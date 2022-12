EQS-Adhoc: Schaffner Gruppe gestaltet Geschäftsjahr 2021/22 erfolgreich (deutsch)

Schaffner Gruppe gestaltet Geschäftsjahr 2021/22 erfolgreich

Schaffner Gruppe gestaltet Geschäftsjahr 2021/22 erfolgreich

06.12.2022

Luterbach, 6. Dezember 2022 - Die Schaffner Gruppe steigerte im

Geschäftsjahr 2021/22 den Nettoumsatz im fortgeführten Geschäft um 7.4% auf

CHF 158.2 Mio. Währungsbereinigt betrug die Zunahme 10.5%. Wachstumstreiber

war das sehr gut laufende Industriegeschäft, während die Automotive Division

durch die Halbleiter-Knappheit in der Automobilindustrie gebremst wurde.

Trotz ausserordentlicher Logistikkosten, höherer Rohmaterialpreise und der

vorübergehenden Schliessung der Fertigung in Schanghai im Zuge des

Covid-Lockdowns in China lag der EBIT mit CHF 15.4 Mio., entsprechend einer

EBIT-Marge von 9.7%, nur knapp unter dem mittelfristigen Margenzielband.

Angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen

Entwicklung verzichtet Schaffner zum heutigen Zeitpunkt darauf, eine

Prognose zum Geschäftsgang im laufenden Jahr abzugeben.

«2021/22 war für die Schaffner Gruppe ein herausforderndes, intensives und

erfolgreiches Jahr», sagt Marc Aeschlimann, CEO der Schaffner Gruppe.

«Herausfordernd aufgrund von Engpässen in den Lieferketten, Preisausschlägen

bei Frachttarifen und Rohmaterialien sowie durch die Auswirkungen der

Covid-Lockdowns in China und des Kriegs in der Ukraine. Diese

Herausforderungen zu bewältigen und parallel dazu die hohe Nachfrage aus den

Industriemärkten zu befriedigen, verlangte von allen Mitarbeitenden ein

ausserordentliches Engagement. Es galt, unsere Fertigungskapazitäten rasch

zu erhöhen, um lieferfähig zu sein, unsere Preisstruktur an die höheren

Kosten anzupassen, die Materialverfügbarkeit sicherzustellen sowie

alternative Transportwege und -mittel zu finden.»

Umsatzwachstum über Zielwert

Die Schaffner Gruppe hat dieses Umfeld gut gemeistert und konnte so das

Geschäftsjahr 2021/22 erfolgreich gestalten. Im fortgeführten Geschäft, das

heisst unter Ausklammerung der im Vorjahr verkauften Power Magnetics

Division, erzielte die Schaffner Gruppe ein Wachstum von 7.4% auf einen

Nettoumsatz von CHF 158.2 Mio. (Geschäftsjahr 2020/21 fortgeführtes

Geschäft: CHF 147.3 Mio.). Damit lag das Wachstum über dem von Schaffner als

mittelfristiges Ziel definierten Wert von 5.0%. Währungsbereinigt

resultierte eine Umsatzsteigerung um 10.5%. Der negative Währungseinfluss

von -3.1%-Punkten ist in erster Linie auf die Abwertung des Euro gegenüber

dem Schweizer Franken und in geringerem Mass auf den schwächeren

chinesischen Yuan zurückzuführen. Der Auftragseingang im fortgeführten

Geschäft legte um 2.3% auf CHF 174.3 Mio. zu, woraus ein

Book-to-Bill-Verhältnis von 1.10 resultierte.

Besonders stark entwickelte sich im Berichtszeitraum die Region Amerika mit

einem Umsatzzuwachs von 58.4%. Mit ein Grund dafür war, dass Schaffner im

Industriegeschäft in den USA aufgrund einer im Vergleich zu den Mitbewerbern

besseren Warenverfügbarkeit und kürzerer Lieferfristen mehrere Neukunden

gewinnen konnte. Während sich die Region Asien mit 13.1% mehr Nettoumsatz

etwa im Gleichschritt mit der ganzen Schaffner Gruppe entwickelte,

verzeichnete Europa aufgrund der stärkeren Ausrichtung auf den

Automobilsektor einen Umsatzrückgang um 4.2%.

Wachstumsschub in der Industrial Division

Die Industrial Division blickt auf ein hervorragendes Geschäftsjahr 2021/22

zurück. Der Nettoumsatz legte um starke 18.3% auf CHF 128.5 Mio. zu

(2020/21: CHF 108.6 Mio.); währungsbereinigt betrug der Zuwachs sogar 21.4%.

Alle Marktsegmente und Regionen konnten die Verkäufe steigern. Um die hohe

Kundennachfrage zu bewältigen, hat Schaffner die Kapazitäten in den Werken

in China und Thailand substanziell - um zeitweise über 50% - erweitert. Dank

dieser hohen Flexibilität in der Fertigung war die Industrial Division in

der Berichtsperiode jederzeit lieferbereit. Den starken Anstieg der

Rohmaterialpreise und die hohen Logistikkosten konnte Schaffner

weitestgehend an die Kunden weitergeben.

Automotive Division durch Lieferengpässe gebremst

Für die Automotive Division gestaltete sich das Geschäftsjahr 2021/22

äusserst anspruchsvoll. Gegenüber der starken Vergleichsbasis des Vorjahrs

ging der Nettoumsatz um 23.1% auf CHF 29.7 Mio. zurück (2020/21: CHF 38.7

Mio.). Die Automobilindustrie verzeichnete zwar weiterhin eine gute

Nachfrage nach Neufahrzeugen und einen hohen Bestellungsbestand. Aufgrund

von Engpässen bei Halbleiter-Chips und anderen Schlüsselkomponenten wie

Kabelbäumen konnten die Hersteller jedoch bei weitem nicht die bestellten

Stückzahlen produzieren. Einige Autokonzerne sahen sich sogar gezwungen, die

Produktion für Monate stillzulegen. Als Konsequenz benötigten sie auch

deutlich weniger Schaffner-Komponenten als ursprünglich von ihnen geplant.

Die Strategieumsetzung machte im Berichtsjahr trotz herausforderndem Umfeld

Fortschritte. So gewann die Automotive Division weitere Neuaufträge für

EMV-Filterlösungen für Elektrofahrzeuge - darunter auch solche von

Automobilherstellern, die bislang noch keine Schaffner-Kunden waren.

Profitabilität im Jahresverlauf verbessert

Mit einem EBIT von CHF 15.4 Mio., entsprechend einer EBIT-Marge von 9.7%,

erreichte die Schaffner Gruppe ein solides finanzielles Resultat, das nur

knapp unter dem mittelfristigen Margenzielband liegt. Im Vergleich zum

operativen EBIT vor Goodwill Recycling von CHF 18.2 Mio. im Vorjahr

resultierte ein Rückgang um 15.5%, was auf die massiv höheren, teils

verdoppelten Logistikkosten zum Jahresbeginn 2022 sowie auf die höheren

Rohmaterialpreise zurückzuführen ist. Hinzu kam der Lockdown in China, der

von Ende März bis Anfang Juni und damit länger als angekündigt dauerte. Die

Abriegelung ganzer Wirtschaftsregionen verunmöglichte den Zugang zu den

lokalen Absatzmärkten, wovon sowohl die Industrial Division als auch die

Automotive Division betroffen war. Darüber hinaus war Schaffner mit der

vorübergehenden Schliessung der Fertigung in Schanghai sowie mit

Verzögerungen bei der Auslieferung von Produkten konfrontiert. Schaffner

konnte den dadurch verursachten Rückstand erst im laufenden Geschäftsjahr

2022/23 vollständig aufholen.

Die Weitergabe der höheren Rohmaterialpreise und die Optimierung der

Logistikkosten brachten im zweiten Halbjahr 2021/22 eine substanzielle

Verbesserung der Ertragslage. Entsprechend stieg die EBIT-Marge von 9.0% in

der ersten Jahreshälfte 2021/22 auf 10.5% in den zweiten sechs Monaten. Das

Unternehmensergebnis für das Geschäftsjahr 2021/22 betrug CHF 12.6 Mio. Der

Gewinn je Aktie (EPS) erreichte CHF 19.99.

Solide Eigenkapitalbasis, guter ROCE

Per 30. September 2022 wies die Schaffner Gruppe einen Anstieg des Net

Working Capital auf CHF 37.2 Mio. aus, gegenüber CHF 25.6 Mio. per Ende

September 2021. Die Ursache sind höhere Vorräte, da sich vergleichsweise

mehr Waren in Transit - also auf dem Lieferweg - befanden. Schaffner setzt

bewusst stärker auf See- anstelle von Luftfracht, um Frachtkosten und

Emissionen einzusparen. Zudem wurden punktuell die Rohwarenbestände erhöht,

um die Materialverfügbarkeit sicherzustellen.

Der Aufbau des Warenlagers ist auch der Hauptgrund für den mit CHF -2.2 Mio.

negativen Free Cashflow. Die Investitionen von CHF 5.8 Mio. flossen in

erster Linie in den Kapazitätsausbau, die Industrialisierung von Projekten

in der Automotive Division sowie in eine Solaranlage für die Fabrik in

Thailand.

Die Schaffner Gruppe ist weiterhin sehr solide finanziert. Das Eigenkapital

belief sich zum Periodenende auf CHF 69.9 Mio., was einer Eigenkapitalquote

von 57.8% entspricht. Die Nettoliquidität per 30. September 2022 betrug CHF

3.9 Mio. Trotz deutlich mehr eingesetztem Kapital erreichte der ROCE (Return

on Capital Employed) gute 24%.

Dividende

Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG beantragt der Generalversammlung

vom 10. Januar 2023, für das Geschäftsjahr 2021/22 eine Dividende von CHF

9.00 je Aktie auszuschütten. Die geplante Ausschüttung wird sich

zusammensetzen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF

4.50 je Aktie sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den

Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 4.50 je Aktie.

Markus Heusser als neuen Verwaltungsratspräsidenten vorgeschlagen

Zudem schlägt der Verwaltungsrat der kommenden Generalversammlung Markus

Heusser als neuen Präsidenten zur Wahl vor. Der designierte Präsident des

Verwaltungsrats verfügt über mehrjährige Erfahrung als Präsident und

Mitglied von Verwaltungsräten. Zudem weist er langjährige Führungserfahrung

bei international tätigen Schweizer Industrieunternehmen auf. Der

Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Markus Heusser die Kompetenzen und grosse

Erfahrung mitbringt, um die Schaffner Gruppe strategisch erfolgreich

weiterzuentwickeln. Vorbehältlich der Zustimmung durch die Aktionärinnen und

Aktionäre übernimmt er die Nachfolge von Urs Kaufmann, der sich aus

persönlichen Gründen entschieden hat, nach sechs Jahren nicht mehr für eine

Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Der Verwaltungsrat und das Management

danken Urs Kaufmann für seine wertvolle Arbeit.

Erster Nachhaltigkeitsbericht publiziert

Gleichzeitig mit dem vorliegenden Geschäftsbericht legt die Schaffner Gruppe

erstmals einen ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht gemäss dem international

anerkannten Standard der Global Reporting Initiative (GRI) vor. Getreu der

Vision «We play a vital role in building a sustainable and electrified

society - by shaping electrical power» trägt Schaffner mit ihren innovativen

Kundenlösungen zu einem effizienten, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz

von elektrischer Energie bei. Gleichzeitig handelt die Gruppe auch selbst

nachhaltig, indem sie die negativen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit

auf die Umwelt minimiert, ihre Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden

wahrnimmt und sich für die Gesellschaft engagiert. Mit dem

Nachhaltigkeitsbericht will Schaffner über ihre entsprechenden

Zielsetzungen, Massnahmen und Resultate informieren.

Ausblick

Schaffner verzeichnet weiterhin einen guten Geschäftsgang, vor allem

gestützt auf den sehr hohen Auftragsbestand aus den industriellen Märkten.

In der Automotive Division ist seit dem Sommer eine schrittweise Erholung

spürbar, nachdem sich die Engpässe bei Komponenten graduell entschärfen. Der

Automobilsektor dürfte sich unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld

entwickeln, da Fahrzeuge bereits bestellt wurden und somit ausgeliefert

werden müssen. In den Industriemärkten prägen verschiedene

Unsicherheitsfaktoren gegenwärtig die Weltwirtschaft: Rezessionsängste, hohe

Energiepreise und entsprechend hohe Inflation, erneut mögliche

Covid-Lockdowns sowie der weitere Kriegsverlauf in der Ukraine. Eine

wirtschaftliche Abkühlung in gewissem Umfang scheint für die kommenden

Monate wahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, eine

Prognose zur Geschäftsentwicklung im gesamten laufenden Jahr zu machen.

Entsprechend verzichtet die Schaffner Gruppe zum heutigen Zeitpunkt darauf,

eine Guidance für das Geschäftsjahr 2022/23 abzugeben. Schaffner hält jedoch

an ihrer mittelfristigen Zielsetzung eines organischen Wachstums von über 5%

pro Jahr sowie einer EBIT-Marge im Zielband von 10 bis 12% fest.

Kennzahlen

Gruppe in CHF 1000 2021/22 2020/21 Verände-

rung

Auftragseingang 174'272 190'989 -8.8%

Industrial Division 144'079 131'780 9.3%

Automotive Division 30'193 38'496 -21.6%

Power Magnetics Division 20'713 n/a

Nettoumsatz 158'185 172'479 -8.3%

Industrial Division 128'465 108'612 18.3%

Automotive Division 29'720 38'650 -23.1%

Power Magnetics Division 25'217 n/a

Operatives Ergebnis (EBIT) vor 15'399 18'220 -15.5%

Goodwill Recycling

Operatives Ergebnis (EBIT) 15'399 3'322 363.5%

in % des Nettoumsatzes 9.7% 1.9%

Unternehmensergebnis 12'618 -2'295 n/a

in % des Nettoumsatzes 8.0% -1.3%

Unternehmensergebnis pro Aktie in CHF 19.99 -3.63 n/a

Free Cashflow -2'170 15'280

Bilanz 30.9.2022 30.9.2021 Verände-

rung

Bilanzsumme 120'825 119'950 0.7%

Anlagevermögen 32'974 34'456 -4.3%

Umlaufvermögen 87'851 85'494 2.8%

Fremdkapital 50'971 52'377 -2.7%

Eigenkapital 69'854 67'573 3.4%

Eigenkapitalquote in % 57.8% 56.3%

Personalbestand (Anzahl Angestellte) 1'826 1'739 5.0%

Fortgeführtes Geschäft 2021/22 2020/21 Verände-

rung

Auftragseingang 174'272 170'276 2.3%

Nettoumsatz 158'185 147'262 7.4%

Operatives Ergebnis (EBIT) 15'399 16'079 -4.2%

in % des Nettoumsatzes im 9.7% 10.9%

fortgeführten Geschäft

EBITDA 20'718 20'796 -0.4%

in % des Nettoumsatzes im 13.1% 14.1%

fortgeführten Geschäft

Aktienkennzahlen 30.9.2022 30.9.2021

Anzahl Aktien 635'940 635'940

Eigene Aktien 5'402 5'445

Dividendenberechtigte Aktien 630'538 630'495

Kapitalrückzahlung pro Aktie in CHF 4.501 4.50

Dividende pro Aktie in CHF 4.501 4.50

Ausschüttung pro Aktie total in CHF 9.001 9.00

Eigenkapital pro Aktie in CHF 109.84 106.26

Aktienkurs in CHF 268 282

Börsenkapitalisierung in CHF Mio. 170 179

1 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 10. Januar

2023

Geschäftsbericht und Präsentation

Den Geschäftsbericht 2021/22 der Schaffner Holding AG und die Präsentation

zum Geschäftsjahr 2021/22 können Sie über diesen Link herunterladen.

Nachhaltigkeitsbericht

Den Nachhaltigkeitsbericht der Schaffner Holding AG können Sie über diesen

Link herunterladen.

Webcast

Die Präsentation des Schaffner-Jahresergebnisses 2021/22 wird heute, am 6.

Dezember 2022, um 10.30 Uhr, als Live Audio Webcast übertragen. Fragen

können via Chatfunktion gestellt werden. Eine Aufzeichnung steht

anschliessend unter diesem Link zur Verfügung.

Finanzkalender 27. ordentliche Generalversammlung

10. Januar 2023 Publikation des Halbjahresberichts 2022/23

4. Mai 2023 Publikation des Geschäftsberichts 2022/23

6. Dezember 2023 28. ordentliche Generalversammlung

9. Januar 2024

Kontakt

Schaffner Holding AG, Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics

Group, Zürich

Thomas Balmer, +41 79 703 87 28 / Edwin van der Geest, +41 79 330 55 22

investor-relations@schaffner.com

Schaffner - Shaping Electrical Power

Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von

EMV-Filterlösungen für zukunftsträchtige Industriemärkte und

Elektromobilität. Die Angebotspalette umfasst EMV-Filter, elektromagnetische

Komponenten sowie Power-Quality-Filter mit den dazugehörigen

Dienstleistungen. Schaffner Produkte schützen leistungselektronische Systeme

in industriellen Anwendungen wie Maschinen und Robotik, Medizinaltechnik,

Gebäudetechnik oder der elektrischen Infrastruktur vor Störungen aus dem

Elektrizitätsnetz. Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen verhindern EMV-Filter

von Schaffner Störungen in der Bordleistungselektronik und gewährleisten den

einwandfreien Betrieb. Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert

Schaffner zudem Antennen für schlüssellose Authentifizierungssysteme. Die

Schaffner Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden mit eigenen

Entwicklungs-, Produktions-, Verkaufs- und Applikationszentren und ist in

Asien, Europa und Nordamerika präsent.

