EQS-Adhoc: Schaffner mit markanter Profitabilitätssteigerung im ersten Halbjahr 2022/23 (deutsch)

Schaffner mit markanter Profitabilitätssteigerung im ersten Halbjahr 2022/23

Schaffner Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

04.05.2023 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Schaffner Gruppe kann auf ein ausgesprochen erfolgreiches erstes

Halbjahr 2022/23 zurückblicken. Sowohl bezüglich Umsatzentwicklung als auch

Rentabilität auf Stufe EBIT wurden die mittelfristigen Zielsetzungen

übertroffen. Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 7.4%

auf CHF 84.8 Mio. Währungsbereinigt resultierte sogar ein Zuwachs um 11.0%.

Beide Divisionen, Industrial und Automotive, konnten den Nettoumsatz

steigern. Das operative Ergebnis (EBIT) legte überproportional um 50.5% auf

CHF 10.7 Mio. zu, was einer EBIT-Marge von 12.6% entspricht. Für das

Gesamtjahr erwartet Schaffner ein Wachstum in Lokalwährungen im Rahmen der

mittelfristigen Zielsetzung von 5% und eine EBIT-Marge über dem

Mittelfristziel von 10 bis 12%. Somit dürfte 2022/23, trotz weltweit

anspruchsvoller Rahmenbedingungen, das profitabelste Geschäftsjahr in der

Geschichte der Schaffner Gruppe werden.

Getragen wurde der gute Geschäftsgang in erster Linie vom sehr hohen

Auftragsbestand aus den industriellen Märkten, mit dem Schaffner in das

Geschäftsjahr 2022/23 starten konnte. Dieser Auftragsbestand war das

Resultat des Aufholeffekts nach der Corona-Pandemie, Sorgen der Kunden vor

Lieferengpässen sowie der guten Positionierung von Schaffner im Markt mit

kürzeren Lieferzeiten als die Mitbewerber. Nachdem sich die Situation in den

Lieferketten im Laufe der Berichtsperiode entspannte und Sorgen wegen einer

drohenden Rezession aufkamen, haben einige Kunden - vor allem in der

Distribution - trotz weiterhin hoher Verkäufe ihre Bestellungen reduziert,

um die vorhandenen Vorratslager abzubauen. Gegen Ende des ersten Halbjahrs

2022/23 verzeichnete Schaffner wieder eine schrittweise Erholung des

Bestellverhaltens der Kunden. In der Automotive Division war bereits zum

Ende des Geschäftsjahrs 2021/22 ein Anziehen der Nachfrage spürbar, nachdem

sich die Engpässe bei Komponenten graduell entschärft hatten. Diese

Entwicklung hat sich im ersten Halbjahr 2022/23 fortgesetzt, wenn auch der

Wiederaufschwung noch nicht ganz so stark war wie erhofft.

Zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen

Die Schaffner Gruppe weist für das erste Halbjahr 2022/23 einen Nettoumsatz

von CHF 84.8 Mio. aus, eine Steigerung um 7.4% gegenüber der

Vergleichsperiode des Vorjahrs (1. Halbjahr 2021/22: CHF 78.9 Mio.).

Währungsbereinigt resultierte sogar ein Zuwachs um 11.0% - deutlich mehr als

die Mittelfristzielsetzung von über 5% Wachstum. Der negative

Währungseinfluss von -3.6 Prozentpunkten ist in erster Linie auf die

Abwertung des Euros und des chinesischen Renminbis gegenüber dem Schweizer

Franken zurückzuführen.

Besonders stark entwickelte sich im ersten Halbjahr die Region Europa,

sowohl wegen der anhaltend hohen Nachfrage aus den Industriemärkten als auch

aufgrund einer schrittweisen Erholung im Automobilsektor. Die Umsätze in

Asien und Amerika waren vor allem währungsbedingt leicht rückläufig.

Insgesamt stammten 62% des Nettoumsatzes aus der Region Europa, 24%

entfielen auf Asien und Amerika trug 14% bei.

Sprunghafte Zunahme der Profitabilität

Gestützt auf die ausgezeichnete Positionierung im Markt, die im Vorjahr

vorgenommenen Preiserhöhungen sowie eine nochmals verbesserte Effizienz der

Organisation konnte die Schaffner Gruppe die Rentabilität gegenüber der

Vergleichsperiode markant steigern. Das operative Ergebnis (EBIT) legte

überproportional um 50.5% auf CHF 10.7 Mio. zu (1. Halbjahr 2021/22: CHF 7.1

Mio.). Die EBIT-Marge wurde um 3.6 Prozentpunkte auf 12.6% und damit über

das mittelfristige Zielband von 10 bis 12% hinaus gesteigert (1. Halbjahr

2021/22: 9.0%). Sehr erfreulich ist auch die Verbesserung des

Unternehmensergebnisses für das erste Halbjahr 2022/23 um 89.8% auf CHF 9.8

Mio. (1. Halbjahr 2021/22: CHF 5.2 Mio.).

Mit dem Ergebnis im ersten Halbjahr 2022/23 konnte Schaffner eindrücklich

aufzeigen, dass sich die strategische Neuausrichtung auf Filterlösungen für

wachstumsorientierte Zukunftsmärkte ausbezahlt - zum einen durch ein solides

Wachstum und zum anderen durch eine sprunghafte Zunahme der Profitabilität.

Industrial Division weiter auf Wachstumskurs

Die Industrial Division konnte im ersten Halbjahr 2022/23 an die dynamische

Geschäftsentwicklung der Vorsemester anknüpfen und den Nettoumsatz gegenüber

der Vergleichsperiode des Vorjahrs um 6.0% auf CHF 67.4 Mio. steigern (1.

Halbjahr 2021/22: CHF 63.6 Mio.). In Lokalwährungen betrug der Zuwachs 9.2%.

Wachstumstreiber waren neben dem hohen Auftragsbestand aus dem Vorjahr auch

die Aufhebung der Lockdown-Massnahmen in China, wodurch Schaffner wieder

problemlos liefern konnte. Auch die Verfügbarkeit und Kosten von

Transportkapazitäten haben sich normalisiert, während sich die

Rohmaterialpreise grösstenteils auf hohem Niveau stabilisiert haben. In

Europa hat Schaffner zu Jahresbeginn nochmals gewisse Preiserhöhungen

vorgenommen, um die höheren Energiekosten und die steigenden Lohnkosten

abzubilden. Dennoch verzeichnete die Industrial Division in der Region

Europa das klar stärkste Wachstum mit einer Steigerung des Nettoumsatzes um

14.1%. Die Regionen Amerika - aufgrund des Lagerabbaus bei den Distributoren

- ebenso wie Asien als Folge des zu Beginn des Semesters noch anhaltenden

Covid-Lockdowns in China starteten hingegen schwächer. Ab Februar haben dann

auch diese Regionen auf den Wachstumspfad zurückgefunden. Im Ergebnis war

der Auftragseingang mit CHF 58.8 Mio. tiefer als in der Vorjahresperiode (1.

Halbjahr 2021/22: CHF 75.0 Mio.). Das Book-to-Bill-Verhältnis betrug 0.9.

Insgesamt verfügt Schaffner in der Industrial Division aber immer noch über

einen sehr guten Auftragsbestand.

Unter den Absatzmärkten entwickelten sich insbesondere Schnellladesysteme

für Elektrofahrzeuge sehr gut, sowohl in Europa als auch in Nordamerika.

Ebenfalls stark war die Nachfrage nach Schaffner-Lösungen für die

Infrastruktur bei neuen Halbleiterfabriken in Asien. Dieser Markt wird sich

als Folge des anhaltenden Halbleiter-Konflikts zwischen den USA und China

noch weiter auf hohem Niveau halten. Interessante Chancen für die Zukunft

sieht Schaffner im Bereich Wärmepumpen, wo enorme Investitionen getätigt

werden und der Bedarf an EMV-Filtern deutlich zunehmen wird. Die Industrial

Division ist daran, dieses Wachstumsfeld systematisch weiterzuentwickeln,

und treibt verschiedene Projekte mit führenden Wärmepumpenherstellern voran,

welche künftig zusätzliche Umsätze generieren werden.

Spürbare Erholung der Automotive Division

Die Automotive Division verzeichnete nach dem anspruchsvollen Vorjahr eine

spürbare Erholung. Der Nettoumsatz stieg um 13.4% auf CHF 17.3 Mio. In

Lokalwährungen betrug der Zuwachs 18.3%. Die Engpässe bei Halbleiter-Chips

und anderen Schlüsselkomponenten wie Kabelbäumen haben sich mittlerweile

etwas entschärft, sind aber noch lange nicht eliminiert. Somit wurde das

frühere Produktionsvolumen von Neufahrzeugen bei Weitem noch nicht wieder

erreicht. Schaffner konnte im Berichtszeitraum Preiserhöhungen vornehmen,

begründet durch die höheren Kosten bei Material und Logistik. Diese

Massnahmen werden mit einem gewissen Zeitverzug einen positiven Effekt auf

die Rentabilität haben. Die Automotive Division konnte im ersten Semester

2022/23 sowohl bei EMV-Filterlösungen für Elektrofahrzeuge als auch bei

Antennen für schlüssellose Zugangssysteme zahlreiche neue Projekte gewinnen.

Starke Cashflow-Generierung

Die Schaffner Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2022/23 einen Free Cashflow

von CHF 10.7 Mio., im Vergleich zu einem negativen Free Cashflow von CHF

-4.4 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Hauptgrund dafür ist die

deutliche Reduktion der Vorräte, welche in der Vorjahresperiode aufgebaut

wurden, um die Lieferfähigkeit sicherzustellen, und die nun auf ein normales

Niveau zurückgeführt werden konnten. Die bessere Verfügbarkeit von

Transportkapazitäten resultierte auch in einem Rückgang der Waren in

Transit, also der auf dem Lieferweg befindlichen Produkte. Die

Nettoliquidität per 31. März 2023 belief sich auf CHF 8.0 Mio. (30.09.2022:

CHF 3.9 Mio.).

Die Schaffner Gruppe ist weiterhin sehr solide finanziert. Das Eigenkapital

belief sich zum Periodenende auf CHF 74.5 Mio. (30.09.2022: CHF 69.9 Mio.).

Damit hat sich die Eigenkapitalquote nochmals deutlich von 57.8% von 68.6%

erhöht. Die Rendite auf dem eingesetzten Kapital (Return on Capital

Employed, ROCE) erreichte auf annualisierter Basis 33.5%.

Veränderungen im Management

Martin Lütenegger, der Leiter der Automotive Division, hat die Schaffner

Gruppe zum Ende des ersten Halbjahrs 2022/23 verlassen. Er hat einen

wichtigen Beitrag geleistet bei der Neuausrichtung der Division durch den

Aufbau des Standbeins EMV-Filterlösungen für Elektromobilität. Zudem gelang

es ihm, verschiedene neue Projekte zu gewinnen, wodurch die Division wieder

über eine besser gefüllte Pipeline von Neuaufträgen verfügt. Verwaltungsrat

und Gruppenleitung von Schaffner danken Martin Lütenegger für sein grosses

Engagement. Bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist, wird die Automotive

Division interimistisch durch Manfred Kwade geführt. Manfred Kwade verfügt

über langjährige Erfahrung in Leitungsfunktionen bei international tätigen

Automobilzulieferern.

Ausblick

Gegenwärtig steht das wirtschaftliche Umfeld im Spannungsfeld divergierender

Einflussfaktoren: Während die tieferen Energiekosten, die Wiederöffnung der

chinesischen Wirtschaft und die rückläufige Inflation zu einer gewissen

Zuversicht führen, sorgen nach wie vor bestehende Rezessionsängste,

weiterhin hohe Inflation und der andauernde Krieg in der Ukraine für

Unsicherheit. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, exakte Prognosen zum

Konjunkturverlauf über die kommenden sechs Monate abzugeben.

Die Schaffner Gruppe erwartet, dass die gute Nachfrage aus den

Industriemärkten anhalten und sich die Erholung im Automobilsektor

fortsetzen wird. Entsprechend dürfte sich das Geschäft der Schaffner Gruppe

weiterhin solid entwickeln und für das Gesamtjahr in Lokalwährungen ein

Wachstum im Rahmen der mittelfristigen Zielsetzung von 5% resultieren. Die

EBIT-Marge für das Gesamtjahr sollte über dem Mittelfristziel von 10 bis 12%

zu liegen kommen. Der Free Cashflow dürfte sich im Rahmen des ersten

Halbjahrs weiterentwickeln.

In der Summe dürfte das Geschäftsjahr 2022/23, trotz weltweit

anspruchsvoller Rahmenbedingungen, das profitabelste Jahr in der Geschichte

der Schaffner Gruppe werden.

Kennzahlen

Gruppe

in CHF 1'000 1. HJ 1. HJ Verände-

2022/23 2021/22 rung

Auftragseingang 75'954 90'949 -16.5%

Industrial Division 58'755 74'984 -21.6%

Automotive Division 17'199 15'965 7.7%

Nettoumsatz 84'767 78'911 7.4%

Industrial Division 67'442 63'638 6.0%

Automotive Division 17'325 15'273 13.4%

EBITDA 13'559 9'553 41.9%

in % des Nettoumsatzes 16.0% 12.1%

Operatives Ergebnis (EBIT) 10'692 7'105 50.5%

in % des Nettoumsatzes 12.6% 9.0%

Unternehmensergebnis 9'804 5'164 89.9%

in % des Nettoumsatzes 11.6% 6.5%

Unternehmensergebnis pro Aktie in 15.48 8.16 89.9%

CHF

Free Cashflow 10'669 -4'414

Bilanz 31.3.2023 30.9.2022 Verände-

rung

Bilanzsumme 108'659 120'825 -10.1%

Anlagevermögen 32'122 32'974 -2.6%

Umlaufvermögen 76'537 87'851 -12.9%

Fremdkapital 34'129 50'971 -33.0%

Eigenkapital 74'529 69'854 6.7%

Eigenkapitalquote in % 68.6 57.8

Personalbestand (Anzahl 1'777 1'826 -2.7%

Angestellte)

Aktienkennzahlen 31.3.2023 30.9.2022

Anzahl Aktien 635'940 635'940

Eigene Aktien 5'127 5'402

Dividendenberechtigte Aktien 630'813 630'538

Eigenkapital pro Aktie in CHF 117.20 109.84

Aktienkurs in CHF 271 268

Börsenkapitalisierung in CHF Mio. 172 170

Halbjahresbericht und Präsentation

Den Halbjahresbericht 2022/23 der Schaffner Holding AG und die Präsentation

zum Halbjahresergebnis 2022/23 können Sie über diesen Link herunterladen.

Telefonkonferenz und Webcast

Heute, 4. Mai 2023, um 10.00 Uhr, führt die Schaffner Holding AG eine

Telefonkonferenz und einen Live Audio Webcast für Medien, Investoren und

Analysten durch.

Telefonkonferenz

Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz können Sie sich hier registrieren.

Nach der Registrierung erhalten Sie ein Bestätigungsmail mit individuellen

Einwahldaten. Als Teilnehmende der Telefonkonferenz können Sie die

Präsentation hier verfolgen.

Webcast

Die Präsentation wird als Live Audio Webcast übertragen. Fragen können via

Chat-Funktion gestellt werden. Eine Aufzeichnung steht anschliessend unter

dem gleichen Link zur Verfügung.

Finanzkalender

6. Dezember 2023 Publikation des Jahresberichts 2022/23

9. Januar 2024 28. ordentliche Generalversammlung

Schaffner spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer nachhaltigen

Zukunft im neuen Zeitalter der Elektrifizierung. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über globale Niederlassungen. Schaffner

ist eine weltweit führende Anbieterin von elektromagnetischen Lösungen, die

den effizienten und zuverlässigen Betrieb elektronischer Systeme

gewährleisten. Die Schaffner Gruppe ist spezialisiert auf

EMV-Filterlösungen, Oberwellenfilter, elektromagnetische Komponenten und

elektromagnetische Lösungen. Unsere engagierten und kompetenten

Mitarbeitenden unterstützen Kunden bei der Entwicklung zuverlässiger

elektronischer Geräte und Systeme, die den Normen entsprechen und eine

höhere Energieeffizienz bieten.

So liefern wir...

MORE POWER TO YOU.

Kontakt

Schaffner Holding AG, Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics

Group, Zürich

Thomas Balmer, +41 79 703 87 28 / Edwin van der Geest, +41 79 330 55 22

investor-relations@schaffner.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

