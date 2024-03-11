EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für das Geschäftsjahr 2023 bekannt (deutsch)
11.03.24 07:00
dpa-AFX
Orascom Development Holding AG gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für das Geschäftsjahr 2023 bekannt
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Orascom Development Holding AG gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen
Tochtergesellschaft (ODE) für das Geschäftsjahr 2023 bekannt
11.03.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Orascom Development Holding AG gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen
Tochtergesellschaft (ODE) für das Geschäftsjahr 2023 bekannt
Altdorf, 11. März 2024 - Orascom Development Holding AG (ODH) gibt bekannt,
dass Orascom Development Ägypten (ODE), die grösste ägyptische
Tochtergesellschaft der Gruppe, ihre Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr
2023 veröffentlicht hat.
Die entsprechende Medienmitteilung sowie eine Präsentation finden Sie unter
dem folgenden Link:
Klicken Sie hier
Die Ergebnisse der Orascom Development Holding (ODH) für das Geschäftsjahr
2023 werden wie geplant am Dienstag, 26. März 2024, um 07:00 Uhr MEZ,
bekannt gegeben.
Über Orascom Development Holding AG:
Orascom Development Holding ist ein führender internationaler
Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem
Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren ist
Orascom Development ein Pionier bei der Schaffung von Reisezielen, an denen
Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Von
der phantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis hin
zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer
Alpen ist jede der Masterplan-Destinationen ein Zeugnis für das Engagement
von Orascom Development in der Gestaltung von schönen Orten. Die
integrierten Städte verbinden harmonisch Wohngebiete mit privaten Villen und
Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und Geschäftseinrichtungen -
darunter Golfplätze, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und
Restaurants.
Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100 Millionen
Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder sich in der
Entwicklung zu florierenden Destinationen in Ägypten (El Gouna, Makadi
Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten (The Cove in
den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jebel Sifah und Hawana Salalah in
Oman) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Lutica Bay in
Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien) befinden.
Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 34 Premium- und
Luxushotels mit mehr als 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und
Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.
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mobile: +20 122129 5555
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CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO DIFFER
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CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH
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DIFFER FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Orascom Development Holding AG
Gotthardstraße 12
6460 Altdorf
Schweiz
Telefon: +41 41 874 17 17
Fax: +41 41 874 17 07
E-Mail: ir@orascomdh.com
Internet: www.orascomdh.com
ISIN: CH0038285679
Valorennummer: A0NJ37
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1855031
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1855031 11.03.2024 CET/CEST
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