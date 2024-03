EQS-Adhoc: SoftwareOne nimmt Kenntnis von Auflösung des Vertrages zwischen Aktionärsgruppe und Bain Capital zur Verfolgung eines Übernahmeangebots (deutsch)

SoftwareOne nimmt Kenntnis von Auflösung des Vertrages zwischen Aktionärsgruppe und Bain Capital zur Verfolgung eines Übernahmeangebots

05.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Stans, Schweiz I 5. März 2024 - SoftwareOne Holding AG, ein führender

globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, nimmt Kenntnis von der

Auflösung des Vertrags, den Bain Capital letztes Jahr zusammen mit einer

Aktionärsgruppe von Stockar, Curti und Gilli eingegangen war mit dem Ziel,

ein Angebot für den Kauf von SoftwareOne zu verfolgen.

SoftwareOne begrüsst die von der Aktionärsgruppe und Bain Capital

geschaffene Transparenz und die Erklärung von Bain Capital, dass keine

Aussicht auf eine Transaktion besteht. Ausserdem wurde seitens der

Beteiligten erklärt, dass Bain Capital weder an den Aktien noch an den

Stimmrechten der Aktionärsgruppe irgendwie berechtigt ist.

SoftwareOne begrüsst, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der kommenden

Generalversammlung vom 18. April 2024 die anstehenden Entscheide damit unter

Einbezug dieser klärenden Umstände und der Tatsache fällen können, dass ein

Kaufangebot für SoftwareOne in naher Zukunft wie erwartet unwahrscheinlich

ist.

KONTAKT

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und

Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud

erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt

seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und

Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,

damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund

9'300 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500

Softwaremarken mit einer Präsenz in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne

hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter

dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug

auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der

Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken,

Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel

höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische

Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die

Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und

allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder

der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von

Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder

nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die

tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen

dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu

ändern.

