EQS-Adhoc: MBH Corporation erzielt 2022 ein deutliches Umsatzwachstum von 31 % in einem schwierigen Geschäftsumfeld (deutsch)

MBH Corporation erzielt 2022 ein deutliches Umsatzwachstum von 31 % in einem schwierigen Geschäftsumfeld

MBH Corporation erzielt 2022 ein deutliches Umsatzwachstum von 31 % in einem

schwierigen Geschäftsumfeld

28.04.2023 / 11:22 GMT/BST

Die MBH Corporation erzielte 2022 einen Rekordumsatz in Höhe von 142,8 Mio.

GBP. Der weitgehend organische Umsatzanstieg belief sich auf 31 % gegenüber

2021.

* Umsatz steigt um 31 % auf 142,8 Mio. GBP

* Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 3,4 Mio. GBP

* Unverändert solide Finanzposition mit liquiden Mitteln in Höhe von 6,8

Mio. GBP

* Stabiles organisches Wachstum aus acht verschiedenen Geschäftssegmenten

der MBH Corporation

* Der Vorstand der MBH Corporation schlägt eine Dividende von 0,001 EUR

pro Aktie vor, was einer Dividendenrendite von ca. 1,6% entspricht,

basierend auf dem Aktienkurs vom 27. April 2023.

London, 28. April 2023: Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine

diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat ihren Geschäftsbericht für das

am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr präsentiert, ein Jahr, in

dem die gesamte Wirtschaft eine schwierige Geschäftsphase hinter sich

gelassen hat. MBH erzielte einen Umsatzanstieg von 31 % auf 142,8 Mio. GBP

dank einer hohen Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen der

Gruppe (Umsatz 2021: 108,8 Mio. GBP). Höhere Kosten der Geschäftstätigkeit

bewirkten jedoch einen Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern

(EBIT) um 34 % auf 3,4 Mio. GBP. Der Jahresüberschuss betrug 2,2 Mio. GBP

gegenüber 0,1 Mio. GBP im Jahr 2021. In den Finanzkennzahlen sind die

Geschäftsergebnisse des gesamten Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2022 von

23 Unternehmen enthalten.

Solide Finanzposition

Die Konzernbilanz ist nach wie vor sehr solide und weist zum Jahresende 2022

eine Nettovermögensposition von 71,7 Mio. GBP auf, was einem Anstieg von 14

% gegenüber 2021 entspricht. Die Liquiditätslage der Gruppe bleibt robust,

und 2022 generierte die Gruppe einen operativen Cashflow in Höhe von 3,6

Mio. GBP. Wie bereits 2022 wird die Gruppe auch 2023 einen Schwerpunkt auf

die Cash-Generierung legen.

Entwicklung der Geschäftssegmente des Konzerns

Die Geschäftssegmente Bau und Ingenieurwesen trugen am stärksten zum

Umsatzanstieg von 31% bei, was auf erfolgreiche

Geschäftsentwicklungsaktivitäten und einen hohen Auftragsbestand

zurückzuführen ist. Die Segmente Bau, Freizeit und Bildung tragen insgesamt

86 % zum Gesamtumsatz und 94 % zum EBIT der Gruppe bei.

Konzernentwicklung 2022 [testiert]

Posten 2022 [in TSD GBP] 2021 [in TSD GBP]

Umsatz 142.844 108.765

EBIT 3.392 5.164

Jahresüberschuss 2.181 66

Ausblick 2023

MBH veröffentlicht keinen offiziellen Ausblick für die Marktteilnehmer. Das

Unternehmen beabsichtigt jedoch, im Jahr 2023 weiter durch Akquisitionen zu

wachsen, indem es neue Unternehmen in die Gruppe integriert und seine

Marktposition weiter stärkt. Wie in den vergangenen Jahren konzentriert sich

der Vorstand der MBH Corporation weiterhin auf die Identifizierung globaler

und lokaler Unternehmen, die seiner Ansicht nach auch in Zukunft einen

Mehrwert für die Aktionäre schaffen werden.

Der vollständige Geschäftsbericht 2022 der MBH Corporation kann auf der

Website der MBH Corporation abgerufen werden:

https://www.mbhcorporation.com/financial-report-2022

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Victoria Sylvester, Vorstandsvorsitzende der MBH Corporation plc, sagte:

"Wir sind mit der Geschäftsentwicklung der Unternehmen innerhalb der Gruppe

sehr zufrieden. Sie gestalten ihre Geschäftsabläufe weiter, um eine führende

Marktposition in ihrem Sektor einzunehmen. Das deutliche Umsatzwachstum ist

nicht nur ein Beweis für das hervorragende Produkt- und

Dienstleistungsangebot der Unternehmen innerhalb der Gruppe, sondern auch

für ihre Widerstandsfähigkeit in einem wettbewerbsintensiven

Geschäftsumfeld.

2022 wuchs MBH organisch und für 2023 erwarten wir weitere Umsatz- und

EBIT-Steigerungen durch neue Akquisitionen der Gruppe.

Ich möchte den Geschäftsführungen der Gruppenunternehmen und den operativen

Teams, die sich weiterhin konsequent und unermüdlich für ihre Kunden und

wichtige Zielgruppen einsetzen, meinen aufrichtigen Dank aussprechen."

Über MBH Corporation PLC

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft,

die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie an der Aquis Exchange in

London notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße

Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert,

profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die

MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter

Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen

erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

mbhcorporation.com

Diese Mitteilung enthält Informationen, die vor ihrer Veröffentlichung

Insiderinformationen im Sinne der Verordnung 11 der

Marktmissbrauchsverordnung (geändert) (EU-Austritt) 2019/310) waren. Mit der

Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen amtlichen Informationsdienst

gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich zugänglich.

