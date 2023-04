EQS-Adhoc: PolyPeptide ernennt Juan-José Gonzalez zum CEO und meldet Wechsel des CFO (deutsch)

PolyPeptide ernennt Juan-José Gonzalez zum CEO und meldet Wechsel des CFO

PolyPeptide ernennt Juan-José Gonzalez zum CEO und meldet Wechsel des CFO

Baar, 3. April 2023 - PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), ein spezialisierter

globaler CDMO für peptid- und oligonukleotidbasierte pharmazeutische

Wirk-stoffe, gab heute die Ernennung von Juan-José Gonzalez als neuen CEO

per 12. April 2023 bekannt. Das Unternehmen meldet auch die Ernennung von

Lalit Ahluwalia zum CFO und Mitglied der Konzernleitung per 1. Mai 2023,

nachdem Jan Fuhr Miller zurückgetreten ist.

CEO Ernennung

Juan-José Gonzalez (Jahrgang 1972, peruanisch/amerikanischer Staatsbürger)

ist eine globale Führungskraft mit umfassendem Leistungsausweis im Health

Care-Sektor, zuletzt als CEO von Ambu A/S, einem führenden und rasch

wachsenden Unternehmen für innovative Einweg-Endoskope, das an der Nasdaq

OMX Copenhagen kotiert ist. Davor war er über 15 Jahre bei Johnson & Johnson

und Pfizer in Positionen mit zunehmender Verantwortung tätig. Er führte

dabei komplexe Geschäftsbereiche in den Vereinigten Staaten, in Europa und

im asiatisch-pazifischen Raum. Herr Gonzalez ist Mitglied des

Verwaltungsrats der Straumann Group, ein international führender Anbieter

von Zahnersatz- und kieferorthopädischen Lösungen, wo er sowohl dem Audit &

Risk, als auch dem Human Resource & Compensation Committee angehört. Er

begann seine Karriere bei Procter & Gamble als Vertriebsleiter mit

regionaler Verantwortung in Südamerika und später bei McKinsey & Co als

Mitglied der Global Turnaround and Private Equity Practice in den

Vereinigten Staaten.

Herr Gonzalez verfügt über einen Bachelor in Industrial Engineering von der

Universidad de Lima, einen Master of Business Administration von der

University of Notre Dame und einen Master of Technology Management von der

University of Columbia.

Dr. Peter Wilden, Executive Chairman von PolyPeptide, kommentiert: "Herr

Gonzalez hat die richtige Mischung an Fähigkeiten und Erfahrungen sowie die

Vision, unser Team zu führen. Im Laufe seiner Karriere hat er seine

Führungsfähigkeiten in verschiedenen Bereichen des Health Care-Sektors

erfolgreich zum Einsatz gebracht und sich dabei geografisch

unterschiedlichen Gegebenheiten angepasst. Mit seinem Erfolgsausweis und

breiten Hintergrund ist Herr Gonzalez gut positioniert, die Organisation von

PolyPeptide vor dem Hintergrund steigender Kundenanforderungen weiter zu

stärken."

Juan-José Gonzalez, ernannter CEO von PolyPeptide, kommentiert: "Peptid- and

oligonukleotid-basierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe sind zwei der

attraktivsten Tätigkeitsfelder im CDMO-Bereich mit signifkantem

Wachstumspotenzial. Ich bin erfreut über die Ernennung zum CEO von

PolyPepitde, einem Unternehmen mit starker Marktposition, das mit seiner

führenden Expertise Patienten rund um den Globus lebensverändernde

Behandlungen ermöglicht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem

Führungsteam und den Mitarbeitenden, um die vor uns liegenden Chancen zu

nutzen."

Herr Gonzalez wird PolyPeptide am 12. April 2023 beitreten und die operative

Führungsverantwortung von Peter Wilden übernehmen, der sich nach einer

angemessenen Einführung wieder auf seine Rolle als Präsident des

Verwaltungsrats der PolyPeptide Group AG konzentrieren wird.

CFO Transition

Nach dem Rücktritt des CFO von PolyPeptide, Jan Fuhr Miller, wird Lalit

Ahluwalia per 1. Mai 2023 die CFO-Funktion übernehmen und in der

Konzernleitung Einsitz nehmen, während der Verwaltungsrat zusammen mit Herrn

Gonzalez die Suche nach dem permanenten CFO initiieren. Herr Ahluwalia hat

umfassende Erfahrung als Führungskraft im Finanzbereich. Seine letzten

Verpflichtungen waren von 2010 bis Januar 2023 bei Ferring Pharmaceuticals

in den Vereinigten Staaten, zunächst als CFO für die US-amerikanischen

Gesellschaften und später global als Vice President of Special Projects. Er

trat PolyPeptide bereits im Februar 2023 als Stabschef des Executive

Chairman bei, um den Übergang nach dem Rücktritt des damaligen CEO zu

unterstützen.

Jan Fuhr Miller wird für eine ordentliche Übergabe der Aufgaben bis Ende

Juni 2023 weiterhin zur Verfügung stehen.

Dr. Peter Wilden, Executive Chairman von PolyPeptide, kommentiert: "Im Namen

des Verwaltungsrats danke ich Herrn Fuhr Miller für den Aufbau einer soliden

Finanz- und IT-Organisation und besonders für die Leitung der Vorbereitungen

für den Börsengang im Jahr 2021. Nachdem Herr Ahluwalia zu PolyPeptide

gestossen ist, hat er kritische Geschäftsprozesse analysiert, wovon

PolyPeptide in den nächsten Monaten profitieren wird. Er wird den neuen CEO

unterstützen sowie eine nahtlose und effiziente Übergabe des Finanzbereichs

an den zu ernennenden permanenten CFO sicherstellen."

Kontakt

Michael Stäheli

Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

T: +41 43 502 0580

Über PolyPeptide

PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften

(«PolyPeptide») ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller

(CDMO) für peptid- und oligonukleotidbasierte pharmazeutische Wirkstoffe.

Durch die Unterstützung seiner Kunden, hauptsächlich aus der Pharma- und

Biotech Branche, trägt das Unternehmen zur Gesundheit von Millionen von

Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bietet

Produkte und Dienstleistungen vom präklinischen bis zum kommerziellen

Stadium an, einschliesslich Generika. Die Pipeline mit aktiven

Kundenprojekten spiegelt die Möglichkeiten wider, die sich durch die

Entwicklung neuartiger Arzneimitteltherapien zur Bekämpfung sowohl weit

verbreiteter als auch seltener Krankheiten ergeben. PolyPeptide, deren

Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, betreibt heute ein globales Netzwerk

von sechs cGMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und

Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss

Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

