EQS-Adhoc: Leclanché SA veröffentlicht seinen Jahresbericht 2022 (deutsch)

Leclanché SA veröffentlicht seinen Jahresbericht 2022

Leclanché SA veröffentlicht seinen Jahresbericht 2022

31.05.2023

Leclanché veröffentlicht seinen Jahresbericht 2022

* Geprüfte Ergebnisse stimmen mit den am 2. Mai 2023 veröffentlichten

ungeprüften vorläufigen Ergebnissen überein

* Jahresumsatz 2022 CHF 18,0 Millionen, mit deutlichen Anstieg im zweiten

Halbjahr, und EBITDA-Verlust von CHF 57.5 Millionen gegenüber 44,9

Millionen im Jahr 2021

* Für die Jahre 2023 und 2024 verfügt das Unternehmen über einen starken

Businessplan mit einer wachsenden Pipeline, die von seinen drei

Hauptmärkten - Schifffahrt, Schienenverkehr und spezielle

Straßenfahrzeuge - getragen wird

* Aktuelle Verschuldungssituation konnte mit Unterstützung der größten

Aktionäre des Unternehmens behoben werden.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 31. Mai 2023 - Leclanché SA (SIX: LECN), einer

der weltweit führenden Hersteller von industriellen Hochleistungsbatterien,

gibt heute seine Zahlen für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr

bekannt und teilt mit, dass weitere Maßnahmen zur Stärkung seiner Finanzlage

ergriffen wurden.

Informationen zur Geschäftsentwicklung:

Das Vorantreiben von Wachstum und Innovation treibt den Erfolg des

Unternehmens im Markt auch weiterhin an und bildet die Grundlage für viele

zukünftige Chancen. Der Verwaltungsrat blickt zuversichtlich auf das

Potenzial des Unternehmens, Werte für seine Aktionäre zu schaffen und das

Wachstum voranzutreiben.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen erhebliche vorgezogene

Investitionen in Produktionskapazitäten getätigt und den Bereich Forschung

und Entwicklung mit Finanzmitteln ausgestattet, während es seinen

Auftragsbestand ausbaute. Diese kontinuierlichen Bemühungen spiegeln sich in

den wiederkehrenden Betriebsverlusten wider.

Zusammenfassung der Finanzdaten des Jahres 2022:

Der konsolidierte Umsatz von CHF 18,0 Millionen im Geschäftsjahr 2022 liegt

unter dem Wert von CHF 18,9 Millionen im Jahr 2021. Der EBITDA-Verlust

beläuft sich für das Jahr 2022 auf CHF (57.5) Millionen, im Vorjahr lag

dieser Verlust bei CHF (44,9) Millionen. Der Nettoverlust für das

Geschäftsjahr beläuft sich auf CHF (85,6) Millionen, gegenüber CHF (80,0)

Millionen im Jahr 2021.

Der leichte Rückgang der Einnahmen im Jahr 2022 ist hauptsächlich auf die

folgenden Faktoren zurückzuführen:

1. Investitionen in Produktionsanlagen in Yverdon-les-Bains (Montagelinie)

und Willstätt in Deutschland (Produktionslinie) zur Erhöhung der

geplanten Zellenproduktionskapazität.

2. Weltweite Supply-Chain-Probleme führen weiterhin zu Verzögerungen bei

der Beschaffung von elektronischen und Spezialkunststoffkomponenten, was

auch Auswirkungen auf die Lieferfristen für Kunden hat.

Trotz eines Nettoverlusts in Höhe von CHF (85,6) Millionen für das Jahr 2022

konnte das Unternehmen eine stabile Bilanzsumme von CHF 90,8 Millionen zum

31. Dezember 2022 aufrechterhalten, die sich im Vorjahr auf CHF 89,7

Millionen belief.

Leclanché SA, die schweizerische Rechtsperson, wies zum 31. Dezember 2022

ein negatives Eigenkapital in Höhe von CHF 51,3 Millionen auf. Leclanché hat

diese Verschuldungssituation durch den Erhalt einer

Rangrücktrittsvereinbarung in Höhe von CHF 88,0 Millionen für die von den

Mehrheitsaktionären von Leclanché gehaltenen Schulden und Zinsen gelöst.

Pierre Blanc, Group CEO von Leclanché, sagte: "2022 erzielten wir einen

Umsatz, der dem des Jahres 2021 entspricht, und haben gleichzeitig ein

starkes Wachstum unserer Pipeline an Festaufträgen zu verzeichnen. Dies

trägt zur Schaffung einer soliden Grundlage für künftiges Wachstum in

unseren zentralen Marktsegmenten der E-Mobilität bei. Der Anstieg bei den

Festaufträgen ist hauptsächlich auf unsere drei Schlüsselmärkte

Schienenverkehr, Schifffahrt und spezielle Straßenfahrzeuge zurückzuführen.

Für eine bessere Bewältigung dieser neuen Phase in der Entwicklung des

Unternehmens wurde eine Reihe von Änderungen in der Organisation

vorgenommen. Im September 2022 wurde ein Wechsel im Vorstand beschlossen und

durchgeführt, worauf im November 2022 ein Wechsel in der Geschäftsleitung

folgte. Unsere Schwerpunkte lagen auf der Verbesserung der

Kundenzahlungsbedingungen, um unserem Bedarf an Betriebskapital besser

gerecht zu werden, der Einstellung der SPAC-Gespräche zugunsten einer

traditionelleren Finanzierung durch eine Kapitalerhöhung sowie einer

Verstärkung unseres ESG-Teams und unserer Stiftung. Darauf folgte Anfang

2023 die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Cummins.

Parallel zu einer Arbeit an der Fokussierung des Unternehmens auf seine

Kernaktivitäten wurden mehrere laufende Reorganisationsprojekte eingeleitet,

die im Jahr 2023 abgeschlossen sein werden. Wir gehen davon aus, dass wir

unsere starke Pipeline weiter ausbauen und unsere Umsatz- und Finanzzahlen

verbessern werden, während wir unseren Kundenstamm und unsere

Partnerschaften weiter verstärken."

Weitere Informationen erhalten Sie bei info@leclanche.com oder auf

www.leclanche.com.

Die vollständigen Finanzdaten sind verfügbar unter

https://www.leclanche.com/financial-reports/.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

