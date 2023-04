EQS-Adhoc: SIG Group AG: Generalversammlung von SIG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats (deutsch)

SIG Group AG: Generalversammlung von SIG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

SIG Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

SIG Group AG: Generalversammlung von SIG genehmigt alle Anträge des

Verwaltungsrats

20.04.2023 / 18:25 CET/CEST

Medienmitteilung

20. April 2023

Generalversammlung von SIG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

An der heutigen Generalversammlung von SIG haben die Aktionärinnen und Aktio

näre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

An der Generalversammlung von SIG, die am Hauptsitz von SIG in Neuhausen am

Rheinfall, Schweiz, stattfand, waren 288'050'915 Stimmen oder rund 75.35

Prozent des Aktienkapitals vertreten.

Die Generalversammlung genehmigte alle Anträge des Verwaltungsrats,

darunter:

* Eine Bardividende von CHF 0.47 pro Aktie, die aus Kapitaleinlagereserven

bezahlt wird. Die Auszahlung der Dividende ist für den 27. April 2023

vorgesehen.

* Der maximale Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats für den

Zeitraum der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024 und

der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 sowie, in einer nicht

bindenden Konsultativabstimmung, der Vergütungsbericht 2022.

* Eine Änderung des Gesellschaftszwecks in den Statuten, um ausdrücklich

festzuhalten, dass der Verwaltungsrat und die Konzernleitung bestrebt

sind, dass die Geschäftstätigkeit der Gruppe auf eine langfristige,

nachhaltige Wertschöpfung und einen positiven Einfluss auf die

Gesellschaft und die Umwelt ausgerichtet ist.

* Die Einführung eines Kapitalbandes gemäss neuem Aktienrecht anstelle des

genehmigten Aktienkapitals. Im Rahmen des Kapitalbandes kann der

Verwaltungsrat das Aktienkapital um bis zu 20% des Aktienkapitals

erhöhen, wenn das Bezugsrecht der Aktionäre gewahrt bleibt, und um bis

zu 10%, wenn das Bezugsrecht der Aktionäre eingeschränkt wird. Die

Ermächtigung zur Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung von

Aktien oder Nennwertreduktion ist auf 10% beschränkt. Die Ermächtigung

im Rahmen des Kapitalbandes ist auf drei Jahre beschränkt. Danach muss

der Verwaltungsrat die Aktionäre um eine Erneuerung des Kapitalbandes

ersuchen.

Die Generalversammlung bestätigte ausserdem alle zur Wiederwahl stehenden

Mitglieder des Verwaltungsrats und wählte Florence Jeantet als neues

Mitglied. Andreas Umbach wurde für eine einjährige Amtszeit als Präsident

des Verwaltungsrats bestätigt. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses

wurden Wah-Hui Chu und Mariel Hoch für eine einjährige Amtszeit bestätigt

und Matthias Währen neu gewählt.

Der Verwaltungsrat dankt Colleen Goggins, die sich entschieden hat, nicht

mehr zur Wiederwahl anzutreten, für ihre wertvollen Beiträge seit ihrem

Eintritt in den Verwaltungsrat im Jahr 2018.

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser

für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt.

Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen,

Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir

partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und

Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an

Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere

Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren

Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere

Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig

wandelnden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht zu

werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit

und wir verfolgen das Ziel, ein Verpackungssystem für Lebensmittel zu

schaffen, das net-positive ist.

Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist

an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer

weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv

auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2022

produzierte SIG 49 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR

3,1 Milliarden (pro forma; inkl. Umsatz aus den jüngsten Akquisitionen;

ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4

(geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Einblicke in Trends, die die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

beeinflussen, finden Sie im SIG-Blog.

Kontakt für Investoren:

Ingrid McMahon

Director Investor Relations

Tel: +41 52 543 1224

Email: Ingrid.mcmahon@sig.biz

Kontakt für Medien:

Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications

Tel: +41 44 202 5238

Email: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SIG Group AG

Laufengasse 18

8212 Neuhausen am Rheinfall

Schweiz

Telefon: +41 52 674 61 11

Fax: +41 52 674 65 56

E-Mail: info@sig.biz

Internet: www.sig.biz

ISIN: CH0435377954

Börsen: SIX Swiss Exchange

20.04.2023

°