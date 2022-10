EQS-Adhoc: ProCredit Holding AG & Co. KGaA strebt Umwandlung in Aktiengesellschaft an (deutsch)

ProCredit Holding AG & Co. KGaA strebt Umwandlung in Aktiengesellschaft an

ProCredit Holding AG & Co. KGaA strebt Umwandlung in Aktiengesellschaft an

Die persönlich haftende Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA

("Gesellschaft") hat heute mit den Aktionärinnen und Aktionären der

persönlich haftenden Gesellschafterin vereinbart, einen Formwechsel der

Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft (AG) vorzubereiten.

Nach Ansicht der persönlich haftenden Gesellschafterin wird der geplante

Formwechsel der Positionierung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA als

international ausgerichtete und börsennotierte Finanzholdinggesellschaft

gerecht. Diese Rechtsform bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die

Corporate-Governance-Struktur und die Arbeit der Organe der Gesellschaft

effizienter zu gestalten. Die unternehmerische Ausrichtung der Gesellschaft

und insbesondere ihr Bekenntnis zur Impact-orientierten Erbringung von

Bankdienstleistungen durch ihre Tochtergesellschaften mit operativem Fokus

auf Südost- und Osteuropa bleiben von dem angestrebten Rechtsformwechsel

unberührt.

Mit der Umwandlung werden die Kommanditaktionäre und Kommanditaktionärinnen

der Gesellschaft automatisch Aktionärinnen und Aktionäre der AG. Auch die

Aktien der AG werden an der Frankfurter Börse notiert sein.

Der Rechtsformwechsel bedarf der Zustimmung der Kommanditaktionäre und

Kommanditaktionärinnen. Diese soll im Rahmen einer Hauptversammlung

innerhalb der nächsten zwei Jahre eingeholt werden.

Kontakt:

Christian Edgardo Dagrosa, Investor Relations, ProCredit Holding, Tel.: +49

69 951 437 0, E-Mail: Christian.Dagrosa@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären und Ankeraktionärinnen der ProCredit Holding AG & Co. KGaA

gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff

Invest (das Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die

niederländische DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe).

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes

Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland

auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank.

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite

www.procredit-holding.com.

