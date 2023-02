EQS-Adhoc: Meier Tobler mit deutlicher Ergebnissteigerung - erfolgreicher Abschluss des Geschäftsjahres 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Meier Tobler":

15.02.2023

Version française: meiertobler.ch/fr/investisseurs/communiques-ad-hoc

Versione italiana: meiertobler.ch/it/investitori/comunicati-ad-hoc

Nebikon, 15. Februar 2023

* Umsatzwachstum von 8.9 Prozent auf CHF 556.3 Mio.

* EBITDA beträgt CHF 52.1 Mio., plus 45 Prozent gegenüber Vorjahr

* Konzerngewinn auf CHF 30.7 Mio. gesteigert (Vorjahr CHF 15.6 Mio.)

* Dividende von CHF 1.20 je Aktie beantragt (Vorjahr CHF 1.00)

Meier Tobler wies für das Geschäftsjahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 556.3

Mio. (Vorjahr CHF 510.8 Mio.) aus. Im Vergleich zum Vorjahr entsprach dies

einer Steigerung um 8.9 Prozent. Das betriebliche Ergebnis auf Stufe EBITDA

lag mit CHF 52.1 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert (Vorjahr CHF 35.9

Mio.). Die EBITDA-Marge konnte auf 9.4 Prozent gesteigert werden (Vorjahr

7.0 Prozent). Mehrere Faktoren trugen zu diesem ausserordentlich

erfreulichen Ergebnis bei. Zum einen war die Dynamik bei den

Heizungssanierungen ungebrochen. Die hohe Nachfrage nach Wärmepumpen hielt

an. Dies wirkte sich positiv auf den Geschäftsbereich Wärmeerzeugung aus,

aber auch auf das Handelsgeschäft, welches stark auf die Heizungssanierung

ausgerichtet ist. Zum andern blieb die Verfügbarkeit im gesamten

Geschäftsjahr dank aktivem Management der Lieferketten den Verhältnissen

entsprechend gut. Zudem konnten die stark gestiegenen Einkaufspreise und

Gemeinkosten durch höhere Verkaufspreise vollumfänglich kompensiert werden.

Der EBIT lag bei CHF 37.4 Mio. (Vorjahr CHF 20.7 Mio.). Der Finanzaufwand

reduzierte sich aufgrund einer neuen, flexibleren und kostengünstigeren

Kreditfinanzierung deutlich auf CHF 0.9 Mio. (Vorjahr CHF 1.5 Mio.). Der

Steueraufwand stieg wegen des erhöhten Gewinns auf CHF 5.8 Mio. an (Vorjahr

CHF 3.6 Mio.). EBIT und Konzerngewinn werden durch die jährliche, nicht

liquiditätswirksame Goodwill-Abschreibung im Umfang von CHF 10.3 Mio. aus

der Akquisition der Tobler Haustechnik AG im Jahr 2017 gemindert. Meier

Tobler schreibt diesen Goodwill linear über 20 Jahre erfolgswirksam ab. Es

resultierte für das Geschäftsjahr 2022 ein um 96.1 Prozent gesteigerter

Konzerngewinn von CHF 30.7 Mio. (Vorjahr CHF 15.6 Mio.).

Geschäftsgang

Im Handelsgeschäft verfügt Meier Tobler, dank seiner gesamtschweizerischen

Präsenz mit 47 Marchés und einer erstklassigen Logistik, über eine führende

Marktstellung. Im Geschäftsjahr 2022 wuchs das Handelsgeschäft im hohen

einstelligen Prozentbereich. Dieses deutlich über dem normalen Niveau

liegende Wachstum war vor allem auf Verkaufspreiserhöhungen zurückzuführen.

Die innovativen Absatzformate entwickelten sich im Geschäftsjahr 2022

positiv. Unter dem Namen «marché@work» bewirtschaftet Meier Tobler einen

«Selbstbedienungs-Marché» für Montage- und Verbrauchsmaterial bei Kunden vor

Ort. Die Anzahl Kunden, welche diese Dienstleistung nutzen, konnte im

Geschäftsjahr 2022 auf 639 gesteigert werden (Vorjahr 293). Das Absatzformat

«marché@box», welches die Kunden direkt auf der Grossbaustelle mit dem

benötigten Material bedient, wurde weiter ausgebaut. Zurzeit sind acht

Container im Einsatz (Vorjahr drei). Ein erfreuliches Wachstum zeigten auch

die Online-Verkäufe. 2022 wurden rund 40 Prozent des Umsatzes im

Handelsgeschäft über den e-Shop abgewickelt.

Das Geschäft mit der Wärmeerzeugung legte erneut deutlich zu und gewann

weiter an Marktanteilen. Der Umsatz wuchs im zweiten Jahr in Folge im

zweistelligen Prozentbereich. Während die verkauften Stückzahlen bei den

Wärmepumpen deutlich zulegten, beschleunigte sich der Rückgang bei Öl- und

Gasheizungen. Ein umfassendes Produktesortiment kombiniert mit einer guten

Lieferfähigkeit, hohe Fachkompetenz und Kundennähe sind das Fundament dieser

erfolgreichen Entwicklung. Mittels des Online-Heizungskonfigurators tritt

Meier Tobler verstärkt bei den Endkunden auf. 2022 konnten über diesen Kanal

rund 14 000 qualifizierte Leads generiert werden.

Das Servicegeschäft befindet sich langfristig in der Transformation weg von

fossilen Heizungen hin zu Wärmepumpen. Die Serviceumsätze entwickelten sich

im Geschäftsjahr 2022 leicht rückläufig. Dies war zum einen

witterungsbedingt auf die milden Temperaturen, zum anderen auf den

beschleunigten Rückgang fossiler Heizungen zurückzuführen. Meier Tobler

plant, durch digitale Services das rückgängige fossile Geschäft zu

kompensieren. Mit «SmartGuard», dem innovativen Online-Diagnose-Tool für

Wärmepumpen, vereinfacht Meier Tobler die Wartung der Haustechnik-Anlagen

sowohl beim Service vor Ort wie auch mit Fernzugriff. Die Anzahl Heizungen

mit SmartGuard steigerte sich im Geschäftsjahr 2022 um gut 30 Prozent auf 4

400 Anlagen.

Das Geschäft mit Klimasystemen schloss das Jahr 2022 mit einem prozentual

zweistelligen Umsatzwachstum ab. Im ersten Semester 2022 konnte ein

Grossauftrag zur Ausrüstung eines Hochleistungs-Rechencenters der Green

Datacenter AG ausgeliefert werden. Die Nachfrage nach Kälte- und

Klimalösungen ist ungebrochen hoch. Anders als in den Bereichen

Wärmeerzeugung und Handel stehen Grossprojekte im Mittelpunkt.

Technologische Haupttreiber sind nachhaltige und umweltverträgliche

Kältemittel.

Ein wichtiger Meilenstein für Meier Tobler wird die Eröffnung des neuen

Dienstleistungscenters in Oberbuchsiten (SO) im Sommer 2023 darstellen. An

diesem Standort werden die Logistik für die gesamte Gruppe sowie regionale

Verkaufs- und Serviceaktivitäten zusammengefasst und die beiden bisherigen

Logistikstandorte Däniken und Nebikon abgelöst. Durch das Zusammenlegen der

Logistik wird ab 2024 neben Einsparungen in den Betriebskosten auch eine

weitere Verbesserung des Kundennutzens möglich sein. Im Geschäftsjahr 2023

werden Mehrkosten aufgrund des Umzugs sowie eines zeitlich beschränkten

Parallelbetriebs anfallen. Die Bauarbeiten kommen terminlich wie geplant

voran. Das neue Dienstleistungscenter wird durch die Suva als zukünftige

Eigentümerin finanziert und langfristig von Meier Tobler zurückgemietet.

Meier Tobler verantwortet als Bauherr die Erstellung des Gebäudes. Während

der Bauphase führen die getätigten Bauinvestitionen (per 31.12.2022: CHF

57.6 Mio.) sowie die erhaltenen Anzahlungen der Suva (per 31.12.2022: CHF

61.0 Mio.) zu einer Verlängerung der Bilanz. Der Übergang des Eigentums

sowie der Beginn des Mietverhältnisses erfolgen bei Inbetriebnahme des

Dienstleistungscenters im Sommer 2023.

Cashflow, Nettoverschuldung, Eigenkapital

Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs erwirtschaftete Meier Tobler 2022

einen deutlich gesteigerten betrieblichen Cashflow von CHF 47.5 Mio.

(Vorjahr CHF 18.0 Mio.). Im Geschäftsjahr 2022 investierte Meier Tobler

zudem einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in die Einführung von SAP

S/4HANA. Ein ähnlich hohes Investitionsvolumen ist 2023 vorgesehen. Ziel

dieses Grossprojekts ist die Ablösung der beiden bestehenden SAP-Systeme

durch ein neues ERP-System mit durchgängigen End-to-End-Prozessen. Die

Inbetriebnahme des neuen Systems ist Anfang 2024 vorgesehen.

Die Nettoverschuldung kam per Jahresende auf CHF 4.3 Mio. zu liegen (Vorjahr

CHF 10.9 Mio.). Der Nettoverschuldungsgrad (Nettoverschuldung dividiert

durch EBITDA) lag per Ende 2022 auf tiefen 0.1× (Vorjahr 0.3×). Meier Tobler

löste im Juli 2022 den bestehenden Konsortialkredit frühzeitig durch

bilaterale Kreditverträge mit verschiedenen Schweizer Bankinstituten ab. Neu

stehen Meier Tobler Kreditlinien im Umfang von gesamthaft CHF 90 Mio. zur

Verfügung. Durch diese neue Finanzierungsstruktur konnte die finanzielle

Flexibilität der Gruppe erhöht und eine nachhaltige Finanzierung

sichergestellt werden. Das Eigenkapital beträgt CHF 171.3 Mio. (31.12.2021:

CHF 163.2 Mio.), die Eigenkapitalquote liegt bei 44.0 Prozent (Vorjahr 45.3

Prozent).

Kennzahlen

in TCHF 2022 2021 Verände-

rung in %

Umsatz 556 339 510 839 8.9 %

EBITDA 52 076 35 865 45.2%

in % des 9.4 7.0

Umsatzes

EBIT 37 365 20 722 80.3%

in % des 6.7 4.1

Umsatzes

Konzernergebnis 30 672 15 641 96.1%

pro Namenaktie 2.60 1.31 98.5%

in CHF

(gewichtet)

pro Namenaktie 2.65 1.31 102.3%

in CHF

(Stichtag)

Cashflow aus 47 539 18 040 163.5%

Betriebstätigkeit

in TCHF 31.12.2022 31.12.2021

Finanzverbindlichkei- 18 000 44 550

ten

Nettoverschuldung 4 295 10 892

Eigenkapital 171 326 163 164

in % der Bilanzsumme 44.0 45.3

Anzahl Mitarbeitende 1 258 1 285

(Vollzeitstellen)

Dividendenausschüttung und Aktienrückkaufprogramm

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung der Meier Tobler Group

AG vom 13. März 2023 eine Dividende von CHF 1.20 je Aktie (Vorjahr CHF

1.00). Die Dividende soll je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und aus den

Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden.

Im Rahmen des im Frühjahr 2022 gestarteten Aktienrückkaufprogramms wurden im

abgelaufenen Geschäftsjahr 408 800 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs

von CHF 26.55 und einem Gesamtwert von CHF 10.9 Mio. zurückgekauft. Dies

entspricht einem Anteil von 3.4 Prozent des gesamten Aktienkapitals. Der

Generalversammlung wird beantragt, das Aktienkapital mittels ordentlicher

Kapitalherabsetzung durch die Vernichtung der zurückgekauften Aktien

herabzusetzen. Aufgrund des Aktienrückkaufprogramms nimmt der Gewinn pro

Aktie überproportional auf CHF 2.65 je Aktie zu. Im Rahmen des laufenden

Programms werden maximal 8.66 Prozent der Aktien im Wert von maximal CHF 30

Mio. über maximal drei Jahre zurückgekauft.

Nachhaltigkeit

Der Gebäudepark in der Schweiz verbraucht aktuell rund 45 Prozent des

Energiebedarfs in der Schweiz und ist für rund einen Viertel des

CO2-Ausstosses

verantwortlich. Die Energiestrategie des Bundes sieht vor, die CO2-Emissionen

im Gebäudesektor auf Netto-Null zu reduzieren. In diesem Zusammenhang ist

der Übergang von fossilen Heizungen hin zu Wärmepumpen ein entscheidender

Faktor. Durch seine angebotenen Lösungen sowie durch die Reduktion des

eigenen Fussabdrucks will Meier Tobler das Erreichen der Klimaziele

unterstützen. Meier Tobler nimmt seine ökologische, soziale und

wirtschaftliche Verantwortung aus Überzeugung wahr und hat ein konsequentes

Nachhaltigkeitsprogramm in der Strategie verankert. Die Berichterstattung

zur Nachhaltigkeit nach international anerkannten Standards wird erstmals

für das Geschäftsjahr 2023 erfolgen.

Generalversammlung

Die Verwaltungsräte Silvan G.-R. Meier (als Präsident), Heinz Roth, Heinz

Wiedmer und Alexander Zschokke stellen sich an der kommenden

Generalversammlung für eine einjährige Amtsperiode zur Wiederwahl. Zudem

wird an der Generalversammlung im Zusammenhang mit der Schliessung der

bisherigen Logistikstandorte eine Verlegung des Hauptsitzes von Egolzwil

(LU) nach Schwerzenbach (ZH) beantragt. Des Weiteren werden diverse

Statutenanpassungen beantragt, die aufgrund neuer Bestimmungen im

Aktienrecht notwendig sind oder zu einer Verbesserung der Corporate

Governance führen.

Ausblick

Aus heutiger Sicht geht Meier Tobler von einem stabilen Baumarkt und einem

weiterhin dynamischen Sanierungsmarkt aus. Die Energiewende wird weiter

vorangetrieben und der Trend zum nachhaltigen Heizen ist ungebrochen. Knapp

1 Mio. Gebäude in der Schweiz werden nach wie vor mit fossiler Energie

beheizt. Andererseits stellen Inflation, Zinssteigerungen und geopolitische

Unsicherheiten für die allgemeine Bauwirtschaft Risiken dar, welche

schwierig zu prognostizieren sind. Zudem können sich eine verbesserte

Situation bei den Lieferketten sowie der Eintritt neuer Marktteilnehmer in

Überkapazitäten und einem Preisdruck äussern.

Meier Tobler wird 2023 mit der Fertigstellung und Eröffnung des neuen

Dienstleistungscenters in Oberbuchsiten sowie der Einführung des neuen

ERP-Systems SAP S/4HANA stark beschäftigt sein. Trotzdem strebt Meier Tobler

2023 ein Resultat auf Vorjahresniveau an.

Mittelfristig geht Meier Tobler von einem Umsatzwachstum mindestens im

Rahmen der Marktentwicklung aus. Ab 2024 erwartet Meier Tobler zudem durch

die beiden Grossprojekte nochmals deutliche operative Verbesserungen, welche

es ermöglichen sollen, die EBITDA-Marge trotz inflationsbedingt höherer

Gemeinkosten auf hohem Niveau zu halten.

Der Verwaltungsrat setzt sich zum Ziel, das Aktienrückkaufprogramm

fortzuführen und die Dividendenausschüttung kontinuierlich auf das früher

einmal gewohnte Niveau von CHF 2.00 pro Aktie zu steigern.

Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Corporate Communications

+41 44 806 44 50, info@meiertobler.ch / meiertobler.ch/de/investoren

Termine

6. März 2023 Schliessung des Aktienbuchs

13. März 2023 Generalversammlung

27. Juli 2023 Publikation Halbjahresabschluss 2023

31. Dezember 2023 Abschluss des Geschäftsjahres 2023

Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter

Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt

heute rund 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX

Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG).

Diese Ad hoc-Mitteilung sowie der vollständige Geschäftsbericht 2022 stehen

Ihnen auf meiertobler.ch/de/investoren zur Verfügung.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Meier Tobler Group AG

Feldstrasse 11

6244 Nebikon

Schweiz

Telefon: +41 44 806 41 41

Fax: +41 44 806 41 00

E-Mail: info@meiertobler.ch

Internet: www.meiertobler.ch

ISIN: CH0208062627

Valorennummer: 20806262

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,

Stuttgart; SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1559311

Ende der Mitteilung EQS News-Service

