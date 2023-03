EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Erweiterung des Vorstandes zur Stärkung des Wachstumskurses (deutsch)

PIERER Mobility AG: Erweiterung des Vorstandes zur Stärkung des Wachstumskurses

Wels, 21. März 2023

PIERER Mobility AG: Erweiterung des Vorstandes zur Stärkung des

Wachstumskurses

* Vorstandsmandate vorzeitig verlängert

* Veränderung auf der CFO-Position und im Aufsichtsrat

Wels - Am heutigen 21. März 2023 traf der Aufsichtsrat zu einer Sitzung

zusammen, in welcher die zukünftige strategische Ausrichtung der

Gesellschaft definiert wurde.

Erweiterung des Vorstandes

Der Aufsichtsrat beabsichtigt zukünftig den Vorstand der Gesellschaft

aufzustocken und mehrere derzeitige Mitglieder des Vorstands der KTM AG auch

auf Ebene der PIERER Mobility AG zu bestellen. Dazu ist die Anhebung der

satzungsmäßigen Höchstzahl an Vorstandsmitgliedern notwendig. Der

Aufsichtsrat wird der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 21. April 2023

eine entsprechende Beschlussfassung vorschlagen.

Vorbehaltlich der Annahme dieser Satzungsänderung durch die Hauptversammlung

sollen im Nachgang zur Hauptversammlung Mag. Alex Pierer, Mag. Florian

Kecht, Florian Burguet, MBA und Dipl.-Vw. Rudolf Wiesbeck als neue

Vorstandsmitglieder der PIERER Mobility AG bestellt werden.

Verlängerung von bestehenden Vorstandsmandaten

Im Einklang mit der langfristig verfolgten strategischen Ausrichtung der

Gesellschaft hat der Aufsichtsrat das mit 31. Dezember 2023 endende

Vorstandsmandat von CEO DI Stefan Pierer vorzeitig bis Ende 2025 und die

Vorstandsmandate von Mag. Viktor Sigl, MBA und Ing. Mag. Hubert Trunkenpolz

vorzeitig bis Ende 2027 verlängert.

Veränderungen auf der CFO-Position und im Aufsichtsrat

Herr Mag. Friedrich Roithner, CFO der Gesellschaft, hat angekündigt, sein

Vorstandsmandat mit Wirkung zum Ablauf der 26. ordentlichen Hauptversammlung

zurückzulegen. Seine Nachfolge als CFO soll Mag. Viktor Sigl, MBA antreten,

der bereits dem Vorstand der Gesellschaft angehört. Mag. Friedrich Roithner

wird sich in der 26. ordentlichen Hauptversammlung der Wahl zum Aufsichtsrat

stellen.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag.a Melinda Busáné Bellér

Tel.: +43 (0) 1 533 1 433 - 70

Email: ir@pierermobility.com

Website: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02

PMAG; Bloomberg: PMAG SE; Reuters: PMAG.S

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PIERER Mobility AG

Edisonstrasse 1

4600 Wels

Österreich

Telefon: +43 (0) 7242 69 402

E-Mail: ir@pierermobility.com

Internet: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02

WKN: A2JKHY

Börsen: SIX, Wiener Börse

