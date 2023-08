EQS-Adhoc: Intershop erwirtschaftet erfreulichen Halbjahresgewinn und ernennt zwei neueGeschäftsleitungsmitglieder (deutsch)

Intershop erwirtschaftet erfreulichen Halbjahresgewinn und ernennt zwei neueGeschäftsleitungsmitglieder

Intershop erwirtschaftet erfreulichen Halbjahresgewinn und ernennt zwei neue

Geschäftsleitungsmitglieder

22.08.2023

Der Geschäftsverlauf hat sich im ersten Semester 2023 erfreulich entwickelt:

* Der Reingewinn belief sich auf CHF 52.8 Mio. respektive CHF 28.62 pro

Aktie, was einer Eigenkapitalrendite von 12.2% entspricht.

* Der Mietertrag stieg trotz des Verkaufs von zwei vermieteten

Liegenschaften auf CHF 40.6 Mio. an.

* Aus dem Verkauf der 2023 fertiggestellten 60 Eigentumswohnungen an der

Römerstrasse in Baden sowie aus kleineren Portfoliobereinigungen

resultierte ein Gewinnbeitrag von CHF 20.2 Mio.

* Die Neubewertung des Immobilienportfolios führte zu einem Erfolg von CHF

14.9 Mio.

* Die Leerstandsquote der Renditeliegenschaften reduzierte sich gegenüber

Ende 2022 um 2.1 Prozentpunkte auf 7.9% und diejenige der

Entwicklungsliegenschaften um 1.9 Prozentpunkte auf 18.3%. Die

Bruttorendite der Renditeliegenschaften betrug 5.7% und die Nettorendite

4.9%.

Der Liegenschaftsertrag stieg im ersten Semester erwartungsgemäss um 7.7%

auf CHF 40.6 Mio. an. Dies ist auf Vermietungserfolge sowie

Mietzinserhöhungen aufgrund von Indexanpassungen zurückzuführen. Unter

Ausschluss von Zu- und Abgängen (like-for-like) stieg der Ertrag der

Renditeliegenschaften um 5.3% und derjenige der Entwicklungsliegenschaften

um 4.0% an.

Am Bilanzstichtag umfasste das Portfolio 27 Renditeliegenschaften und 18

Entwicklungs- und Promotionsliegenschaften. Die Mieterträge in der

Berichtsperiode entstammen den folgenden Nutzungsarten: 44% Büro und

Bildungswesen, 35% Gewerbe und Logistik, 6% Detailhandel und Gastronomie

sowie 9% Wohnen und 6% Parking.

Der Wert des Immobilienportfolios betrug am Ende der Berichtsperiode CHF

1'359.1

Mio. Aufgrund der getätigten Investitionen von CHF 41.9 Mio. und einer

Aufwertung von CHF 14.9 Mio. respektive 1.2% des Portfoliowerts, die

insbesondere auf Vermietungserfolge an der Redingstrasse in Basel und eine

Entwicklungsliegenschaft in Zürich zurückzuführen ist, sank der

Portfoliowert trotz der erfolgten Verkäufe im Vergleich zum Jahresende 2022

um lediglich 2.5%.

Das Eigenkapital per 30.06.2023 betrug CHF 839.2 Mio. respektive CHF 455.24

pro Aktie. Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 60%.

Aus dem Verkauf zweier Renditeliegenschaften in Grenchen und Rombach aus

Gründen der Portfoliobereinigung, der Landparzelle in Au-Wädenswil und der

60 Eigentumswohnungen an der Römerstrasse in Baden resultierte ein Gewinn

von CHF 20.2 Mio. Damit wurde das Resultat des Vorjahressemesters mit einem

Erfolg aus Verkauf von CHF 1.5 Mio. deutlich übertroffen.

Der Liegenschaftsaufwand hat sich um 5.9% erhöht, lag mit CHF 4.2 Mio. aber

weiterhin bei tiefen 10.5% des Mietertrags.

Der administrative Aufwand stieg um CHF 0.1 Mio. an. Der Personalaufwand lag

infolge höherer Saläre und erfolgsabhängiger Entschädigungen um CHF 0.3 Mio.

respektive 5.1% über der Vorjahresperiode.

Trotz des gestiegenen Zinsniveaus reduzierte sich der Zinsaufwand im

Vorjahresvergleich leicht auf CHF 2.9 Mio., was auf den deutlich geringeren

Fremdmitteleinsatz zurückzuführen ist. Der Steueraufwand hat aufgrund der

höheren Verkaufsgewinne um CHF 0.7 Mio. auf CHF 10.9 Mio. zugenommen.

Die Leerstandsquote sowohl der Rendite- als auch der

Entwicklungsliegenschaften konnte im ersten Semester um 2.1 Prozentpunkte

auf 7.9% respektive 1.9 Prozentpunkte auf 18.3% deutlich vermindert werden.

Dabei entfallen rund 3 Prozentpunkte des Leerstands des Gesamtportfolios

respektive rund 50% des Leerstands der Entwicklungsliegenschaften auf das

World Trade Center in Lausanne. Diese leerstehenden Flächen werden bis zum

Abschluss der laufenden Sanierungsarbeiten bewusst nicht vermietet.

Alle Bau- und Entwicklungsprojekte verzeichnen einen weitgehend

erwartungsgemässen Fortgang.

Da keines der geprüften Akquisitionsobjekte ein für Intershop attraktives

Chancen-/Risikoprofil aufwies, wurde im ersten Semester auf Zukäufe

verzichtet.

Der Total Return der Aktie, der sich aus der Kursveränderung und der

bezahlten Dividende zusammensetzt, belief sich auf 7.3% und lag damit

deutlich über dem Vergleichsindex SXI Swiss Real Estate Shares TR mit 0.8%.

Ausblick

Intershop erwartet im zweiten Semester like-for-like eine stabile

Entwicklung des Mietertrags. Auch der Abbau der Leerstände sollte positive

Akzente setzen, wenngleich das Erreichen der Grössenordnung des ersten

Semesters eher unwahrscheinlich erscheint.

Die Beobachtung des Transaktionsmarktes erfolgt weiterhin aufmerksam. Sich

bietende Akquisitionsopportunitäten werden genutzt, sofern sich nachhaltige

Mehrwerte erzielen lassen. Falls sich attraktive Verkaufsgelegenheiten

ergeben, werden diese wahrgenommen. Einem Kaufinteressenten wurde ein

Kaufrecht für zwei Liegenschaften gewährt, das im Verlauf des dritten

Quartals ausgeübt werden kann und sodann einen Gewinnbeitrag im mittleren

einstelligen Millionenbereich zur Folge hätte.

Unter Ausschluss der Marktwertveränderungen geht Intershop erneut von einem

guten Jahresabschluss aus, der die Beibehaltung der attraktiven

Dividendenpolitik ermöglichen sollte.

Mutationen in der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat freut sich mitteilen zu können, dass auf

Geschäftsleitungsebene zwei Nachfolgeregelungen getroffen werden konnten.

Frau Mireille Lehmann wird die Nachfolge von Christian Baldinger bis

spätestens 1. April 2024 als Leiterin Bau und Entwicklung und Mitglied der

Geschäftsleitung antreten.

Herr Yannick Hartmann wird die Nachfolge von Andreas Wirz bis spätestens 1.

Juni 2024 als Leiter Immobilien und Mitglied der Geschäftsleitung antreten.

Die Leitung Immobilien vereint die Führung des Asset-Managements, der

Bewirtschaftung und des Facility-Managements. Das Portfoliomanagement wird

im Geschäftsleitungsgremium wahrgenommen.

Die geordnete Funktionsübernahme wird in den kommenden Monaten geregelt und

phasenweise erfolgen.

Erfreulich ist in beiden Fällen die Tatsache, dass zwei Nachwuchstalente zum

Zuge gekommen sind, die bereits auf eine mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit

bei Intershop zurückblicken können.

Mireille Lehmann verfügt über ein Masterstudium in Architektur an der ETH

Zürich und hat den Weiterbildungsstudiengang Master of Advanced Studies

(MAS) in Real Estate am Center for Urban & Real Estate Management (CUREM)

der Universität Zürich erfolgreich absolviert. Seit 2016 betreut sie für

Intershop anspruchsvolle Entwicklungs-, Neupositionierungs- und

Sanierungsprojekte. Dabei hat sie sich als verhandlungssichere und

führungsstarke Persönlichkeit bewährt und kann auf eine umfangreiche

praktische Erfahrung zurückblicken.

Yannick Hartmann absolvierte eine kaufmännische Ausbildung mit

Berufsmaturität, verfügt über ein Bachelorstudium in Wirtschaftsrecht und

hat den Weiterbildungsstudiengang zum Master of Advanced Studies (MAS) ZFH

in Corporate Finance & Corporate Banking an der Zürcher Hochschule für

angewandte Wissenschaften absolviert. Seit 2015 hat er im Bereich

Portfoliomanagement sowohl anspruchsvolle Neupositionierungen, komplexe

Akquisitions- als auch Devestitionstransaktionen begleitet und erfolgreich

zum Abschluss gebracht.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit den neuen Führungskräften und deren

Expertise qualifizierte Nachfolger für die abtretenden

Geschäftsleitungsmitglieder präsentieren und die Kontinuität sowie die

gezielte Weiterentwicklung des Unternehmens sicherstellen zu können.

Kennzahlen Intershop-Gruppe

Cyrill Schneuwly, CEO

Simon Haus, designierter CEO

Thomas Kaul, CFO

Unternehmensporträt

Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz

tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften

investiert. Das Portfolio am 30.06.2023 umfasste 45 Liegenschaften mit einer

vermietbaren Fläche von rund 507'000 m² und einem Marktwert von rund 1.4

Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im

Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der

Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und

Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem

beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften.

27.02.2024 Publikation Geschäftsbericht 2023 mit Medienund

Finanzanalystenkonferenz

27.03.2024 61. ordentliche Generalversammlung

27.08.2024 Publikation Halbjahresbericht 2024 mit

Online-Präsentation für Medienvertreter und

Finanzanalysten

1. Sem. 1. Sem.

2023 2022

FINANZEN

Nettoliegenschaftsertrag Mio. 36.3 33.7

CHF

Erfolg aus Verkauf von Liegenschaften7) Mio. 20.2 1.5

CHF

Bewertungsveränderungen Mio. 14.9 19.3

CHF

Betriebsergebnis (EBIT) Mio. 66.4 49.8

CHF

Unternehmensergebnis vor Steuern (EBT) Mio. 63.6 46.6

CHF

Reingewinn Mio. 52.8 36.4

CHF

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Mio. 56.5 5.9

CHF

Investitionen in Immobilien Mio. 35.1 39.8

CHF

Bilanzsumme2) Mio. 1'393.1 1'456.3

CHF

Immobilien2) Mio. 1'359.1 1'393.5

CHF

Finanzverbindlichkeiten2) Mio. 391.3 394.9

CHF

Eigenkapital2) Mio. 839.2 878.8

CHF

Eigenkapitalrendite1) 12.2% 9.2%

Eigenkapitalrendite exkl. 9.6% 5.8%

Bewertungsveränderungen1) 6)

PORTFOLIO

Anzahl Renditeliegenschaften2) 27 29

Anzahl Entwicklungsliegenschaften2) 7) 18 20

Vermietbare Fläche2) in m2 507'111 517'468

Bruttorendite2) 3) 4) 5.7% 5.4%

Nettorendite2) 3) 5) 4.9% 4.7%

Leerstandsquote Renditeliegenschaften2) 3) 7.9% 10.0%

Leerstandsquote 18.3% 20.2%

Entwicklungsliegenschaften2)

Leerstandsquote Gesamtportfolio2) 11.3% 13.3%

PERSONAL

Anzahl Mitarbeitende2) 69 65

AKTIE

Reingewinn pro Aktie6) CHF 28.62 19.38

Reingewinn pro Aktie exkl. CHF 22.57 12.19

Bewertungsveränderungen6)

Eigenkapital pro Aktie (Net asset value, CHF 455.24 476.70

NAV)2) 8)

Börsenkurs am Bilanzstichtag2) CHF 597.00 603.00

Dividende pro Aktie9) CHF 50.00 25.00

1) Bezogen auf das durchschnittliche Eigenkapital der

Berichtsperiode, siehe «Alternative Perfomancekennzahlen»,

Geschäftsbericht 2022, Seite 124

2) Angaben per 30.06.2023 und per 31.12.2022

3) Angaben beziehen sich auf Renditeliegenschaften am Bilanzstichtag.

4) Effektiver Jahres-Bruttomietertrag im Verhältnis zum Marktwert am

Bilanzstichtag, siehe «Alternative Perfomancekennzahlen»,

Geschäftsbericht 2022, Seite 124

5) Effektiver Jahres-Bruttomietertrag abzüglich aller direkt

zuordenbaren Liegenschaftsaufwendungen (exkl. Zinsen) im

Verhältnis zum Marktwert am Bilanzstichtag, siehe «Alternative

Perfomancekennzahlen», Geschäftsbericht 2022, Seite 124

6) Siehe «Reingewinn pro Aktie», Halbjahresbericht 2023, Seite 27

7) Inklusive Promotionsliegenschaften

8) Siehe «Eigenkapital pro Aktie», Halbjahresbericht 2023, Seite 24

9) Im ersten Semester bezahlte Dividende für das Geschäftsjahr 2022

bzw. 2021, 2022 inkl. einmaliger Sonderdividende von CHF 25 pro

Aktie

