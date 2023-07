EQS-Adhoc: Präsentation des Halbjahresergebnisses 2023 der Julius Bär Gruppe (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group":

24.07.2023 / 07:00 CET/CEST

Deutlicher Anstieg des Konzerngewinns - Starke Rekrutierung von

Kundenberatern und solide Pipeline - Gut kapitalisiert, liquide Bilanz

Starker Auftakt in den neuen strategischen Zyklus:

* Der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare

IFRS-Konzerngewinn stieg gegenüber Vorjahr um 18% auf CHF 532 Mio. und

der IFRS-Gewinn pro Aktie (EPS) um 20% auf CHF 2.58.

* Der adjustierte Konzerngewinn (ohne M&A-bezogene Positionen) erhöhte

sich um 14% auf CHF 541 Mio. und der den Aktionären der Julius Bär

Gruppe AG zurechenbare adjustierte Gewinn pro Aktie um 16% auf CHF 2.63.

* Verwaltete Vermögen (AuM) von CHF 441 Mrd., eine Zunahme von 4% seit

Jahresbeginn, unterstützt durch Netto-Neugeld von CHF 7.1 Mrd.

* Der Betriebsertrag nahm gegenüber Vorjahr um 9% zu, wobei der positive

Effekt von höheren Zinsen einen Rückgang des Erfolgs aus dem

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft mehr als kompensierte.

Schlüsselindikatoren unterstreichen die Verbesserung des

Geschäftsergebnisses gegenüber Vorjahr:

* Bruttomarge: 93 Basispunkte (Bp) (H1 2022: 81 Bp)

* Adjustierte Cost/Income Ratio: 65% (H1 2022: 67%)

* Adjustierte Vorsteuermarge: 30 Bp (H1 2022: 24 Bp)

* Adjustierte Rendite auf dem CET1 Kapital: 34% (H1 2022: 30%)

Beschleunigte Wachstumsinvestitionen durch bedeutende Rekrutierung von

Kundenberatern (Relationship Manager, RM):

* Die Anzahl RM stieg im bisherigen Jahresverlauf um 57 Vollzeitkräfte

(netto) auf 1'305 an.

Kapitalposition und Liquidität der Bilanz deutlich gestärkt:

* BIZ CET1 Kapitalquote: 15.5% (Ende 2022: 14.0%)

* BIZ Gesamtkapitalquote: 24.7% (Ende 2022: 21.7%)

* BIZ Tier 1 Leverage Ratio: 5.1% (Ende 2022: 4.3%)

* Liquiditätsdeckungsquote: 303% (Ende 2022: 233%)

Zürich, 24. Juli 2023 - Philipp Rickenbacher, Chief Executive Officer der

Julius Bär Gruppe AG, sagte: «In der ersten Hälfte von 2023 waren die

Kunden- und die Marktstimmung von zahlreichen Unsicherheiten geprägt.

Dennoch vermochte Julius Bär erneut die Attraktivität für Kunden und als

Arbeitgeber unter Beweis zu stellen. Darin zeigt sich die erwiesene

Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells, das sich durch eine klare

Fokussierung auf die Vermögensverwaltung, eine vorausschauende

Bewirtschaftung unserer finanziellen Ressourcen und eine konsequente

strategische Ausrichtung auszeichnet. Ein komplexes Umfeld hat uns nicht

daran gehindert, einen starken Start in den aktuellen Strategiezyklus zu

verzeichnen - im Gegenteil, wir konnten die Skalierung in unseren

Schlüsselmärkten sogar taktisch beschleunigen.»

Alternative Performance-Kennzahlen und Überleitungen

Diese Medienmitteilung und andere Investorenmitteilungen enthalten bestimmte

Finanzkennzahlen zu vergangener und zukünftiger Performance und zur

finanziellen Situation, die von IFRS nicht definiert oder festgelegt sind.

Das Management ist der Meinung, dass diese alternativen

Performance-Kennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) -

einschliesslich der konsistenten Adjustierung der Ergebnisse für Positionen

im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen (M&A) - nützliche Informationen

über die finanzielle und operative Performance der Gruppe liefern. Diese APM

verstehen sich als Ergänzung zu den IFRS-Performance-Kennzahlen, jedoch

nicht als deren Ersatz. Die in der vorliegenden Medienmitteilung und in

anderen Investorenmitteilungen verwendeten APM sowie die zugehörigen

Überleitungen für die am ehesten hierfür in Frage kommenden IFRS-Positionen

finden sich im Dokument «Alternative Performance-Kennzahlen» unter

www.juliusbaer.com/APM.

Wachstum der AuM dank positiver Marktperformance und Netto-Neugeldzuflüssen

Im ersten Halbjahr 2023 stiegen die verwalteten Vermögen um CHF 17 Mrd. (4%)

auf CHF 441 Mrd. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die positive

Entwicklung der globalen Aktien- und Anleihenmärkte sowie auf

Netto-Neugeldzuflüsse zurückzuführen, die teilweise durch einen negativen

Währungseffekt, insbesondere wegen Aufwertung des Schweizer Frankens

gegenüber dem US-Dollar und dem Euro, kompensiert wurden.

Nach einem verhaltenen Start ins Jahr beschleunigte sich der

Netto-Neugeldzufluss in den letzten beiden Monaten des zweiten Quartals und

erreichte CHF 7.1 Mrd. (H1 2022: Nettoabflüsse von CHF 1.1 Mrd.). Das Niveau

der Nettozuflüsse blieb infolge Fremdfinanzierungsabbau durch Kunden

beeinträchtigt, was die aktuellen Marktbedingungen widerspiegelt. Ohne

Fremdfinanzierungsabbau belief sich das Netto-Neugeld auf CHF 9.2 Mrd. (H1

2022: CHF 2.6 Mrd.). Im ersten Halbjahr wurden solide Nettozuflüsse von

Kunden mit Domizil in der Schweiz, in Europa (insbesondere Grossbritannien,

Irland, Spanien, Luxemburg), in Asien (insbesondere Hongkong, Indien), in

Israel und im Nahen Osten verzeichnet.

Einschliesslich der Custody-Vermögen (AuC) von CHF 74 Mrd. stiegen die

Kundenvermögen um 5% auf CHF 515 Mrd.

Betriebsertrag: Positiver Effekt der höheren Zinsen

Der Betriebsertrag erhöhte sich gegenüber Vorjahr um 9% auf CHF 2'029 Mio.

und die Bruttomarge stieg auf 93 Bp (H1 2022: 81 Bp). Die Entwicklung des

Betriebsertrags reflektiert die positive Auswirkung von höheren Zinsen, die

zu einem deutlichen Anstieg des Erfolgs aus dem Zinsgeschäft und des Erfolgs

aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL* führten. Dieser positive Effekt

konnte den Rückgang des Erfolgs aus dem Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft aufgrund niedrigerer durchschnittlicher monatlicher

AuM (-5% im Vergleich zum Vorjahr) und der geringeren Kundenaktivität mehr

als ausgleichen.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft verringerte sich

um 8% auf CHF 963 Mio. Im Einklang mit dem Rückgang der durchschnittlichen

monatlichen AuM gegenüber Vorjahr verzeichneten die wiederkehrenden Erträge

einen Rückgang um 5% auf CHF 788 Mio. Die Verlangsamung der Kundenaktivität

führte zu einer Reduktion der Courtagen um 15% auf CHF 284 Mio. Der

Kommissionsaufwand verringerte sich um 8% auf CHF 109 Mio.

Der Erfolg aus dem Zinsgeschäft stieg um 36% auf CHF 464 Mio. Trotz einer

Verringerung der durchschnittlichen Forderungshöhen stiegen die Zinserträge

aus Kundenausleihungen um 146% auf CHF 841 Mio. Die höheren Zinsen wirkten

sich auch positiv auf die Erträge aus dem Treasury-Portfolio aus: Insgesamt

erhöhten sich der Zinsertrag aus Schuldinstrumenten zu FVOCI** und der

Zinsertrag aus Schuldinstrumenten zu fortgeführten Anschaffungskosten um

196% auf CHF 233 Mio. Der Zinsertrag aus Forderungen gegenüber Banken nahm

um CHF 142 Mio. auf insgesamt CHF 143 Mio. zu. Der starke Anstieg des

Zinsertrags wurde zum Teil durch deutlich höhere Zinskosten kompensiert: Der

Zinsaufwand aus Verpflichtungen gegenüber Kunden stieg um CHF 651 Mio. auf

CHF 667 Mio., da Kunden ihre Bargeldbestände zunehmend von

Kontokorrentkonten in Call- und Festgelder mit höherer Verzinsung

umschichteten.

Der Erfolg aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL wuchs um 26% auf CHF 596

Mio. Die im Jahresvergleich deutlich gestiegene Differenz zwischen den

US-Dollar- und den Schweizer-Franken-Zinssätzen kam den Erträgen aus

Treasury-Swaps zugute. Die Erträge aus Devisen- und Edelmetallgeschäften

sowie die Erträge im Zusammenhang mit strukturierten Produkten gingen

allerdings infolge tieferer Volatilität und gedämpfter Kundenaktivität

zurück.

Der übrige ordentliche Erfolg verringerte sich um CHF 8 Mio. auf CHF 4 Mio.

Die Werterholung auf finanziellen Vermögenswerten in Höhe von CHF 2 Mio. (H1

2022: Wertberichtigungen auf Kreditrisiken von CHF 7 Mio.) sind ein Beleg

für das umsichtige Management der Kreditrisiken durch die Gruppe und für die

Qualität ihres Kreditgeschäfts.

Cost/Income Ratio trotz gesteigerter Wachstumsinvestitionen auf 65%

verbessert

Die im Strategiezyklus 2020 - 2022 erreichte erfolgreiche Wende bei der

Kosteneffizienz schaffte Raum, um in diesem Zyklus Investitionen in Wachstum

zu finanzieren. Wie im Strategie-Update vom Mai 2022 angekündigt, wird ein

grösserer Fokus auf die Gewinnung von Top-Talenten zur Skalierung der

Präsenz der Gruppe in den Schlüsselmärkten sowie auf Investitionen in

Technologie und Innovation gelegt.

Der Geschäftsaufwand nach IFRS stieg im Vorjahresvergleich um 3% auf CHF

1'396 Mio. Der Personalaufwand erhöhte sich um 5% auf CHF 882 Mio., der

Sachaufwand stieg um 2% auf CHF 398 Mio., die Abschreibungen und

Wertminderungen auf immateriellen Werten nahmen um 17% auf CHF 58 Mio. zu

und die Abschreibungen auf Liegenschaften und Sachanlagen stiegen um 10% auf

CHF 50 Mio. Die Abschreibungen und Wertminderungen auf Kundenbeziehungen

reduzierten sich um 67% auf CHF 8 Mio.

Wie in früheren Jahren umfasst der adjustierte Geschäftsaufwand in der

Analyse und Erörterung der Ergebnisse in dieser Medienmitteilung und in der

Business Review keine M&A-bezogenen Kosten (CHF 11 Mio. im H1 2023, CHF 29

Mio. im H1 2022). Die M&A-bezogenen Abschreibungen und Wertminderungen auf

Kundenbeziehungen gingen auf CHF 8 Mio. zurück (H1 2022: CHF 24 Mio.). Die

übrigen M&A-bezogenen Kosten verringerten sich auf CHF 3 Mio. (H1 2022: CHF

5 Mio.). Die Überleitungen zu den entsprechenden IFRS-Positionen finden sich

im Dokument «Alternative Performance-Kennzahlen» unter

www.juliusbaer.com/APM. Auf dieser Basis stieg der adjustierte

Geschäftsaufwand gegenüber Vorjahr um 5% auf CHF 1'385 Mio.

Der adjustierte Personalaufwand erhöhte sich um 5% auf CHF 881 Mio., was auf

den 4-prozentigen Anstieg des monatlichen durchschnittlichen

Personalbestands gegenüber Vorjahr sowie auf höhere leistungsbezogene

Vergütungen zurückzuführen ist. Die tieferen Beiträge an die Pensionskasse

kompensierten diese Entwicklung zum Teil. Das einzigartige und

widerstandsfähige reine Wealth-Management-Geschäftsmodell von Julius Bär,

unterstützt durch die offene Produktplattform, die starke und liquide Bilanz

sowie die solide Kapitalposition, macht das Unternehmen weiterhin zu einem

attraktiven Arbeitgeber für sehr qualifizierte Mitarbeitende. Ende Juni 2023

beschäftigte die Gruppe 7'185 Vollzeitkräfte (FTE), 294 FTE mehr als Ende

2022. Die Anzahl RM stieg um 57 FTE (netto) auf 1'305 FTE. Die Pipeline für

die RM-Rekrutierung bleibt für den Rest des Jahres gut.

Der adjustierte Sachaufwand stieg um 2% auf CHF 396 Mio. Ohne Rückstellungen

und Verluste (die um 20% auf CHF 59 Mio. zurückgingen) erhöhte sich der

adjustierte Geschäftsaufwand um 7% auf CHF 336 Mio. Dieser Anstieg war in

erster Linie eine Folge höherer Ausgaben im IT-Bereich sowie einer Zunahme

von Geschäftsreisen und Kundenveranstaltungen (häufig zu höheren Kosten)

infolge Aufhebung der COVID-19-bedingten Restriktionen an zahlreichen

wichtigen Standorten.

Während die Abschreibungen auf Liegenschaften und Sachanlagen um 10% auf CHF

50 Mio. zunahmen, erhöhten sich die adjustierten Abschreibungen und

Wertminderungen auf immateriellen Werten um 17% auf CHF 58 Mio., vor allem

aufgrund eines Anstiegs der IT-bezogenen Investitionen in den vergangenen

Jahren.

Die adjustierte Cost/Income Ratio (wie immer ohne adjustierte Rückstellungen

und Verluste) verbesserte sich auf 65% (H1 2022: 67%).

Deutlicher Anstieg des Konzerngewinns

Der IFRS-Gewinn vor Steuern nahm gegenüber Vorjahr um 23% auf CHF 633 Mio.

zu. Die Ertragssteuern stiegen um 62% auf CHF 102 Mio., während sich der

IFRS-Konzerngewinn der Gruppe um 18% auf CHF 531 Mio. erhöhte. Der den

Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare IFRS-Konzerngewinn erhöhte

sich ebenfalls um 18% auf CHF 532 Mio. und der Gewinn pro Aktie stieg um 20%

auf CHF 2.58.

Der adjustierte Gewinn vor Steuern nahm um 19% auf CHF 644 Mio. zu und die

adjustierte Vorsteuermarge stieg um 6 Bp auf 30 Bp. Die entsprechenden

Ertragssteuern stiegen um 58% auf CHF 103 Mio., was einer adjustierten

Steuerquote von 16.1% entspricht (H1 2022: 12.1%). Der Anstieg der

effektiven Steuerquote ist auf grössere Gewinnbeiträge aus Jurisdiktionen

mit höheren Steuersätzen zurückzuführen.

Sowohl der adjustierte Konzerngewinn der Gruppe als auch der den Aktionären

der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare Konzerngewinn lagen mit CHF 541 Mio.

um 14% über dem Vorjahresniveau. Der den Aktionären der Julius Bär Gruppe

zurechenbare adjustierte Gewinn pro Aktie stieg um 16% auf CHF 2.63 an.

Die adjustierte Rendite auf dem CET1 Kapital (RoCET1) verbesserte sich auf

34% (H1 2022: 30%).

Starke und liquide Bilanz

Im ersten Halbjahr 2023 ging die Bilanzsumme um 5% auf CHF 100.2 Mrd.

zurück. Die Kundenausleihungen verringerten sich um 4% auf CHF 42.8 Mrd.

davon CHF 34.6 Mrd. Lombardkredite (-5%, entsprechend dem in der

Berichtsperiode festgestellten weiteren Abbau von Fremdfinanzierungen) und

CHF 8.1 Mrd. Hypotheken (+1%). Die Position Verpflichtungen gegenüber Kunden

(Einlagen) verringerte sich um 9% auf CHF 69.4 Mrd., während das Verhältnis

von Ausleihungen zu Einlagen auf 62% anstieg (Ende 2022: 58%). Die

Bargeldbestände, grösstenteils bei Zentralbanken in der Schweiz und in

Europa, verringerten sich um 1% auf CHF 11.8 Mrd.

Das gesamthafte Treasury-Portfolio, erfasst in finanzielle Vermögenswerte zu

FVOCI (Rückgang um 16% auf CHF 11.3 Mrd.) und in andere finanzielle

Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten (Zunahme um 39% auf CHF

5.3 Mrd.), sank um 4% auf CHF 16.6 Mrd.

Das den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare Eigenkapital ging

um 1% auf CHF 6.3 Mrd. zurück.

Die Liquidität der Bilanz verbesserte sich weiter; die

Liquiditätsdeckungsquote erhöhte sich auf 303% (Ende 2022: 233%) und lag

damit deutlich über der regulatorischen Mindestanforderung von 100%.

Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Das im März 2022 aufgelegte Aktienrückkaufprogramm wurde wie geplant am 28.

Februar 2023 zum genehmigten Höchstbetrag von CHF 400 Mio. abgeschlossen. Im

Rahmen dieses Programms kaufte Julius Bär 7'799'460 Aktien zurück, davon

2'074'888 Aktien (im Gesamtwert von CHF 124 Mio.) in den ersten zwei Monaten

des Jahres 2023. Nach Genehmigung durch die Generalversammlung vom 13. April

2023 wurden alle im Rahmen dieses Programms zurückgekauften Aktien per 29.

Juni 2023 vernichtet. Das eingetragene Aktienkapital der Julius Bär Gruppe

AG beläuft sich nun auf CHF 4'120'035.60, eingeteilt in 206'001'780

Namenaktien von je CHF 0.02 Nennwert.

Solide Kapitalausstattung

Die bereits solide Kapitalausstattung von Julius Bär wurde im ersten

Halbjahr 2023 deutlich gestärkt.

Seit dem Jahresende 2022 nahm das BIZ CET1 Kapital um CHF 0.3 Mrd. bzw. 9%

auf CHF 3.3 Mrd. zu. Die positiven Effekte aus dem starken erzielten

Konzerngewinn und aus der beginnenden Umkehr (Pull-to-Par) der letztjährigen

Wertminderung der im Treasury-Portfolio der Gruppe gehaltenen Anleihen (zum

FVOCI bewertete finanzielle Vermögenswerte) übertrafen die Auswirkungen der

einbehaltenen Beiträge für eine Dividende und des abgeschlossenen

Aktienrückkaufprogramms.

Infolge der Entwicklung des CET1 Kapitals und zusätzlich unterstützt durch

die erfolgreiche Platzierung von EUR 400 Mio. Perpetual Non-Cumulative

Additional Tier 1 (AT1) Securities im Februar 2023 nahm das BIZ Tier 1

Kapital um CHF 0.6 Mrd. bzw. 13% auf CHF 5.2 Mrd. zu, während die BIZ

Gesamtkapitalquote ebenfalls um CHF 0.6 Mrd. bzw. 12% auf CHF 5.3 Mrd.

anstieg.

Die risikogewichteten Aktiven verringerten sich um CHF 0.3 Mrd. bzw. 1% auf

CHF 21.4 Mrd. Während die Kreditrisikopositionen um 2% auf CHF 12.8 Mrd.

abnahmen und die Marktrisikopositionen um 7% auf CHF 1.7 Mrd. zurückgingen,

erhöhten sich die operationellen Risikopositionen um 1% auf CHF 6.3 Mrd. und

die nicht gegenparteibezogenen Risikopositionen um 7% auf CHF 0.6 Mrd.

Infolgedessen verbesserte sich die BIZ CET1 Kapitalquote auf 15.5% (Ende

2022: 14.0%). Die BIZ Gesamtkapitalquote betrug 24.7% (Ende 2022: 21.7%).

Das Gesamtengagement ging um 4% auf CHF 102 Mrd. zurück, was eine

Verbesserung der Tier 1 Leverage Ratio auf 5.1% zur Folge hatte (Ende 2022:

4.3%).

Auf diesen Niveaus bleibt die Kapitalausstattung der Gruppe solide: Die CET1

Quote und die Gesamtkapitalquote lagen weiterhin deutlich über den eigenen

Untergrenzen der Gruppe von 11% bzw. 15% und sehr deutlich über den Ende

Juni 2023 geltenden regulatorischen Mindestanforderungen von 8.2% bzw.

12.4%. Die Tier 1 Leverage Ratio befand sich weiterhin komfortabel über der

regulatorischen Mindestanforderung von 3.0%.

__________________________

Die Bilanzpressekonferenz wird um 9.30 Uhr (MESZ) via Webcast übertragen.

Sämtliche Unterlagen (Präsentation, Business Review 1. Halbjahr 2023,

Halbjahresbericht 2023, Tabellen, Dokument «Alternative

Performance-Kennzahlen» und die vorliegende Medienmitteilung) stehen unter

www.juliusbaer.com/news (oder via Direktlink zu Dokumenten) zur Verfügung.

*) Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet (Fair Value through Profit or

Loss)

**) Zum Fair Value durch das sonstige Ergebnis bewertet (Fair Value through

Other Comprehensive Income)

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Wichtige Termine

20. November 2023: Veröffentlichung des Interim Management Statement für die

ersten zehn Monate 2023

1. Februar 2024: Veröffentlichung und Präsentation des Jahresergebnisses

2023, Zürich

18. März 2024: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023, einschliesslich

des Vergütungsberichts 2023

18. März 2024: Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2023

11. April 2024: Generalversammlung, Zürich

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine

erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die

persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser

gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu

schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2023 beliefen

sich die verwalteten Vermögen auf CHF 441 Milliarden. Die Bank Julius Bär &

Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890

zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär

Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER)

kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und

liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an über 60 Standorten präsent. Mit

Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in

Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg,

Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo,

Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte

Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen

Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie

unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen

Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter

www.juliusbaer.com

Disclaimer für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der Julius Bär Gruppe AG («das Unternehmen») umfasst

zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder

aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen

Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten,

Strategien, Möglichkeiten und das Geschäftsumfeld, in dem sie sich bewegt,

widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die

keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese

Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte»,

«erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht»,

«plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche

Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht,

welche sich als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im

jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unklarheiten,

Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche

Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten

und Möglichkeiten der Gesellschaft bzw. der Märkte, welche die Gesellschaft

bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu

solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des

Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische

Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Schweiz, der

Europäischen Union und anderswo sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft,

auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren.

Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder

Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Vor dem Hintergrund dieser

Ungewissheiten wird den Lesern davon abgeraten, sich unangemessen auf

derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Gesellschaft und

ihre Tochtergesellschaften, ihre Direktoren, Manager, Arbeitnehmer und

Berater übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigen auch

nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser

Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder

Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese

zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch

anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.

