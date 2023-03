EQS-Adhoc: PolyPeptide meldet schwächere Performance im Jahr 2022 - erwartet Wachstum im zweiten Halbjahr 2023 (deutsch)

PolyPeptide meldet schwächere Performance im Jahr 2022 - erwartet Wachstum im zweiten Halbjahr 2023

Baar, 14. März 2023 - PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), ein spezialisierter

globaler CDMO für peptid- und oligonukleotidbasierte pharmazeutische

Wirkstoffe, gab heute das Jahresergebnis 2022 bekannt:

* Umsatz von EUR 281.0 Millionen (Rückgang um 0.4% bzw. um 3.0% zu

konstanten Wechselkursen gegenüber 2021), einschliesslich Umsatzbeitrag

im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie1 von EUR 50.7 Millionen

(2021: EUR 63.2 Millionen)

* Bereinigtes EBITDA2 von EUR 38.7 Millionen (2021: EUR 88.2 Millionen);

bereinigte EBITDA-Marge von 13.8% (31.3%), was auf die erhöhte

Kostenbasis im Hinblick auf geplantes Wachstum, Inflationsdruck und

betriebliche Probleme zurückzuführen ist; Jahresergebnis von EUR 7.8

Millionen (2021: EUR 47.3 Millionen)

* Investitionen (Capex) von EUR 83.0 Millionen bzw. 29.5% des Umsatzes

(2021: EUR 76.7 Millionen bzw. 27.2%), was den fortgesetzten

Kapitaleinsatz zur Unterstützung aktiver Kundenprojekte widerspiegelt

* 220 aktive Kundenprojekte per Ende Dezember 2022 (2021: 196), wobei im

Jahr 2022 zwei Projekte kommerziell lanciert wurden

* Nominierung von Dorothee A. Deuring (österreichische Staatsbürgerin,

1968), die der Generalversammlung 2023 als neues Mitglied des

Verwaltungsratsvorgeschlagen wird

* Umfassende Massnahmen eingeleitet zur Verbesserung der Performance im

zweiten Halbjahr 2023

* Für 2023 erwartet PolyPeptide derzeit ein Umsatzwachstum im hohen

einstelligen Prozentbereich gegenüber 2022 bei einer bereinigten

EBITDA-Marge im mittleren Zehnprozentbereich

* Audio-Webcast und Telefonkonferenz heute um 9:30 Uhr MEZ

Dr. Peter Wilden, Executive Chairman von PolyPeptide, kommentierte: «Beim

Ausbau für beschleunigtes Wachstum, sahen wir uns im Jahr 2022 mit

bedeutenden Herausforderungen konfrontiert. Wir haben umfassende Massnahmen

ergriffen, um eine bessere Lieferleistung zu gewährleisten. Zudem arbeiten

wir mit unseren Kunden an der weiteren Optimierung unserer

Geschäftsbeziehungen. Wir machen gute Fortschritte bei der Suche nach

unserem neuen CEO, der die Möglichkeit haben wird, PolyPeptide in eine

Zukunft mit signifikanten strukturellen Wachstumschancen zu führen.»

Kennzahlen1

1'000 EUR 2022 2021 Verände-

rung

Umsatz 280'9- 282'1- -0.4%

78 26

Custom Projects 140'0- 167'0- -16.1%

44 06

Contract Manufacturing 110'7- 89'60- 23.6%

53 0

Generics & Cosmetics 30'18- 25'52- 18.3%

1 0

EBITDA 38'67- 84'84- -54.4%

0 8

Bereinigtes2 EBITDA 38'67- 88'19- -56.2%

0 9

Bereinigtes2 EBITDA in % des Umsatzes 13.8% 31.3% -17.5

ppts

Betriebsergebnis (EBIT) 12'60- 64'16- -80.4%

7 5

Betriebsergebnis (EBIT) in % des Umsatzes 4.5% 22.7% -18.3

ppts

Jahresergebnis 7'767 47'25- -83.6%

8

Jahresergebnis in % des Umsatzes 2.8% 16.8% -14.0

ppts

Gewinn je Aktie (EUR), unverwässert 0.24 1.47 -84.0%

Rendite auf betrieblichen Nettoaktiven (RONOA) 3.2% 21.0% -17.8

ppts

Flüssige Mittel 37'52- 136'3- -72.5%

8 03

Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit 5'460 57'35- -90.5%

2

Investitionen (Capex) 82'98- 76'65- 8.3%

5 2

Investitionen in % des Umsatzes 29.5% 27.2% 2.4 ppts

Bilanzsumme 575'7- 595'0- -3.2%

82 38

Eigenkapitalquote 73.2% 70.8% 2.5 ppts

Mitarbeitende (# Vollzeitbeschäftigte, 1'139 1'041 9.5%

durchschnittlich)

Umsatz, Kosten und Profitabilität

PolyPeptide erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 281.0

Millionen, entsprechend einem Rückgang von 0.4% gegenüber 2021. Zu

konstanten Wechselkursen betrug der Umsatzrückgang 3.0%. Diese

Umsatzentwicklung spiegelt den geringeren Beitrag aus pandemiebezogenen

Aufträgen und insbesondere die Probleme im technischen Bereich und im

Herstellungsprozess im Jahr 2022 wider, die bereits im Dezember 2022

kommuniziert worden waren. Der pandemiebezogene Umsatzbeitrag belief sich

auf EUR 50.7 Millionen im Jahr 2022 (EUR 63.2 Millionen im Jahr 2021); unter

Ausklammerung des entsprechenden Beitrags in beiden Perioden stieg der

Umsatz um 5.2%.

Der Bruttogewinn im Jahr 2022 fiel mit EUR 54.5 Millionen um 47.5% tiefer

aus als 2021, und die Bruttomarge betrug 19.4%, was einem Rückgang um 17.4

Prozentpunkte entspricht. Das bereinigte EBITDA für das Berichtsjahr belief

sich auf EUR 38.7 Millionen und lag damit um 56.2% tiefer als im Jahr 2021,

die bereinigte EBITDA-Marge war mit 13.8% um 17.5 Prozentpunkte niedriger.

Der Rückgang des bereinigten EBITDA ist auf den kumulativen Effekt mehrerer

Faktoren zurückzuführen. Dazu gehören EUR 20.9 Millionen an höheren

Personalkosten aufgrund des Aufbaus der durchschnittlichen Anzahl an

Vollbeschäftigten um 9.5% gegenüber Ende 2021, dies hauptsächlich in den

Bereichen Operations und Quality. Zusätzliche Betriebs- und Wartungskosten

in Höhe von EUR 11.7 Millionen wurden durch Abweichungen von Produktions-

und Lieferplänen verursacht. Ein Rückgang von EUR 10.8 Millionen war auf

Inflationseffekte, einschliesslich Lohnanpassungen, zurückzuführen. Die

Zunahme sonstiger Kosten, einschliesslich Reise-, Versicherungs- und

Marketingkosten, belief sich auf EUR 3.2 Millionen. Schliesslich waren EUR

3.1 Millionen auf nachteilige Auswirkungen aus dem Produktmix

zurückzuführen.

Das Jahresergebnis belief sich auf EUR 7.8 Millionen, entsprechend einem

Rückgang von 83.6%, dies nach einem Finanzergebnis von EUR -5.0 Millionen

(EUR -4.3 Millionen im Jahr 2021) und einem Ertragssteueraufwand von EUR 0.2

Millionen (EUR -12.6 Millionen), der das niedrigere Ergebnis und

Steuergutschriften in den USA widerspiegelt.

Cashflow, Nettoumlaufvermögen und Liquidität

Der Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit ohne Berücksichtigung der

Veränderung des Nettoumlaufvermögens betrug im Jahr 2022 EUR 30.2 Millionen.

Der Netto-Cashflow aus der Veränderung des Nettoumlaufvermögens belief sich

auf EUR -24.7 Millionen, dies aufgrund höherer Lagerbestände, welche die

Wachstumsbestrebungen sowie höhere Sicherheitsvorräte widerspiegeln. Bei

einem Cashflow aus dem Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und

Sachanlagen von EUR -78.8 Millionen resultierte für 2022 ein freier Cashflow

von EUR -73.3 Millionen.

Die flüssigen Mittel verringerten sich auf EUR 37.5 Millionen (gegenüber EUR

136.3 Millionen per Ende 2021), was auch den Erwerb eigener Aktien und die

Dividendenzahlung im Mai 2022 in Form einer Barausschüttung in Höhe von

insgesamt EUR 23.6 Millionen reflektiert. Bei Gesamtfinanzverbindlichkeiten

von EUR 31.7 Millionen belief sich der Nettobestand an flüssigen Mitteln für

die Gruppe per Ende 2022 auf EUR 5.8 Millionen.

Kundenprojektpipeline und Kapitaleinsatz

PolyPeptide engagierte sich weiterhin stark für die Forschungs- und

Entwicklungsvorhaben von bestehenden und neuen Kunden. Ende 2022 umfasste

die Kundenprojektpipeline 220 aktive Projekte, verglichen mit 196 Projekten

Ende 2021. Im Jahr 2022 konnten insgesamt 47 Projekte, darunter mehrere

Oligonukleotid-Projekte, und 25 neue Kunden gewonnen werden. Die Anzahl der

Projekte in der Phase III der klinischen Entwicklung blieb mit 30 Projekten

stabil, wobei im Laufe der Berichtsperiode zwei Phase-II-Projekte in die

Phase III übergingen und zwei Projekte kommerziell lanciert wurden. Nach

Abschluss der Berichtsperiode wurde ein Phase-III-Projekt zur Behandlung von

Krebs durch den Kunden beendet.

Angesichts des erwarteten künftigen Volumenbedarfs aus der Pipeline mit

aktiven Kundenprojekten investierte PolyPeptide weiter in die Infrastruktur.

Die Investitionen (Capex) stiegen im Berichtsjahr um 8.3% auf EUR 83.0

Millionen bzw. 29.5% vom Umsatz, dies im Vergleich zu EUR 76.7 Millionen

bzw. 27.2% im Jahr 2021. Zu den Investitionsprojekten im Jahr 2022 gehörten

die Fortsetzung des Baus grosser Festphasensynthesekapazitäten in

Braine-l'Alleud (Belgien), grosser Downstream-Kapazitäten in Malmö

(Schweden) und von Gefriertrocknungskapazitäten an mehreren Standorten.

Darüber hinaus wurden weitere Investitionen getätigt zur Umsetzung der

«green chemistry»-Agenda der Gruppe, zur laufenden Stärkung der

Analyse-Kapazitäten sowie in IT- und Digitalisierungsmassnahmen.

Strategieumsetzung und operative Verbesserungen

Die Gruppe setzte die Umsetzung der integrierten Wachstumsstrategie im

Verlauf des Jahres fort. Das 2021 gestartete Programm für einen

beschleunigten Kapitaleinsatz wurde 2022 fortgeführt, womit über die

vergangenen zwei Jahre insgesamt EUR 159.6 Millionen an Investitionen

(Capex) getätigt wurden und die Gruppe für künftiges Wachstum gut

aufgestellt ist. Ein Schwerpunkt für 2023 ist in diesem Zusammenhang die

Fertigstellung der neuen grossen Festphasensynthese-Infrastruktur, welche

die Gruppe Anfang 2024 in Braine-l'Alleud (Belgien) in Betrieb nehmen will.

Im Nachgang der Probleme im technischen Bereich und im Herstellungsprozess,

die den Fortschritt der Gruppe im Jahr 2022 gebremst haben, ergreift

PolyPeptide umfassende Massnahmen. Dazu gehören die Stärkung der

Organisation, der technischen Fertigkeiten und Präzision beim Einsatz

bewährter betrieblicher Verfahren, wobei bei Bedarf externe Experten

hinzugezogen werden.

Die Gruppe hat Massnahmen ergriffen, um das Risiko unvorhergesehener

technischer Ausfälle zu minimieren, und ein Programm zur Stärkung der

betrieblichen Abläufe und Kontrollen eingeleitet. Dazu gehören gruppenweite

Prozesse für eine verbesserte Produktionsplanung und -steuerung. Durch einen

optimierten Ressourceneinsatz will die Gruppe Kapazitäten freisetzen und

gleichzeitig die Produktivität steigern, was auch ein verbessertes

Management des Netto-Umlaufvermögens beinhaltet.

Darüber hinaus und mit einer längerfristigen Perspektive plant die Gruppe

die beschleunigte Standardisierung und Integration ihrer betrieblichen

Prozesse, um die vorhandenen Produktionsstandorte für die Kunden noch besser

zu nutzen und im Fall unvorhersehbarer Entwicklungen robuster aufgestellt zu

sein.

Die Gruppe bleibt zuversichtlich bezüglich der strukturellen Trends im Markt

für Peptide und verzeichnet eine starke Kundennachfrage. Mit den steigenden

Anforderungen an die Produktionsvolumen investiert die Gruppe weiterhin in

umweltfreundliche Herstellungs-prozesse und strebt den kontinuierlichen

Ausbau der Geschäftsbeziehungen an.

CEO-Suche und neues Mitglied im Verwaltungsrat

Nach dem Rücktritt von Raymond De Vré Ende Januar 2023 läuft derzeit der

Suchprozess für die CEO-Nachfolge. Ein Nachfolgekandidat bzw. eine

Nachfolgekandidatin muss über die nötigen Führungsqualitäten und die

relevanten Erfahrungen verfügen, um das Wachstum und die Expansionspläne der

Gruppe voranzutreiben.

Die Gruppe ist zudem bestrebt sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat mit

Personen besetzt ist, welche die notwendigen Fähigkeiten, Erfahrungen und

Kenntnisse mitbringen, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen.

PolyPeptide gibt daher bekannt, dass Dorothee A. Deuring (österreichische

Staatsbürgerin, geboren 1968) für die Generalversammlung 2023 als neues

Mitglied des Verwaltungsrats nominiert wird. Damit sollen Diversität und

Unabhängigkeit innerhalb des Verwaltungsrats weiter gestärkt werden. Frau

Deuring ist Expertin im Bereich Corporate Finance und verfügt über mehr als

25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktion, Biotechnologie, Pharmazeutik

und Banking. Frau Deuring ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats der

Elementis plc (börsenkotiert), wo sie Mitglied des Prüfungs- und

Vergütungsausschusses ist, sowie der Axpo Holding AG, wo sie Mitglied des

Prüfungsausschusses ist. Frau Deuring gehörte zuvor unter anderem den

Verwaltungsräten von Lonza Group AG (börsenkotiert), Immofinanz AG

(börsenkotiert), Bilfinger SE (börsenkotiert) und PIQUR Therapeutics AG an.

Sie erhielt 1994 ihren Master of Science in Chemie von der Universität Louis

Pasteur, Strassburg, Frankreich. Anschliessend absolvierte sie 1996 einen

Master of Business Administration am INSEAD in Fontainebleau, Frankreich.

Guidance für 2023 und Dividende

Mit der Aufstockung der Belegschaft im Jahr 2022 hat die Gruppe ihre

Fixkosten erhöht und die Verbesserung der Profitabilität im Jahr 2023 hängt

weitgehend vom Ausmass der realisierbaren Umsatzsteigerung ab. Weil es Zeit

braucht, bis die eingeleiteten Abhilfemassnahmen greifen, erwartet die

Gruppe den Umsatz für das erste Halbjahr 2023 auf Höhe der Vorjahresperiode

bei deutlich geringerer Profitabilität. Eine deutliche Steigerung von Umsatz

und Profitabilität wird danach für das zweite Halbjahr erwartet.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet PolyPeptide derzeit ein Umsatzwachstum im

hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber 2022 bei einer bereinigten

EBITDA-Marge im mittleren Zehnprozentbereich. Die Investitionen (Capex) sind

bei etwa 10% des Umsatzes geplant, niedriger als 2022 (29.5% des Umsatzes),

was den geplanten Abschluss der 2021 gestarteten beschleunigten

Wachstumsinvestitionen widerspiegelt.

Die Gruppe plant, den aktualisierten Mittelfrist-Ausblick mit der

Publikation der Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023 am 15. August 2023

bekanntzugeben.

Mit der deutlich geringeren Profitabilität im Jahr 2022 und den notwendigen

laufenden Anstrengungen zur Stärkung von Umsatz und Ertrag verzichtet

PolyPeptide darauf, der kommenden Generalversammlung vom 12. April 2023 die

Ausschüttung einer Dividende vorzuschlagen.

Unterlagen zu den Ergebnissen, Audio-Webcast und Telefonkonferenz

Heute um 9.30 Uhr MEZ werden Executive Chairman Peter Wilden und CFO Jan

Fuhr Miller in einem Audio-Webcast die Geschäftsentwicklungen und die

Ergebnisse detaillierter erläutern. Bitte klicken Sie hier, um den Webcast

zu verfolgen. Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten, müssen

Sie sich in die moderierte Telefonkonferenz einwählen. Teilnehmerinnen und

Teilnehmer können sich vorab hier registrieren, um die entsprechenden

Einwahlinformationen zu erhalten. Bitte wählen Sie sich 5 bis 10 Minuten vor

Beginn der Präsentation ein.

Eine Aufzeichnung der Präsentation wird nach der Veranstaltung im Results

Center zur Verfügung stehen.

Alle Unterlagen zu den Ergebnissen, einschliesslich der Medienmitteilung,

der Präsentation, des Geschäftsberichts 2022 sowie der aktualisierten

Zeitreihe, sind ab ca. 7:00 Uhr MEZ auf der Website von PolyPeptide im

Results Center aufgeschaltet.

Hinweis für Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung von PolyPeptide Group AG, welche unter

anderem den Geschäftsbericht 2022 genehmigen wird, findet am 12. April 2023

in der Chollerhalle in Zug mit physischer Beteiligung von Aktionärinnen und

Aktionären statt («GV 2023»). Um an der GV 2023 stimmberechtigt zu sein,

müssen Aktionärinnen und Aktionäre bis spätestens 3. April 2023, 17:00 Uhr

(MEZ), im Aktienregister der Gesellschaft mit Stimmrecht eingetragen sein.

Kontakt

PolyPeptide Group AG

Michael Stäheli

Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

T: +41 43 502 0580

Über PolyPeptide

PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften

(«PolyPeptide») ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller

(CDMO) für peptid- und oligonukleotidbasierte pharmazeutische Wirkstoffe.

Durch die Unterstützung seiner Kunden, hauptsächlich aus der Pharma- und

Biotech Branche, trägt das Unternehmen zur Gesundheit von Millionen von

Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bietet

Produkte und Dienstleistungen vom präklinischen bis zum kommerziellen

Stadium an, einschliesslich Generika. Die Pipeline mit aktiven

Kundenprojekten spiegelt die Möglichkeiten wider, die sich durch die

Entwicklung neuartiger Arzneimitteltherapien zur Bekämpfung sowohl weit

verbreiteter als auch seltener Krankheiten ergeben. PolyPeptide, deren

Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, betreibt heute ein globales Netzwerk

von sechs cGMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und

Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss

Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

@PolyPeptide - folgen Sie uns auf LinkedIn

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Medienmitteilung wurde von PolyPeptide Group AG erstellt und enthält

zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen in Bezug auf den

Geschäftsausblick der Gruppe. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen

Erwartungen, Schätzungen und Projektionen hinsichtlich der Faktoren, welche

die künftige Leistung des Unternehmens beeinflussen können. Diese

Erwartungen, Schätzungen und Projektionen sind im Allgemeinen an Aussagen zu

erkennen, die Wörter wie «erwarten», «glauben», «schätzen», «anstreben»,

«planen», «projizieren», «Ausblick» oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Es

gibt zahlreiche Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren, von denen

viele ausserhalb der Kontrolle von PolyPeptide Group AG liegen, welche dazu

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gruppe wesentlich von

den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen

und Aussagen abweichen, und welche die Fähigkeit der Gruppe beeinträchtigen

könnten, ihre angegebenen Ziele zu erreichen. Zu den wichtigen Faktoren, die

zu solchen Abweichungen führen könnten, zählen unter anderen: Beziehungen

mit Mitarbeitenden, Kunden und anderen Geschäftspartnern; Strategien von

Mitbewerbern; Produktionskapazitäten und -auslastung; Qualitätsmängel;

Angelegenheiten bezüglich Lieferkette; Rechts-, Steuer oder

Regulierungsstreitigkeiten; und Veränderungen im politischen,

gesellschaftlichen und regulatorischen Umfeld, in dem die Gruppe tätig ist,

oder bezüglich wirtschaftlicher oder technologischer Entwicklungen oder

Bedingungen. Obwohl PolyPeptide Group AG davon ausgeht, dass ihre

Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,

auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann sie keine Garantie dafür geben, dass

diese Erwartungen auch tatsächlich erfüllt werden.

Alternative finanzielle Performance-Kennzahlen (APM)

Diese Medienmitteilung enthält Verweise auf operative Indikatoren,

beispielsweise Kundenprojekte, und APM, die nicht durch IFRS definiert oder

spezifiziert sind, einschliesslich Umsatz bei konstanten Wechselkursen,

EBITDA, bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, Rendite auf

betrieblichen Nettoaktiven, Investitionen, Eigenkapitalquote,

Nettoumlaufvermögen, freier Cashflow, Netto-Cash,

Gesamtfinanzverbindlichkeiten und Umsatz im Zusammenhang mit der

Coronavirus-Pandemie. Diese APM sollten als ergänzende Informationen zu den

konsolidierten Finanzergebnissen der Gruppe auf Grundlage von IFRS

betrachtet werden und nicht als deren Ersatz. Diese APM sind möglicherweise

nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Die Definitionen der wichtigsten verwendeten operativen Indikatoren und APM,

einschliesslich entsprechender Abkürzungen, sowie ausgewählte Überleitungen

zu IFRS finden sich im Abschnitt «Definitions and reconciliations» im

Geschäftsbericht 2022 von PolyPeptide Group AG.

Im Rahmen dieser Medienmitteilung bezieht sich, soweit es der Kontext nicht

anders erfordert, die Bezeichnung «das Unternehmen» auf PolyPeptide Group

AG, und die Bezeichnungen «PolyPeptide», «die Gruppe», «wir», «uns» und

«unser» beziehen sich auf PolyPeptide Group AG und deren konsolidierte

Tochtergesellschaften. In der Kennzahlentabelle steht «-» für nicht

aussagekräftig oder nicht anwendbar.

1 Diese Medienmitteilung und die Tabelle mit den Kennzahlen enthalten

Verweise auf operative Indikatoren, beispielsweise Kundenprojekte, und auf

alternative finanzielle Performance-Kennzahlen (APM), die nicht durch IFRS

definiert oder spezifiziert sind. Diese APM sollten als ergänzende

Informationen zu den konsolidierten Finanzergebnissen der Gruppe auf

Grundlage von IFRS betrachtet werden und nicht als deren Ersatz. Die

Definitionen der wichtigsten verwendeten operativen Indikatoren und APM,

einschliesslich entsprechender Abkürzungen, sowie ausgewählte Überleitungen

zu IFRS finden sich im Abschnitt «Definitions and reconciliations» des

Geschäftsberichts 2022.

2 Für das Jahr 2022 wurden beim EBITDA keine Bereinigungen vorgenommen. Für

2021 im bereinigten EBITDA nicht eingeschlossen sind einmalige IPO-Kosten im

Umfang von EUR 5.7 Millionen, die teilweise durch Erträge von EUR 2.4

Millionen aus US-Regierungsdarlehen, deren Rückzahlung im Zusammenhang mit

der Coronavirus-Pandemie erlassen wurde, kompensiert wurden.

