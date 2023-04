EQS-Adhoc: Spexis erhält vorläufige Genehmigung für eine Ausnahme bzw. Befreiung von der Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 (deutsch)

Spexis erhält vorläufige Genehmigung für eine Ausnahme bzw. Befreiung von der Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022

Allschwil, Schweiz, 28. April 2023

Spexis erhält vorläufige Genehmigung für eine Ausnahme bzw. Befreiung von

der Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des

Geschäftsberichts 2022

Spexis AG (SIX: SPEX), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im

klinischen Entwicklungsstadium, das sich auf die Bereiche seltene

Krankheiten und Onkologie konzentriert, gab heute bekannt, dass dem

Unternehmen eine Verlängerung der Frist für die Veröffentlichung des

Geschäftsberichts 2022 und die Einreichung dieses Berichts bei SIX Exchange

Regulation AG bis zum 31. Mai 2023 gewährt wurde. Die Entscheidung lautet in

ihrem Absatz I wie folgt:

I. The exemption application of Spexis (Issuer) dated 21 April 2023

requesting an extension

of the deadline to publish its 2022 annual report and to file such report

with SIX Exchange

Regulation AG until 31 May 2023 at the latest is granted with the following

reservation (lit.

a) and under the following conditions (lit. b):

a. SIX Exchange Regulation AG reserves the right to suspend trading of the

registered

shares of the Issuer in case its 2022 annual report is not published in

accordance with

the provisions on ad hoc publicity (Art. 53 of the Listing Rules [LR] in

connection with

the Directive on Ad hoc Publicity [DAH]) and not filed with SIX Exchange

Regulation

AG until Wednesday, 31 May 2023, 11.59 pm CET, at the latest.

b. Spexis is required to publish a notice in accordance with the provisions

on ad hoc

publicity (Art. 53 LR in connection with the DAH) concerning this decision

until Friday,

28 April 2023, 7.30 am CET, at the latest. The notice must contain:

- the unaltered reproduction of the wording of para. I. of this decision,

placed in a

prominent position;

- the reasons for the application of the Issuer requesting an extension of

the

deadline to publish its 2022 annual report and to file such report with SIX

Exchange Regulation AG;

- the unaudited key figures such as net revenues, EBITDA, EBIT, profit/loss,

balance

sheet total, equity etc. for the annual results 2022.

Der Grund für die Verzögerung bei der Veröffentlichung des Jahresberichts

ist die kürzlich abgeschlossene Finanzierung, die am 18. April 2023 bekannt

gegeben wurde. Dabei handelt es sich um ein wesentliches nachträgliches

Ereignis, das für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Berichte für

das Jahr 2022 in Übereinstimmung mit den IFRS-Richtlinien relevant ist.

Angesichts der Bedeutung dieser Finanzierung und der kurzen Zeit, die nach

dem Abschluss zur Verfügung stand, hat das Unternehmen eine Verlängerung der

Frist für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und der Berichte für

das Jahr 2022 bis Ende Mai 2023 beantragt. Die nichtauditierten Kennzahlen

sind unten aufgeführt.

Nichtauditierte Kennzahlen (1)

in CHF million

Income Statement 2022 2021 Variance

in %

Total revenue 0.0 0.0 N/A

Research and development expenses -12.- -0.9 1346

7

Other operating expenses -6.0 -3.4 78

Net loss for the period -18.- -11.- 56

6 9

Balance Sheet

Cash on hand 1.8 14.4 -87

Total assets 30.0 49.9 -40

Total equity 19.4 30.2 -36

Average net cash burn (2) 1.0 0.2 421

Equity ratio in % 65 61

(1) Based on the consolidated IFRS financial

sstatements

(2) Represents the average monthly cash used in

operating and investing activities

Über Spexis

Spexis (SIX: SPEX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten in

der klinischen Entwicklung und Sitz in Allschwil, Schweiz. Das Unternehmen

legt seinen strategischen Fokus auf seltene Krankheiten und Onkologie. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.spexisbio.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für Investoren: Für Medien:

Hernan Levett Dr. Stephan Feldhaus

Chief Financial Officer Feldhaus & Partner

Spexis AG +41 79 865 9256

+41 61 567 1600 [1]feldhaus@feldhaus-partner.ch

[1]IR@spexisbio.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Spexis-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Spexis, abweichen. Die Leserinnen und

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung

beziehen. Spexis lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur

Aktualisierung und Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen

Gründen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Spexis AG

Hegenheimermattweg 125

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon: +41 61 567 1600

Fax: +41 61 567 1601

E-Mail: info@spexisbio.com

Internet: www.spexisbio.com

ISIN: CH0106213793

Valorennummer: SPEX

Börsen: SIX Swiss Exchange

