweit

ausbaute. Es wurde eine Reihe neuer Softwarelösungen eingeführt, um die

klinischen Funktionen zu verbessern. Damit soll Zahnärztinnen und Zahnärzten

dabei geholfen werden, komplexere Fälle zu behandeln und mehr Kontrolle über

ihre Behandlungspläne zu erlangen.

ClearCorrect lancierte drei wichtige Versionen der Behandlungssoftware

ClearPilot und führte Collaborator 3.0 sowie klinische Präferenzen im

Ärzteportal ein, was den Zahnärztinnen und Zahnärzten die Zusammenarbeit an

Fällen erleichtert. Darüber hinaus führte ClearCorrect neue klinische

Funktionen ein, darunter anteriore Aufbissschienen und Aussparungen für

Gummibänder, die den Zahnärztinnen und Zahnärzten eine bessere Kontrolle

über ihre Fälle verschaffen. Um das medizinische Fachwissen im Bereich der

Kieferorthopädie weiter auszubauen, hat die Gruppe im Jahr 2022 einen

globalen klinischen Beirat ins Leben gerufen und damit begonnen, eine Reihe

neuer wissenschaftlicher Studien zu veröffentlichen, welche die Vorteile des

Materials und Designs unserer Zahnschienen belegen.

Zudem ging ClearCorrect eine Partnerschaft mit wichtigen Akteuren im Bereich

Intraoralscanner ein, um neue direkte Integrationslösungen mit Scannern wie

3Shape TRIOS, Medit und Virtuo Vivo zu entwickeln. Diese Neuerungen stellen

wichtige Schritte dar, um den Bedürfnissen der Zahnärztinnen und Zahnärzte

sowie der Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden nach Effizienz bei ihrer

täglichen Arbeit nachzukommen.

DrSmile wird zur europäischen Marketingmarke im Konsumentengeschäft der

Gruppe mit Zahnschienen

Im Jahr 2022 gewann DrSmile weitere Marktanteile in Europa und übernahm

PlusDental. Die Gruppe entschied sich dazu, ihre Konsumentenpräsenz im

Bereich transparenter Zahnschienen in Europa ausschliesslich unter der Marke

DrSmile aufzubauen. Als Folge kombinierte die Gruppe ihre Kompetenzen in

verschiedenen Bereichen, insbesondere das medizinische Know-how im Segment

Kieferorthopädie, um sicherzustellen, dass den Patientinnen und Patienten

eine hochwertige Gesundheitsversorgung geboten wird. Der neue klinische

Beirat wird zusätzliches externes Know-how im Zuge des weiteren Wachstums

der Marke bereitstellen.

Starke Unternehmenskultur und wesentliche Fortschritte bei der Förderung des

Nachhaltigkeitskonzepts der Gruppe

Die Gruppe arbeitet weiterhin an ihrer Unternehmenskultur und erreichte

dadurch einen Mitarbeiter-Engagement-Score von 81. Im Rahmen der Umfrage

gaben 76% der Mitarbeitenden an, dass sie über gute Lern- und

Entwicklungsmöglichkeiten verfügen. 2022 waren 39% der Führungspositionen

mit Frauen besetzt. Die Gruppe war in der Lage, 4.4 Mio. Lächeln zu

schaffen, und bot erneut 35% ihrer Fortbildungsaktivitäten in Ländern mit

niedrigem und mittlerem Einkommen an. Die Gruppe steigerte den Anteil des

Stroms aus erneuerbaren Energien auf 80% und hat sich zum Ziel gesetzt, bis

2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Deutlich höhere Wachstumsinvestitionen im Umfang von CHF 195 Mio.

Um das künftige Wachstum zu stützen, investiert die Gruppe in den Ausbau der

Kapazitäten des Kerngeschäfts und in ihre Transformation. In diesem Jahr

wurde die Produktionsfläche am Standort in Villeret, Schweiz, verdoppelt,

wodurch die Kapazität erhöht und Raum für künftiges Wachstum geschaffen

wurde. In Curitiba wurden zusätzliche CNC-Anlagen für die

Implantatherstellung errichtet, die Produktion transparenter Zahnschienen

ausgeweitet und eine neue Harz-Produktionslinie aufgebaut. Die laufenden

Expansionsprojekte wie der China-Campus und das Technologie- und

Innovationszentrum der Gruppe in Arlesheim, Schweiz, schreiten gut voran.

Darüber hinaus investierte die Gruppe in die Weiterbildung bestehender

Mitarbeitender und die Einstellung neuer Mitarbeitenden, die mit ihren

Fähigkeiten ebenfalls zur Förderung des Wachstums und zur digitalen

Transformation der Gruppe beitragen. Die Zahl der Mitarbeitenden der Gruppe

stieg weltweit auf über 10 400 an.

ERGEBNISSE DER REGIONEN IM VIERTEN QUARTAL

EMEA-Region überschreitet Jahresumsatzmarke von CHF 1 Mrd.

Die Region Europa, Naher Osten und Afrika erzielte einen Umsatz von CHF

271.7 Mio. mit einem organischen Wachstum von 13.7%. Deutschland, Frankreich

und Spanien waren die wachstumsstärksten Märkte, während auch die

Schwellenländer deutlich zum Wachstum beitrugen. Die Kieferorthopädie

verzeichnete im Jahr 2022 ein gutes Wachstum. Angesichts des Relaunches von

Virtuo Vivo wuchs das Geschäft von Straumann mit Intraoralscannern stark an.

Darüber hinaus gewann das Geschäft der Gruppe mit DSOs in dieser Region im

Jahr 2022 an Dynamik.

Region Nordamerika verzeichnet solides Wachstum

Im vierten Quartal verzeichnete Nordamerika ein organisches Wachstum von

9.4% bei einem Umsatz von CHF 172.1 Mio. Angeführt wurde die Performance vom

Geschäft mit Premiumimplantaten sowie der Challenger-Marke Neodent, die

einen sehr starken Zuwachs verzeichnete. Für zusätzliche Unterstützung

sorgte das Geschäft mit Clear Alignern. Die digitalen Lösungen erzielten das

höchste Umsatzwachstum im vierten Quartal.

Geografische Expansion in der Region Asien-Pazifik setzt sich fort, trifft

aber auf Gegenwind in China

Im vierten Quartal wies die Region Asien-Pazifik einen Umsatz von CHF 102.8

Mio. aus, was einem organischen Umsatzrückgang von 2.9% entspricht. Damit

verzeichnet die Region erstmals eine negative Entwicklung, die auf China

zurückgeht. Dies hatte zwei Gründe: Zum einen wirkte sich die

Covid-19-Pandemie stark auf das Geschäft in China aus, insbesondere im

vierten Quartal, und zum anderen sorgte die Umstellung auf eine

volumenbasierte Beschaffung (VBP) in China dafür, dass Behandlungen

aufgeschoben wurden. In den ersten beiden Wochen des Jahres 2023 wurde der

VBP-Prozess abgeschlossen und der Zulassungsantrag der Gruppe angenommen.

Alle anderen Länder in der Region Asien-Pazifik wuchsen stark, wobei

Australien und Neuseeland die beiden grössten Wachstumstreiber darstellten.

Lateinamerika erzielt trotz schwierigem Umfeld zweistelliges Wachstum

Lateinamerika stellte mit einem Umsatz von CHF 45.3 Mio., der einem

organischen Wachstum von 18.9% entspricht, die wachstumsstärkste Region dar.

Brasilien ist nach wie vor der grösste Markt in Lateinamerika und

verzeichnete ein starkes Wachstum, obwohl andere Länder in der Region noch

deutlicher zulegten. Neodent verfügt weiterhin über eine starke Präsenz in

Lateinamerika. Dies gilt auch für die Clear Aligner Marke ClearCorrect, bei

der die zunehmende Markenbekanntheit die Kundengewinnung vorantreibt. Der

Intraoralscanner Virtuo Vivo weist ein starkes Wachstum in Brasilien und

anderen lateinamerikanischen Ländern auf.

UMSATZ NACH REGION Q4 2022 Q4 2021 GJ 2022 GJ 2021

in Mio. CHF

Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) 271.7 244.1 1 016,5 891.9

Veränderung in CHF 11.3% 22.7% 14.0% 45.1%

Veränderung vor Wechselkurseffekt 17.1% 25.8% 22.3% 46.2%

Veränderung organisch 13.7% 25.8% 20.5% 41.3%

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 45.9 45.2 43.8 44.1

Nordamerika 172.1 151.3 684.5 590.8

Veränderung in CHF 13.7% 15.9% 15.9% 36.7%

Veränderung vor Wechselkurseffekt 9.4% 15.1% 11.6% 40.0%

Veränderung organisch 9.4% 15.1% 11.6% 40.0%

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 29.1 28.0 29.5 29.2

Asien-Pazifik 102.8 108.8 440.5 408.8

Veränderung in CHF (5.5%) 18.1% 7.7% 41.7%

Veränderung vor Wechselkurseffekt 1.1% 17.0% 11.1% 40.6%

Veränderung organisch (2.9%) 17.0% 7.2% 40.6%

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 17.4 20.1 19.0 20.2

Lateinamerika 45.3 35.9 179.3 130.4

Veränderung in CHF 26.2% 24.8% 37.5% 44.4%

Veränderung vor Wechselkurseffekt 18.9% 30.3% 30.4% 56.8%

Veränderung organisch 18.9% 30.3% 30.4% 56.8%

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 7.7 6.7 7.7 6.5

GRUPPE 592.0 540.1 2 320,8 2 021,9

Veränderung in CHF 9.6% 19.9% 14.8% 41.8%

Veränderung vor Wechselkurseffekt 11.9% 21.1% 17.3% 43.8%

Veränderung organisch 9.6% 21.1% 15.7% 41.7%

OPERATIVE UND FINANZIELLE SITUATION

Um Vergleiche zu erleichtern, werden zusätzlich zu den Ergebnissen gemäss

IFRS die Kern-Ergebnisse ausgewiesen. Im Jahr 2022 wurden folgende Effekte

(nach Steuern) als nicht zu den Kernaktivitäten gehörende Posten definiert:

* Die Abschreibung von akquisitionsbezogenen immateriellen Vermögenswerten

in Höhe von CHF 38 Mio. (vor allem im Zusammenhang mit der

beschleunigten Abschreibung der Marke PlusDental)

* Die beschleunigte Abschreibung der Marke PlusDental und die

Restrukturierungskosten belaufen sich auf CHF 9 Mio. und gehen auf den

Entschluss der Gruppe zurück, ihr Konsumentengeschäft mit transparenten

Zahnschienen in Europa ausschliesslich unter der Marke DrSmile zu führen

Eine Überleitungstabelle sowie ausführliche Informationen finden sich auf

Seite 179ff. des Geschäftsberichts der Gruppe.

Kern-Bruttogewinnmarge stabil bei 76% trotz Anstieg der Rohmaterialkosten

Das anhaltend starke Volumenwachstum in allen Geschäftsbereichen hatte einen

Anstieg des Kern-Bruttogewinns um CHF 216 Mio. auf CHF 1.76 Mrd. zur Folge.

Die hohen Auslastungsquoten in unseren Produktionsanlagen sorgten zusammen

mit den anhaltenden Effizienzsteigerungen zur Minimierung der Kostenanstiege

für eine stabile Kern-Bruttogewinnmarge von 76%, die damit im Vergleich zum

Vorjahr nur leicht, um 50 Basispunkte, zurückging.

Die Kern-EBIT-Marge beträgt 26%

Das Kern-EBIT stieg um CHF 49 Mio. auf CHF 603 Mio., was auf das

Umsatzwachstum zurückging. Einen negativen Einfluss hatten die Investitionen

in die Expansion sowie die Rückkehr zu normalen Niveaus in Bezug auf die

Marketing- und Reiseaktivitäten nach dem zweiten Quartal. Die

Kern-EBIT-Marge fällt mit 26.0% um 140 Basispunkte niedriger aus als 2021.

Der Wert im Vorjahr war durch das niedrige Aktivitätsniveau während der

Pandemie beflügelt worden.

Die Investitionen der Gruppe in das Wachstum und die geografische Expansion

hatten einen Anstieg der Kern-Vertriebsaufwendungen (Gehälter der

Verkaufsteams, Kommissionen und Logistikkosten) um CHF 57 Mio. auf CHF 433

Mio. zur Folge. Trotz dieser umfangreichen Investitionen haben sich die

Vertriebskosten angesichts eines kleinen Anstiegs um 5 Basispunkte relativ

zum Umsatz kaum verändert.

Die Kern-Verwaltungskosten, welche Forschung und Entwicklung sowie

Marketing-, Vertriebs- und Gemeinkosten beinhalten, stiegen um CHF 109 Mio.

auf CHF 725 Mio. Dies ging in erster Linie auf die Einführung neuer

Produkte, die geografische Expansion der Marken und die Integration der

Akquisitionen zurück. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein Anstieg der

Verwaltungskosten um 76 Basispunkte.

Die Kern-Reingewinnmarge beläuft sich auf 21%

Der Nettozinsaufwand belief sich auf CHF 30 Mio., was auf Zinsen auf

Leasingverpflichtungen und Zahlungen sowie währungsbedingte Verluste

zurückzuführen war. Der Kerngewinn stieg (nach Abzug der Unternehmenssteuern

in Höhe von CHF 84 Mio.) um 6% auf CHF 482 Mio. mit einer Marge von 21%. Der

unverwässerte Kerngewinn pro Aktie stieg ebenfalls um 6% auf CHF 3.03.

Free Cashflow beträgt CHF 221 Mio.

Der operative Cashflow belief sich auf CHF 415 Mio. und fällt damit um CHF

145 Mio. niedriger aus als im Jahr 2021. Dies war in erster Linie einem

Rückgang des Nettoumlaufvermögens um CHF 191 Mio. geschuldet. Die

Forderungsausstände erhöhten sich auf 63 Tage, während die Lagerdauer auf

191 Tage anstieg.

Die Investitionstätigkeiten der Gruppe in die Produktexpansion, die

Akquisitionsinitiativen und die strategischen Aktivitäten zur digitalen

Transformation hatten Mittelabflüsse von insgesamt CHF 435 Mio. zur Folge.

Dies ist beinahe eineinhalbmal so viel wie im Jahr 2021 und geht vor allem

auf die Übernahme von PlusDental und die Ausweitung der Betriebstätigkeit

zurück. Trotz der umfangreichen Investitionen fiel die Liquidität per 31.

Dezember 2022 mit CHF 696 Mio. weiterhin stark aus und übertraf die

zinstragenden Verbindlichkeiten der Gruppe um CHF 208 Mio. (2021: CHF 376

Mio.). Die Bilanzsumme der Gruppe stieg von CHF 3.0 Mrd. Ende 2021 auf CHF

3.4 Mrd. an.

Vorschlag an die Generalversammlung, die Dividende zu erhöhen und ein neues

Verwaltungsratsmitglied zu ernennen

Auf Grundlage der Ergebnisse für das Jahr 2022 schlägt der Verwaltungsrat

eine Dividende von CHF 0.80 pro Aktie vor, die noch von den Aktionärinnen

und Aktionären genehmigt werden muss und am 13. April 2023 zur Ausschüttung

kommt. 2022 nahm die Gruppe einen Aktiensplit vor, durch den die

Aktionärsbasis um 40% anwuchs. Dadurch wurde einem breiteren Publikum die

Möglichkeit eröffnet, sich als Aktionärin oder Aktionär an der Straumann

Group zu beteiligen.

Wie im August angekündigt hat sich Dr. Beat Lüthi dazu entschlossen, sich

nicht erneut zur Wahl aufstellen zu lassen. Der Verwaltungsrat hat die Wahl

von Olivier Filliol als neues Verwaltungsratsmitglied für die

Generalversammlung am 5. April 2023 vorgeschlagen.

AUSBLICK 2023 (VORBEHALTLICH UNVORHERGESEHENER EREIGNISSE)

Mit einem globalen Endmarkt im Umfang von schätzungsweise CHF 19 Mrd. ist

die Gruppe weiterhin zuversichtlich, auch künftig Marktanteile

hinzuzugewinnen und Fortschritte in allen strategischen Schwerpunktbereichen

zu erzielen. Obschon einige der makroökonomischen Herausforderungen auch

2023 weiterbestehen könnten und ungeachtet der Auswirkungen der Umstellung

auf eine volumenbasierte Beschaffung in China, die ein Jahr des Übergangs

und der Anpassung an die neue Branchendynamik erforderlich machen wird, wird

die Gruppe auch weiterhin in ihr Wachstum und ihre Transformation

investieren. Daher rechnen wir mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen

einstelligen Prozentbereich bei einer erwarteten Profitabilität von rund

25%, inklusive Wachstumsinvestitionen.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für

Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen

zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr,

ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere

vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für

Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der

korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit

führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt,

produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente,

CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und

digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von

Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 10'400

Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in

mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und

Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte:

Corporate Communication Silvia Investor Relations Marcel

Erdmann: +41 (0)61 965 12 39 E-Mail:

Erdmann: +41 (0)61 965 12 39 E-Mail:

47 E-Mail:

47 E-Mail: 1.

corporate.communication@strau mailto:investor.relations@strau

mann.com mann.com

MEDIEN- UND ANALYSTENKONFERENZ

Straumann wird die Gesamtjahresergebnisse 2022 Vertreterinnen und Vertretern

der Finanzwelt und der Medien im Rahmen einer Webcast-Telefonkonferenz heute

um 10.30 Uhr (Schweizer Zeit) präsentieren.

Der Webcast kann auf www.straumann-group.com/webcast mitverfolgt werden und

steht anschliessend als Aufzeichnung zur Verfügung.

Teilnehmende, die während der Q&A-Runde Fragen stellen möchten, werden

gebeten, sich vorab für die Telefonkonferenz via Link Webcast zu

registrieren, und die Präsentationsdatei im Anhang dieser Mitteilung

herunterzuladen, bevor sie sich in die Telefonkonferenz einwählen.

Präsentation

Die Präsentationsfolien der Konferenz stehen im Anhang dieser Mitteilung

sowie auf den Webseiten für Medien und Investoren unter

www.straumann-group.com zur Verfügung.

WICHTIGE DATEN

2023 Anlass Standort

22.-24. Credit Suisse Roadshow Europa Paris, London,

Februar Frankfurt

8.-9. März Stifel Roadshow Nordamerika Boston, New York

15. März IDS Investorenfrühstück Köln

22.-23. Kepler Cheuvreux Seminar Schweiz Zürich

März

5. April Generalversammlung Basel

3. Mai Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

für das erste Quartal

DisclaimerThis release contains forward-looking statements that reflect the

current views of management, and which are subject to known and unknown

risks, uncertainties and other factors that may cause actual results,

performance or achievements of the Straumann Group to differ materially from

those expressed or implied in this document. Statements are made on the

basis of management's views and assumptions regarding future events and

business performance at the time the statements are made. They are subject

to risks and uncertainties including, but not confined to, future global

economic conditions, pandemics, exchange rates, legal provisions, market

conditions, activities by competitors and other factors outside Straumann's

control. Should one or more of these risks or uncertainties materialize or

should underlying assumptions prove incorrect, actual outcomes may vary

materially from those forecasted or expected. Straumann is providing the

information in this release as of this date and does not undertake any

obligation to update any statements contained in it as a result of new

information, future events or otherwise. This release constitutes neither an

offer to sell nor a solicitation to buy any securities.

1 Um Vergleiche der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung zu erleichtern,

werden zusätzlich zu den Ergebnissen gemäss IFRS die Kern-Ergebnisse

ausgewiesen. Genauere Angaben und eine Überleitungstabelle finden sich auf

S. 179 des Geschäftsberichts.

2 Die Zahlen aus dem Vorjahr wurden im Hinblick auf den Aktiensplit im Jahr

2022 angepasst

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Straumann Holding AG

Peter Merian-Weg 12

4052 Basel

Schweiz

Telefon: +41619651239

Fax: +41 61 965 11 06

E-Mail: jana.erdmann@straumann.com

Internet: www.straumann-group.com

ISIN: CH1175448666

Valorennummer: 914326

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1564357

