EQS-Adhoc: Straumann Group erreicht im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von CHF 596 Mio. und lanciert innovative digitale Lösungen (deutsch)

Straumann Group erreicht im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von CHF 596 Mio. und lanciert innovative digitale Lösungen

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Quartalsergebnis

Straumann Group erreicht im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von CHF 596

Mio. und lanciert innovative digitale Lösungen

03.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Umsatz von CHF 596 Mio. im ersten Quartal bei einem organischen

Umsatzwachstum von 3.4%

* Dynamisches organisches Wachstum in allen Regionen trotz erwarteten

starken negativen Auswirkungen von Covid-19 und der Umstellung auf die

chinesische volumenbasierte Beschaffung

* Neue innovative digitale Lösungen im Rahmen der International Dental

Show in Köln vorgestellt: Straumann Falcon, Smilecloud, eine Smile

Design- und Kollaborationsplattform und ClearCorrect-Neuerungen

* Ausblick für 2023 bestätigt: Organisches Umsatzwachstum im hohen

einstelligen Prozentbereich mit einer erwarteten Profitabilität von rund

25%, inklusive Wachstumsinvestitionen

UMSATZ NACH REGION

(in CHF Mio.) Q1 2023 Q1 2022

Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) 286.6 267.2

Veränderung in CHF (in %) +7.2 +24.7

Veränderung in Lokalwährung (in %) +12.3 +33.0

Veränderung organisch[1] (in %) +9.2 +33.0

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 48.1 45.4

Nordamerika (NAM) 181.9 170.1

Veränderung in CHF (in %) +7.0 +23.2

Veränderung in Lokalwährung (in %) +7.2 +20.7

Veränderung organisch1 (in %) +7.2 +20.7

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 30.5 28.9

Asien-Pazifik 79.9 112.3

Veränderung in CHF (in %) -28.9 +21.7

Veränderung in Lokalwährung (in %) -22.7 +21.6

Veränderung organisch1 (in %) -23.5 +18.4

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 13.4 19.1

Lateinamerika 47.2 39.3

Veränderung in CHF (in %) +20.1 +56.1

Veränderung in Lokalwährung (in %) +20.0 +48.8

Veränderung organisch1 (in %) +20.0 +48.8

% des Gesamtumsatzes der Gruppe 7.9 6.7

GRUPPE 595.6 588.9

Veränderung in CHF (in %) +1.1 +25.4

Veränderung in Lokalwährung (in %) +4.9 +27.9

Veränderung organisch1 (in %) +3.4 +27.2

Basel, 3. Mai 2023: Die Straumann Group erreichte im ersten Quartal 2023

aufbauend auf der sehr starken Vergleichsbasis des Vorjahres einen Umsatz

von CHF 596 Mio. bei einem organischen Umsatzwachstum von 3.4%. Die

Patientennachfrage fiel in den meisten Ländern insgesamt weiterhin gut aus,

was ein dynamisches Wachstum in allen Regionen zur Folge hatte. In China

wurde das Patientenaufkommen zu Beginn des Quartals von Covid-19 und in der

zweiten Quartalshälfte vom Übergang zu einer volumenbasierten Beschaffung

beeinträchtigt, was in der allgemeinen Performance in der Region

Asien-Pazifik zum Ausdruck kommt. Der Umsatz in Schweizer Franken wurde

durch eine negative Währungsentwicklung beeinträchtigt, die hauptsächlich

auf den Euro, die türkische Lira, den japanischen Yen und den chinesischen

Renminbi zurückzuführen ist.

Begleitet wurde das gute Ergebnis im ersten Quartal von Neueinführungen im

Bereich digitaler Lösungen, die unser Angebot in den Segmenten Implantologie

und Kieferorthopädie künftig ergänzen werden.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, kommentierte: "Ein spannendes

erstes Quartal liegt hinter uns, in dem wir trotz der erwarteten

Herausforderungen ein solides Wachstum verzeichnen und überdies im Rahmen

der International Dental Show in Köln vielversprechende digitale Lösungen

lancieren konnten. Es war sehr ermutigend, erstes positives Kundenfeedback

zu den neuen digitalen Lösungen zu erhalten, in die wir in den letzten

beiden Jahren investiert haben. Unser Implantatgeschäft wuchs sowohl im

Premium- als auch im Value-Segment weiter, gestützt durch die starke

Performance im Bereich Intraoralscanner. Darüber hinaus sind wir stolz auf

die breite Palette an ClearCorrect-Neuerungen, die unser Leistungsspektrum

im Geschäft mit transparenten Zahnschienen deutlich erweitern. Vor diesem

Hintergrund bestätigen wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr trotz der

Unsicherheit in Bezug auf die potenziellen wirtschaftlichen und

geopolitischen Entwicklungen."

ERGEBNISSE DER REGIONEN

Region Europa, Naher Osten und Afrika übertrifft starke Performance aus dem

Vorjahr

Die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) stellt den grössten Markt

der Gruppe dar und verzeichnete ein sehr gutes erstes Quartal. Die

EMEA-Region erzielte ein organisches Wachstum von 9.2% im Vergleich zum

Vorjahresquartal bei einem Umsatz von CHF 287 Mio. Dieses Wachstum wurde von

allen Segmenten getragen, einschliesslich unseres Kerngeschäftsbereichs

Implantologie, unterstützt durch einen starken Beitrag der Kieferorthopädie.

Intraoralscanner verzeichneten ein anhaltend hohes Umsatzwachstum,

insbesondere in Ost- und Südeuropa sowie im Nahen Osten. Deutschland

leistete als grösster Markt in der Region den stärksten Umsatzbeitrag auf

absoluter Basis, und auch in der Türkei ist weiterhin ein sehr starkes

Wachstum zu beobachten.

Nordamerika baut Performance im Vergleich zum starken Vorjahresquartal

weiter aus

Im ersten Quartal verzeichnete Nordamerika einen Umsatz von CHF 182 Mio. mit

einem organischen Wachstum von 7.2%. Die USA erzielten ein herausragendes

Wachstum, womit die sehr starke Basis aus dem vergangenen Jahr übertroffen

wurde. Angeführt wurde die Performance von den Segmenten

Sofortimplantatlösungen und Intraoralscanner, in denen das Unternehmen

weiterhin Marktanteile hinzugewinnt. In der Kieferorthopädie wurde das

Dienstleistungsniveau im ersten Quartal weiter angehoben und ein robustes

Wachstum verzeichnet. Die Challenger-Marke Neodent zeigte im gesamten

Quartal eine sehr solide Leistung.

Region Asien-Pazifik verzeichnet negatives Wachstum aufgrund von China

Ohne Berücksichtigung von China wies die Region Asien-Pazifik eine solide

Entwicklung aus. Zu den Highlights zählt das in Japan, Australien, Thailand

und Indien erzielte Wachstum. Auch in den neu erschlossenen Märkten wie

Vietnam und Malaysia zieht das Wachstum an. Der Bereich Implantologie

wartete mit soliden Zuwächsen in allen Segmenten auf, und auch die

Challenger-Marken Neodent und Medentika entwickelten sich sehr gut. Belastet

wurde das Wachstum in der Region durch die Auswirkungen von Covid-19 in

China in den ersten beiden Monaten des Jahres sowie die dortige Umstellung

auf eine volumenbasierte Beschaffung, die rasch an den öffentlichen wie auch

privaten Märkten eingeführt wurde und einen deutlichen Rückgang der

durchschnittlichen Verkaufspreise nach sich zog.

Dagegen nahm das Volumen im Segment Implantologie zum Quartalsende wie

erwartet deutlich zu, was der Nachfrage zu verdanken war, die sich in den

letzten Monaten aufgestaut hatte.

Insgesamt verzeichnete die Region Asien-Pazifik einen Umsatz von CHF 80

Mio., was einem negativen organischen Umsatzwachstum von 23.5% entspricht.

Lateinamerika entwickelt sich anhaltend stark

Der Umsatz in der Region belief sich auf CHF 47 Mio. bei einem organischen

Wachstum von 20.0%. Alle Segmente entwickelten sich stark, wobei das

Ergebnis der lateinamerikanischen Heimatmarke Neodent durch die Performance

des Premium-Implantologiesegments von Straumann ergänzt wurde. Ein

anhaltendes Highlight ist die Marktdurchdringung des Intraoralscanners

Virtuo Vivo, die ein starkes Umsatzwachstum zur Folge hat. Das

Kieferorthopädiegeschäft wuchs im ersten Quartal über die gesamte Region

hinweg weiterhin sehr stark, wenn auch nach wie vor auf niedriger Basis.

Neben Brasilien, das als grösster Markt der Region ein starkes Wachstum

erzielte, verzeichneten auch Mexiko, Argentinien und Kolumbien eine sehr

gute Entwicklung.

STRATEGISCHE FORTSCHRITTE / WEITERE HIGHLIGHTS

Anhaltende Wachstumsinvestitionen zur Schaffung eines einzigartigen

Kundenerlebnisses und zum Ausbau der Produktionskapazitäten

Um seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen, investiert das Unternehmen

weiterhin in die Schaffung eines einzigartigen Kundenerlebnisses, die

geografische Expansion sowie den Ausbau der Produktionskapazitäten, um die

Nachfrage zu bedienen. Beispielsweise plant die Marke Neodent bereits ihre

nächste Expansion, um dem künftigen Wachstum gerecht zu werden, und hat

zusätzliches Bauland für einen potenziellen dritten Produktionsstandort

erworben.

Um Zahnärztinnen und Zahnärzten mehr Präzision und Effizienz bei ihrer

täglichen Tätigkeit zu bieten, hat Straumann eine neue Softwarelösung für

den Intraoralscanner Virtuo Vivo herausgebracht, welche die Geschwindigkeit

und Genauigkeit der digitalen Abformung verbessert. Die Intraoralscanner

sind mit der digitalen Plattform Straumann AXS verbunden, die eine nahtlose

Integration verschiedener Lösungen zur Verfügung stellt und damit die

wiederholte manuelle Eingabe von Patientendaten in verschiedenen Systemen im

Laufe der Behandlung erspart.

Darüber hinaus lancierte Straumann Smilecloud, eine Design- und

zentralisierte Kollaborationsplattform rund um das Thema Lächeln, in

ausgewählten europäischen Ländern. Smilecloud bietet Zahnärztinnen und

Zahnärzten die Möglichkeit, mithilfe von KI-Technologie und biometrischen

3D-Bibliotheken virtuelle Simulationen eines Wunsch-Lächelns für

Patientinnen und Patienten zu kreieren und so ein bestmögliches

Behandlungsergebnis für sie zu erzielen. Smilecloud fördert die

Zusammenarbeit unter Dentalexpertinnen und -experten und ermöglicht ihnen,

die Interaktion mit den Patientinnen und Patienten zu verbessern, indem sie

die Gestaltung des künftigen Lächelns gemeinsam besprechen.

Einführung des dynamischen Navigationssystems für die Zahnchirurgie

Darüber hinaus lancierte Straumann sein erstes dynamisches chirurgisches

Navigationssystem für die Durchführung von Implantatbehandlungen in einem

vollständig digital geführten Arbeitsablauf. Straumann Falcon ist ein

computergestütztes System, mit dem Behandlerinnen und Behandler ihre

Instrumente während zahnärztlicher Operationen navigieren können. Es

ermöglicht die Visualisierung der exakten Instrumentenposition im

Operationsfeld in Echtzeit, hilft die Verletzung wichtiger anatomischer

Strukturen zu vermeiden, und unterstützt die präzise Positionierung von

Implantaten, während es Operateurinnen und Operateuren gleichzeitig

Flexibilität bei der Anpassung an die klinische Situation während des

Eingriffs bietet.

ClearCorrect nimmt umfangreiche Lancierungen zur Verbesserung des

Leistungsversprechens vor

ClearCorrect hat eine Reihe von Innovationen auf den Markt gebracht, um bei

der Behandlung komplexerer Fälle zu unterstützen. Um eine effiziente

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit fehlenden oder durchbrechenden

Zähnen zu ermöglichen, hat ClearCorrect Brückenzwischenglieder, Stege und

Führungsschienen eingeführt. Neben der Verbesserung des Aligners führt

ClearCorrect eine Reihe von Optimierungen im Hinblick auf die

Behandlungsplanung ein, darunter ein erweitertes, dynamisches

Verschreibungsformular, das die Kommunikation zwischen Ärztinnen und Ärzten

sowie den Teams zur Behandlungsplanung verbessert. Was die Übermittlung

intraoraler Scans anbelangt, so wurde die Integration zweier

Interoralscanner optimiert. Dieses Upgrade des digitalen Workflows erfolgte

mit der Einführung von ClearPilot 6.0. Mit dieser Softwareversion wird eine

Reihe von Verbesserungen eingeführt, die eine intuitivere und

benutzerfreundlichere Behandlungsplanung ermöglichen sollen.

Generalversammlung genehmigt alle Anträge, darunter die Wahl eines neuen

Verwaltungsratsmitglieds und eine Dividendenerhöhung

========================================================================

An der jüngsten Generalversammlung haben die Aktionärinnen und Aktionäre der

Straumann Holding AG sämtliche vom Verwaltungsrat eingebrachten Anträge

genehmigt. Dazu zählen die Wahl eines neuen unabhängigen

Verwaltungsratsmitglieds, Dr. Olivier Filliol, sowie die Genehmigung einer

erhöhten Bardividende für 2023 von CHF 0.80 pro Aktie, die am 13. April 2023

ausgezahlt wurde.

AUSBLICK 2023 (VORBEHALTLICH UNVORHERGESEHENER EREIGNISSE)

Das makroökonomische Umfeld ist weiterhin von Unsicherheit geprägt, und auch

die geopolitischen Spannungen hielten im vergangenen Berichtszeitraum weiter

an. Mit einem geschätzten weltweit adressierbaren Markt von CHF 19

Milliarden bleibt die Gruppe jedoch zuversichtlich, dass sie weiterhin

Marktanteile gewinnen und in allen ihren strategischen Prioritäten

Fortschritte erzielen wird. Trotz der Auswirkungen des chinesischen

volumenbasierten Beschaffungsprozesses, der ein Jahr des Übergangs und der

Neuanpassung in China erfordern wird, wird die Gruppe weiterhin in ihr

Wachstum und ihre Transformation investieren. Aus diesem Grund bestätigt die

Gruppe ihren Ausblick für das Gesamtjahr und rechnet mit einem organischen

Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich bei einer erwarteten

Profitabilität von rund 25%, inklusive Wachstumsinvestitionen.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für

Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen

zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr,

ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere

vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für

Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der

korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit

führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt,

produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente,

CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz,

Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit mehr als

10'400 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen

sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von

Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

MEDIEN- UND ANALYSTENKONFERENZ

Die Straumann Group wird die Ergebnisse für das erste Quartal 2023

Vertreterinnen und Vertretern der Finanzwelt und der Medien im Rahmen einer

Webcast-Telefonkonferenz heute um 10.30 Uhr (Schweizer Zeit) präsentieren.

Der Webcast kann auf www.straumann-group.com/webcast mitverfolgt werden und

steht anschliessend als Aufzeichnung zur Verfügung.

Teilnehmende, die während der Q&A-Runde Fragen stellen möchten, werden

gebeten, sich vorab für die Telefonkonferenz via Link Telefonkonferenz zu

registrieren und die Präsentationsdatei im Anhang dieser Mitteilung

herunterzuladen, bevor sie sich in die Telefonkonferenz einwählen.

Präsentation

Die Präsentation der Konferenz steht im Anhang dieser Mitteilung sowie auf

den Webseiten für Medien und Investoren unter www.straumann-group.com zur

Verfügung.

WICHTIGE DATEN

2023 Anlass Standort

10.-11. Exane BNP Paribas European Roadshow Paris & London

Mai

25. Mai Mirabaud Conference Genf

13.-14. Stifel Swiss Equity Conference Interlaken

Juni

22. J.P. Morgan Conference London

Juni

27.-29. Jefferies USA Roadshow Los Angeles & San

Juni Francisco

15. Telefonkonferenz zu den

August Halbjahresergebnissen

31. Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

Oktober für das dritte Quartal

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die

gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren

Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen

oder Errungenschaften der Straumann Group wesentlich von den in dieser

Mitteilung genannten oder implizierten abweichen. Die Informationen in

dieser Mitteilung entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

°