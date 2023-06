EQS-Adhoc: Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik gehört neu zur Burkhalter Gruppe (deutsch)

Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik gehört neu zur Burkhalter Gruppe

^

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik gehört neu zur Burkhalter Gruppe

29.06.2023 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Burkhalter Gruppe unterzeichnete heute den Kaufvertrag mit der

Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik in Olten (SO) und deren

Zweigniederlassungen in Brugg (AG) und Solothurn (SO). Das Unternehmen

erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 40 Mio. und beschäftigt rund

160 Mitarbeitende. Der Kaufpreis wird in bar und mittels Namenaktien der

Käuferin aus kürzlich geschaffenem Kapitalband beglichen. Der Vollzug der

Transaktion erfolgt im Juli 2023.

Die Burkhalter Gruppe erwirbt die Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik

mit Sitz in Olten (SO) und deren Zweigniederlassungen in Brugg (AG) und

Solothurn (SO). Das 1961 gegründete Unternehmen plant, baut und wartet

Anlagen für die Lüftungs-, Klima-, Kälte- und Energietechnik und

erwirtschaftet mit rund 160 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von rund CHF

40 Mio. Alle Mitarbeitenden werden übernommen, der Firmenname bleibt

unverändert. Der Vollzug des heute unterzeichneten Kaufvertrags erfolgt im

Juli 2023.

Der Kaufpreis wird in bar und mittels neuer Namenaktien der Käuferin

beglichen. Zu diesem Zweck werden 148'774 Namenaktien unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre geschaffen. Somit ist der Verwal-tungsrat der

Burkhalter Holding AG weiterhin in der Lage, das Aktienkapital der

Gesellschaft jederzeit bis zum 15. Mai 2028 gemäss den Bedingungen von Art.

5a der Statuten mittels Ausgabe von maximal 893'792 (1'042'567 abzüglich der

neu geschaffenen 148'774) voll liberierten Namenaktien zu erhöhen. Der 1.

Handelstag der neu geschaffenen Namenaktien ist für Ende August / Anfang

September 2023 geplant.

Die Verkäuferschaft der Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik hat sich

verpflichtet, zwei Drittel der aus dem Verkauf erhaltenen

Burkhalter-Namenaktien während zweier Jahre nicht zu verkaufen

(Lock-up-Vereinbarung). Die Namenaktien weisen somit eine Verfügungssperre

(Sperrfrist) auf.

Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf weiterer

Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Unternehmenskommunikation,

Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Burkhalter Holding AG

Hohlstrasse 475

8048 Zürich

Schweiz

Internet: www.burkhalter.ch

ISIN: CH0212255803

Valorennummer: 21225580

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1669375

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1669375 29.06.2023 CET/CEST

°