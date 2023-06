EQS-Adhoc: Leclanché SA veröffentlicht im Hinblick auf die Generalversammlung am 26. Juni einen detaillierten Geschäftsbericht. (deutsch)

Leclanché SA veröffentlicht im Hinblick auf die Generalversammlung am 26. Juni einen detaillierten Geschäftsbericht.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 19. Juni, 2023 Im Hinblick auf die für den 26.

Juni 2023 angesetzte Generalversammlung und um die Aktionäre der Leclanché

SA (SIX: LECN) mit detaillierten und nicht ausschliesslich numerischen

Informationen über die wesentlichen Ereignisse des vergangenen

Geschäftsjahres und die Aussichten für den Beginn des Jahres 2023 zu

versorgen, haben der Verwaltungsrat und das Management einen ausführlichen

Geschäftsbericht erstellt und zur Verfügung gestellt.

Dieser Bericht kann auf Anfrage angefordert und von der Website des

Unternehmens heruntergeladen werden unter:

https://www.leclanche.com/wp-content/uploads/2023/06/2022-Management-Report.pdf

Der Geschäftsbericht befasst sich mit der Weiterentwicklung der

Gesamtstrategie und des Geschäftsmodells von Leclanché und gibt Auskunft

über die vergangenen und zukünftigen Aktivitäten der verschiedenen

Unternehmen der Leclanché-Gruppe.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

