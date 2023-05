EQS-Adhoc: SKAN Group AG informiert zur laufenden Untersuchung der Bundesanwaltschaft (deutsch)

SKAN Group AG informiert zur laufenden Untersuchung der Bundesanwaltschaft

SKAN Group AG informiert zur laufenden Untersuchung der Bundesanwaltschaft

26.05.2023

Allschwil, 26. Mai 2023 - Dr. Gert Thoenen, Verwaltungsratspräsident der

SKAN Group AG, respektive eine ihm nahestehende Person ist in eine

Transaktion involviert, die Gegenstand der laufenden Untersuchung durch die

Bundesanwaltschaft wegen möglicher Insidergeschäfte ist. Aus diesem Grund

tritt er für die Dauer der laufenden Untersuchung in den Ausstand. Cornelia

Gehrig, Vizepräsidentin des Verwaltungsrats, hat die Führung der Geschäfte

des Verwaltungsrats übernommen.

Die Untersuchung durch die Bundesanwaltschaft bezieht sich auf Transaktionen

mit Aktien der BV Holding AG aus der Zeit vor dem IPO. Neben dem

Verwaltungsratspräsidenten sind zwei Mitarbeitende der SKAN in die laufende

Untersuchung involviert. Die SKAN Group AG hält fest, dass keine ehemaligen

Organe der früheren BV Holding AG und keine der heutigen Ankeraktionäre der

SKAN Group AG von der laufenden Untersuchung betroffen sind. Für alle

Involvierten gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Die SKAN Group AG hat grösstes Interesse, dass die laufende Untersuchung so

rasch wie möglich abgeschlossen wird, und kooperiert eng mit den

Ermittlungsbehörden. Sobald sich weitere Erkenntnisse aus der laufenden

Untersuchung ergeben, wird die SKAN Group AG wieder informieren.

Kontakte:

Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com, +41 79 635 64 13

Finanzkalender:

22. August 2023 Publikation Halbjahresergebnis 2023

26. März 2024 Publikation Jahresergebnis 2023

7. Mai 2024 Generalversammlung 2024

SKAN - together always one step ahead

SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer

Herstellprozesse für die

(bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und

Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um

Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus

bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und

Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente

Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für

die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing

Organizations) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN

beschäftigt heute rund 1170 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am

Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die

weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der

Schweiz, Deutschland, Belgien, Japan und den USA.

