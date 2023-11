EQS-Adhoc: SÜSS MicroTec unterzeichnet Vereinbarung zur Veräußerung des Geschäftsbereichs MicroOptics an Focuslight Technologies (deutsch)

SÜSS MicroTec unterzeichnet Vereinbarung zur Veräußerung des Geschäftsbereichs MicroOptics an Focuslight Technologies

SÜSS MicroTec unterzeichnet Vereinbarung zur Veräußerung des

Geschäftsbereichs MicroOptics an Focuslight Technologies

08.11.2023 / 13:17 CET/CEST

Garching, 8. November 2023 - Die SÜSS MicroTec SE hat heute eine

Vereinbarung zur Veräußerung der Schweizer Tochtergesellschaft SUSS

MicroOptics SA und des gleichnamigen Geschäftsbereichs an Focuslight (HK)

Investment Management Co. Ltd., eine Tochtergesellschaft des in Shanghai

(China) börsennotierten Unternehmens Focuslight Technologies Inc.,

unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion, das sogenannte Closing, wird für

das erste Quartal 2024 erwartet und steht unter Vorbehalt ausstehender

Genehmigungen. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 75,5 Mio. EUR und

beinhaltet die Übernahme aller Anteile an der SUSS MicroOptics sowie die

Ablösung der Finanzschulden. Mit einem erfolgreichen Vollzug würde der SÜSS

MicroTec-Konzern einen positiven Sondereffekt vor Steuern in einer

Bandbreite von voraussichtlich 40 bis 45 Mio. EUR erzielen.

Mit Wirkung zum 30. September 2023 wird der Geschäftsbereich MicroOptics in

der Finanzberichterstattung von SÜSS MicroTec als nicht fortgeführte

Aktivität dargestellt. Für die zuletzt am 25. Oktober 2023 angepasste

Prognose für das Gesamtjahr 2023, in der MicroOptics noch enthalten war,

ergibt sich eine rechnerisch aktualisierte Umsatzprognose von 280 bis 320

Mio. EUR, eine erwartete Rohertragsmarge von 34 bis 36 % und eine EBIT-Marge

von 7 bis 11 %.

°