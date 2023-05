EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: Asoka Wöhrmann, designierter Vorstandsvorsitzender der PATRIZIA SE, plant unternehmerische Beteiligung an der PATRIZIA SE - Aktionäre werden über angepasstes Vergütungssystem beschließen (deutsch)

PATRIZIA SE: Asoka Wöhrmann, designierter Vorstandsvorsitzender der PATRIZIA SE, plant unternehmerische Beteiligung an der PATRIZIA SE - Aktionäre werden über angepasstes Vergütungssystem beschließen

PATRIZIA SE: Asoka Wöhrmann, designierter Vorstandsvorsitzender der PATRIZIA

SE, plant unternehmerische Beteiligung an der PATRIZIA SE - Aktionäre werden

über angepasstes Vergütungssystem beschließen

21.05.2023 / 21:59 CET/CEST

Asoka Wöhrmann, designierter Vorstandsvorsitzender der PATRIZIA SE, plant

unternehmerische Beteiligung von bis zu 3 Mio. Euro an der PATRIZIA SE über

neu geschaffenes Shareholder Value Long-Term Incentive (SVL) und

Eigeninvestment in Aktien der PATRIZIA SE - Aktionäre werden über

angepasstes Vergütungssystem beschließen

Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE wird in Kürze ein angepasstes

Vergütungssystem für die Gesellschaft veröffentlichen und passt den

Tagesordnungspunkt 11 der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der

PATRIZIA SE am 25. Mai 2023 entsprechend an. Die Einladung wurde erstmals am

13. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Im Rahmen der Ernennung des designierten CEO hat der Verwaltungsrat,

vorbehaltlich der Genehmigung des angepassten Vergütungssystems durch die

Aktionäre, ein zusätzliches langfristiges Incentive-Element, das sogenannte

- Shareholder Value Long-Term Incentive (SVL)" - für Asoka Wöhrmann

beschlossen.

Um am SVL in vollem Umfang teilnehmen zu können, muss Asoka Wöhrmann nach

Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung 2023 in den nächsten

Monaten bis zu 3 Mio. Euro persönlich in PATRIZIA Aktien über Aktienkäufe im

Markt investieren. Asoka Wöhrmann hat sich gegenüber dem Verwaltungsrat

verpflichtet, sich in vollem Umfang an dem SVL zu beteiligen.

Der SVL besteht aus einer Performance- und Vesting-Periode von 5 Jahren und

einer zusätzlichen Halteperiode von 3 Jahren. Voraussetzung für eine

Auszahlung ist neben dem Eigeninvestment in PATRIZIA Aktien das Erreichen

von anspruchsvollen Geschäftszielen und Shareholder Value Zielen.

Die ambitionierten Geschäftsziele für den designierten CEO sind an die

langfristige Erreichung des absoluten EBITDA-Niveaus bzw. der Höhe der

wiederkehrenden Umsätze geknüpft. Die ambitionierten Shareholder-Value-Ziele

sind an die Wertentwicklung der PATRIZIA Aktie (Mindestschwelle bei einem

Aktienkurs von 26,25 Euro und Höchstschwelle 60,00 Euro, mit einer weiteren

Auszahlungshöchstschwelle bei 80,00 Euro) und die Kapitalmarktbewertung in

Form eines EBITDA-Multiplikators (Mindestschwelle 14x und Höchstschwelle

20x) gebunden.

Die maximale Vergütung für den designierten CEO im angepassten

Vergütungssystem - ohne SVL - wurde auf 8 Mio. Euro festgelegt. Aufgrund der

ehrgeizigen Zielvorgaben und der daraus resultierenden Vorteile für den

designierten CEO wurde die maximale potenzielle Vergütung für den

designierten CEO - einschließlich der SVL - im angepassten Vergütungssystem

der Gesellschaft auf 50,0 Mio. Euro festgesetzt. Diese Auszahlungsobergrenze

reflektiert eine mögliche einmalige Zahlung, die für den SVL bei 200%

Zielerreichung angenommen wird (gedeckelt bei einem Aktienkurs von 80,00

Euro). Sie spiegelt die Bedeutung der potenziellen maximalen Leistung des

designierten CEO bei der Erreichung der ehrgeizigen Geschäftsziele über den

fünfjährigen Leistungszeitraum wider.

Die Erreichung der Maximalvergütung würde in der Folge einen erheblichen

Shareholder Value für alle Aktionärinnen und Aktionäre schaffen, da der

Aktienkurs der Gesellschaft im Vergleich zum heutigen Niveau während des

Leistungszeitraums um mehr als das Achtfache steigen müsste, damit die

Maximalvergütung erreicht werden kann.

