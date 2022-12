EQS-Adhoc: Schweizer Electronic AG: Verkauf der Mehrheit an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Verkauf der Mehrheit an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd.

^

EQS-Ad-hoc: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Verkauf

Schweizer Electronic AG: Verkauf der Mehrheit an der Schweizer Electronic

(Jiangsu) Co., Ltd.

22.12.2022 / 10:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Schweizer Electronic AG: Verkauf der Mehrheit an der Schweizer Electronic

(Jiangsu) Co., Ltd.

Schramberg, 22.12.2022 - Die Schweizer Electronic AG hat heute einen Vertrag

zum Verkauf von rund 57 % der Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu)

Co., Ltd. mit dem Sitz in Jintan, China ("SEC"), an die WUS Printed Circuit

(Kunshan) Co., Ltd. mit dem Sitz in Kunshan/China ("WUS") geschlossen.

Bisher hielt die Schweizer Electronic AG rund 87 % an der SEC, künftig wird

SCHWEIZER mit einem Anteil in Höhe von 30 % an der chinesischen Gesellschaft

beteiligt sein. Im Anschluss an die Übertragung der Anteile soll WUS im

Rahmen einer noch zu beschließenden Erhöhung des Grundkapitals der SEC

weitere Anteile an der SEC zeichnen und übernehmen. WUS wird nach

Durchführung der künftigen Kapitalerhöhung mit 80 % an der SEC beteiligt

sein.

Durch den Einstieg von WUS wird das Eigenkapital der SEC für die

Volumenproduktion der Embedding-Technologie gestärkt. Die Schweizer

Embedding-Technologie wird damit sowohl im Werk in Schramberg als auch im

Werk in Jintan gefertigt werden.

Der Vollzug der Transaktion (Closing) wird voraussichtlich in drei bis vier

Monaten erfolgen. Der Kaufpreis für die im Rahmen des Share Transfer

Agreements zu übertragenden Anteile an der SEC beträgt CNY 33.450.000.

WUS hält 19,74 % der Aktien an der Schweizer Electronic AG. Herr Chris WU

ist Mitglied des Aufsichtsrats der Schweizer Electronic AG und zugleich

Mitglied der Unternehmensführung von WUS und ein Familienangehöriger eines

WUS beherrschenden Gesellschafters. WUS ist daher ein der Schweizer

Electronic AG gemäß § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG nahestehendes Unternehmen.

Der Aufsichtsrat der Schweizer Electronic AG hat dem Abschluss des Share

Transfer Agreements am 21.12.2022 zugestimmt. Das Agreement bedarf zu seiner

Wirksamkeit noch der Zustimmung der Aktionärsversammlung von WUS.

Der Vorstand der Schweizer Electronic AG prüft derzeit, ob und welche

Auswirkungen die Transaktion auf die von SCHWEIZER veröffentlichte Prognose

hat und wird gegebenenfalls erforderliche Anpassungen veröffentlichen.

Kontakt:

Elisabeth Trik

Investor Relations

Telefon: +49 7422 512 302

Fax: +49 7422 512 397

ir@schweizer.ag

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und

Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen

Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den

engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER

individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative

Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B.

in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie

Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste

Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den

Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623")

zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik

Investor Relations

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg / Germany

Telefon: +49 7422 512 - 302

Fax: +49 7422 512 - 777 302

E-mail: ir@schweizer.ag

Besuchen Sie uns auf www.schweizer.ag

---------------------------------------------------------------------------

22.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Deutschland

Telefon: 07422-512-301

Fax: 07422-512-397

E-Mail: ir@schweizer.ag

Internet: www.schweizer.ag

ISIN: DE0005156236

WKN: 515623

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate

Exchange

EQS News ID: 1519457

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1519457 22.12.2022 CET/CEST

°