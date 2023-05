EQS-Adhoc: Just - Evotec Biologics geht strategische Biosimilars-Partnerschaft mit Sandoz ein (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Just - Evotec Biologics geht strategische Biosimilars-Partnerschaft mit Sandoz ein

EQS-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just - Evotec Biologics geht strategische Biosimilars-Partnerschaft mit

Sandoz ein

09.05.2023 / 20:05 CET/CEST

Hamburg, Deutschland, - Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, Prime

Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480; NASDAQ: EVO) gibt bekannt, dass

ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics, Inc.

eine langfristige Partnerschaft mit Sandoz für die sofortige Entwicklung und

anschließende Herstellung mehrerer Biosimilars eingegangen ist.

Die Partnerschaft beinhaltet eine Option für Sandoz zur nicht-exklusiven

Einlizenzierung der proprietären J.DESIGN-Technologie von Just - Evotec

Biologics, um noch in diesem Jahrzehnt eine eigene hochmoderne

'S.POD'-Anlage zu bauen.

Just - Evotec Biologics wird unmittelbar einen zweistelligen Millionenbetrag

als Vorabzahlung erhalten, sowie weitere zukünftige Zahlungen in Höhe von

640 Mio. US$, die vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt abhängen. Hinzu

kommen Zahlungen in nicht bekannt gegebener Höhe in Abhängigkeit vom

Voranschreiten der kommerziellen Herstellung und der Ausübung der Lizenz.

Dr. Werner Lanthaler, Vorstandsvorsitzender, Evotec SE

Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Deutschland, Tel.:

+49.(0)40.560 81-0, werner.lanthaler@evotec.eu

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Evotec SE

Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7

22419 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 560 81-0

Fax: +49 (0)40 560 81-222

E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;

Nasdaq

