EQS-Adhoc: PolyPeptide: CEO von PolyPeptide tritt zurück (deutsch)

PolyPeptide: CEO von PolyPeptide tritt zurück

^

PolyPeptide / Schlagwort(e): Personalie

PolyPeptide: CEO von PolyPeptide tritt zurück

30.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

CEO von PolyPeptide tritt zurück

Baar, 30. Januar 2023 - PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), ein

spezialisierter globaler CDMO für peptid- und oligonukleotidbasierte

pharmazeutische Wirkstoffe, gab heute den Rücktritt ihres CEO bekannt.

Raymond De Vré, CEO der PolyPeptide Group AG (die "Gesellschaft"), hat

beschlossen, von seiner Position als CEO zurückzutreten. Herr De Vré

übernahm die Position des CEO nach Abschluss des Börsengangs der

Gesellschaft und hat eine wichtige Rolle bei der Transformierung der

Gesellschaft in eine Publikumsgesellschaft gespielt. Der Verwaltungsrat

dankt Herrn De Vré für sein Engagement und seinen wertvollen Beitrag zum

Erfolg des Unternehmens. Herr De Vré wird für eine reibungslose Übergabe

seiner Aufgaben zur Verfügung stehen.

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Herrn De Vré wurde

eingeleitet. Parallel dazu wird Dr. Peter Wilden (Vorsitzender des

Verwaltungsrats) mit sofortiger Wirkung die Rolle eines exekutiven

Verwaltungsratspräsidenten übernehmen. Der Verwaltungsrat hat Dr. Wilden

gebeten, diese naturgemäss zeitlich beschränkte Aufgabe anzunehmen, um die

Nachfolge des CEO aktiv zu steuern und die Kontinuität des Geschäfts

sicherzustellen.

Peter Wilden, Executive Chairman, PolyPeptide Group AG: «Ich möchte Herrn De

Vré danken für die Führung und Stärkung der Organisation und dass er bereit

ist, die Übergabe zu unterstützen. Unsere Teams konzentrieren sich weiterhin

darauf, im Tagesgeschäft die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und

unsere integrierte Wachstumsstrategie umzusetzen.»

Kontakt

PolyPeptide Group AG

Michael Stäheli, Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com, +41 43 502 05 80, +41 78 671 78 17

Über PolyPeptide

PolyPeptide ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -Hersteller

(CDMO) für peptid- und oligonukleotidbasierte pharmazeutische Wirkstoffe.

Durch die Unterstützung seiner Kunden, hauptsächlich aus der Pharma- und

Biotech-Branche, trägt das Unternehmen zur Gesundheit von Millionen von

Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bietet

Produkte und Dienstleistungen vom präklinischen bis zum kommerziellen

Stadium an, einschliesslich Generika. Die Pipeline mit aktiven

Kundenprojekten spiegelt die Möglichkeiten wider, die sich durch die

Entwicklung neuartiger Arzneimitteltherapien zur Bekämpfung sowohl weit

verbreiteter als auch seltener Krankheiten ergeben. PolyPeptide, deren

Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, betreibt heute ein globales Netzwerk

von sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und

Indien mit insgesamt rund 1'200 Mitarbeitenden (Stand Mitte 2022). Die

Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com.

@PolyPeptide - Folgen Sie uns auf LinkedIn

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e158027da378b9678da94580aded742b

Dateibeschreibung: PolyPeptide_CEO_GER

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PolyPeptide

Neuhofstrasse 24

6340 Baar

Schweiz

Telefon: +41435020580

E-Mail: mediateam@polypeptide.com

Internet: www.polypeptide.com

ISIN: CH1110760852

Valorennummer: 111076085

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1545887

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1545887 30.01.2023 CET/CEST

°