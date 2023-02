EQS-Adhoc: Intershop schliesst 2022 mit sehr gutem Ergebnis ab, veröffentlicht CO2-Absenkpfad und beantragt einmalige Sonderdividende (deutsch)

Intershop schliesst 2022 mit sehr gutem Ergebnis ab, veröffentlicht CO2-Absenkpfad und beantragt einmalige Sonderdividende

aaIn einem anspruchsvollen Umfeld hat Intershop das Geschäftsjahr 2022

folgendermassen abgeschlossen:

* Der Reingewinn beläuft sich auf CHF 145.5 Mio. respektive CHF 78.18 pro

Aktie und liegt damit leicht über dem Vorjahresergebnis. Die

Eigenkapitalrendite beträgt 17.8%.

* Das Eigenkapital per 31.12.2022 ist auf CHF 879 Mio. respektive CHF 477

pro Aktie angestiegen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von

60.3%.

* Die Nettorentabilität der Renditeliegenschaften bleibt stabil bei

attraktiven 4.7%.

* Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften beläuft sich auf 10.0%.

* Die Gesamtperformance der Intershop-Aktie erreicht 2.6%.

* Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine unveränderte

ordentliche Dividende von CHF 25 sowie eine einmalige Sonderdividende

von CHF 25 pro Aktie.

Der Jahresabschluss ist geprägt durch den Verkauf des «AuPark» in

Au-Wädenswil, womit die vor mehr als zehn Jahren begonnene

Projektentwicklung zur Neupositionierung des ehemaligen Industrieareals

erfolgreich vollendet werden konnte. Der Vorsteuergewinn dieser Transaktion

beläuft sich auf CHF 125 Mio.

Der Mietertrag verzeichnete im Vorjahresvergleich einen leichten Anstieg um

1.3% auf CHF 76.1 Mio. Die aufgrund von Liegenschaftsverkäufen weggefallenen

und infolge sanierungsbedingter Kündigungen im World Trade Center, Lausanne,

reduzierten Mieterträge von insgesamt rund CHF 2.6 Mio. konnten dank der

Vermietung der Montagehalle in Oberwinterthur an Stadler Rail AG und

weiterer Vermietungserfolge kompensiert werden. Die Bruttorendite der

Renditeliegenschaften betrug 5.4%.

Am Bilanzstichtag umfasste das Portfolio 49 Liegenschaften inklusive

Entwicklungs- und Promotionsliegenschaften. Die Mieterträge der

Berichtsperiode entstammen den folgenden Nutzungsarten: 45% Büro und

Bildungswesen, 35% Gewerbe und Logistik, 7% Detailhandel und Gastronomie

sowie 6% Wohnen und 7% Parking.

Der Wert des Immobilienportfolios betrug am Ende des Berichtsjahrs CHF 1'394

Mio. Aus der Neubewertung des Portfolios durch KPMG resultierte, nach Abzug

der in der Berichtsperiode getätigten Investitionen, eine geringfügige

Abwertung von CHF 1.6 Mio. respektive 0.1%. Die negative Wertveränderung ist

unter anderem auf die zukünftig geplanten zusätzlichen Investitionen in die

Nachhaltigkeit des Portfolios zurückzuführen.

Aus dem Verkauf von Liegenschaften ergab sich ein Erfolg von CHF 133.2 Mio.,

der auf die Veräusserung des Entwicklungsprojekts «AuPark», Au-Wädenswil,

eines Wohnprojekts in Biel, einer Renditeliegenschaft in Oberentfelden sowie

eines Teils der Eigentumswohnungen des Promotionsprojekts in Baden

zurückzuführen ist.

Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften stieg im Vorjahresvergleich um

0.8 Prozentpunkte auf 10.0% an. Im Vergleich zum Stand am 30.06.2022 konnten

die Leerstände um 0.6 Prozentpunkte reduziert werden. Das Gesamtportfolio

weist mit 13.3% eine um 0.5 Prozentpunkte höhere Leerstandsquote als Ende

2021 aus.

Der Liegenschaftsaufwand konnte um 5.9% auf CHF 7.8 Mio. respektive tiefe

10.3% des Mietertrags reduziert werden, was in erster Linie auf nicht

verrechenbare Nebenkosten aus Vorjahren, die geringer ausfielen als

erwartet, zurückzuführen ist. Die Nettorendite des Renditeportfolios blieb

mit 4.7% stabil.

Infolge geringerer Abgrenzungen für erfolgsabhängige Vergütungen reduzierte

sich der Personalaufwand um 3.8% auf CHF 11.3 Mio. Der administrative

Aufwand, inklusive Kapitalsteuern, ist um CHF 0.2 Mio. auf CHF 2.4 Mio.

gesunken.

Die verzinslichen Finanzverbindlichkeiten liegen im Vorjahresvergleich mit

CHF 394.9 Mio. um CHF 34.0 Mio. tiefer. Als Folge davon und dank tieferer

Zinssätze sank der Zinsaufwand um CHF 1.9 Mio. oder 23.2% auf CHF 6.1 Mio.

Der durchschnittliche Zinssatz minderte sich von 1.47% auf 1.40% bei einer

durchschnittlichen Zinsbindung von 59 Monaten.

Das Eigenkapital stieg trotz der ausbezahlten Dividendensumme von CHF 47.4

Mio. und des Kaufs eigener Aktien im Wert von CHF 35.8 Mio. um CHF 69.1 Mio.

auf CHF 878.8 Mio. an, was einer Eigenkapitalquote von 60.3% entspricht.

Die Gesamtperformance der Aktie, die sich aus der Kursveränderung und der

bezahlten Dividende zusammensetzt, erreichte im Berichtsjahr 2.6% und lag

deutlich über dem Vergleichsindex SXI Swiss Real Estate Shares TR mit -9.3%.

Die höhere Inflation und ansteigende Zinssätze haben zu einer Zurückhaltung

in der Akquisitionsbereitschaft institutioneller Anleger geführt. Dennoch

zeigt sich demgegenüber nur bedingt Evidenz, dass Transaktionspreise spürbar

sinken. In diesem Umfeld konnte Intershop keine wesentlichen

Akquisitionsopportunitäten mit einem attraktiven Mehrwertpotenzial

identifizieren und hat von wesentlichen Zukäufen abgesehen.

Entwicklungsprojekte verlaufen weitgehend planmässig

Die neuen Hochhausanbauten an der Redingstrasse, Basel, mit 68 Wohnungen

wurden Ende November fertiggestellt. 41 Wohnungen waren am Bilanzstichtag

bezogen, für weitere 19 liegen Mietverträge vor. Auch die Sanierung der

bestehenden Hochhäuser ist weitgehend abgeschlossen. Von den

sanierungsbedingt leerstehenden 93 Wohnungen waren Ende 2022 bereits 62

wieder bezogen.

18 Eigentumswohnungen des Projekts «Römerstrasse», Baden, wurden im

Berichtsjahr übergeben. Die Eigentumsübertragung der 60 verbliebenen

Wohnungen erfolgt im ersten Quartal 2023. In Wohlen an der Nordstrasse ist

die Sanierung des Bürogebäudes sowie der Ersatz der Wärmeerzeugung durch

eine Pelletheizung ebenfalls abgeschlossen. Der Vermietungsstand erhöhte

sich substanziell von 46% auf 73%.

Im zweiten Semester erfolgte der Baustart für das nachhaltig konzipierte

Gewerbegebäude «Orubi» in Vernier mit rund 12'500 m2 Mietfläche, dessen

Fertigstellung im ersten Quartal 2024 vorgesehen ist.

Halbierung des CO2-Ausstosses bis 2032 geplant

Der bereits vierte Nachhaltigkeitsbericht nach den GRI-Standards (Global

Reporting InitiativeTM) wurde weiter ausgebaut und beinhaltet erstmalig

einen CO2-Absenkungspfad. Intershop hat sich zum Ziel gesetzt, den

CO2-Ausstoss

(Scope 1-2) bis 2032 mindestens zu halbieren und bis 2050 Netto-Null zu

erreichen.

Beantragung einmaliger Sonderdividende vorgesehen

Angesichts des Reingewinns des Geschäftsjahres in Verbindung mit der hohen

Eigenkapitalausstattung hat der Verwaltungsrat entschieden, zuzüglich zur

ordentlichen Dividende von CHF 25 eine einmalige Sonderdividende von CHF 25

pro Aktie zu beantragen. Dies entspricht einem Gesamtausschüttungsvolumen

von CHF 95 Mio.

Ausblick

Intershop ist grundsätzlich positiv gestimmt, zieht für Entscheidungen aber

verschiedene Szenarien in Betracht. Sofern in der Schweiz ein starker

Wirtschaftsabschwung ausbleibt, erwartet Intershop unter Ausschluss von Zu-

und Abgängen einen Anstieg der Mieterträge im unteren einstelligen

Prozentbereich. Der operative Fokus auf die Vermietung leerstehender Flächen

bleibt bestehen, sodass sich die Leerstandsquoten sowohl der

Renditeliegenschaften als auch des Gesamtportfolios reduzieren sollten.

Aus dem Verkauf der restlichen Eigentumswohnungen des Promotionsprojektes in

Baden wird ein Gewinnbeitrag von etwas mehr als CHF 10 Mio. erwartet.

Der Transaktionsmarkt wird weiterhin intensiv verfolgt, um attraktive

Akquisitions- oder Verkaufstransaktionen wahrnehmen zu können.

Unverändert geht Intershop davon aus, im Mehrjahresdurchschnitt eine

Eigenkapitalrendite von mindestens 8% zu erwirtschaften.

Kennzahlen Intershop-Gruppe

Kontakt

Cyrill Schneuwly, CEO

Thomas Kaul, CFO

Unternehmensporträt

Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz

tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften

investiert. Das Portfolio am 31.12.2022 umfasste 49 Liegenschaften mit einer

vermietbaren Fläche von rund 517'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4

Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im

Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der

Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und

Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem

beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften.

30.03.2023 60. ordentliche Generalversammlung

22.08.2023 Publikation Halbjahresbericht 2023 mit

Online-Präsentation für Medienvertreter und

Finanzanalysten

Kennzahlen Intershop-Gruppe

2022 2021

FINANZEN

Nettoliegenschaftsertrag Mio. 68.3 66.8

CHF

Erfolg aus Verkauf Mio. 133.2 106.1

CHF

Bewertungsveränderungen Mio. -1.6 32.3

CHF

Betriebsergebnis (EBIT) Mio. 191.6 195.1

CHF

Unternehmensergebnis vor Steuern (EBT) Mio. 185.6 187.3

CHF

Reingewinn Mio. 145.5 144.2

CHF

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Mio. 4.9 33.3

CHF

Investitionen in Immobilien Mio. 83.6 84.1

CHF

Bilanzsumme Mio. 1'456.- 1'426.-

CHF 3 7

Immobilien Mio. 1'393.- 1'387.-

CHF 5 3

Finanzverbindlichkeiten Mio. 394.9 428.9

CHF

Eigenkapital Mio. 878.8 809.7

CHF

Eigenkapitalrendite 1) 17.8% 20.1%

Eigenkapitalrendite exkl. 18.2% 17.0%

Bewertungsveränderungen 1)

PORTFOLIO

Anzahl Renditeliegenschaften 29 39

Anzahl Entwicklungsliegenschaften 3) 20 12

Vermietbare Fläche in m2 517'46- 513'25-

8 3

Bruttorendite 2), 4) 5.4% 5.4%

Nettorendite 2), 5) 4.7% 4.7%

Leerstandsquote Renditeliegenschaften 2) 10.0% 9.2%

Leerstandsquote Entwicklungsliegenschaften 2) 3) 20.2% 19.8%

Leerstandsquote Gesamtportfolio 13.3% 12.8%

PERSONAL

Anzahl Mitarbeitende 65 74

AKTIE

Reingewinn pro Aktie 6) CHF 78.18 75.92

Reingewinn pro Aktie exkl. CHF 80.19 64.22

Bewertungsveränderungen 7)

Eigenkapital pro Aktie (Net Asset Value, NAV) 8) CHF 476.70 426.40

Börsenkurs am Bilanzstichtag CHF 603.00 612.00

Dividende pro Aktie 9) CHF 50.00 25.00

1) Bezogen auf das durchschnittliche Eigenkapital der

Berichtsperiode, siehe «Alternative Performancekennzahlen»,

Geschäftsbericht 2022, Seite 124

2) Angaben beziehen sich auf Renditeliegenschaften am Bilanzstichtag;

Vorjahreswerte per 31.12.2021 angepasst an die neue Darstellung

des Portfolios ab 01.01.2022 gemäss Geschäftsbericht 2022, Seite

11

3) Inklusive Promotionsliegenschaften

4) Effektiver Jahres-Bruttomietertrag im Verhältnis zum Marktwert am

Bilanzstichtag, siehe «Alternative Performancekennzahlen»,

Geschäftsbericht 2022, Seite 124

5) Effektiver Jahres-Bruttomietertrag abzüglich aller direkt

zuordenbaren Liegenschaftsaufwendungen (exklusive Zinsen) im

Verhältnis zum Marktwert am Bilanzstichtag, siehe «Alternative

Performancekennzahlen», Geschäftsbericht 2022, Seite 124

6) Siehe «Reingewinn pro Aktie», Geschäftsbericht 2022, Seite 88

7) Ohne Berücksichtigung von Bewertungsveränderungen und der sich

daraus ergebenden latenten Steuern, siehe «Reingewinn pro Aktie»,

Geschäftsbericht 2022, Seite 88

8) Siehe «Eigenkapital pro Aktie», Geschäftsbericht 2022, Seite 83

9) 2022: Antrag des Verwaltungsrats zur Auszahlung einer ordentlichen

Dividende von CHF 25 und einer einmaligen Sonderdividende von CHF

25 pro Aktie

