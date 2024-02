EQS-Adhoc: RENK Group AG: Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin (deutsch)

RENK Group AG: Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin

EQS-Ad-hoc: RENK Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

RENK Group AG: Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem

Bestand der veräußernden Aktionärin

05.02.2024 / 06:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER BEKANNTMACHUNG IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER

EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER BEKANNTMACHUNG

RECHTSWIDRIG WÄRE

Veröffentlichung einer Insiderinformation im Wege der Ad hoc Mitteilung nach

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ad-hoc Mitteilung der RENK Group AG

* Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG aus dem Bestand der

veräußernden Aktionärin Rebecca BidCo S.à.r.l. an institutionelle

Anleger in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren

* Die Handelsaufnahme der Aktien der RENK Group AG an der Frankfurter

Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 7. Februar 2024 erfolgen

Augsburg, 5. Februar 2024 -Die RENK Group AG und ihre Aktionärin Rebecca

BidCo S.à r.l., eine Holding-Gesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz

des Fonds "Triton V" der Beteiligungsgesellschaft Triton befindet (die

"Verkaufende

Aktionärin"), haben heute gemeinsam mit den Konsortialbanken beschlossen,

institutionellen Anlegern bestehende Aktien aus dem Bestand der Verkaufenden

Aktionärin im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens

anzubieten.

Insgesamt werden bis zu 30.000.000 Aktien angeboten, davon 26.956.522

bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag und

3.043.478 zusätzliche auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag

im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen. Der Angebotspreis pro Aktien

wurde auf EUR 15,00 festgelegt. Die Verkaufende Aktionärin hat den

Konsortialbanken die Option eingeräumt, alle oder einen Teil der im Rahmen

eines Wertpapierdarlehens geliehenen Aktien zum Platzierungspreis abzüglich

vereinbarter Gebühren und Provisionen zu erwerben (die "Greenshoe-Option").

Die Verkaufende Aktionärin erwartet mit der Platzierung der bestehenden

Aktien unter Annahme der Platzierung sämtlicher Aktien und vollständiger

Ausübung der Greenshoe-Option einen Bruttoerlös im Bereich von ungefähr EUR

450 Millionen (dies entspricht einem Nettoerlös von ungefähr EUR 369.3

Millionen). Die RENK Group AG wird keine Erlöse aus der Privatplatzierung

erhalten. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird erwartet,

dass der Streubesitz (free float) bis zu 30 Prozent des Grundkapitals von

RENK Group AG betragen wird.

Im Rahmen der Privatplatzierung werden KNDS N.V, und Wellington Management

Company LLP, im Namen von Fonds, für die Wellington Management und/oder mit

ihr verbundenen Unternehmen als Anlageberater fungieren, Aktien zum

Angebotspreis im Wert von EUR 100 Millionen bzw. EUR 50 Millionen als

Cornerstone-Investoren erwerben.

Das Bookbuilding-Verfahren wird voraussichtlich heute und morgen (5. und 6.

Februar 2024) stattfinden. Der Handel der Aktien der RENK Group AG im

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird

voraussichtlich am 7. Februar 2024 unter dem Ticker-Symbol R3NK erfolgen.

WICHTIGE INFORMATION

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein

Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in

der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf

vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach

der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich

unzulässig wäre.

Die Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw.

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten")

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen

Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder

Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder

Ankündigung rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder

ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder

Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen, in denen dies einen Verstoß gegen

die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, dar, noch ist sie Teil

eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten

Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act

von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")

registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur an qualifizierte

institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act und außerhalb der

Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des

Securities Act zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten findet derzeit nicht statt und ist

auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in Australien, Kanada, Japan oder

Südafrika nur aufgrund von Ausnahmeregelungen verkauft oder zum Kauf

angeboten werden.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese

Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem

Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die

"Prospektverordnung").

Im Vereinigten Königreich darf diese Veröffentlichung nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte

Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt, soweit

dieser durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils

geltenden Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen

EU-Rechts ist, (i) die professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten

im Sinne der Definition eines professionellen Anlegers in Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in

der jeweils geltenden Fassung (die "Order") haben, oder (ii) die vermögende

Gesellschaften ("High Net Worth Bodies Corporate"), Vereinigungen oder

Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von

Trusts mit einem hohen Wert ("High Value Trusts"), wie in Artikel 49(2)(a)

bis (d) der Order beschrieben, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung

anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen

werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder

seinen Inhalt verlassen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält "in die Zukunft gerichtete Aussagen".

In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der

Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden",

"davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten",

"erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder

"abzielen" (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen

Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art

nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten

verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,

die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten

können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten

abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft

gerichteten Aussagen, die die RENK Group AG, deren jeweilige verbundene

Unternehmen oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind

in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren

eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument

enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In

die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung

getroffen.

Kontakt:

Herr Günther Hörbst

Head of Group Communications

Gögginger Straße 73

86159 Augsburg

+49(0)160 5347450

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RENK Group AG

Gögginger Straße 73

86159 Augsburg

Deutschland

Telefon: 0821-5700-0

E-Mail: info@renk.com

Internet: https://www.renk.com

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

