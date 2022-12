EQS-Adhoc: SURTECO GROUP SE: Erwerb der Geschäftsbereiche 'Laminates and performance films and coated fabrics' von Omnova Solutions Inc., einer Tochtergesellschaft von Synthomer plc (deutsch)

SURTECO GROUP SE: Erwerb der Geschäftsbereiche 'Laminates and performance films and coated fabrics' von Omnova Solutions Inc., einer Tochtergesellschaft von Synthomer plc

SURTECO GROUP SE: Erwerb der Geschäftsbereiche 'Laminates and performance

films and coated fabrics' von Omnova Solutions Inc., einer

Tochtergesellschaft von Synthomer plc

13.12.2022 / 08:00 CET/CEST

Buttenwiesen, 13. Dezember 2022 - Die SURTECO GROUP SE übernimmt über ihre

Tochtergesellschaft SURTECO North America Inc., USA die Geschäftsbereiche

"Laminates and performance films and coated fabrics" von der Omnova

Solutions Inc, USA, eine Tochtergesellschaft der Synthomer plc. Dazu wurde

heute ein Kaufvertrag geschlossen. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt

üblicher Übernahmebedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung

und der Zustimmung der Aktionäre der Synthomer plc.

Die Geschäftsbereiche sind auf die Produktion und den Vertrieb von

Laminaten, Folien und vinylbeschichteten Stoffen spezialisiert und

beschäftigen an Standorten in den USA und in Thailand insgesamt ca. 880

Mitarbeiter/-innen. Der Umsatz in 2021 betrug 254 Mio. USD und das Ergebnis

vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 32 Mio. USD.

Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 255 Mio. USD. Die Transaktion

finanziert SURTECO über eine Brückenfinanzierung.

Die SURTECO Gruppe (2021: Umsatz Mio. EUR 757,1; EBIT Mio. EUR 72,5; ca. 3.100

Mitarbeiter/-innen) will mit der Übernahme dieser Geschäftsbereiche ihre

Marktpräsenz in den USA und in Asien stärken sowie das Produktportfolio

erweitern.

Kontakt:

Martin Miller

Investor Relations

ir@surteco-group.com

+49 (0)8274 9988-508

