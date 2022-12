EQS-Adhoc: PolyPeptide orientiert über den Geschäftsverlauf (deutsch)

PolyPeptide orientiert über den Geschäftsverlauf

^

02.12.2022 / 07:00 CET/CEST

Baar, 2. Dezember 2022 - PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), ein

spezialisierter globaler CDMO für peptid- und oligonukleotidbasierte

pharmazeutische Wirkstoffe, hat heute über den Geschäftsverlauf orientiert.

Heute um 09.30 Uhr MEZ findet ein Audio-Webcast statt.

* Verschiedene operative Probleme beeinträchtigen Umsatz und

Profitabilität

* Guidance für 2022 reduziert auf Umsatz von rund EUR 285 Millionen und

bereinigte EBITDA-Marge von rund 15%

* Jens Fricke zum Director Global Operations und Mitglied der

Geschäftsleitung ernannt

Während der Bearbeitung einer beträchtlichen Anzahl von Aufträgen für das

restliche Jahr 2022, sind im vierten Quartal Probleme im technischen Bereich

und im Herstellungsprozess aufgetreten, die unter anderem die vorübergehende

Abschaltung von zwei Produktionslinien erforderten. Die Anlagen sind

inzwischen wieder in Betrieb, und die Produktionplanung wurde in Abstimmung

mit den wenigen betroffenen Kunden angepasst. Trotz dieser Schwierigkeiten

wird PolyPeptide alle Kunden weiterhin unterstützen und deren Anforderungen

für 2023 und darüber hinaus erfüllen.

Raymond De Vré, CEO von PolyPeptide, kommentierte:

«Wir haben gewisse für 2022 geplante Umsätze in das Jahr 2023 verschoben und

eine Reihe spezifischer Massnahmen ergriffen, um die operative Leistung und

Profitabilität zu verbessern. Diese ergänzen die laufenden Initiativen zur

gruppenweiten Harmonisierung von Prozessen und Systemen. Für uns war

entscheidend, im engen Kontakt mit unseren Kunden zu bleiben und für alle

die bestmögliche Lösung zu finden. Die jüngsten Ereignisse ändern nichts an

unserer Zuversicht im Hinblick auf die vor uns liegenden Wachstumschancen.»

Finanzielle Auswirkungen

Aufgrund der Verschiebung gewisser Umsätze in das Jahr 2023, höherer Kosten

und des anhaltenden Inflationsdrucks wird die Gruppe ihre bisherige

Finanzprognose für 2022 nicht einhalten können, und sie erwartet einen

erheblichen Rückgang der Profitabilität gegenüber dem Vorjahr. Für das

Gesamtjahr 2022 geht die Gruppe nun von einem Umsatz von rund EUR 285

Millionen auf dem Niveau des Vorjahres und einer bereinigten EBITDA-Marge

von rund 15% aus (bisherige Prognose: Wachstum zwischen 8% und 10% und

bereinigte EBITDA-Marge zwischen 22% und 25%).

PolyPeptide wird die Finanzergebnisse für 2022 am 14. März 2023 bekannt

geben und damit auch die Guidance für 2023. Dank der starken Pipeline mit

aktiven Kundenprojekten erwartet die Gruppe, dass das Wachstum des

Peptidgeschäfts im Jahr 2023 den zuvor angekündigten Rückgang des

pandemiebezogenen Umsatzes mehr als wettmachen wird. Die Profitabilität soll

sich gegenüber dem enttäuschenden Niveau von 2022 verbessern, wozu auch die

2022 eingeleiteten Preisanpassungen beitragen werden. PolyPeptide investiert

weiter in die Wachstumsstrategie und strebt dabei profitables Wachstum an.

Veränderung im Management

Um die Wachstumsstrategie der Gruppe und Initiativen für operative Exzellenz

zu unterstützen, wurde Jens Fricke mit sofortiger Wirkung zum Director

Global Operations und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Jens Fricke kam

2013 zu PolyPeptide und leitete zuletzt den Standort Malmö, Schweden. Zuvor

hatte er Funktionen im Management und in der Produktion bei LEO Pharma,

ALK-Abello und Novo Nordisk inne. Er verfügt über einen Master of Sciences

in Biochemie von der Universität Kopenhagen und tritt die Nachfolge von

Daniel Lasanow an, der sich entschlossen hat, von seiner Funktion und aus

der Geschäftsleitung zurückzutreten. Das Unternehmen dankt Daniel Lasanow

für seine engagierte Arbeit und seine wertvollen Beiträge seit 2016.

Peter Wilden, Präsident des Verwaltungsrates, kommentierte:

«Wir freuen uns, Jens Fricke in der Geschäftsleitung willkommen zu heissen,

denn er bringt die idealen Voraussetzungen und Erfahrungen mit, um die

globalen operativen Aktivitäten von PolyPeptide in die nächste Phase zu

führen. Er wird für die Aufrechterhaltung einer hohe Lieferleistung

verantwortlich sein und gleichzeitig für die Erweiterung der Kapazitäten, um

die wachsenden Volumenerwartungen der Kunden zu erfüllen. Es spricht für die

Qualität des Teams, dass wir die Nachfolge in dieser Rolle intern besetzen

konnten.»

Audio-Webcast und Telefonkonferenz

PolyPeptide Group wird heute um 09.30 Uhr MEZ einen Audio-Webcast mit CEO

Raymond De Vré und CFO Jan Fuhr Miller durchführen. Bitte klicken Sie hier,

um den Audio-Webcast live zu verfolgen.

Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten, müssen Sie sich in die

moderierte Telefonkonferenz einwählen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können

sich hier registrieren, um die entsprechenden Einwahlinformationen zu

erhalten. Bitte wählen Sie sich 5-10 Minuten vor Beginn der Präsentation

ein.

Eine Aufzeichnung der Präsentation wird im Anschluss an die Veranstaltung im

Results Center zur Verfügung stehen.

Kontakt

PolyPeptide Group AG

Michael Stäheli, Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com, +41 41 723 20 34

Über PolyPeptide

PolyPeptide ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -Hersteller

(CDMO) für peptid- und oligonukleotidbasierte pharmazeutische Wirkstoffe.

Durch die Unterstützung seiner Kunden, hauptsächlich aus der Pharma- und

Biotech-Branche, trägt das Unternehmen zur Gesundheit von Millionen von

Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bietet

Produkte und Dienstleistungen vom präklinischen bis zum kommerziellen

Stadium an, einschliesslich Generika. Die Pipeline mit aktiven

Kundenprojekten spiegelt die Möglichkeiten wider, die sich durch die

Entwicklung neuartiger Arzneimitteltherapien zur Bekämpfung sowohl weit

verbreiteter als auch seltener Krankheiten ergeben. PolyPeptide, deren

Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, betreibt heute ein globales Netzwerk

von sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und

Indien mit insgesamt rund 1'200 Mitarbeitenden (Stand Mitte 2022). Die

Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

@PolyPeptide - Folgen Sie uns auf LinkedIn

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Medienmitteilung wurde von PolyPeptide Group AG erstellt und enthält

zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen in Bezug auf den

Geschäftsausblick der Gruppe. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen

Erwartungen, Schätzungen und Projektionen hinsichtlich der Faktoren, welche

die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können. Diese

Erwartungen, Schätzungen und Projektionen sind im Allgemeinen an Aussagen zu

erkennen, die Wörter wie «erwarten», «glauben», «schätzen», «anstreben»,

«planen», «projizieren», «Ausblick» oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Es

gibt zahlreiche Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren, von denen

viele ausserhalb der Kontrolle von PolyPeptide Group AG liegen, welche dazu

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gruppe wesentlich von

den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen

und Aussagen abweichen, und welche die Fähigkeit der Gruppe beeinträchtigen

könnten, ihre angegebenen Ziele zu erreichen. Zu den wichtigen Faktoren, die

zu solchen Abweichungen führen könnten, zählen unter anderen: Beziehungen

mit Mitarbeitenden, Kunden und anderen Geschäftspartnern; Strategien von

Mitbewerbern; Produktionskapazitäten und -auslastung; Qualitätsmängel;

Angelegenheiten bezüglich Lieferkette; Rechts-, Steuer- oder

Regulierungsstreitigkeiten; und Veränderungen im politischen,

gesellschaftlichen und regulatorischen Umfeld, in dem die Gruppe tätig ist,

oder bezüglich wirtschaftlichen oder technologischen Entwicklungen oder

Bedingungen. Obwohl PolyPeptide Group AG davon ausgeht, dass ihre

Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,

auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann sie keine Garantie dafür geben, dass

diese Erwartungen auch tatsächlich erfüllt werden.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PolyPeptide

Neuhofstrasse 24

6340 Baar

Schweiz

Telefon: +41417232040

E-Mail: mediateam@polypeptide.com

Internet: www.polypeptide.com

ISIN: CH1110760852

Valorennummer: 111076085

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1503501

°